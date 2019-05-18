 Одного з поранених сьогодні біля Кримського воїнів евакуйовано до Дніпра, лікарі борються за його життя. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив головний лікар обласної Дніпропетровської лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко, інформує Цензор.НЕТ.

"Родом зі Львова. У свої 48 не залишив передової. Біля сел. Кримське о другій годині ночі куля зрубала досвідченого бійця. Попадання в лоб. Вхідне над правим оком. Вихідне з лівої скроні.

О 9.30 з аеропорту доставлений в Мечникова. Безспосередньо в реанімаційний зал. Найкваліфікованіші лікарі Мечникова під керівництвом Юрія Скребцова намагаються врятувати життя. Розгорнуто операційну", - написав Риженко.

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За словами головлікаря, у бійця глибока кома, він перебуває на штучній вентиляції легень.

"Військові лікарі створили диво, доставивши його живим. Третю годину в Мечникова триває операція ..." - повідомив Риженко.

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