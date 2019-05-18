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 Політика України
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Все про:Росія (17083) українська мова (249) Радбез ООН (323) Клімкін (1383)

 Кремль свідомо махлює з поняттями "етнічний росіянин" і "російськомовна людина", - Клімкін

Росія свідомо маніпулює поняттями "етнічний росіянин" і "російськомовна людина", для подальшого "захисту" таких людей.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи запит Росії на проведення засідання Ради Безпеки ООН у зв'язку з ухваленням Верховною Радою України закону про мову, інформує Цензор.НЕТ.

"Кремль свідомо махлює з поняттями "етнічний росіянин" і "російськомовна людина", ставлячи між ними знак рівності й присвоюючи собі право захищати їх навіть збройно. Саме під гаслами "захисту російськомовних" Росія окупувала в 2014-му Крим та Донбас і намагалася створити на нашій землі свою фейкову "Новоросію".
А з російською у нас жодних проблем. В нас проблеми з тими у Росії, хто не хоче бачити незалежної соборної України та української політичної нації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія ініціює засідання Радбезу ООН у зв'язку з ухваленням Радою Закону про українську мову

Слід розуміти (і тут я хочу привернути увагу передусім зарубіжних політиків та аналітиків), що з точки зору міжнародної практики не відбулося абсолютно нічого екстраординарного. Українська мова не отримала жодних особливих прав і привілеїв, які б могли викликати бодай найменші підозри щодо недемократичності чи шовінізму.

Просто в Україні нарешті спромоглися ухвалити закон про державну мову, як того вже давно вимагала наша ж Конституція. Такі закони давно існують у багатьох демократичних державах і наш на їхньому тлі виглядає цілком стандартно", - вважає глава МЗС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Глава українського МЗС Клімкін подав у відставку. ВIДЕО

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 15 травня підписав закон про функціонування української мови як державної. 16 травня Закон був опублікований в офіційній пресі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127602
 
