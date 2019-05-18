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Все про:автономія (33) кримські татари (1329)

 Має бути завершено законодавче закріплення права кримських татар на самовизначення, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко виступає за закріплення в Конституції України права кримськотатарського народу на національну територіальну автономію у складі Української держави, що посприяє відновленню державного суверенітету над кримським півостровом.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на заходах з нагоди вшанування 75-річчя депортації кримських татар у суботу в Києві.

"Має бути завершено законодавче закріплення невід'ємного права кримськотатарського народу як корінного народу України на самовизначення в складі незалежної Української держави", - сказав Порошенко

"Сподіваюся, що з внесенням змін до Конституції України щодо визнання закріплення прав кримськотатарського народу на національну територіальну автономію в складі України, я твердо переконаний, що ми лише посилимося в нашому прагненні про відновлення державного суверенітету України над кримським півостровом", - зазначив Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США закликають Росію негайно припинити переслідування кримських татар та окупацію Криму, - Кент

Порошенко нагадав, що зараз окупований Крим перетворюється у військовий плацдарм, і не можна відкидати розміщення ядерної зброї на півострові, бо інфраструктуру для цього вже створено.

Чинний президент закликав нову владу України збільшити рівень світової підтримки України в боротьбі проти російської агресії й незаконної окупації Криму, а також за посилення міжнародного тиску на РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127597
 
