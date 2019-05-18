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Все про:Зеленський (1218) Коломойський (372) Джуліані (12)

 "Чи буде його заарештовано?" - Джуліані повідомив про погрози Коломойського американським громадянам Фруману і Парнасу

Перше, що зробив Ігор Коломойський, повернувшись в Україну, почав погрожувати американським громадянам.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це в Twitter пише адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані.

"Український мільярдер-олігарх Ігор Коломойський під слідством ФБР. Зараз він повернувся в Україну із заслання в Ізраїлі, і перше, що він зробив, - це загрожує американським громадянам. Це справжнє випробування для президента. Чи буде його заарештовано?" - написав адвокат

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада зробила незручності нам, ми зробимо незручності їм, - Зеленський. ВIДЕО

Чи буде його заарештовано? - Джуліані повідомив про погрози Коломойського американським громадянам Фруману і Парнасу 01

Він посилається на видання The Daily Beast

Далі Джуліані уточнив, що Коломойський нібито погрожував його клієнтам Леву Парнасу й Ігорю Фруману. "Вони мої клієнти, і я порадив їм пред'явити обвинувачення", - зазначив американець, підкресливши, що реакція нового президента підкаже про ступінь контролю над ним.

Чи буде його заарештовано? - Джуліані повідомив про погрози Коломойського американським громадянам Фруману і Парнасу 02

Нагадаємо, в недавньому інтерв'ю бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що ФБР, можливо, і веде розслідування щодо нього, але воно однак нічим не завершиться, оскільки він нічого протизаконного не робив.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський має очиститися від кримінальних олігархів - Коломойського та інших, - Джуліані

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127607
 
   
 Топ коментарі
 
русский, ты лучше сбегай к старшему смены, нехай выдаст тебе новый ник. И заодно возьми письменное разрешение называть фюрера русни хуйлом. "Будет ли он арестован?" - Джулиани сообщил об угрозах Коломойского американским гражданам Фруману и Парнасу - Цензор.НЕТ 4194
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Президент Украины угрожает гражданам США? Это нехорошо....
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У американского суда нет претензий к Порошенко. Я американскому правосудию верю больше, чем поло-умным зебилам.
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Довольно странное заявление. Если у нас презумпция невиновности, то сначала вину надо доказать, а потом уже арестовывать, неважно кого, любого гражданина. Пусть сначала FBI подадут в международный розыск, ну или хотя бы потерпевшие подадут не него в украинский суд, а уж потом всякие Джулиани смогут требовать ареста, на данный же момент оснований для ареста нет.
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Ну конечно же, именно из-за того что у ФБР нет ничего на беню, он безвылазно сидел в родных палестинах и решился вернуться в Украину только после того как стал президентом и не боится выдачи его американцам?
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кто этот звиздлявый Джулиани? адвокат Трампа?
а шо, у Трампа все так плохо, шо ему уже понадобился адвокат?
а с каких пор адвокаты раздают указания об арестах?
так просто может этот Джулиани итальянский мафиозо?
то пусть застрелит Коломойского и закроет эту тему, достал визжать ...
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Забавно читать про то как зебилы рассказывали что шоколадку вальцмана и его окружение американцы не любят и трампушка в первую очередь, а когда оказалось что у них есть претензии к новому президенту коим является реально беня, а не тупая марионетка вазелин, то теперь зебилы начинают рассказывать что они на кую вертели америку, трампа и фбр, да и вообще у нас есть презумпция невиновности (хотя когда они обвиняли пархатого вальцмана без решений суда во всех смертных грехах телепузики про презумпцию невиновности почему-то не вспоминали).
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да никого он там не запугивал. сказал, что двух аферистов выведет на чистую водуи правильно сделал.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Чи буде його заарештовано?" - Джуліані повідомив про погрози Коломойського американським громадянам Фруману і Парнасу
 
 
 
 
 
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