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 Політика України
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Все про:Порошенко (8870) членство в НАТО (225) ЗВТ (75) Євросоюз (2466)

 Україна на саміті НАТО в грудні має офіційно заявити про бажання отримати план дій щодо членства в Альянсі, - Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявив, що в грудні на саміті НАТО в Лондоні Україна має офіційно заявити про бажання отримати план дій щодо членства в Альянсі (ПДЧ).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Уже в грудні цього року на саміті НАТО в Лондоні ми зможемо офіційно поінформувати країни Альянсу про те, що ми наполягаємо на ПДЧ і маємо твердий намір приєднатися до цього оборонного і військово-політичного союзу", - сказав Порошенко у своєму виступі на святкуванні Дня Європи в Києві в суботу, перераховуючи завдання нової української влади.

Він також порадив тим, хто завтра "втілюватиме державну стратегію і здійснювати зовнішню політику України", берегти довіру і солідарність Євросоюзу й України, і проукраїнську міжнародну коаліцію, яка протистоїть російській агресії.

Читайте також: Нам потрібно спочатку реалізувати план співробітництва Україна-НАТО, щоб потім прийти і сказати: "Ми готові", - радник Зеленського Апаршин

"Підсилюйте санкційний тиск на Російську Федерацію, яка мусить звільнити українську землю, забезпечити відновлення українського суверенітету над окупованими територіями", - сказав Порошенко.

Пезидент закликав нову владу ефективно втілювати в життя Угоду про асоціацію з ЄС і про зону вільної торгівлі.

Читайте також: Зеленський пропонує провести референдум щодо вступу України в НАТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127592
 
   
 Топ коментарі
 
згинь уже мародер порошенко в небытие, от тебя реально тошнит, как от блевотины
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ну... тваю ж раскудри!!!
Когда эта харя опухшая сгинет?? Силой его выносить что ли???
До тошноты просто... измором...
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5 лет Петя тормозил вступление в НАТО,что бы путина не злить,а теперь в декабре вы должны ПДЧ получить,даже не моргнет
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якщо може клоун - то може й торговець солодощами. Україна на саміті НАТО в грудні має офіційно заявити про бажання отримати план дій щодо членства в Альянсі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1167
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КЛОУН УДЕЛАЛ НА ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРАХ МАЛЬДИВСКОГО БАРЫГА КАК ПАЦАНА!!! Україна на саміті НАТО в грудні має офіційно заявити про бажання отримати план дій щодо членства в Альянсі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6812

ЭТО КАК НУЖНО ДОСТАТЬ НАРОД, ШОБЫ ТОТ ВЫНЕС БАРЫГУ В ОДНУ КАЛИТКУ!!!




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вообще то клоун уделал не "МАЛЬДИВСКОГО БАРЫГА ". он умело, строго по учебнику, обул обывателей... развод называется на фене..)))
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НУ, ТАДА ПОРОХОФИЛ Україна на саміті НАТО в грудні має офіційно заявити про бажання отримати план дій щодо членства в Альянсі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9527 ДАВАЙ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА: ПОЧЕМУ ЗЕЛЕНСКИЙ ОБУЛ? и ПОЧЕМУ ОБЫВАТЕЛЕЙ?

В ФЕНЕ Я НЕ СИЛЕН, В ОТЛИЧИЕ ОТ ТЕБЯ, ПОЭТОМУ ОБЬЯСНИ: В ЧЕМ СОСТОИТ ЭТОТ РАЗВОД?

НАПРИМЕР: Я МОГУ ОБЬЯСНИТЬ НЕНАВИСТЬ ПОРОХОБОТОВ К ЗЕЛЕНСКОМУ и ЕГО ИЗБИРАТЕЛЯМ

ПОСКОЛЬКУ ОНИ ЛИШИЛИ ПОРОХОБОТОВ С ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЗАТЬ ЗАРАБОТКА.
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этот использованный презерватив реально утомляет
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тобто новообраний прєзік - ще не використаний?
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ПОРОХОБОТ, ТЫ ДАЖЕ НЕ В СОСТОЯНИИ ПОНЯТЬ РАЗНИЦУ МЕЖДУ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫМ и ИСПОЛЬЗОВАННЫМ ПРЕЗЕРВАТИВОМ

