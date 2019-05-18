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Все про:гральний бізнес (71) Гройсман (3335) Береза Борислав (98) Маркарова (36)

 Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана. ДОКУМЕНТ

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман з трибуни ВР анонсував зміну системи влади. Почати можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів.

Таку пропозицію опублікував   у Facebook народний депутат Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнив, що розмовляв про цю проблему з міністром фінансів Оксаною Маркаровою.

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"Пояснив, що в її руках можливість припинити незаконну діяльність гральних салонів, що діють під виглядом лотерей, які заповнили вулиці України. Пояснив їй, що через роз'яснення Мінфіну Національна поліція не може припиняти незаконну діяльність гральних салонів, які діють прикриваючись документами, що вони лотереї", - повідомив Береза. За його словами, цю інформацію чиновниці підтвердив заступник міністра МВС Вадим Троян.

"Фактично бездіяльністю Кабмін допомагає відводити гроші в тінь. І це не її провина, а стара проблема. Від цієї проблеми страждають і сім'ї людей хворих на лудоманію, які виносять з дому останнє, щоб програти, і бюджет України, який не наповнюють ці заклади. Зате непогано наповнюються кишені тих, хто це кришує. Вона сказала, що законопроект, який це б вирішив, давно поданий до ВР, але його не розглядають нардепи через те, що в залі сидять ті, хто збагачуються на цьому кримінальному бізнесі.

Унаслідок ми маємо патову ситуацію. Є правова коллізія, яку не хочуть вирішувати вже протягом 5 років. Міністр знає, хто кінцеві одержувачі прибутку з незаконної діяльності, але ситуацію не змінює, не виходить з прем'єр-міністром для публічної заяви з озвучуванням імен та схем.

А правоохоронні органи лише розводять руками. У підсумку ми бачимо, що проблема є, а її рішення не шукається. Але сьогодні (17 травня. - Ред.) прем'єр-міністр Володимир Гройсман з трибуни ВР сказав, що влада має стати більш ефективною і поміняти систему. Це прекрасна заява. Ось саме з вирішення проблеми незаконних гральних салонів і можна почати. І м'яч тепер на боці прем'єра! Подивимося", - резюмував нардеп.

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Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 01
Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 02

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Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 03
Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 04
Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 05

Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 06
Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 07
Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 08
Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 09
Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 10

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Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 11
Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 12
Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 13
Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 14
Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 15

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кам'янці-Подільському мер і депутати ініціювали вжиття заходів проти грального бізнесу на рівні держави

Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 16
Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 17
Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 18
Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана 19

Нагадаємо, з гральним бізнесом намагаються боротися на місцях. Раніше широкого розголосу набула ситуація в м.Винники на Львівщині, де представники ветеранських організацій спільно з міською владою домоглися закриття гральних закладів, незважаючи на протидію кримінальних структур.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127609
 
   
 Топ коментарі
 
ПОКОНЧИТЬ С ИГРОВЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ РЕАЛЬНО ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЗА 5 ЛЕТ - ЛИБО ЗАКРЫТЬ, ЛИБО ЛЕГАЛИЗОВАТЬ. БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ.
ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИМПОТЕНТНОЙ ВЛАСТИ И В ИДИОТАХ ВРОДЕ ТЕБЯ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ ТОПИТЬ ЗА ВОРОВСКУЮ И НЕСПОСОБНУЮ НА РЕШИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ ВЛАСТЬ; ПРИ ЭТОМ ПОЛИВАЯ ДЕРЬМОМ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ В ЭТОЙ СТРАНЕ.
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Перед выборами такую кормушку перекрыть?
Ах ты агент кремля и 5 колонна!
Грося с авакяном 5 лет эту корову доили! Может и Петя с клоуном луциком и грицаком участвовал!
А вы хотите усе испортить!
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Чем больше бизнеса в тени, тем больше бабла бизнесмены платят крышевателям, а не в казну государства, тем больше бабла плывет не верх и дебаниться в киевских кабинетах МВД, прокуратуры, ГФС. О незаконной добыче янтаря все уже молчат, узаконили уже? а как возмущались пока часть наживи миновала карманы киевских чинуш...
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а владелиц подпольных ломбардов прищучить может тоже надо?
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Ты по тиМошонку что-ли? Ну тут Беня скорей всего может ею и пожертвует!
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Гнойсман развел в стране незаконные игорные салоны и по видимому имеет с них куш.Потому что их менты крышуют и там и игры, и продажа наркоты, и вся гадость,что только может быть.
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незаконные должен закрывать Аваков.