   
 Топ коментарі
 
мародер 5 лет мог это сделать, но все крал и крал, крал и крал, а теперь когда свинье один день в президентском кресле сидеть осталось, она про татар вспомнила и захрюкала так же громко, как про курс доллара в 2014 году
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Петя - йди вже геть.. Народ України вже визначився щодо тебе..
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Петя выполняет приказ Путина - сделать разодранную на куски неуправляемую федерацию вместо единой Украины.
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ну будет теперь пете рассказать жене вечером что он делал целый день . придет домой ... жена я сегодня жестко так потребовал завершить .... она ему так вроде бы ты там уже все завершил ...... дура и тишина.
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Какой плодотворный последний месяц! Не узбагоится ну никак! С вещами на выход...кто к прокурорам на допросы. кто то убежит если повезёт.
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За період із третьої години ночі 18 травня 1944 р. до 16:00 20-го травня близько 200 тис. представників кримськотатарського народу (з яких упродовж першого півтора року померло близько 110 тисяч осіб), тобто фактично всіх, вивезли з Криму для поселення у віддалених районах Середньої Азії, Приуралля й Верхнього Поволжя (нібито за «зраду» під час війни).
В операції з депортації брали участь 23 тис. солдатів військ НКВС і 9 тис. оперативних працівників НКВС-НКДБ у взаємодії з армійськими, транспортними та господарчими органами на місцях. На збори давалося не більше 30 хвилин, з собою дозволялося взяти особисті речі, провізію, побутовий інвентар. Більшість майна конфісковувалася державою.
Депортованих направили на спецпоселення до Узбекистану, до ГУЛАГу, для поповнення спецконтингенту для Московського вугільного басейну. У Запоріжжі - для відбудови Дніпрогесу (і сьогодні на розі пр. Металургів - вул. Хмельницького існує татарський квартал).
Одразу ж у Криму почалася детатаризація: таблички з німецькими назвами замінили російськими («Совєтский», «Первомайск», «Красногвардейск»).
Інтенсивно заселяли півострів, особливо військовими, які мали йти у відставку. За повоєнний період кількість населення у Криму збільшилося майже в 10 разів.
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Про які 110 тисяч померлих татар ви пишете? Годі брехати. В ході депортації померло лише 80 татар.
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Лучше пусть России останется , чем этим .
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Летом 1943г. члены Еврейского Антифашистского Комитпта(Соломон Михоэлс и др.)во время поездки в США имели разрешение Молотова(Скрябин) вести переговоры о материальной поддержке еврефского переселения в Крым.
Частичное финансирование взял на себя американский сионист Розенберг.
15 февраля 1944г. Михоэлс,Фефер,Эпштейн направили письмо Сталину с предложением создать в Крыму Еврейскую Соетскую Социалистическую Республику.
На пленуме ЦК ВКПБ(1952г.) Сталин произнес:
"Молотов-преданый нашему делу человек.Но нельзя пройти мимо его недостойных поступков.Чего стоит его предложение передать Крым евреям?...У нас есть еврейская автономия(Биробиджан)...А тов.Молотову не стоит быть адвокатом незаконных еврейских претензий на наш Советскиф Крым." (Википедия)
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Я так понял , что из Украины хотят сделать второй Израиль , путём продажи земли ! Ясный перец , что украинцы нищие , что нисколько их не оправдывает , сами виноваты , что так долго ворьё терпели , а когда дело дойдёт до скупки чернозёмных земель гектарами , вот тут наши еврейские друзья и подсуетятся )))))
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Что тебе мешало балобол это сделать за 5 лет ,имея внеочередное законодательное право на подачу законов ?
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Чого ніхто не рахує скільки українців вивезли до кацапії? І де день вшанування їхньої памяті?
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Указом президента України Леоніда Кучми № 1181/2000 від 31 жовтня 2000 року День пам'яті жертв голодоморів, який відзначався кожної четвертої суботи листопада перейменовувався на «День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій». Указом Кучми № 797/2004 від 15 липня 2004 року встановлювалася назва «День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій». Указом Президента України Віктора № 431/2007 від 21 травня 2007 року дні пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій розведено у часі. День пам'яті жертв голодоморів залишився щочетвертої суботи листопада, натомість, третя неділя травня тобто завтра встановлена Днем пам'яті жертв політичних репресій.
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Чого ж сьогодні окремо від цих указів йде вшанування тільки трагедії вивезених татар?
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Как же так, Петя не успел. У него еще несколько чаов есть. Или бумага закончилась?
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В каком году начали разрабатывать,это законодательное право?И кем?Не увидела ни одной даты по этому поводу.Правительство Порошенко имеет разрабатываемый проэкт по этому поводу?
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Чогобцераптом? Має бути завершено законодавче закріплення права кримських татар на самовизначення, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2214 Таке право закріплене за кожною нацією - на цьому грунтується ООН. Питання у тому, що ніхто не звільнений від необхідності те своє право доводити.
І відстоювати, як от зараз змушені робити українці. Вони вже зробили дурницю, погодившись на якусь незрозумілу "кримську автономію", а що таке "нацтіріторіальная автономія в составє" - взагалі невідомо... П. Рошенкові таки вже пора нах.
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Столько людей (или ботов) обращаются на "цензоре" к Пете, это наверно те, кто любит разговаривать с телевизором. Открою страшную тайну: Петя вас не слышит!!!
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Никаких автономий! Крымская область, а в ней среди других народов Украины проживают и крымские татары на равных со всеми правах. По другому- гуд бай там где ждут!
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навіть не Кримська, а Таврійська наприклад, півострів Крим, а область Таврійська, або розбити на частини одну до Херсонської іншу до Одеської
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И порохоботы еще интересуются почему к ним относятся как к третьму сорту....