   
 Топ коментарі
 
Угу, а клоун такой щирий Украинец, шо ему после избрания вдруг срочно понадобился учитель Мовы Кремль сознательно махлюет с понятиями "этнический россиянин" и "русскоязычный человек", - Климкин - Цензор.НЕТ 4928
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Может запустить акцию на их кремлевском сайте, если там есть раздел для обращений и бомбить их фразами "Я русскоязычный украинец - но не притесь меня защищать. Мы 5 лет ищем защиту от вас-защитников"
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Это жуть просто. Похоже, всю Лахту-2 сюда запустили. Были конечно тут и раньше, но в последние месяца 3 это просто нечто.
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Ну так и разбейте х@йла в ООН на этих козырях - россиянин не национальность, русский не гражданство. Запросто процесс можно перевести в область психиатрии.
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Етнічне походження значення не має. Державну мову в будь-якій країні мають знати всі громадяни. І в Україні - навіть ''русские''. Знання інших мов, рідних чи ні, тільки вітається. Нема про що сперечатись.
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Я пра гэта i кажу - пазiцыя Украiны празрыстая i зразумелая.
А Пуцiна есць сэнс i шанец макнуць чарговы раз лычом у бруд.
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Клімкін випускник ФІЗТЕХа.
За часів СРСР.
У нього диплом з відзнакою.
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Если у нас в городе поймают русскоязычного,который будет призывать Путлера его защитить от укрофашистов,то русскоязычные укрофашисты,коих у нас 99% порвут его как марлю.Причем сопровождая этот разрыв скреп исключительно русским трехэтажным матом!Поэтому лучше всяким там призывалам ехать в мАскву на какой нибудь из рынков и там начать просить Путлера защитить себя от кавказских террористов!Целее будут.
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Петлер же вроде выборы проиграл, кого он будет "защищать" то?
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Краще додумайся подужати нашу мову і не какай їзьєккомь кривавого загарбника.Якби кацапи у 1942-му німецькою шпрехали--не думала?Живеш собі тут--і кацапка.Наша мова--це ж не ідиш чи турецька-можна вивчити і не закликати окупанта.Навіть несвідомо чи мимоволі,але ти працюєш на кацапню.
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Вашу мову?Краще починай думати,а не верзеш казна що!
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О,вродила не їзьєккомь собачим.Отже вмієш.Тоді чому використовуєш мокшанську бридку говірку?Не з кацапами війна?Лє?
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Чмо настрой переводчик.Иди нюхни петиной машонки,полижи подмышки,запей мочёй и начинай дякувати.Дякуле понравится.Он таких нариков-педиков очень любит послушать.Иине забудь на коленях дякуваты,дякулятина петишистская.
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Таки кацапка.Бо кацап,коли не має аргументів,то ображає.Чекай і клич своїм поганим їзьєккомь,щоб тебе "асвабаділє",русккає.
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Климкин в КРЫМУ с тестем кушають
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Виходячи з логіки кацарилих, всі гаварящіє англійською є брити і Великобританія повинна їх захищати.
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пятак приплыли
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Тут зараз вигулькнуть з питанням: «А НА КАКОМ ЙІЗИКЄ ТИ ДУМАЄШЬ ?»
Так ось для таких «нєзнаєк»: ЛЮДИНА МИСЛИТЬ ОБРАЗАМИ, а МОВА це лише засіб ПЕРЕДАЧІ цих думок другій людині..
Як азбука МОРЗЕ.
І ВСЬО !!!!
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Не ну стадо дебилов. Им уже на выход показали, а они что то там блеют. Какая никогда не защищали ни русских ни славян. Исключительно свои имперские интересы. А такие как этот дурень со своим шоколадным гибридный дом опустили страну ниже плинтуса, и все рассказывают сказки про злых русских....
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Ну а ти,пишучи кацапскємь їзьєккомь,--звичайно ж, щирий українець?
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Русскоязычный Путин до сих пор не опубликовал свои анализы ДНК, которые он уже давненько помпезно сдавал для определения своей русскости!
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Російська мова є державною мовою Російської Федерації і ніякого стосунку до України не має. А так зване "русскаязичіє" в Україні є проявом нелояльності до української Держави, пропагандою ворожого до всього українського русскава міра та звичайним жлобством. "... лат. rus - деревня; «простой», «грубый», «неотёсанный»" - тобто русскій язик згідно вікіпедії є язиком дєрєвєнскіх дебілав...натомість українське село (англ. country) є носієм культури та традицій.
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Коли офіційно був упорядкований яЗік ватників?
Так отож
"«Российская грамматика» - одна из первых грамматик русского языка, составленная М. В. Ломоносовым в 1755 году. В 1757 году опубликована тиражом в 1200 экземпляров,"
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Що таке етнічний росіянин? На росії є зовсім різні етноси. Тому сам цей термін є сміхотворним. От нещодавно подивився на портрет Анни Іоанівни і побачив, що вона типова тюркю. Тому у смітник російські терміни.
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Гасане,розгляньте пики ,рила і мармизи інших скр"єппних "русккєхь"--дуже кумедно і пізнавально.А ще проаналізуйте їх "хвамільєйо" типу Юсупафь,Сумарокафь,КАРАМЗІНЬ ТА КУПЕГУ ІНШИХ.
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А смерч был спровоцирован выступлением Климкина в Фейсбуке... Ох, и сволочь этот Климкин... На "врагов Украины" работает...
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Це російською мовою, а цей коментатор підписав фото таким терміном. Тому до нього запитання залишається, а при відсутності відповіді піде коментар на Форум.
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а еще так лаптежники пытаются оскорблять своих соотечественников -не-мокшан, за то что стекломой не пьют и на балалайке играть не умеют Кремль свідомо махлює з поняттями "етнічний росіянин" і "російськомовна людина", - Клімкін - Цензор.НЕТ 7695
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я знову ж, в 2799-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Работа русского спецназа!
Ржунимагу!
https://twitter.com/i/status/1129255667016097794

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Не существует этноса россиянин, и вообще, оба понятия выдуманы кремлевской пропагандой, так что и говорить тут не о чем. Тем более что скоро большая половина россиянцев будут китаскоязычными
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Не треба вестись на налигачі у рашистів - "русскіє" то мав бути "трієдіний" імперієтворчий народ, який намагались ліпити в Російській імперії з українців, білорусів, кацяпів (яких чомусь назвали "вєлікороссамі") - не зліпили, розбіглись народи відразу після гибелі Російської імперії. Те, що кацяпи після 1917 року назвали свою Московію "РСФСР", а себе "русскімі", то вже був фейк, який не був виправданий навіть коли Україну і Білорусь знов загнали до СРСРу, цю потворну реінкарнацію Російської імперії. Тим більш абсурдно називати зараз Московію Росією, а кацяпів - росіянами. Речі треба називати такими, якими вони є, і згідно з історичними українськими традиціями, а не кацяпськими фейками. А російськомовних українців треба розглядати як жертв великодержавного кацяпського етноциду. Наприклад, в Одесі мало хто розмовляє українською, але 60-65 відсотків одеситів назвало себе етнічними українцями, і майже всі вони віддали своїх дітей в українські школи, що вказує, що нах їм потрібна кацяпська турбота і захист.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКремль свідомо махлює з поняттями "етнічний росіянин" і "російськомовна людина", - Клімкін
 
 
 
 
 
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