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Все про:мобільний зв'язок (74) Порошенко (8870) Юрасов (1)

 Судовий процес за частоти і відсутність фінансових можливостей, - експерт Юрасов розповів про складнощі реалізації указу Порошенка щодо 5G

У свій останній робочий день (п'ятницю) Президент України Петро Порошенко вирішив підписати важливий указ про запуск зв'язку 5-го покоління, який, як він вважає, дасть людям багато нових благ. Однак, все не так просто.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише редактор ЛІГА.Tech Стас Юрасов.

Як йдеться в повідомленні на сайті Президента, указ визначає графік, який дозволить запустити зв'язок 5-го покоління в 2020 році. Він буде охоплювати план вивільнення частот тощо. Однак у документі, який з’явився згодом, лише два рядки і жодних графіків: "Кабміну з участю інших органів розробити і затвердити план заходів на 2019-2020 роки щодо впровадження в Україні в 2020 році 5G. Все".

"Порошенко йде, пообіцявши людям 5G наступного року, і підписав красивий папірець. А виконавцям указу доведеться зіткнутися з суворою реальністю", - пише експерт і пояснює, чому так.

1. Частоти під 5G. Глава НКРЗІ Олександр Животовський заявляв, що деякі діапазони вже очевидні. Це 700 МГц і 3400 МГц. Це саме той спектр, який починає використовуватися в усьому світі. Але щодо 3400-3600 МГц триває судовий процес. Телеком-регулятор анулював ліцензію компанії Freshtel. Та вирішила оскаржити.

Частоти 3600-3700 МГц  використовує нікому невідома компанія "Аеро Телеком". НКРЗІ продовжила їй ще в грудні 2018-го, але з 2020 року ліцензію на 5 років. Оформлено бізнес на чийсь кіпрський офшор.

Щодо 700 МГц, то тут потрібно враховувати роботу телебачення. І з вільним ефіром теж сутужно.

Члени Нацради з питань ТБ і радіомовлення, ставленики Порошенка, нещодавно проголосували за продовження ще на 10 років ліцензії на ефір на території всієї Україні для роботи мережі на 9 телеканалів у застарілому стандарті мобільного ТБ, який втратив актуальність у світі 10 років тому. Такий кредит довіри отримала компанія "Ефір", у якої члени ТВ-регулятора навіть не спромоглися запитати, звідки братимуть гроші. Реальні власники природно теж завуальовані під офшорами.

"... Я вважаю, що країна за ці п'ять років вперше побачила, що радіочастотний спектр коштує великих грошей. Думаю, що вже ніколи не повернуться часи, коли частоти роздавались якось незрозуміло", - наводяться у фінальному повідомленні Президента слова Олександра Животовского .

"Тим часом у Німеччині за частоти, за які у нас або судяться, або переоформлюють на 5-10 років незрозумілим компаніям, отримають понад 5 млрд євро на тендері", - зазначає Юрасов.

2. Частоти - це ще лише півбіди. Для запуску 5G-мереж, які зажадають набагато більших інвестицій, ніж 4G, потрібна потужна економіка. Саме вона створить попит послуги нового покоління - недешевий супершвидкий мобільний інтернет, розумні дороги з безпілотними авто, роботизовані підприємства.

Читайте також: Порошенко підписав указ про запуск 5G наступного року

"Не всі країни потягнуть 5G найближчими роками. Навіть британський Vodafone в Європі починає тріщати по швах, намагаючись перетравити нове покоління зв'язку.

Україні певною мірою пощастило: коли вона запускала 3G і 4G, то робила це із запізненням на десятиліття. Тому залізо було дешевим, а насиченість смартфонами з підтримкою - висока.

З 5G зовсім інша історія. Все наразі дуже дорого", - пише експерт.

Він додає, що в Ericsson вважають, що технології 5G не дадуть переваг у найближчому майбутньому.

"Дослідження компанії показує, що немає і можливості стягувати додаткову плату за послуги п'ятого покоління. Це робить його на цьому етапі розвитку обтяжливим для впровадження операторами навіть не в Україні, а в західних країнах", - підкреслює Юрасов і зазначає, що Порошенко тим часом заявляє наступне: "Стандарт 5G - нові можливості для людей, для ІТ-сектора, для уряду, нові надходження до бюджету, нові інвестиції в Україну. Найголовніше - Україна вже точно не пасе задніх... Україна - серед лідерів".

Петро Порошенко заявляє, що 5G дасть людям нові послуги. Мобільне ТБ, електронний уряд, підвищення якості менеджменту. Втім, все перераховане вище вже зараз можна отримати і на 4G. Не дуже зрозуміло, в чому полягатиме нове благо, вважає експерт.