Политический обозреватель Виталий Портников
сравнил Владимира Зеленского с подростком.
Об этом он рассказал в интервью "ВВС Украина".
Он сравнил новоизбранного с подростком, который
сидит в комнате, и боится из нее выйти, поскольку
за ее пределами его ждут "хулиганы, родители,
учителя".
"Он сидит в этой комнате и записывает свои
видеоролики… Но реальная жизнь все равно
начнется… Ему придется сдавать реальные
экзамены", - пояснил Портников. По его словам,
перед Зеленским стоят реальные вызовы, решать
которые он, возможно не готов. К примеру,
украинцы ждут именно от новоизбранного
президента улучшения социальных показателей
жизни (повышение зарплат и пенсий, снижение
тарифов и т. п., - ред.). [ На видео с 2:50 ] "Будет
ли это улучшение? Конечно же нет! Для этого нет
реальных возможностей", - пояснил политический
обозреватель. Второй вызов - большинство
украинцев ждут окончания войны. "Война не
закончится, потому что ситуацию на Донбассе
нереально урегулировать, пока этого не захотят в
Кремле", - пояснил обозреватель.
Третий вызов - борьба с коррупцией. "Для того
чтобы реально искоренить коррупцию в
православной стране, необходимы десятилетия
беспрецедентных усилий вместе с общественной
солидарностью", - подчеркнул журналист.
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Особенно когда об этом вещает конченый п*дарас портников с женой булатовым
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Гарний меседж, як і всі у порохоботів. Покращення не буде, війна не закінчиться того, що українці корупційна нація. Тільки забув сказати, що тих падлюк у нас 5 %.
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тоесть татары хотят выгнать всех с Крыма и создать там Татарстан.
ничему мародера не научили последние пять лет войны.

никаких автономий и никаких федерастов в Украине не должно быть.
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*******,так 5 лет прошло,что мешало-решало??? Потоки коррупционные контролировал и бабло делил,не до этого было,подлюка???/возмущён весь бордель.
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Петя, а если они захотят саоопределиться в Киевской или Полтавской области? Типа создать своё государство по типу Израиля?
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виктор 25%‏ @katmiss35 9 ч.9 часов назад

