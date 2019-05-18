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Все про:корупція (2316) Росія (17083) ФСБ (728)

 Удома у полковників ФСБ РФ виявили 12 мільярдів рублів

У Росії встановлено новий рекорд конфіскованих коштів у російських корупціонерів - новими лідерами "топу" стали екс-начальник банківського відділу служби економічної безпеки ФСБ РФ Кирило Черкалін і Дмитро Фролов, а також їхній підлеглий Андрій Васильєв, у яких вилучили готівку і коштовності на 12 млрд руб .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

Черкалін звинувачується в отриманні хабарів на загальну суму $850 тис. від якогось Назарова, який, за версією слідства, платив йому в період з 2013 по 2015 рік "за загальне заступництво". Зі свого боку колишні офіцери Фролов і Васильєв звинувачуються в особливо великому шахрайстві.

За попередніми даними, мільярдерами працівники ФСБ могли стати завдяки продажу службової інформації, яку одержували від піднаглядних ЦБ і Мінфіну, а також за допомогою обнальних операцій і хабарів.

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Раніше на вершині російського "рейтингу" був екс-полковник управління протидії корупції МВС Дмитро Захарченко - у нього конфіскували 9 млрд руб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127604
 
 
 Топ коментарі
 
а грицак на свободе и еще герой
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У нашего ревы пошуруйте под кроватью,там тоже не мало припрятано.
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А бриллианты у этих прокуроров полковников нашли? Если бриллианты нашли - значит невиноватые.
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Потому что не жадный и делится вовремя...
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И не говори. У нас бронзовый призер президентской гонки вообще бомжом оказался.
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Уже не бомж. В последней декларации засветилась квартира, неизвестно за какие шиши купленная.
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Тема про кацапских корупционеров ,а ты тут непонятно почему приплёл Украинских граждан Дома у полковников ФСБ РФ обнаружили 12 миллиардов рублей - Цензор.НЕТ 7346 .
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Квазиморда к любой новости приплетет Украину.
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Так у козломордых вообще вся говорильня про Украину. Что на сайтах что по кац-тв.Они прямо живут этими новостями. У них же все харашо и проблем никаких! Кацапье как там парк в Е-бурге?
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Грицаку до твоего полковника ФСБ ещё расти и расти!
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В ОПГ под паханатом плешивого карлика внутренние разборки.
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У нашего ревы пошуруйте под кроватью,там тоже не мало припрятано.
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Рева уверен более продуманый хранит в баксах и евро. Это или карманные деньги или он тупой до ужаса хранить в рублях...
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Кацапы своего крота к стенке прижали, а Свинарчуку по ходу дела ничего и не грозит? Дома у полковников ФСБ РФ обнаружили 12 миллиардов рублей - Цензор.НЕТ 6830
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Жадный... Нужно быть как Ралдугин....
Отстегнул наверх процент и живёшь дальше...
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Не выдумывай... Ролдугин - "муравей"... А это совсем иное... "Отстёгивали" ему - за то, что деньги чужие хранил на своих счетах...
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вирішили відволікти від протесту проти будівництва храму.
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А бриллианты у этих прокуроров полковников нашли? Если бриллианты нашли - значит невиноватые.
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наверное общак пахана вовки переполовинили, где то скрысятничали, вот и пошли по беспределу паровозом
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Свинарчук напрягся ? Олежка расслабься, Украина не кацапия...толерантные мы
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Да жаль ребят... такую пользу приносили... развал расее изнутри.просто партизаны,бойцы невидимого фронта.
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Ты придержи коней, зебил. Менты такими были ещё с совковых времён.
P.S. Не все, конечно.
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Конечно, донецкие и крымские менты с удовольствием перешли на сторону оккупантов.
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И это у среднего звена.А теперь представьте сколько пи...дят более высокопоставленные чины и чиновники всех мастей.Про депутатов даже говорить не стоит начинать.Представляю,как облизываются наши власть держатели зная о рассейском пи...динге на государственном уровне.Нашим то приходится откусывать от субсидий,маленького бюджета и остальной херни.А рассейцы тырят с прибылей,пенсий,зарплат и всего что у них есть.
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Потому и есть оппоблок в Раде, желающий, "чтобы было как в рф".
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Я считаю надо орден ему выдать, все таки коррупционер бывает хорошим если он российский
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А у Пети все ордена с медалями закончились?
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На росії шмонають лише непотрібних людей, а всім іншим злодюгам дозволяють грабувати. У нас попереду теж планується калька із смердючої російської системи.
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1 Км 169 км моста в Китае между островов стоил 9 лямов $ а 1 км керченского моста 210 лямов $,надо сопереживать всем рашнским корупционерам и рукожопам, именно они стоят на страже Украины в тылу врага
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Для силовиков России надо создавать новый журнал "Форбс" с перечнем самых богатых,пойманных взяточников. Он разлетится любым тиражом вкупе с болтовней травителей наций на хамских сДОХ -шоу ТВ.
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Ну, вот, теперь, у некоторых "чекистов", стали "чистые руки"... Точнее, "очищенные"...
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Если у силового ведомства в какой-то стране неограниченная власть и куча денег, то это называется хунта или клика, кремлевская клика НКВДшников.
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Главное, что у этого ворюги скрепная маечка( судя по фотографии).
Возраст для полковника тоже юный, хотя судя по Петрову с Бошировым там полковников свеженастроганных как грязи.
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"Ранее на вершине российского рейтинга находился экс-полковник управления противодействия коррупции МВД Дмитрий Захарченко - у него конфисковали 9 млрд руб."

Почему "ранее"? У этих 12 млрд на троих, а тот - единолично.
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это просто вещдоки. взяли работу на дом.
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показуха для мокшанських лохів. Знайшли гроші саме коли почались двіжняки в єкатеринбурзі і після пожежі літака. Зроблено щоб відволікти лохів, коли там буду пздячити всіх можливо з жертвами. Ну шо красавчики.
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Эти кремлёвские медиавбросы уже малоэффективны и на козломордые умы влияют всё меньше. У нас потрох тоже многочисленными шатунами пытался отвлечь народ от коррупции власти, но потроху шатуны не помогли. Те же процессы сейчас происходят и в параше.
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Каждый коррупционер в Украине враг народа Украины поэтому должен быть осуждён и расстрелян. Каждый коррупционер в параше союзник народа Украины поэтому ему нужно поставить бюст по пояс и наградить вымпелом.
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кто бы украинских пошерстил...Особенно тех,кто контролировал дороги в зоне проведения боевых действий и контролировал зап. границу?..)
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а шо там с независимой бурштиновой республикой?
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успешно откупается....первые приходят-уходят,а на местах всё те же
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Пауки в банке жрут друг друга, денег уже на всех не хватает.
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Вскрывают золотовалютные резервы расеи.
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Непонятненько... 12 лярдов это у каждого? Или они жили в одной квартире?
А сидеть будут в одной камере???
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это были деньги на оперативную работу! теперь всё, хана, не будет агентов, спецопераций, шпилей и новичков....
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Это ж сколько килограм выходит.Могли б за деньги сдать на макулатуру.
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Пенсіонери з депресивних районів нечорнозем"я мовчки стоять та курять осторонь... одну на трьох...
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Если у какого-то полковника такая сумма под подушкой, то какая сумма у генерала, презеведента хутина
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слишком много. похоже на общак какой-то.
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Согласен. И это похоже на "ответку" ФСБшникам за слитых ГРУшников и операцию в Солсбери.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУдома у полковників ФСБ РФ виявили 12 мільярдів рублів
 
 
 
 
 
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