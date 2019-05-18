 Рада зробила незручності нам, ми зробимо незручності їм, - Зеленський. ВIДЕО

Відповідне відео розміщено на сторінці Зеленського в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.
"Ви знаєте вже, що інавгурацію президента України призначили на 20 травня. Ви пам'ятаєте всі, що ми наполягали, щоб інавгурація відбулася 19 травня, щоб це був вихідний, щоб не створювати проблеми і транспортні пробки для киян", - сказав Зеленський.
Новообраний президент вибачився, що через велику кількість іноземних гостей значна частина Києва буде перекрита.
"Вибачте, будь ласка, вибачте всі, вибачте нас, вибачте Верховну Раду. Рада створила і зробила незручності нам, ми, обіцяю, зробимо їм", - підкреслив Зеленський.
А по большому счету - какой кошмар происходит!!!
Такое впечатление, что мы скатываемся в зэковские времена - и по уровню общения этого недоразумения, и по степени мании величия, и по уровню восприятия Украины Западом, а оно еще даже не инаугурированное...
Нам будет песец, если оно прорулит хотя бы один год...
Уточнюй
Начало хорошее. Вот только роспуск Рады - это чисто технический, "политический" момент. Заведёт Зеленский свою партию, создаст договорную коалицию, станет Юля премьером, а Гройсман снова спикером парламента, или наоборот... А дальше что?.. Как жить будем?.. Вот что самое интересное.
Одно хорошо - шоколадный маразматик окончательно и бесповоротно уходит, судорожно раздавая последние награды, должности и почётные звания. Скатертью дорога. Юрий Касьянов
И что бы ему на "празднике" икалось и кусок в горле застревал.
Кажуть, для того щоб було легше осягнути якусь велику подію чи ситуацію треба її звести до битовухи.
Зєлєпупіки, от уявіть - от в цей понеділок ви, як завжди зранку, ведете своє ріднесеньке, гарнюньке дитинча в дітсадочок. Приходите, а там нова вихователька, без освіти і досвіду, навіть без трьохмісячних фахових курсів. Нова, типу повариха, не те шо не навчена готувати, а й дупля не знаючи де знаходяться кастрюлі, сіль, фартух і як плиту включити. Замість знайомої вам медсестри, в медпункті сидить дядько з двору, котрий не те шо про норми споживання кілокалорій для дітей не чув, навіть не в курсі яким чином термометр ставити, не кажучі вже про яку пігулку дати в разі чого. А охоронець взагалі відсутній, бо ну їх в пень, щоб йому ще й відповідати за то все. Озернулись ви, сказали: - "як же кльово, *** вашу маму!" - залишили їм дитину і пішли собі задоволеним на роботу.
Уявили? А тепер в мене питання - Курви, ви на кого країну залишили?!
як же вони бідні будуть харчуватися, коли петю
нарешті кишнють ..
де вони безталанні будуть шукати того, хто
буде їм платити за їх важку, але
незграбну працю підлизування влади
Но, он оказался не дундуком, а полный ИТИОТОМ.
Це - серйозні вади. І чекати гарних і добрих вчинків від подібних істот не варто.
Яскравий і наочний приклад - в кремлі.
Схожі персонажі, правда ?
Їжте, не обляпайтесь - зе-виборці.
Тільки потім не скигліть.
Не делай нам невры, гном, и мы не будем делать их тебе.
Такіє дєла
Там и анализы и наркозалэжнисть и команда маладая и величайший ум и знание Дела, да и фамилие на сцкий. Результат известный..
Таке пишуть ...
=дєйствітєльно народний прєзідєнт=, =єдінствєнний, кто впєрвиє абратілся к народу= ...
Уявляєте ?
Там кілька людей пробують сказати: воно ж бігало, ховалося, на дебати на Суспільне не прийшло, ролики тільки постить - це спілкування з народом ? Чого це він раптом єдиний, хто звернувся ? (то відповідь на "запрошення" прийти в Маріїнський парк).
Але вони =вєрят=, Бога молять за оце обіжене на всіх і вся, не можуть дочекатися понеділка, =абязатєльно будут сматрєть= ...
И не нужно тут басни рассказывать, что для него кенгурация не праздник и он, сразу после церемонии, не поедет со всей своей шоблой в ресторан тусоваться.