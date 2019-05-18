 Єльченко передав Генсеку ООН Гутеррешу звернення Меджлісу про визнання геноциду кримськотатарського народу

Про це йдеться на сторінці представництва України в ООН у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Постпред В. Єльченко передав генсеку ООН звернення Меджлісу кримськотатарського народу до парламентів і урядів держав-членів ООН "Про визнання геноциду кримськотатарського народу".

Звернення буде поширене як офіційний документ Генеральної асамблеї та Ради Безпеки ООН", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Має бути завершено законодавче закріплення права кримських татар на самовизначення, - Порошенко

Нагадуємо, 18 травня в Україні вшановують пам'ять жертв депортації кримськотатарського народу.