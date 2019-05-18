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Все про:Австрія (182) корупція (2316) Росія (17083) Штрахе Хайнц-Крістіан (1)

 Віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку через скандал із фінансуванням росіянами його правопопулістської "Австрійської партії свободи"

Віце-канцлер Австрії, лідер правопопулістської "Австрійської партії свободи" (FPÖ) Хайнц-Крістіан Штрахе подав у відставку після публікації в ЗМІ таємно записаних відео, на яких він перед виборами обговорює фінансування партії російським олігархом.

Про це Штрахе заявив у суботу під час прес-конференції у Відні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Причиною гучного політичного скандалу стало спільне розслідування німецьких видань Die Süddeutsche Zeitung та Der Spiegel на основі відеозаписів, таємно зроблених під час зустрічі, що відбулася на віллі на Ібіці у липні 2017 року, за декілька місяців до парламентських виборів в Австрії. Участь у ній беруть очільник FPÖ Хайнц-Крістіан Штрахе, його близька довірена особа Йоганнес Гуденус (нині - очільник парламентської фракції FPÖ) з дружиною, а також іще один чоловік, який говорить німецькою, та жінка, яка на відео спілкується російською та англійською мовами. Жінка, представлена як Альона Макарова, стверджує, ніби вона є племінницею російського олігарха та хоче інвестувати в Австрію велику суму грошей (близько 250 млн євро) сумнівного походження. Зокрема, вона та чоловік, який її супроводжує, говорять про намір купити популярну австрійську щоденну газету "Kronen Zeitung", яка працюватиме в інтересах FPÖ. В обмін вони очікують від Штрахе та Гуденуса відповідної "подяки".

Очільник FPÖ протягом понад шести годин, розпиваючи алкогольні напої, обговорював різні варіанти співпраці. Зокрема, обіцяв після приходу до влади відібрати держзамовлення у великої австрійської будівельної компанії Strabagта і віддати їх росіянам. Політики також запропонували нелегальну систему фінансування "Австрійської партії свободи" в обхід законодавства.

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Штрахе і Гуденус підтвердили журналістам факт зустрічі на Ібіці. За їхніми словами, це була приватна зустріч, яка відбулась у "веселій атмосфері відпустки".

Правопопулістська FPÖ, яка наприкінці 2016 року підписала меморандум про співпрацю з кремлівською "Єдиною Росією", за результатами парламентських виборів восени 2017 року увійшла до коаліційного уряду Австрії. Представники партії неодноразово заявляли про необхідність скасування санкцій проти РФ, заперечували російську агресію проти України, виступали за активізацію співпраці з Росією.

Зазначається, що в суботу Штрахе має зустрітися з канцлером Курцем, який очолює "Австрійську народну партію" (ÖVP) - партнера FPÖ по урядовій коаліції. Пізніше очікується і звернення федерального канцлера. Офіційно наразі не підтверджено, чи йтиметься під час зустрічі в канцелярії лише про відставку Штрахе або про розпад коаліції. Також не відкидається можливість проведення нових парламентських виборів.

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Згідно з джерелами в партійних колах, "Австрійська партія свободи" хоче зберегти коаліцію з ÖVP, призначивши на посаду віце-канцлера Норберта Гофера, нинішнього міністра транспорту. Однак незрозуміло, чи сприймуть такий розвиток подій Курц і ÖVP.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127589
 
