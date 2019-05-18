 Кремль свідомо махлює з поняттями "етнічний росіянин" і "російськомовна людина", - Клімкін

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи запит Росії на проведення засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з ухваленням Верховною Радою України закону про мову, інформує Цензор.НЕТ.
"Кремль свідомо махлює з поняттями "етнічний росіянин" і "російськомовна людина", ставлячи між ними знак рівності й присвоюючи собі право захищати їх навіть збройно. Саме під гаслами "захисту російськомовних" Росія окупувала в 2014-му Крим та Донбас і намагалася створити на нашій землі свою фейкову "Новоросію".
А з російською у нас жодних проблем. В нас проблеми з тими у Росії, хто не хоче бачити незалежної соборної України та української політичної нації.
Слід розуміти (і тут я хочу привернути увагу передусім зарубіжних політиків та аналітиків), що з точки зору міжнародної практики не відбулося абсолютно нічого екстраординарного. Українська мова не отримала жодних особливих прав і привілеїв, які б могли викликати бодай найменші підозри щодо недемократичності чи шовінізму.
Просто в Україні нарешті спромоглися ухвалити закон про державну мову, як того вже давно вимагала наша ж Конституція. Такі закони давно існують у багатьох демократичних державах і наш на їхньому тлі виглядає цілком стандартно", - вважає глава МЗС.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. 16 травня Закон був опублікований в офіційній пресі.
А Пуцiна есць сэнс i шанец макнуць чарговы раз лычом у бруд.
За часів СРСР.
У нього диплом з відзнакою.
Так ось для таких «нєзнаєк»: ЛЮДИНА МИСЛИТЬ ОБРАЗАМИ, а МОВА це лише засіб ПЕРЕДАЧІ цих думок другій людині..
Як азбука МОРЗЕ.
І ВСЬО !!!!
Так отож
"«Российская грамматика» - одна из первых грамматик русского языка, составленная М. В. Ломоносовым в 1755 году. В 1757 году опубликована тиражом в 1200 экземпляров,"
Ржунимагу!
https://twitter.com/i/status/1129255667016097794