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Все про:Правоохоронні органи (136) реформи (1554) Мінгареллі (176)

 Україні необхідно зламати застарілу радянську спадщину та реформувати правоохоронні органи, - Мінгареллі

Глава представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі підкреслив нагальну необхідність реформування українських правоохоронних органів.

Про це посол ЄС сказав у Києві на День відкритих дверей Консультативної місії Євросоюзу (КМЄС), яка надає підтримку Україні в реформуванні правоохоронних органів, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"На реформування сектора цивільної безпеки українські громадяни покладають великі надії. Ми всі знаємо і розуміємо гостру необхідність зламати цю застарілу радянську спадщину потужного державного апарату і налагодити діяльність підзвітних і прозорих правоохоронних органів, які служитимуть українському народові", - заявив Мінгареллі.

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Вдночас він висловив переконання, що Консультативна місія ЄС здійснює "фантастичну роботу в цьому напрямку", надаючи консультації та проводячи тренінги для співробітників поліції, прокуратури та інших відомств.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127599
 
   
 Топ коментарі
 
Какже так. Еще недавно Вы хвалили Порошенко за проведенные реформы?
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Да вы шо?! А как же 5 лет приветствовали ОГРОМНЫЕ НЕчувани рехформы от шоблы коррупционера-мародёра Порошенко???
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какой совок, мингарелли???? Вглядитесь в эти лица! Чисто европейцы. Україні необхідно зламати застарілу радянську спадщину та реформувати правоохоронні органи, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 9670 Ылита))))

Україні необхідно зламати застарілу радянську спадщину та реформувати правоохоронні органи, - Мінгареллі - Цензор.НЕТ 3215
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так соеворылый орал что рехформа правоохранителей давно завершена и преподносил это как "потужну перемогу"...))) не???)))
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та шо ви таке кажете пане Мiнгaреллi ??А як же тодi красти та хабаря брати ??
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А Коломойському це не потрібно. Аваков в симбіозі з нацжонами саме оно. Буде поліцейська держава а-ля кацапстан.
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Так Мародер провел уже потужни реформы????Тот же Мингарелли восхищался
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Что ж такое происходит, вы ж хвалили Пэтю за реформы, а теперь говорите что реформ оказывается и не было
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скажите кто-нибудь этому Мингарелли, сколько мы памятников повалили, это ужасное советское наследие! мало? значит скоро за сталинки и хрущевки возьмемся! ))
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Украине необходимо сломать устаревшее советское наследие и реформировать правоохранительные органы, - Мингарелли

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Снова реформировать правоохранительные органы? Да их же недавно
отреформировали по полной. Это пестец какой-то!
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