ТОГДА ОБЬЯСНЮ: НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПРЕЗЕРВАТИВ - НЕОБХОДИМОСТЬ, А ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ - МУСОР.
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Еще один зебил орет,от отсутствия мозгов.
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Порошенко ведь пиарится не просто так. Он снова надеется придти к власти. Он считает, что кое что Украина ему должна, не доворовал он. А когда он вернётся к власти, нужно будет оплатить его растраты за время борьбы. Точнее сказать нужно будет уплатить недоворованное. И элита 25% на это согласится, потому что вождь вернулся.
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Руссосвиньи кудахчут убей Путина смерть россиянамм
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Все потому что без пети этого никто не зделает. Ну разве что примьер министор зимбабве Украина на саммите НАТО в декабре должна официально заявить о желании получить план действий по членству в Альянсе, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6418
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Саакашвили, вернись. Тут надо начинать козла мочить.
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А сАбакова - члена фан-клюбу зеговістів спитали? Україна на саміті НАТО в грудні має офіційно заявити про бажання отримати план дій щодо членства в Альянсі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5264
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Тебе лично Украина ничего не должна,а вот ты должен дох... И за все прийдется платить.А с нато,как-нибудь уже без тебя...с..а
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Заткните, наконец, его брехливое жирное хлебало!
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Зеленский предлагает провести референдум по вступлению Украины в НАТО/ на 22.02.19. поддерживают присоединение Украины к НАТО 44% украинцев -меньше половины/39,7% опрошенных Киевским международным институтом социологии относятся к России хорошо./ Медведчук заявил что относятся к России "хорошо и очень хорошо" 47% украинцев /Сейчас путинские пропагандоны в Украине работают практически беспрепятственно.Після отримання булави Зеленским путинская пропаганда усилится и количество желающих вступить в НАТО уменьшится. Референдум будет провальным.
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Да подожди ты до референдума. До референдума еще нужно подать заявку, получить ПДЧ, выполнить этот план, получить согласие всех членов НАТО, и только потом проводить референдум. Сейчас никто никого никуда не принимает. Очнись, умойся. Это дело не одного года, а может и на десять(ки) затянуться.
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вже не одного року? А як же - "з 21-го квітня починається нова епоха"? Україна на саміті НАТО в грудні має офіційно заявити про бажання отримати план дій щодо членства в Альянсі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2255
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Да подожди ты до референдума./А Зеленский ждать не желает, сильно в НАТО торопится, понимаешь
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та да, просрал петрушка со стецем инфо войну. Весь бюджет влил в прославления потужности имени себя. И только 25 процентов на выходе...
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Все дальше и дальше от России...Вчера тв Россия на мазахисткой передаче "60 минут ОРАНИЯ и БАЛВАНИЯ" с людьми из базара, вышел очередной,ежедневный, перл( уже участвуют бывшие грузчики-нынешние доценты(??!) высшей школы при чемто.. ары-куяры)Оказывается вовремя Карабахской войны из Од(АзАта)эрбэйджана прогоняли славян.Нагловрущий Гнида депутат Калашников прячет ,что первыми героями были украинцы братья Ковалевы-супер ОМОНА(все прошли Афган).Все нации (кроме арабохаев) воевали в сост.Одэрбэйджана за свою Родину против нерусской России.Но нынешним нужен подхалимаж перед ТКК(тайной канцеллярией Кремля с 1927г.сталиняно-микояны), ЧТОБ ПРОДВИНУТЬСЯ НАВЕРХ.Так и Платошкин систематически оскорблял ИндоПэриджан, а Украину ЕЖЕДНЕВНО.И вот его хотят уже сделать депутатом.Россию убивают пришлые захватчики. Они уже меняют названия храмов и их направления по сторонам света.
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Вата налетела по команде. Зеимбецилы тупые подгавкивают.
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Владимир, не трогайте Зе и де---билов. Не трогайте проплаченных кремлевским сартирным ******** 60 тыс. хахлов манкуртов которые на подработках у ************ дегенератов денно и нощно гадят фекалиями в украинском сегменте инета, на популярных сайтах а также по всех групах. Эта дебильная, глистообразная падаль не знает таблички умножения но...по методичкам кидает фекалии на тему экономики, политики, международных взаимоотношений и тд. тп. Просто не отвечайте де и ЗЕбилам. не кормите кацапсинскую агентуру в Украине.
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врагі..
кругом врагі.
а раньше ету песню пєла
Богіня Юля... Україна на саміті НАТО в грудні має офіційно заявити про бажання отримати план дій щодо членства в Альянсі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 479
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От уж эти зеклованы,все им не так.в понедельник писюновому пианисту дадут булаву...и тогда - 4000евро учителям,комуналка как в ссср,алигархи в тюрьмах,путин на коленях, а зе клован на велике на работу...где то так?
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Кстати, сейчас менеджер с Лахты отписался. За этот день троллинга на этом сайте (по спаму, лайкам и ответам) я заработал 300 баксов! Кто больше? Отзовитесь, плиз.
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Тоже хочешь заработать? Ну 300 баксов только в выходные можно срубить. А так по 100 примерно в день, в среднем.
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Не хочу, я звикла писати що вважаю за потрібне.
Питаю, ХТО платить.
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Нічого особистого, Антон...
Такі зараз часи. В тебе своя мета, в мене протилежна - тобі це відомо.
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В любом случае я тебя обожаю. Как и говорил, даже если тебе это не нужно.
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Я думаю когда Патриоты Украины читают нашу переписку они расстраиваются. Нет, ты верна идеям... эээ... просто идеям. Но Патриоты всё равно печалятся. Хотя они, конечно, на твоей стороне, замечательная Ксения.
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Чому просто ідеям ?
І який привід патріотам журитися ?
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( Я так украинский доучу, в школе не доучил. Сейчас вообще спецом стану. )

