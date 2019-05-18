 Удома у полковників ФСБ РФ виявили 12 мільярдів рублів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

Черкалін звинувачується в отриманні хабарів на загальну суму $850 тис. від якогось Назарова, який, за версією слідства, платив йому в період з 2013 по 2015 рік "за загальне заступництво". Зі свого боку колишні офіцери Фролов і Васильєв звинувачуються в особливо великому шахрайстві.

За попередніми даними, мільярдерами працівники ФСБ могли стати завдяки продажу службової інформації, яку одержували від піднаглядних ЦБ і Мінфіну, а також за допомогою обнальних операцій і хабарів.

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Раніше на вершині російського "рейтингу" був екс-полковник управління протидії корупції МВС Дмитро Захарченко - у нього конфіскували 9 млрд руб.