   
 Топ коментарі
 
"ПРОДАЁТСЯ АВСТРИЯ... НЕДОРОГО... ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ -СКИДКИ!!!"
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Теперь понятно почему пуйло был в прошлом году на свадьбе их главы МИД. Она же от "Австрийской партии свободы".
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Вот дурак! Нет бы у нашей толстожопых свиней поучиться: по пятаки в маргарине сидеть, бюджет пилить и хоть бы хны! Просто неопытный)
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газ давай торговать давай белый пушистый петя
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ПОПа (мальдівський ) кум Медведчука ..а Медведчук - кум фуйла !
Гешефт *по новому * ПРоцвітав всі 5 - ть років ! Вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку, из-за скандала с финансированием россиянами его правопопулистской "Австрийской партии свободы" - Цензор.НЕТ 8904
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Разспамив.. Може бути й Два...)))
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добавляйте еще повышенный уровень мыролюбства и реВормизма соевой свиномрази.
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Эт который говорил - просто перестать стрелять? А, ну да.
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Звернись до психіатра, тобі всюди Порошенко привиджується!, тут мова про Австрію!
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Все пропутинские евространы - Германия, Австрия - это активно финансируемые кацапскими нефтедолларами коррупционные животные во власти.Там если ковырнуть, будет похлеще коррупция, чем у нас.
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Австрійська партія свободи цікава політисила. одночасно вони підтримують росію та її дії в криму та донбасі(попередній лідер особисто їздив в москву).і одночасно підтримують ізраїль та його поселенську політику на вест банку(теж таємний візит екс лідера в єрусалим та зустріч з бібі). це при тому що ту ж АПС звинувачують в антисемітизмі,ісламофобії та расизмі. Але бабло зіграло злий жарт
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А когда псевдолиберал ЗЕленский подаст в отставку за финансирование россией его дурноватых фильмов?
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Во немецкобандеровцы из Die Süddeutsche Zeitung и Der Spiegel дел натворили Вице-канцлер Австрии Штрахе подал в отставку, из-за скандала с финансированием россиянами его правопопулистской "Австрийской партии свободы" - Цензор.НЕТ 3976
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Нисколько не сомневался: т. н. элиты Европы увязли в тёмных делишках с путлеровскими людоедами.
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И после этого говорят, что Климкин плохо работает...
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ну хоть хапанул трохи...
всегда говорил, шо немчуки с кацапами братья навек - и чего друг другу чубы рвали в сороковых?
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А Разделы (читай оккупация) Речи Посполитой с кем были?
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дык братья же - все по братски и перетерли, включая Речь Посполитую
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К тому же, кацапские сказочники про историю, хотят представить, что Речь Посполитая это - Королевство Полькое, хотя на самом деле - истинно федеративное государство, в котором - Королевство Польское и ВКЛ со своим статутом...
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А ще Річ Посполита, як для Середньовіччя, була досить демократичною, бо короля там обирали...
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Статут ВКЛ вообще был самый демократичный в Европе на то время и даже опережал на пол-столетия, потому паРаше Литва (Беларусь) и была поперёк горла и Екатерина даже назвала Литву - главным врагом.
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ВКЛ - был фактически прообразом Евросоюза:
ВКЛ - это была цивилизованная прогрессивная для той эпохи страна с очень развитой системой самоуправления, с богатой культурой, с прекрасными старинными университетами.

