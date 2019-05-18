 Має бути завершено законодавче закріплення права кримських татар на самовизначення, - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив, виступаючи на заходах з нагоди вшанування 75-річчя депортації кримських татар у суботу в Києві.
"Має бути завершено законодавче закріплення невід'ємного права кримськотатарського народу як корінного народу України на самовизначення в складі незалежної Української держави", - сказав Порошенко
"Сподіваюся, що з внесенням змін до Конституції України щодо визнання закріплення прав кримськотатарського народу на національну територіальну автономію в складі України, я твердо переконаний, що ми лише посилимося в нашому прагненні про відновлення державного суверенітету України над кримським півостровом", - зазначив Президент.
Порошенко нагадав, що зараз окупований Крим перетворюється у військовий плацдарм, і не можна відкидати розміщення ядерної зброї на півострові, бо інфраструктуру для цього вже створено.
Чинний президент закликав нову владу України збільшити рівень світової підтримки України в боротьбі проти російської агресії й незаконної окупації Криму, а також за посилення міжнародного тиску на РФ.
В операції з депортації брали участь 23 тис. солдатів військ НКВС і 9 тис. оперативних працівників НКВС-НКДБ у взаємодії з армійськими, транспортними та господарчими органами на місцях. На збори давалося не більше 30 хвилин, з собою дозволялося взяти особисті речі, провізію, побутовий інвентар. Більшість майна конфісковувалася державою.
Депортованих направили на спецпоселення до Узбекистану, до ГУЛАГу, для поповнення спецконтингенту для Московського вугільного басейну. У Запоріжжі - для відбудови Дніпрогесу (і сьогодні на розі пр. Металургів - вул. Хмельницького існує татарський квартал).
Одразу ж у Криму почалася детатаризація: таблички з німецькими назвами замінили російськими («Совєтский», «Первомайск», «Красногвардейск»).
Інтенсивно заселяли півострів, особливо військовими, які мали йти у відставку. За повоєнний період кількість населення у Криму збільшилося майже в 10 разів.
Частичное финансирование взял на себя американский сионист Розенберг.
15 февраля 1944г. Михоэлс,Фефер,Эпштейн направили письмо Сталину с предложением создать в Крыму Еврейскую Соетскую Социалистическую Республику.
На пленуме ЦК ВКПБ(1952г.) Сталин произнес:
"Молотов-преданый нашему делу человек.Но нельзя пройти мимо его недостойных поступков.Чего стоит его предложение передать Крым евреям?...У нас есть еврейская автономия(Биробиджан)...А тов.Молотову не стоит быть адвокатом незаконных еврейских претензий на наш Советскиф Крым." (Википедия)
І відстоювати, як от зараз змушені робити українці. Вони вже зробили дурницю, погодившись на якусь незрозумілу "кримську автономію", а що таке "нацтіріторіальная автономія в составє" - взагалі невідомо... П. Рошенкові таки вже пора нах.
Политический обозреватель Виталий Портников
сравнил Владимира Зеленского с подростком.
Об этом он рассказал в интервью "ВВС Украина".
Он сравнил новоизбранного с подростком, который
сидит в комнате, и боится из нее выйти, поскольку
за ее пределами его ждут "хулиганы, родители,
учителя".
"Он сидит в этой комнате и записывает свои
видеоролики… Но реальная жизнь все равно
начнется… Ему придется сдавать реальные
экзамены", - пояснил Портников. По его словам,
перед Зеленским стоят реальные вызовы, решать
которые он, возможно не готов. К примеру,
украинцы ждут именно от новоизбранного
президента улучшения социальных показателей
жизни (повышение зарплат и пенсий, снижение
тарифов и т. п., - ред.). [ На видео с 2:50 ] "Будет
ли это улучшение? Конечно же нет! Для этого нет
реальных возможностей", - пояснил политический
обозреватель. Второй вызов - большинство
украинцев ждут окончания войны. "Война не
закончится, потому что ситуацию на Донбассе
нереально урегулировать, пока этого не захотят в
Кремле", - пояснил обозреватель.
Третий вызов - борьба с коррупцией. "Для того
чтобы реально искоренить коррупцию в
православной стране, необходимы десятилетия
беспрецедентных усилий вместе с общественной
солидарностью", - подчеркнул журналист.
ничему мародера не научили последние пять лет войны.
никаких автономий и никаких федерастов в Украине не должно быть.
Коли на світі з'являється справжній геній, то пізнати його можна хоча б по тому, що всі тупоголові єднаються в боротьбі проти нього»
Джонатан Свіфт
У татар совсем другие чертами лица, цвет волос, другие этнические признаки и т.д
чем у всего население вокруг них, так каким образом эта кучка людей там вдруг оказалась коренная??
Посто эту тему никто не развивает, а татары и рады стараться!
А теперь уже кровавый наследник палача сталина фашист )(уйло - путлин замыслил его планы по уничтожению украинского государства и украинского народа. Заселения славянской украинской территории монголоидными москалями уже как на свою современную колонию кацапскую лапотную новроссию - пиндоссию. Но этот лютый враг проклятая вражеская паРаша которая посягает на на самое святое территориальную целостность, суверенитет и Свободу Украинского государства, на ( Крым, Донбасс ) будет по любому справедливо уничтожена многомиллионным Украинским народом
Візантія була змушена підписати з Київським князем договір, яким визнавалося про його володіння в Криму і Приазов'ї. А після корсуньського походу до Тмукараканскому князівства було приєднано місто Боспор з округом, який одержав руську назву Корчев (від слова «корча» - кузня, нинішня Керч). Про те, що землі в Криму на Керченському півострові належали київським князям, говорить цілий ряд письмових джерел. Ідрісі також називав Керченську протоку «гирлом Руської ріки».
Природно що завойовники Криму Великі Київські князі Київської Русі (давня назва ******** України -Русі) вони були слов'янами - русичами, і звичайно, що не генетичними татаро угро-фінськими москалями з тубільного Залісся, цими гидкими наполовину монголоїдними личкарями - дикунами які які тільки в 18 столітті підступно замаскувалися під не слов'ян але нібито чомусь росіян, і навіть під руських але звичайно що липових.
Какова же судьба этого украинского христянского этноса в Крыму? Приходится констатировать такой факт, что терроризированное постоянными кровавыми набегами Украинскими -запорожцами, особенно во главе И. Сирком и Сагайдачным в ХVIII ст., которые массово уничтожали всех кто не желал возвращаться на Украину, оно массово переходило в мусульманство... А оккупировавшие позже Крым ужасные москали с 18 века липовые якобы русские они поголовно массово уничтожали его коренные народы как крымско- татарское так и украинское население и заселяли оккупированный Крым своей лапотной кацапской нечистью тоесть монголоидными угрофинами москалями из царской лапотной паРаши - орды.\
А теперь уничтожение украинского и крымско татарских народов и заселением кацапами уже по новой оккупированного Крыма как и раньше проводят кровавые кремлёвские фашисты )(уйла.
Я уже думал, шо этого пиз..на мы больше не услышим и не увидим, ан нет... оно продолжает булькать.