"Насправді указ Порошенка про мобільні технології міг мати інший вигляд. Наприклад, він міг би пообіцяти українцям не міфічний зв’язок 5G, а, наприклад, повсюдні 3G і 4G. Тут якраз потрібен якийсь поштовх із боку глави держави. Ось уже другий рік оператори та НКРЗІ не можуть прийти до спільного знаменника в процесі підготовки частот в 800-900 МГц, де зараз працює 2G, до нових поколінь зв'язку. Це дозволило б покрити нормальним інтернетом дороги і села. І це справді корисна і практична річ, за допомогою якої Петро Олексійович міг би запам'ятатися як людина, яка піклується про зручність комунікацій громадян.

Але Президент підписав гучний указ з одного рядка, який міг би видати загалом-то будь-хто і коли завгодно. Оскільки в ньому немає принципових речей.

"Сьогодні вже ні 3G, ні 4G нікого не здивуєш, вони працюють на території всієї країни", - рапортує вже майже колишній президент в останньому відео.

Всю Україну вже покрито, а ми й не знали. Президент каже, що стосовно 3G і 4G конкурси були зразком некорупційності та прозорості. А з Рінатом Ахметовим таки домовитися довелося. Інакше деяких тендерів не було б.

Справедливо сказати, що за останні 5 років Президент і його команда справді зробили багато у сфері мобільного зв'язку. Але на фінальному акорді Порошенко все-таки переграв", - резюмував Юрасов.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127595
 
   
 Топ коментарі
 
Еслі коротко высер ыксперда о том что его хозяева вложились в 3 и 4g и с внедрением 5G кому то придется вложится в новое оборудование еще толком не наварив на предидущем. "На финальном аккорде Порошенко все-таки переиграл", - эксперт Юрасов рассказал, что не так с указом о 5G - Цензор.НЕТ 1017
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Шо, тролятино, ніяк не заробиш на сьогоднішній обід? Нахріна тобі навіть 3G? Тобі й по GSM-каналу прийде сповіщення про відключення води та електрики за несплату комуналки. А якщо й не прийде - то просто відключать.
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как эта тварь порошенко начала свою каденцию с брехливых обещаний, так брехливыми обещаниями и закончила. Это животное порошенко уже без брехни жить не может, ему если не сбрешет до обеда, то кусок за обедом в глотку не залезет
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3600-3700 МГц - эти частоты использует никому не известная компания Аэро Телеком. НКРСИ продлила ей ещё в декабре 2018, но с 2020 года лицензию на 5 лет. Оформлен бизнес на чей-то кипрский офшор.Источник: https://censor.net.ua/n3127595

а может уже пора заняться деятельностью этой конторы НКРСИ? мобильные операторы творят , что хотят, а эти упыри видно только бабло гребут
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Не нужно сравнивать запуск 5G и 4G хотя бы потому, что когда в Украине запустили 4G около половины смартфонов, бывшие на руках, поддерживали эту технологию. Сегодня смартфонов с 5G единицы и стоят они очень дорого. Впечатление, что Порошенко подписал этот указ, чтобы потом говорить, ну вот, я дал старт 5G в Украине, а при Зеленском проект по..ли.
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Just D‏ @jusd_t 1 ч.1 час назад

А ви знали навіщо Порошенко підписав указ про впровадження 5G? Щоб Зебілів знищити. На нормальних людей випромінювання не діє

"На фінальному акорді Порошенко все-таки переграв", - експерт Юрасов розповів, що не так з указом про 5G - Цензор.НЕТ 1093
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Как защитится от лучей смерти Порошенко
Судовий процес за частоти і відсутність фінансових можливостей, - експерт Юрасов розповів про складнощі реалізації указу Порошенка щодо 5G - Цензор.НЕТ 6163
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Ну вот еще и частоты - Порошенко на 10 лет вперед Украину по слепым трастам рассовал.
Нескольким поколениям разгребать придется.
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Это бялорусы так размножаются (как тараканы), что за 10 лет у них несколько поколений рождаются? Судовий процес за частоти і відсутність фінансових можливостей, - експерт Юрасов розповів про складнощі реалізації указу Порошенка щодо 5G - Цензор.НЕТ 7126
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Речь про Украину, лишенец.
Украдены даже будущие проекты - на 10 лет вперед.
Расхлебывать - нескольким поколениям.
Разницу улавливаешь?
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Петя насрал на всю Украину и на людей и обещал вернуться. Вернуться вместе с рыгами и Таежным Союзом, как раньше.
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А че за 5 лет ни рыгов ни таёжный союз не привел? ШимпанЗЕ ему видимо помешало? Судовий процес за частоти і відсутність фінансових можливостей, - експерт Юрасов розповів про складнощі реалізації указу Порошенка щодо 5G - Цензор.НЕТ 2085
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Почему не привел? А что же сейчас в Украине происходит? Ауууу!!! Проснись, дорогуша, тебя тр****ли!!!!
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Скоре всего, Петя скупил диапазоны и хочет стать монополистом внедрения 5G.
Cколько можно жить на кондитерке - Карл Маркс устарел,
да и люди всё больше следят за формой и не покупают сладости.
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Ага, слідкують за формою утупившись на дивані в гиджети
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Вов-вов,братан ! Ай-ті тєхналогії-то святе.Новий президент зуб дає !
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От покидьок... Треба було поштових голубів роздати зебікам...
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В принципе правильно написал. Почти все верно.
Операторы сейчас разварачивают IMS сети. Существующих частот для VLTE более менее достаточно в миллиониках. Плюс услуга ВайВай коллинг, позволяющая в зоне вавли звонить. В ближайшие 3-5 лет выше частоты не востребованы. Просто операторы не еодадут заявки на тендер.
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І,ЗВИЧАЙНО,Маск запускає свій Глобальний супутниковий інтернет..

