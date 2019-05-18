 Почати підвищення ефективності влади можна з вирішення проблеми незаконних гральних салонів, - Береза відповів на заяви Гройсмана. ДОКУМЕНТ

Таку пропозицію опублікував у Facebook народний депутат Борислав Береза, інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнив, що розмовляв про цю проблему з міністром фінансів Оксаною Маркаровою.
"Пояснив, що в її руках можливість припинити незаконну діяльність гральних салонів, що діють під виглядом лотерей, які заповнили вулиці України. Пояснив їй, що через роз'яснення Мінфіну Національна поліція не може припиняти незаконну діяльність гральних салонів, які діють прикриваючись документами, що вони лотереї", - повідомив Береза. За його словами, цю інформацію чиновниці підтвердив заступник міністра МВС Вадим Троян.
"Фактично бездіяльністю Кабмін допомагає відводити гроші в тінь. І це не її провина, а стара проблема. Від цієї проблеми страждають і сім'ї людей хворих на лудоманію, які виносять з дому останнє, щоб програти, і бюджет України, який не наповнюють ці заклади. Зате непогано наповнюються кишені тих, хто це кришує. Вона сказала, що законопроект, який це б вирішив, давно поданий до ВР, але його не розглядають нардепи через те, що в залі сидять ті, хто збагачуються на цьому кримінальному бізнесі.
Унаслідок ми маємо патову ситуацію. Є правова коллізія, яку не хочуть вирішувати вже протягом 5 років. Міністр знає, хто кінцеві одержувачі прибутку з незаконної діяльності, але ситуацію не змінює, не виходить з прем'єр-міністром для публічної заяви з озвучуванням імен та схем.
А правоохоронні органи лише розводять руками. У підсумку ми бачимо, що проблема є, а її рішення не шукається. Але сьогодні (17 травня. - Ред.) прем'єр-міністр Володимир Гройсман з трибуни ВР сказав, що влада має стати більш ефективною і поміняти систему. Це прекрасна заява. Ось саме з вирішення проблеми незаконних гральних салонів і можна почати. І м'яч тепер на боці прем'єра! Подивимося", - резюмував нардеп.
это для тебя новость ?
Не знаешт, к чему бы это?
Ах ты агент кремля и 5 колонна!
Грося с авакяном 5 лет эту корову доили! Может и Петя с клоуном луциком и грицаком участвовал!
А вы хотите усе испортить!
Ну, ті, що вважають, ніби це можливо - склали половину лохторату зебіла... Ну, подивіться, як воно виходить... на практиці... маєте можливість пересвідчитись.
ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИМПОТЕНТНОЙ ВЛАСТИ И В ИДИОТАХ ВРОДЕ ТЕБЯ, КОТОРЫЕ ПРОДОЛЖАЮТ ТОПИТЬ ЗА ВОРОВСКУЮ И НЕСПОСОБНУЮ НА РЕШИТЕЛЬНЫЕ ШАГИ ВЛАСТЬ; ПРИ ЭТОМ ПОЛИВАЯ ДЕРЬМОМ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ХОТЯТ ЧТО-ТО ИЗМЕНИТЬ В ЭТОЙ СТРАНЕ.
транспортного цехакоровника ? Вилы заточил уже?
ЭХ, НЕНАДОЛГО ХВАТИЛО ЗАПАЛА ДЕПУТАТСКОГО, ДА УДАЛИ МОЛОДЕЦКОЙ...
Может еще и наркоту запретить крышевать?
УДИВИТЕЛЬНЫЕ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ОТ ТИПИЧНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ САЛОНОВ - "иЛИТЫ 25%"
Для тупеньких повторюю: салони слід цивілізувати, регулярно перевіряти як будь-який кінотеатр та кафе. Санітарні норми, протипожежні, ліцензії, податки...
Оскільки туди ходять здебільшого ЗЕ-біли, нехай хоч так наповнюють бюджет.
Так, что игорный бизнес никто закрывать НЕ БУДЕТ!