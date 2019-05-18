 Кремль свідомо махлює з поняттями "етнічний росіянин" і "російськомовна людина", - Клімкін

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи запит Росії на проведення засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з ухваленням Верховною Радою України закону про мову, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремль свідомо махлює з поняттями "етнічний росіянин" і "російськомовна людина", ставлячи між ними знак рівності й присвоюючи собі право захищати їх навіть збройно. Саме під гаслами "захисту російськомовних" Росія окупувала в 2014-му Крим та Донбас і намагалася створити на нашій землі свою фейкову "Новоросію".

А з російською у нас жодних проблем. В нас проблеми з тими у Росії, хто не хоче бачити незалежної соборної України та української політичної нації.

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Слід розуміти (і тут я хочу привернути увагу передусім зарубіжних політиків та аналітиків), що з точки зору міжнародної практики не відбулося абсолютно нічого екстраординарного. Українська мова не отримала жодних особливих прав і привілеїв, які б могли викликати бодай найменші підозри щодо недемократичності чи шовінізму.

Просто в Україні нарешті спромоглися ухвалити закон про державну мову, як того вже давно вимагала наша ж Конституція. Такі закони давно існують у багатьох демократичних державах і наш на їхньому тлі виглядає цілком стандартно", - вважає глава МЗС.

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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. 16 травня Закон був опублікований в офіційній пресі.