 Має бути завершено законодавче закріплення права кримських татар на самовизначення, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на заходах з нагоди вшанування 75-річчя депортації кримських татар у суботу в Києві.

"Має бути завершено законодавче закріплення невід'ємного права кримськотатарського народу як корінного народу України на самовизначення в складі незалежної Української держави", - сказав Порошенко

"Сподіваюся, що з внесенням змін до Конституції України щодо визнання закріплення прав кримськотатарського народу на національну територіальну автономію в складі України, я твердо переконаний, що ми лише посилимося в нашому прагненні про відновлення державного суверенітету України над кримським півостровом", - зазначив Президент.

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Порошенко нагадав, що зараз окупований Крим перетворюється у військовий плацдарм, і не можна відкидати розміщення ядерної зброї на півострові, бо інфраструктуру для цього вже створено.

Чинний президент закликав нову владу України збільшити рівень світової підтримки України в боротьбі проти російської агресії й незаконної окупації Криму, а також за посилення міжнародного тиску на РФ.