тому 5G може виявитись дуже вузьконішевим продуктом..
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А кто вам сейчас мешает спутниковым инетом пользоваться ?
И это.... Спутник не панацея. В домик зашел и нет его. Ну если тарелочки выставлять, то пожалуйста
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Пока что и 4G нам хватит, можно лет пять и потерпеть.
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На жителях Украины хотят поставить эксперимент!

5G будет включать в себя более высокие частоты миллиметровых волн, никогда ранее не использовавшиеся для Интернета и коммуникационных технологий. Поскольку эти более высокие частоты не способны далеко распространяться из-за препятствий в виде зданий, этой системе придется использовать плотную сеть фиксированных антенн вне помещений через каждые 300 метров, а также системы внутри зданий и сооружений.
Люди будут постоянно подвергаться его воздействию.
Добавление этого высокочастотного излучения к уже непростому сочетанию более низких частот будет вызывать негативные последствия как с точки зрения физического здоровья, так и психического.
5G значительно увеличит микроволновое и миллиметровое излучение в нашей среде и окажет вредное воздействие на дикую природу и деревья. 5G значительно увеличит воздействие радиочастотных электромагнитных полей RF-EMF, которые уже доказали свою вредность для людей, животных и окружающей среды.
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А кто-то обязательно будет зарабатывать и на защите от излучения 5G.
Наши кагебешники и партийцы ведь не спешат стать импотентами.
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Вы когда нибудь спектр-анализатором анализировали спектр где вы обитаете?
Вокруг нас постоянное излучение в широком спектре частот.
И не только рукотворный. Тесла знал в этом толк. Бери халяву, пока бесплатно...
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Нам ещё с кабельным надо разобраться, 1 гиг далеко не везде.
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П"ять років жопи з Порохом - так розшифровується абревіатура...
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Я ДО СИХ ПОР ВНЯТНЫЙ 4G НЕ УВИДЕЛ "На фінальному акорді Порошенко все-таки переграв", - експерт Юрасов розповів, що не так з указом про 5G - Цензор.НЕТ 6165 ЗАПОРОЖЬЕ. А ЗАПУСТИЛИ ЕГО КОГДА? ГОД ИЛИ 2 ГОДА НАЗАД?
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зараз у світі 5 десятків комерційних мереж 5G..

І ВСЕ.

пОРОШЕНКУ ЗДАЄТЬСЯ В ОСТАННІ ДНІ ПОХІР ЩО ПІДПИСУВАТИ..
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НУ ОН ЖЕ НА 2020 ГОД ПОДПИСАЛ А ТАМ "ЛИБО ИШАК СДОХНЕТ, ЛИБО ПАДИШАХ"
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так у Петра є досвід,. кожного ранку він витримує перевантаження в 10 G до опохмелу
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"Тем временем в Германии за частоты, за которые у нас либо судятся, либо переоформляют на 5-10 лет непонятным компаниям, получат более 5 млрд евро на тендере", - отмечает Юрасов.Источник: https://censor.net.ua/n3127595

.............................
тепер зрозуміло, чому незвичайно найдешевий інтернет 4G в Україні та на кацапщині і чому він залишається дорогим у більшості країн ЄС. Тому щоб отримати частоту у Європі треба вкластити шаленні інвестиції як в придбання самої частоти, так і в обладнання, тут варіанти з щойно зареєстрованою фіктивною фірмою з юр.адресою десь у гуртожитку не проходять. Щоправда фінансовий тягар потім відбивається на ціні інтернету для кінцевих споживачів.
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Съел батончик Рошен - получил час доступа к 5G.
Премиальные варианты будут с разъёмом для уха,
а дешёвые - со штекером для других мест.
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Порошенко тим часом заявляє наступне: "Стандарт 5G - нові можливості для людей, для ІТ-сектора, для уряду, нові надходження до бюджету, нові інвестиції в Україну. Найголовніше - Україна вже точно не пасе задніх... Україна - серед лідерів"

Якось вже НАСРАТИ,що він там собі заявляє Судовий процес за частоти і відсутність фінансових можливостей, - експерт Юрасов розповів про складнощі реалізації указу Порошенка щодо 5G - Цензор.НЕТ 2597
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5G гробит здоровье людям.
Вот почему он подписал.
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Мародер и тут свою вонючую мину заложил под 5G.
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Цензор.НЕТНовиниТехнологіїСудовий процес за частоти і відсутність фінансових можливостей, - експерт Юрасов розповів про складнощі реалізації указу Порошенка щодо 5G
 
 
 
 
 
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