 Від початку доби ворог сім разів порушив режим припинення вогню, поранено трьох бійців ЗСУ, - прес-центр ООС

З півночі до 18:00 18 травня ворог сім разів порушив режим припинення вогню, пише Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр ООС. При цьому всі обстріли зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ".
"Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів із артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Вворог відкривав вогонь по позиціях Об'єднаних сил:
з артилерійських систем калібрів 152 і 122 мм – поблизу населеного пункту Новотошківське;
п'ять разів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – біля населеного пункту Кримське;
з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї – поблизу селища міського типу Південне.
Внаслідок обстрілів троє військовослужбовців Об'єднаних сил мають поранення. На ворожі провокації підрозділи Об'єднаних сил дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 17 травня озброєні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази - з застосуванням заборонених мінських угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Один український воїн поранений, ліквідовано двох і поранено 12 терористів.