это для тебя новость ?
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А для тебя новость, что над Аваковым есть премьер и Аваков ему подчиняется?
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гыгунчик привет, тебе хоть чоколадную пенсию назначали как ветерану ? Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана - Цензор.НЕТ 3245
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Просто цікаво, Гройша тверду суму отримує від грального бізнесу, чи має якийсь процент з обороту?
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Рома, тут такое дело... понимаешь... у нас в офисе все стены перекрасили в зЕ!лёный цвет; кругом портреты Коломойского и его ручной зЕ!лёной обезьянки развесили; холодильники для тортов и конфет убрали, зато поставили телевизоры с настроенными кАналами 1+1 и Квартал и сказали, что теперь зряплату будут билетами на какое-то шоу выдавать вместо торьов.

Не знаешт, к чему бы это?
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знаю, у вас будут снимать шоу камера смеха , в ролях Моргунов (Порошенко )Никулин (Яценюк) Вицин (Луценко)
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Дурень думколю багатіє, як кажуть у нас в Україні.
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Конечно ему назначили! Три отсоса в неделю позволили дополнительно,плюс бесплатно солидол выделят и ведро ********* для промывки и подмывки дыхательных,пихательных и сосательных!
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Так их крышуют кореша Унылого Скомороха из ЗЕкоманды! Вова посадит своих корешей?
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Перед выборами такую кормушку перекрыть?
Ах ты агент кремля и 5 колонна!
Грося с авакяном 5 лет эту корову доили! Может и Петя с клоуном луциком и грицаком участвовал!
А вы хотите усе испортить!
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Как дело идет к выборам,так у Березы обострение на салонах Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана - Цензор.НЕТ 38
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Береза, ты уже показал себя в Раде настоящим дубом, так, что не шелести больше своей листвой Начать повышение эффективности власти можно с решения проблемы незаконных игорных салонов, - Береза ответил на заявления Гройсмана - Цензор.НЕТ 5805
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Зачем бороться если проще разрешить и вывести из тени, как это было до Юлиного самоуправства.
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Господи, ви що, хочете за 5 років покінчити з корупцією, з наркоманією, з совковістю, з парашизмом та іншими болячками люмпенізованого та патерналізованого суспільства?
Ну, ті, що вважають, ніби це можливо - склали половину лохторату зебіла... Ну, подивіться, як воно виходить... на практиці... маєте можливість пересвідчитись.
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ПОКОНЧИТЬ С ИГРОВЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ РЕАЛЬНО ГОРАЗДО БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЗА 5 ЛЕТ - ЛИБО ЗАКРЫТЬ, ЛИБО ЛЕГАЛИЗОВАТЬ. БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ.
ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИМПОТЕНТНОЙ ВЛАСТИ И В ИДИОТАХ ВРОДЕ ТЕБЯ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ ТОПИТЬ ЗА ВОРОВСКУЮ И НЕСПОСОБНУЮ НА РЕШИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ ВЛАСТЬ; ПРИ ЭТОМ ПОЛИВАЯ ДЕРЬМОМ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ В ЭТОЙ СТРАНЕ.
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Игорный бизнес - ментовская ( прокурорская ) вотчина . Они же должны нормально харчеваться ? У них тоже дети есть хотят икорку . На святое руку поднимаете !
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їх настільки розповсюдилося, що застуляють собою туристичні місця і переважають їх у декилька разів. Подолом проїхати не можна, одне за одним росташовані.
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Чем больше бизнеса в тени, тем больше бабла бизнесмены платят крышевателям, а не в казну государства, тем больше бабла плывет не верх и дебаниться в киевских кабинетах МВД, прокуратуры, ГФС. О незаконной добыче янтаря все уже молчат, узаконили уже? а как возмущались пока часть наживи миновала карманы киевских чинуш...
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это не игорный бизнес, а государственная лотерея. найдите 10 отличий и вам бонус, 100 фишек.
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Это нардеп написал предложение, запрос, обращение куда - в соцсеть, чтобы кому то понравится и имитировать деятельность . Пора уже стать депутатов ВР, а не пиарить себя.
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До речі не зрозуміло про що мова? Десь у лютому 2018-го року дехто на майдані презентував ГО "Національні дружини", які обіцяли, що їхнє першочергове завдання - це боротьба з гральними салонами. Щось не зрослося? Чи поки відробляли проплату за свинарчуків забули, що обіцяли?
