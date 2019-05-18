 Удома у полковників ФСБ РФ виявили 12 мільярдів рублів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.
Черкалін звинувачується в отриманні хабарів на загальну суму $850 тис. від якогось Назарова, який, за версією слідства, платив йому в період з 2013 по 2015 рік "за загальне заступництво". Зі свого боку колишні офіцери Фролов і Васильєв звинувачуються в особливо великому шахрайстві.
За попередніми даними, мільярдерами працівники ФСБ могли стати завдяки продажу службової інформації, яку одержували від піднаглядних ЦБ і Мінфіну, а також за допомогою обнальних операцій і хабарів.
Раніше на вершині російського "рейтингу" був екс-полковник управління протидії корупції МВС Дмитро Захарченко - у нього конфіскували 9 млрд руб.
Отстегнул наверх процент и живёшь дальше...
прокуроровполковников нашли? Если бриллианты нашли - значит невиноватые.
P.S. Не все, конечно.
Возраст для полковника тоже юный, хотя судя по Петрову с Бошировым там полковников свеженастроганных как грязи.
Почему "ранее"? У этих 12 млрд на троих, а тот - единолично.
А сидеть будут в одной камере???