 Україні необхідно зламати застарілу радянську спадщину та реформувати правоохоронні органи, - Мінгареллі

Про це посол ЄС сказав у Києві на День відкритих дверей Консультативної місії Євросоюзу (КМЄС), яка надає підтримку Україні в реформуванні правоохоронних органів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На реформування сектора цивільної безпеки українські громадяни покладають великі надії. Ми всі знаємо і розуміємо гостру необхідність зламати цю застарілу радянську спадщину потужного державного апарату і налагодити діяльність підзвітних і прозорих правоохоронних органів, які служитимуть українському народові", - заявив Мінгареллі.

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Вдночас він висловив переконання, що Консультативна місія ЄС здійснює "фантастичну роботу в цьому напрямку", надаючи консультації та проводячи тренінги для співробітників поліції, прокуратури та інших відомств.