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Все про:ВР (4754) Зеленський (1218) інавгурація (94)

 Рада зробила незручності нам, ми зробимо незручності їм, - Зеленський. ВIДЕО

У своєму відеозверненні новообраний президент України Володимир Зеленський пообіцяв "створити незручності" Верховній Раді за призначення церемонії інавгурації на понеділок, 20 травня, замість 19 травня.

Відповідне відео розміщено на сторінці Зеленського в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Ви знаєте вже, що інавгурацію президента України призначили на 20 травня. Ви пам'ятаєте всі, що ми наполягали, щоб інавгурація відбулася 19 травня, щоб це був вихідний, щоб не створювати проблеми і транспортні пробки для киян", - сказав Зеленський.

Новообраний президент вибачився, що через велику кількість іноземних гостей значна частина Києва буде перекрита.

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"Вибачте, будь ласка, вибачте всі, вибачте нас, вибачте Верховну Раду. Рада створила і зробила незручності нам, ми, обіцяю, зробимо їм", - підкреслив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127606
 
   
 Топ коментарі
 
розмова гопніка... вже на часі бути Президентом...
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Та їх і не буде.
По перше - не дадуть.
По друге - мізків не вистачить.
По третє - 25 відсоткова еліта сильніша за 75% Лохторат.
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а с каких пор президент = страна?

ты не часом страну не перепутал с Рашкой?
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Вовик наверное с египетского отеля вещаешь с будунища, смотри не проспи инаугурацию.
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Когда хотят уйти от личной ответственности говорят не Я, а Мы. Супер командо преЗЕденто.
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Детский сад....

А по большому счету - какой кошмар происходит!!!
Такое впечатление, что мы скатываемся в зэковские времена - и по уровню общения этого недоразумения, и по степени мании величия, и по уровню восприятия Украины Западом, а оно еще даже не инаугурированное...
Нам будет песец, если оно прорулит хотя бы один год...
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Уточнюю: всім притомним та адекватним.
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и на каком основании ты себя к ним приписала? Мания величия не является достаточной причиной.
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Вова, простите - Владимир Александрович, пообещал сделать Раде больно. За то, что она не согласилась на 19-е число. Записал видеообращение - вспотевшая футболка, только-только с пробежки, по-простому, без чинов, - всё как ты любишь, народ. И я поставил лайк. Мне тоже это нравится. Куда больше, чем чванливое высокомерное хамство всех предыдущих президентов.
Начало хорошее. Вот только роспуск Рады - это чисто технический, "политический" момент. Заведёт Зеленский свою партию, создаст договорную коалицию, станет Юля премьером, а Гройсман снова спикером парламента, или наоборот... А дальше что?.. Как жить будем?.. Вот что самое интересное.
Одно хорошо - шоколадный маразматик окончательно и бесповоротно уходит, судорожно раздавая последние награды, должности и почётные звания. Скатертью дорога. Юрий Касьянов
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Реально надо было Верховной Раде этому ТЫПИЛУ назначить инаугурацию на 19-ое и прийти на нее всем в трауре, а по ТВ ее показывать с черной лентой.
И что бы ему на "празднике" икалось и кусок в горле застревал.
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Зе , ні обіцянок, ні пробачень, все вийшло так само собою, бери в понеділок булаву, і вали цю корумповану соєву шоблу, як у кіно.
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З інтернету:
Рада зробила незручності нам, ми зробимо незручності їм, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8291 Кажуть, для того щоб було легше осягнути якусь велику подію чи ситуацію треба її звести до битовухи.
Зєлєпупіки, от уявіть - от в цей понеділок ви, як завжди зранку, ведете своє ріднесеньке, гарнюньке дитинча в дітсадочок. Приходите, а там нова вихователька, без освіти і досвіду, навіть без трьохмісячних фахових курсів. Нова, типу повариха, не те шо не навчена готувати, а й дупля не знаючи де знаходяться кастрюлі, сіль, фартух і як плиту включити. Замість знайомої вам медсестри, в медпункті сидить дядько з двору, котрий не те шо про норми споживання кілокалорій для дітей не чув, навіть не в курсі яким чином термометр ставити, не кажучі вже про яку пігулку дати в разі чого. А охоронець взагалі відсутній, бо ну їх в пень, щоб йому ще й відповідати за то все. Озернулись ви, сказали: - "як же кльово, *** вашу маму!" - залишили їм дитину і пішли собі задоволеним на роботу.
Уявили? А тепер в мене питання - Курви, ви на кого країну залишили?!
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Объясню так же на основе бытовых примеров: до вашего текста, вы водили ребенка в этот садик , а там опытные нянички били и кричали на детей, дети ходили без присмотра, кормили их так себе, очень часто с пищевыми отравлениями они обращались к опытной медсестре, которая давала им аскорбинку и посылала восвояси, а потом вам выставляла счет как за операцию по смене пола, а еще охранник, который вечно бухой спит на лавке в коридоре и не несет никакой ответственности за ваше чадо и вы после всего этого будете продолжать водить своего ребёнка в этот садик или будете искать новый, пусть даже только открывшийся, но у вас будет право постоянного контроля за тем, как к вашему ребёнку там относятся, чем кормят и чем лечат? Что б вы выбрали?
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По крайней мере новый президент декларировал такие планы «народовладдя» и электронный надзор за гос служащими, другие такого за 28 лет не предложили... они себя ощущают царями, чего стоят только скамейки по 16к уе за штуку в Одесского корешем петиным гном Трухановым, и власть не реагирует на это, хотя куча жалоб от одесситов, а у власти все те же петины друзья, вот из-за этого у него рейтинг 5%, потому что он своих не трогает
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скільки тут порохолизів..
як же вони бідні будуть харчуватися, коли петю
нарешті кишнють ..
де вони безталанні будуть шукати того, хто

