 Україна на саміті НАТО в грудні має офіційно заявити про бажання отримати план дій щодо членства в Альянсі, - Порошенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Уже в грудні цього року на саміті НАТО в Лондоні ми зможемо офіційно поінформувати країни Альянсу про те, що ми наполягаємо на ПДЧ і маємо твердий намір приєднатися до цього оборонного і військово-політичного союзу", - сказав Порошенко у своєму виступі на святкуванні Дня Європи в Києві в суботу, перераховуючи завдання нової української влади.
Він також порадив тим, хто завтра "втілюватиме державну стратегію і здійснювати зовнішню політику України", берегти довіру і солідарність Євросоюзу й України, і проукраїнську міжнародну коаліцію, яка протистоїть російській агресії.
"Підсилюйте санкційний тиск на Російську Федерацію, яка мусить звільнити українську землю, забезпечити відновлення українського суверенітету над окупованими територіями", - сказав Порошенко.
Пезидент закликав нову владу ефективно втілювати в життя Угоду про асоціацію з ЄС і про зону вільної торгівлі.
ЭТО КАК НУЖНО ДОСТАТЬ НАРОД, ШОБЫ ТОТ ВЫНЕС БАРЫГУ В ОДНУ КАЛИТКУ!!!
В ФЕНЕ Я НЕ СИЛЕН, В ОТЛИЧИЕ ОТ ТЕБЯ, ПОЭТОМУ ОБЬЯСНИ: В ЧЕМ СОСТОИТ ЭТОТ РАЗВОД?
НАПРИМЕР: Я МОГУ ОБЬЯСНИТЬ НЕНАВИСТЬ ПОРОХОБОТОВ К ЗЕЛЕНСКОМУ и ЕГО ИЗБИРАТЕЛЯМ
ПОСКОЛЬКУ ОНИ ЛИШИЛИ ПОРОХОБОТОВ С ПОЗВОЛЕНИЯ СКАЗАТЬ ЗАРАБОТКА.
ТОГДА ОБЬЯСНЮ: НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ПРЕЗЕРВАТИВ - НЕОБХОДИМОСТЬ, А ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ - МУСОР.
кругом врагі.
а раньше ету песню пєла
Богіня Юля...
Питаю, ХТО платить.
Такі зараз часи. В тебе своя мета, в мене протилежна - тобі це відомо.
І який привід патріотам журитися ?
В чём смысл? Смысл в том, что я не хочу это обсуждать публично. Тем более при... да вообще ни при ком.
PS: Ты отступаешь от канонов, меня нужно ненавидеть.
Воно з'їдає людину зсередини.
Ненависть как раз обезопасила бы тебя. Но не надолго, обожаемая Ксения.
Прочитала тільки що в одному коменті: "Разумково обмежений президент" Це шедевр!😜🤣
Хто йому заважав вчергове заявити про нестиримне бажання отримати такий план - Клімкін, чи огризки славних папєрєдніків? Цікаво, як би після інавгурації Зеленського він сприйняв його заяву про те, що Ураїна "повинна була" офіційно заявити про свої бажання ще у грудні минулого року? Або позаминулого. Або ще у грудні 2009-го - після свого призначення на посаду міністра закордонних дєлов...
я перестав розуміти,що він хотів сказати...