Коли на світі з'являється справжній геній, то пізнати його можна хоча б по тому, що всі тупоголові єднаються в боротьбі проти нього»
Джонатан Свіфт
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Крымские татары и без "ценных указаний" Порошенко безусловно имеют право на самоопределение, вплоть до отделения в независимое государство, согласно международным принципам. Другое дело, на какой территории это самоопределение должно осуществляться...Даже без российской оккупации, в Крыму на 1,8 млн. этничных русских, украинцев и представителей других национальностей приходилось 200 тыс. татар. То о каком самоопределении крымских татар на территории Крыма может идти речь, если в предполагаемом законодательном органе будет подавляющее большинство некрымскотатарских представителей... Поэтому в реальности самоопределениен крымских татар может реализоваться только в одном-двух районах Крыма, где сформируется этническое крымскотатарское большинство...
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Кожен намагається урвати кусок України. І татари в тому числі. До татар в Криму жило багато інших народів, тому тільки татари не можуть претендувати на Крим з прихованою кінцевою метою створення окремоі держави. Для татар потрібно створити можливість розвивати свою мову та культуру як і для всіх інших національних меншин не меньше і не більше. Крим це Україна і крапка!
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Крымские татары сохранились как народность на протяжении многих столетий и на сегодняшний день осталось не так много общепризнанных народностей в мире, которые так и не смогли до сих пор реализовать свое право на самоопределение ни в каком виде. Не надо забывать, что само существование Украины как независимого государства есть ни что иное как реализация права украинской национальности на самоопределение. и будет несправедливо лишать этого права другие общепризнанные народности...
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На території України лише український народ має право на самовизначення. Він вже його реалізував створивши державу Україна. Чому це ми повинні віддавати свою територію комусь? Українці жили в Криму задовго до татар.
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А хто тобі сказав, що територію треба обов"язково "віддавати"?...В світі спостеригається купа вариантів самовизначення. Та і ******* територія України так само формувалась протягом столітть, останні зміни доречи кілька років тому стосувалися частини чорноморського шельфу, який рішенням міжнародного суду відійшов Румунії...
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Тоесть 5 лет тебе Барыга соевая не хватило ето сделать? Зато только за последний месяц оправдал всех рыгов, сепаров, казнокрадов и убийц и раздал Ахметову и своим подельникам госимущества на миллиарды долларов.
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Ну для чого він ото меле язиком?..Невже не розуміє,що як татарам дати це право вони тут же самовизначаться і пошлють Україну нахрєн...Чи він розраховує,що татари будуть самовизначатись зараз?...В такому разі Рашка тут же зробить їм друге велике переселення,але вже на територію України...Ой,забув,Крим це ж також територія України...Щось запутався я...
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ПАП не понял что уже не президент, и призывы к изменению территоррии Украины - эта сосав УД.
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Меджліс може безумовно претендувати на якусь частину півострова, як територію свого етничного спадка декількох останніх століть. Статус Крима не може мати ОКРЕМИЙ ДЕРЖАВНИЦЬКИЙ статус одної етнічної групи. ЖОДЕН ЕТНОС ТАМ НЕ ЗАРОДЖУВАВСЯ, абсолютно всі на півострів потрапляли через міграційні процеси. Можливо, потомки скифів, істинні кримчани, які природним, еволюційним шляхом зародились і розвинулись там, та материковій частині причорномор'я і приазов'я, - нині українці, мають найбільші аргументи і права на цю територію... Тільки це потребує нової історичної доктрини, фундаментальних досліджень і висновків, які міжнародні інстанції ВИМУШЕНІ будуть визнавати і сприймати. Для цього Україна повинна мати дуже високе становище у світовій політиці.
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То что они залетные, а не коренные - это 100%!
У татар совсем другие чертами лица, цвет волос, другие этнические признаки и т.д
чем у всего население вокруг них, так каким образом эта кучка людей там вдруг оказалась коренная??
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Где то читал, что коренное население Крыма это не татары, а крымцы!
Посто эту тему никто не развивает, а татары и рады стараться!
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Какие нафиг "крымцы"? Может еще полян-древлян вспомнишь?....Начитаются всякой фуеты на веб-помойках, а потом выдают как истину в последней инстанции
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Ні на яку частину півострова татари претендувати не можуть. В усіх районах Криму вони лише одна з національних меншин. А Меджеліс - взагалі антиконституційна організація.
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Хто тобі казав, що Меджліс "антиконституційна організація" ?...