буде їм платити за їх важку, але
незграбну працю підлизування влади
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Я думал этот ДУНДУК осознает какую УЙНЮ он сморозил с 19-м числом и ЗАТКНЕТСЯ в надежде, что бы все поскорее про нее забыли.
Но, он оказался не дундуком, а полный ИТИОТОМ.
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Как приятно прочесть мысли интеллигентного и позитивного человека!
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Бременские музыканты. Вакарчук заявил, что не бросит концертную деятельность ради политики. Не, ну а шо, один будет на Банковой **** по роялю стучать, второй в Раде на гитаре бринчать. Ох заживем! *****, разбудите меня. Это сюр какой-то!
Рада зробила незручності нам, ми зробимо незручності їм, - Зеленський - Цензор.НЕТ 193
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Як відзначили ще раніше, до цього відосика : організм- закомплексований і від цього мстивий.
Це - серйозні вади. І чекати гарних і добрих вчинків від подібних істот не варто.
Яскравий і наочний приклад - в кремлі.
Схожі персонажі, правда ?
Їжте, не обляпайтесь - зе-виборці.
Тільки потім не скигліть.
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злобный карлик еще и мстительный! точно на путина похож, замашки те же.
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кроме того, что мешало ему согласиться на 25 мая? плевать он хотел на украинцев.Лишь бы свои амбиции потешить! В понедельник народ никуда не доедет, урод.
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так он выходит за киевлян так беспокоился оказывается.
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Скоро Верховная Рада конституционным большинством примет решение поменять структуру власти Украины на парламентскую республику, если новоприставленный президент будет продолжать так жёстко и по хамски глючить.
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А тим часом мародер Порошенко присвоює генералські чини своїм дуполизам.
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Зуб за зуб! Кровь за кровь! Мстя за мстю! Ой, глядь!
Не делай нам невры, гном, и мы не будем делать их тебе.
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Народ у кого є аккаунт в ВК зайдіть на расєйський ватний ресурс RT та подивіться воочію як висвітлюється новини про Зєлю, висновок один: борохоботи це ніякі не порохоботи,це кремляді,і грошей як бачимо росєя не жалкує на бруд
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Аккаунт на ВК є як раз лише у кремлядєй. На RT новини про пороха висвітлювались інакше?
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Лавров сказав що Парашенко кращий шанс для України
Такіє дєла
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Коли він це сказав, під час виборів? Не спадало вам на думку, що сказав він це з метою нашкодити порошенку, а не допомогти?
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Все защитники пороха стали на защиту Системы. Они не хотят, они боятся перемен. Воры - это хорошо, мародеры - прекрасно, черное - это таки белое. И Рада у нас оказывается то, что нужно. И главный прокурор и не должен иметь юридическое образование, а быть просто балаболом, и премьер-министр должен быть напыщенным индюком, а не поднимать экономику. Серьезно? Тогда Украина пойдет вперед и без вас, можете и дальше плеваться сколько душе угодно. Украина свой выбор сделала. Не мешайте.
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Зелепузики вы наверное по молодости не помните Лёню Космоса, так вот Зе это его реинкарнация, просмотрите избранное.https://youtu.be/kCS_KPjd_Hg
Там и анализы и наркозалэжнисть и команда маладая и величайший ум и знание Дела, да и фамилие на сцкий. Результат известный..
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так шо там у Фейсбуці говорють?? хто такий зе??
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На його сторінці - фейєрверк ідіотів.
Таке пишуть ...
=дєйствітєльно народний прєзідєнт=, =єдінствєнний, кто впєрвиє абратілся к народу= ...
Уявляєте ?

Там кілька людей пробують сказати: воно ж бігало, ховалося, на дебати на Суспільне не прийшло, ролики тільки постить - це спілкування з народом ? Чого це він раптом єдиний, хто звернувся ? (то відповідь на "запрошення" прийти в Маріїнський парк).
Але вони =вєрят=, Бога молять за оце обіжене на всіх і вся, не можуть дочекатися понеділка, =абязатєльно будут сматрєть= ...
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дуже шкода, що зебіл коменти не читає, дуже багато нового та цікавого міг би пізнати.
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Интересно почему зебила так тянет пляску на костях устроить 19?
И не нужно тут басни рассказывать, что для него кенгурация не праздник и он, сразу после церемонии, не поедет со всей своей шоблой в ресторан тусоваться.
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Мало того что он не слишком умён, не умеет себя вести, так он ещё и мстителен.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада зробила незручності нам, ми зробимо незручності їм, - Зеленський. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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