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потому что они работают мальчиками по вызову)
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Девочками по вызову! Дружина по украински это жена!
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А что скажет начальник транспортного цеха коровника ? Вилы заточил уже? Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана - Цензор.НЕТ 7266
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имена крышевателей в студию, плиз. если не можете их назвать (хотя знаете), то нечего и трепаться.
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а решение очень простое. Просто запретить ВСЕ лотереи, в том числе и государственную, я не верю, что бюджет что-то имеет из нее.
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Кто нибудь полностью статью с документами прочитал? Я не смог...
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КСТАТИ, ТАМ ЖЕ ЛЯШКО ОДНО ВРЕМЯ (ПАРУ МИНУТ ДЛЯ РОЛИКА) "ЗАНИМАЛСЯ" НЕЗАКОННЫМИ КАЗИНО Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана - Цензор.НЕТ 2578
ЭХ, НЕНАДОЛГО ХВАТИЛО ЗАПАЛА ДЕПУТАТСКОГО, ДА УДАЛИ МОЛОДЕЦКОЙ...Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана - Цензор.НЕТ 3093
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опять порохоботы раскудахтались... усё кина больше не будет, шоколадка кончилась.
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Игровых салонов??
Может еще и наркоту запретить крышевать? Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана - Цензор.НЕТ 8148
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Насколько я помню , запрещение игровых салонов запровадилось ещё при Тимошенко - премьере . После её " ухода " этот бизнес начал активно развиваться и достиг апогея саме зараз . Интересно ещё и то , что рядом с этими " интернет салонами " работают и курительные т. н. кальяновые . Полиция на это всё не реагирует , т. к. " вони не порушують громадський порядок " . Ну пора ж эту ху... ню вже прекращать , ну сколько можно !!
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Нехай салони платять податки - і які тоді проблеми? Типові відвідувачі салонів - це зе-лохторат. Дурники, які думкою багатіють. У більшості салонів є обмінники з вигідним курсом, у великих салонах - міні-ломбарди. Ще можна зробити кабінети нотаріусів - і нехай зелохи грають. Хоч якась користь від них буде.
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Т.Е. САЛОНЫ "ВЫГОНЯТЬ", А МАРОДЁРОВ - НЕТ?
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ОТ ТИПИЧНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЛОНОВ - "иЛИТЫ 25%" Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана - Цензор.НЕТ 2900
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Тролику, ти взагалі що сказати хотіло?
Для тупеньких повторюю: салони слід цивілізувати, регулярно перевіряти як будь-який кінотеатр та кафе. Санітарні норми, протипожежні, ліцензії, податки...
Оскільки туди ходять здебільшого ЗЕ-біли, нехай хоч так наповнюють бюджет.
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Проблема номер 1, других просто нет, разве как Ахметову поднять доходность со своих солнечных электростанций и запретить другим их сьавить.
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Жизнь складывается из мелочей . За это люди и голосуют . Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана - Цензор.НЕТ 9499
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В моєму мітечку гральний заклад знаходиться, практично на тереторії навчального закладу і нічого, так потрібно.
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Коломойский сказал, что Аваков: хороший, правильный мужик.
Так, что игорный бизнес никто закрывать НЕ БУДЕТ!

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Легализовать и пусть платят налоги в бюджет!Бюджет чем-то нужно наполнять.Идет война и Украине нужны деньги на новые виды вооружения.
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Бардак на таможнях прикрыть, с оффшорами и Роттердамами разобраться. Вот тебе и деньги в бюджет. А для *********** игроков построить украинский Лас-Вегас.
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На кусочке улицы, где я живу, длиной 500 метров - 5 игровых салонов ЛОТО, 7 аптек и 2 ломбарда. Петя, так ты понял за шо тебе врубили пинка под сраку? А какие песни ты, гад, нам пел, все эти 5 лет.
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Берёза разочаровывает. Уж сколько раз история показывала, что тупые запреты делают только хуже - вспомнить хотя бы сухой закон. Легализуйте, балбесы - пусть налоги в казну идут, а не ментам в карманы.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПочати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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