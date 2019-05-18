EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Фоторепортаж
  4243  16
Матеріали за темою:
Все про:Дніпропетровськ (1010) поранення (1406) військовослужбовці (2390) Риженко Сергій (17) Ян Осока (654)

 Одного з поранених сьогодні біля Кримського воїнів евакуйовано до Дніпра, лікарі борються за його життя. ФОТО

Одного з поранених сьогодні біля Кримського військовослужбовців у вкрай важкому стані було евакуйовано в Дніпро, лікарі борються за його життя.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив головний лікар обласної Дніпропетровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

Одного з поранених сьогодні біля Кримського воїнів евакуйовано до Дніпра, лікарі борються за його життя 01

"Родом зі Львова. У свої 48 не залишив передової. Біля сел. Кримське о другій годині ночі куля зрубала досвідченого бійця. Попадання в лоб. Вхідне над правим оком. Вихідне з лівої скроні.

О 9.30 з аеропорту доставлений в Мечникова. Безспосередньо в реанімаційний зал. Найкваліфікованіші лікарі Мечникова під керівництвом Юрія Скребцова намагаються врятувати життя. Розгорнуто операційну", - написав Риженко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби 1 український воїн загинув, 1 поранено, найманці РФ обстріляли позиції ЗСУ з мінометів біля Водяного та Новотроїцького, - прес-центр ОС

Одного з поранених сьогодні біля Кримського воїнів евакуйовано до Дніпра, лікарі борються за його життя 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби ворог бив по позиціях ЗСУ з мінометів калібру 120 і 82 мм у районі Кримського, поранено двох українських воїнів, - штаб

За словами головлікаря, у бійця глибока кома, він перебуває на штучній вентиляції легень.

"Військові лікарі створили диво, доставивши його живим. Третю годину в Мечникова триває операція ..." - повідомив Риженко.

Одного з поранених сьогодні біля Кримського воїнів евакуйовано до Дніпра, лікарі борються за його життя 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Одесу літаком доставили 12 поранених військовослужбовців, п'ятеро - у важкому стані, - волонтер Танцюра. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127596
 
 
 Топ коментарі
 
Божої помічі й провидіння нейрохірургам Мечнікова..
 показати весь коментар
 
Выкарабкивайся, воин! Ты должен остаться живым!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Божої помічі й провидіння нейрохірургам Мечнікова..
 показати весь коментар
 
 
Хорошо бы и государство не осталось бы в стороне.
 показати весь коментар
 
 
Малувато шансів..
Сподіваюсь, Господь зцілить воїна..
Помолимось, браття і сестри.
 показати весь коментар
 
 
Выкарабкивайся, воин! Ты должен остаться живым!!!
 показати весь коментар
 
 
в совке 30 назад испытывали- ваакумнуя бомба, уничтожает только живность.. дальше писать стоит?
 показати весь коментар
 
Знаток,так называемая "вакуумная бомба" , а точнее бомба или др. боеприпасы объемного взрыва уничтожает все. дальше писать стоит?
 показати весь коментар
 
уничтожает только живность

Большое заблуждение. Она создаёт мощнейшую ударную волну, раскалённого свыше 1000 градусов воздуха (перепад давления на фронте волны столь высок - что он может становиться видимым, как при ядерном взрыве). Давление быстро падает по мере удаления от эпицентра, по этому радиус действия меньше чем у осколочных боеприпасов. Но в отличие от осколков - ударная волна огибает препятствия, и да - уничтожает всё живое даже если оно находится в окопе (равно как и всё чему вредно попадать под воздействия ударной волны)
 показати весь коментар
 
Как же я ненавижу уродов,которые воюют против нас, украинцев.Пусть всем им Бог воздаст по заслугам,а наши Воины организуют им встречу.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїОдного з поранених сьогодні біля Кримського воїнів евакуйовано до Дніпра, лікарі борються за його життя. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору