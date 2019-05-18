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 Після скандалу з віце-президентом Австрії Штрахе контррозвідка ФРН заявила про ризик витоку секретної інформації в Росію

Після скандалу з віце-президентом Австрії Штрахе контррозвідка ФРН вважає ризикованим співпрацю з Австрією через можливість витоку секретної інформації в Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Газета.ru.

За даними газети Welt am Sonnta, першим про ризики заговорив на закритому засіданні глава німецької контррозвідки Томас Гальденванг. На його думку, австрійська сторона погано зберігає секретну інформацію, яку отримує від партнерів.

Гальденванг зазначив, що, можливо, розвідувальні дані може отримувати і російська сторона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС ФРН Маас на зустрічі з Лавровим у Гельсінкі обговорить членство РФ у РЄ і ситуацію в Україні

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, минулого року в австрійському відомстві зі схожими завданнями - Федеральному відомстві із захисту Конституції - були проведені обшуки, вилучені носії інформації, в тому числі, про правих екстремістів, зокрема, копія частини банку даних "Мережа Нептун".

"Мережа Нептун" - це секретна база даних, через яку австрійська внутрішня розвідка обмінюється даними з європейськими колегами. Обшуки, імовірно, були проведені за наводкою глави МВС Австрії Херберта Кікля, який, як і віце-канцлер Хайнц-Крістіан Штрахе, що подав у суботу у відставку, представляє ультраправу Австрійську партію свободи.

"Представники партії міністра внутрішніх справ підтримують тісні контакти з Росією. Європейські служби побоюються, що їхня секретна інформація виявилася вже там", - пише австрійське видання.

Нагадуємо, віце-президент Австрії Штрахе подав у відставку, через скандал з фінансуванням росіянами його правопопулістської "Австрійської партії свободи".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127603
 
   
 Топ коментарі
 
Больше с кацапами целуйтесь взасос!
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Их Шапокляк так лихо отплясывала на свадьбе с Путиным, что там больше вообще никаких секретов нет После скандала с вице-президентом Австрии Штрахе контрразведка ФРГ заявила о риске утечки секретной информации в Россию - Цензор.НЕТ 7308
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Да. Там не один Штрахе куплен на нефтедоллары Путина. Пусть немцы пороются немного и найдут кучу пророссийского купленого мяса.
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Больше с кацапами целуйтесь взасос!
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Да. Там не один Штрахе куплен на нефтедоллары Путина. Пусть немцы пороются немного и найдут кучу пророссийского купленого мяса.
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Их Шапокляк так лихо отплясывала на свадьбе с Путиным, что там больше вообще никаких секретов нет После скандала с вице-президентом Австрии Штрахе контрразведка ФРГ заявила о риске утечки секретной информации в Россию - Цензор.НЕТ 7308
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Гарна новина.

на кількох відео обличчя цієї жіночки не заретушоване вона расєянка доречі
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Віце-канцлер Австрії, глава ультраправої Австрійської партії свободи (FPÖ) Гайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку через звинувачення в корупції, оприлюднені місцевими медіа. Ідеться про відео, на якому політик обіцяв «багатій росіянці» угоду від Уряду за гроші.

https://www.youtube.com/watch?v=sN_712XAK-c


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Наверное он устал к концу рабочей смены
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так узнали про офшоры порошенко
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Як гарно ілюструє себе Ылыта. Саме так ви й виглядаєте - використані і непотрібні.
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Ник смени. У Квазимодо была проблема только с внешностью.
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А причем тут офшоры Порошенко? Или у тебя вместо мозга срака?
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Когда ЗЕ свой бизнес в россии продаст ?
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Сразу после порохохряка пропойцы.
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Па кльйопп єта тяшькай! Нема у них тама бізнісаффь.Хіба у ЗЕ ландії може...
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Искренне выражаем озабоченность. После скандала с вице-президентом Австрии Штрахе контрразведка ФРГ заявила о риске утечки секретной информации в Россию - Цензор.НЕТ 6519
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Welt am Sonntag - я думал , что редакторы на цензоре только русский и украинский языки не знают .
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порохоботы они такие
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Не лише українськОЇ,а й турецької,фінської та інших.
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Немцам нужно вернуть их контразведке старое название - "гестапо" и их методы дознания в том числе и утечка информации сразу прекратится и не только у австрийцев
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Да пусть вас австрийцы , кацапы всех в зад дрючат, вы шлюхи и судьба у вас такая и вас и немцев с голландцами, наверное надо шоб вам алкашня не один Боинг сбили а всю люфтганзу за раз
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И шо это за разведка, которая о связях австрияк с рашкой не знала?
Это и нашей касается! Которая сейчас делает удивительные глазки, когда журналисты по Инстаграммам находят дочек и жён наших СБУ-ов, контразведчиков, и высоких чинушь в рашке!
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В чем собственно проблема. Пока сытый и благополучный запад почивал на лаврах ордынцы подспудно на нефтебаксы вели свою подрывную деятельность.Руководствуясь принципом, капиталист за прибыль продаст и мать родную.
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так вот где собака Штанмаерская зарыта!
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австронемцы вам здравые мысли приходят только вместе с ТТ сунутым в промежность
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вполне обоснованное опасение...вот только....вот только как же всё таки Меркель с её...непростыми отношениями... с Путиным,особенно учитывая пересечения деловых и георафических точек политика-Меркель и КГБиста-Путина
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Они только сейчас это поняли? Після скандалу з віце-президентом Австрії Штрахе контррозвідка ФРН заявила про ризик витоку секретної інформації в Росію - Цензор.НЕТ 3385)))
Вопиющий непрофессионализм.
Евросоюз продолжает гнить и разлагаться.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПісля скандалу з віце-президентом Австрії Штрахе контррозвідка ФРН заявила про ризик витоку секретної інформації в Росію
 
 
 
 
 
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