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Репрессии ! Дошло даже до того, что в 1944 вообще кровавым палачом Сталиным вождём кремлёвских коммуно - фашистов было запланировано указом поголовное уничтожение и выселение полностью всех славян украинцев в Сибирь и заселения освобожденных территорий лапотными москалями кацапами выходцами из татаро - угро - финской России - орды но для полной реализации этого сатанинского плана помешали смерть палача, и развертывания просто яростного массового сопротивления патриотов УПА которые дорогой ценной своей жизнью спасали свою славянскую украинскую нацию от полного уничтожения кремлёвскими оккупантами коммуно - фашистами, то есть москалями этими монголоидными угро-финнами из лапотной московской орды. А принцип - "есть народ, есть проблемы, нет народа - нет и проблем" выдумал не кровавый маньяк палач коммуно - фашистов сталин, а его монгольские кровожадные ордынские предшественники.
А теперь уже кровавый наследник палача сталина фашист )(уйло - путлин замыслил его планы по уничтожению украинского государства и украинского народа. Заселения славянской украинской территории монголоидными москалями уже как на свою современную колонию кацапскую лапотную новроссию - пиндоссию. Но этот лютый враг проклятая вражеская паРаша которая посягает на на самое святое территориальную целостность, суверенитет и Свободу Украинского государства, на ( Крым, Донбасс ) будет по любому справедливо уничтожена многомиллионным Украинским народом
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Крим він 100% що споконвічно ще до татар був Український! У Київській Русі де письмові джерела, житіє Стефана Сурозького розповідають, що в першій чверті IX ст. руський слов'янський князь Бравлин напав на Крим, опанував Херсоном, Керчю і Судаком. В середині XI ст. древні руси в Приазов'ї захоплюють грецьке місто (Тмутаракань - столицю майбутнього давньоруського князівства). У 944 р київський князь Ігор посадив свого намісника в Криму, витіснивши звідти хазар. Син Ігоря Святослав зумів зміцнити вплив київських князів в Криму, особливо в період 962-971 рр. Син Святослава Володимир здійснив у 988 р похід на Корсунь і оволодів містом.
Візантія була змушена підписати з Київським князем договір, яким визнавалося про його володіння в Криму і Приазов'ї. А після корсуньського походу до Тмукараканскому князівства було приєднано місто Боспор з округом, який одержав руську назву Корчев (від слова «корча» - кузня, нинішня Керч). Про те, що землі в Криму на Керченському півострові належали київським князям, говорить цілий ряд письмових джерел. Ідрісі також називав Керченську протоку «гирлом Руської ріки».
Природно що завойовники Криму Великі Київські князі Київської Русі (давня назва ******** України -Русі) вони були слов'янами - русичами, і звичайно, що не генетичними татаро угро-фінськими москалями з тубільного Залісся, цими гидкими наполовину монголоїдними личкарями - дикунами які які тільки в 18 столітті підступно замаскувалися під не слов'ян але нібито чомусь росіян, і навіть під руських але звичайно що липових.
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Перепись населения 1666 года является чрезвычайно важным источником по изучению формирования украинского Крыма. Находясь при хане знаменитый путешественник писатель - историк, географ Эвлия Чилиби, был свидетелем сбора налогов (дани), сопровождаемый строгой переписью жителей Крыма. Вот тогда то оказалось, что во всех 24 округах Крыма проживали сотни тысяч Украинцев. Таким образом, Эвлия Челеби четко показывает на примерно 720 тысяч украинского населения в Крыму по ханской переписи 1666 года.
Какова же судьба этого украинского христянского этноса в Крыму? Приходится констатировать такой факт, что терроризированное постоянными кровавыми набегами Украинскими -запорожцами, особенно во главе И. Сирком и Сагайдачным в ХVIII ст., которые массово уничтожали всех кто не желал возвращаться на Украину, оно массово переходило в мусульманство... А оккупировавшие позже Крым ужасные москали с 18 века липовые якобы русские они поголовно массово уничтожали его коренные народы как крымско- татарское так и украинское население и заселяли оккупированный Крым своей лапотной кацапской нечистью тоесть монголоидными угрофинами москалями из царской лапотной паРаши - орды.\
А теперь уничтожение украинского и крымско татарских народов и заселением кацапами уже по новой оккупированного Крыма как и раньше проводят кровавые кремлёвские фашисты )(уйла.
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Пять лет, Карл, эта гнида молчала про крымских татар, набиваючи свою мошну, а щас вдруг вспомнила и озаботилась!!!
Я уже думал, шо этого пиз..на мы больше не услышим и не увидим, ан нет... оно продолжает булькать.
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Никаких автономий,что это за федерализация отдельным народам.
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Комуняка Кравчук розпочав маніпуляції з Українським Кримом, комуняка Порошенко продовжує, а в українського народу запитали на референдумі, про ці важливі питання, зробили широке обговорення, цієї проблеми, ні, тому й отримали такий результат. Комуняку на гіляку. а Крим в Україну.
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Они уже самоопределились - получили паспорта РФ.
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Українці-трипільці мають 40-ка тисячну історію, п. Порошенко,тому в Криму робити кримську державузась, це від лукавого, це фарисейство.
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Українці-трипільці мають 40-ка тисячну історію, п. Порошенко,тому в Криму робити кримську державузась, це від лукавого, це фарисейство.
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Україна - унітарна держава. Ніяких автономій в нас бути не повинно. Крим має стати звичайною областю, яким він і був.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМає бути завершено законодавче закріплення права кримських татар на самовизначення, - Порошенко
 
 
 
 
 
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