В чём смысл? Смысл в том, что я не хочу это обсуждать публично. Тем более при... да вообще ни при ком.

PS: Ты отступаешь от канонов, меня нужно ненавидеть.
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Ненависть погане почуття..
Воно з'їдає людину зсередини.
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Да, я согласен. Но это значит, что однажды я возьму тебя за руку и переведу тебя на свою сторону. Ты же помнишь: не отступать и не сдаваться. Я буду победителем - что бы не случилось.

Ненависть как раз обезопасила бы тебя. Но не надолго, обожаемая Ксения.
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Да ладно Петя! Ты для зебилов сделал все что мог теперь пусть богатеют!!! Ты же уже не будешь так много воровать как рассказывают кремлевские пропагандоны по ТВ!?!?! Потому уже скоро...!!! Что? 4000евро зарплата??? а хрен вам! Зеленский сказал первым делом перепись населения!
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Вообще то народ ждет от Зе не когда он начнет доставать Запад петиными забаганками, а когда шоколадная мафия будет на скамье подсудимых.
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І знову, якесь чмо прогидить цю можливість.
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З інтернету:
Прочитала тільки що в одному коменті: "Разумково обмежений президент" Це шедевр!😜🤣
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А чего Пеца не подал заявку в НАТО ,а он не мог так как Путин не велел
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Не успел! Вы ведь выбрали унылого кремлевского скомороха и карликового дебила по имени Вова! Посмотрим куда вас ЗЕбил заведет! Мне кажется на Колыыму!
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Карликовый дебил по имени Вова-2 (Вова-1 в Лаптестане) будет саботировать вступление Украины в НАТО а потом скажет нас там никто не ждет посли в СССР-2 Тайожный союз и в ОКБ!
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не приписуйте комусь власні уявлення про реальність!
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і був я презом в Україні, цього не казав,бо друг мій -куйло не дозволяв...
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Закрой пасть .У тебя уже был план *****************
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Ничего тебе Украина не должна. Это ты ей должен. Україна на саміті НАТО в грудні має офіційно заявити про бажання отримати план дій щодо членства в Альянсі, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5672
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То це Україна йому тепер ще на дємбєль щось "должна"?
Хто йому заважав вчергове заявити про нестиримне бажання отримати такий план - Клімкін, чи огризки славних папєрєдніків? Цікаво, як би після інавгурації Зеленського він сприйняв його заяву про те, що Ураїна "повинна була" офіційно заявити про свої бажання ще у грудні минулого року? Або позаминулого. Або ще у грудні 2009-го - після свого призначення на посаду міністра закордонних дєлов...
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Свыня ! Тебя зовут не как , и ты чмо !
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В тюрьме будешь заявлять после 20 го.
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Петя нагадує колишнього патріарха філарета з тою лише різницею, що філарета понизили в званні, а пороха викинули геть, навіть " почесним президентом" не залишили. Що не завадило обом крисакам чіплятися корита, як вош кожуха.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна на саміті НАТО в грудні має офіційно заявити про бажання отримати план дій щодо членства в Альянсі, - Порошенко
 
 
 
 
 
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