Московская Орда всё испоганила и разрушила, уничтожила все права и свободы, превратив Украину и Беларусь в серую колониальную провинцию...
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"ПРОДАЁТСЯ АВСТРИЯ... НЕДОРОГО... ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ -СКИДКИ!!!"
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а мона отой кусок, шо от кацапии подальше и поближе к людям?
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Нет.. Не получится... "На развес" не продают... Только "целиком"...
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Не пойдёт. Мне Альпы нуна. Мож скооперируемся? Віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку через скандал із фінансуванням росіянами його правопопулістської "Австрійської партії свободи" - Цензор.НЕТ 2523
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Я на "кривой трембите " играть не умею... и кожаные штаны не люблю - в паху преет...
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Объясняю: "Кривая трембита" - "альпенхорн"... То же самое, однако, имеет изогнутый раструб, и на нём играют, поклав изогнутую часть на землю (на трембите играют, поднимая её вверх, под углом...). Немецкоязычные швейцарцы, живущие ближе к Австрии и Баварии, как и баварцы, в качестве национальной одежды, носят кожаные шорты...
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Посмеялся от души.. Нет, я до ТАКОГО ещё "не дорос"...
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Та мне явно пора завязывать искать скрытый смысл там, где его нет
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Да ладно... Поднял настроение - и хорошо... Кстати, ты выражение слышал - "Х..м по лбу стукнутый"? Оно напрямую с Австрией связано...
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В 19-м веке в Западной Европе решили вооружить полицию "нелетальным оружием" - дубинками. Перебрали кучу материалов - и дерево, и дерево, кожей обшитое, и кожаное "наборное" клееное (резины тогда, ещё не знали). Не подходило... И один "умник" порекомендовал использовать высушенный и прокопченный бычий член... Длина - как раз около полуметра... Соорудили рукоять, приделали "темляк" для кисти руки, чехол - чтобы не отсыревал. Дело пошло, Австро-Венгрия, Германия, Франция, Британия "перевооружились"...
(У И. Франко есть рассказ. "Добрий заробок". Там приводится его название, придуманное украинцами - "биківець". Так вот, во время Первой мировой пленных солдат противника в лагеря не помещали, а раздавали помещикам (юнкерам) и кулакам(бауэрам), у которых они работали, за кров и пищу... На выходные хозяева отпускали пленных в "бирхалле" (пивнуху). А какая же у русских пьянка без драки? Вызывали деревенского "шуцмана" (полицая). Он со своими не церемонился, а тут какие-то "русские свиньи". Врезал дубинкой по голове, и сиди, "балдей"... Вот оттуда-то, и появилось это выражение...
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Копнули крепко по И Франко. А я и не вспомню там про такое слово. Перечитаю. Там ведь больше про веники.
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Оффигеть! Я думал, меня уже фиг чем удивишь! Жму лапу! Спасибо за ликбез.
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Риб"яти,про биківець ще розповідав хвацький вояка Йожеф Швейк.Ви що--неочитані?
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Нууу. От Кастанеды до Майн Кампф, немного Ницше, Гёте, Стругацкие, Ленин мать его за ногу, и многое другое. Но Швейка давно читал, видно шото пропустил или позабылось Віце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку через скандал із фінансуванням росіянами його правопопулістської "Австрійської партії свободи" - Цензор.НЕТ 9726
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Будь ласка... А на слова того "клоуна", что тебе про Швейка "заливает", не обращай внимания... Он тебе "нагородить сім мішків гречаної вовни, і всі - неповні...". Не встречал я у Гашека такого выражения... У меня на полке он стоит(академическое издание, на русском языке), частенько перечитываю...
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У совку штучний биківець став називатися ПР-73, правильно? Такий собі фалоімітатор для великої рогатої худоби на двох ногах.
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Назвою не цікавився, на собі відчуть - бог милував...
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У нас болото ... Мертвечук- маяк прахоботів!
😁
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Ну Зеля швидко цей останній оплот "сої" прибере!
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и только мародер - свинохряк попрошенко, всеми копытами цеплялся за власть до последнего, пока уже этой свинье западные партнеры на дверь не указали, она до тех пор всю хрюкала и хрюкала
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Это те указали шо пуйловские бабки гребут?
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Теперь понятно почему пуйло был в прошлом году на свадьбе их главы МИД. Она же от "Австрийской партии свободы".
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Как мало нужно в любой демократической стране, чтобы уйти в отставку. А тут от корыта разве что с руками отрывать надо.
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Ну зелечка вообще на финансировании Роскино и ниче - 70% решили шо то нормально)
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Ви прагнете,щоб ми залишилися геть без начальства чи як?Знов доведеться чесних "прохвесіоналів" з Даунбасу виловлювати і тякнути до Кієва.
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Правопопулистская FPÖ, которая в конце 2016 года подписала меморандум о сотрудничестве с кремлевской "Единой Россией", по результатам парламентских выборов осенью 2017 года вошла в коалиционное правительство Австрии. Представители партии неоднократно заявляли о необходимости отмены санкций против РФ, отрицали российскую агрессию против Украины, выступали за активизацию сотрудничества с Россией.
...............встретиться с канцлером Курцем, который возглавляет "Австрийскую народную партию" (ÖVP) - партнера FPÖ по правительственной коалиции.Источник: https://censor.net.ua/n3127589............................

для розуміння мотивів прокацапської лінії у ******** зовнішній політиці Австрії. "Випадкових та невинних" запрошень ***** на весілля, танців, "зняття санкцій", повернення у Раду Європи тощо
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А теперь сравниваем видео Розенблата с вымоганием взяток,видео с Мосейчуком с вымоганием взяток за депутатские запросы,аудиозаписи с Суркисами и Кононенко и Свинарчуками ...
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Вот дурак! Нет бы у нашей толстожопых свиней поучиться: по пятаки в маргарине сидеть, бюджет пилить и хоть бы хны! Просто неопытный)
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поймали этого юлиуса штрайхера на получении миски вонючих мордовских щей и фунфырика боярки.
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А еще говорят у нас корупция,на себя посмотрите.
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Уровень коррупции, в основном, определяется по тому - сколько о ней говорят, дали возможность СМИ о ней говорить, сразу коррупция возрастает...
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уровень коррупции определяется уровнем уоррупции и нисего более.
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Все разговоры о коррупции - это по умолчанию разговоры о бытовой коррупции. А системная, увы, есть даже в высокоразвитых скандинавских странах. Почитайте о причинах попадания в список наиболее пострадавших от кризиса 2008 года той же Исландии (лучшей из лучших, если так можно выразиться). О коррупционном мраке, который царит в Италии (даже нам не снилось). Все те рейтинги коррупции, которые публикуются - все они о взятках в быту (в налоговой, на таможне, на приеме у чиновников). А вот о той самой, в высших эшелонах власти никто не осмелится в этот рейтинг включить. Она всегда завуалирована и якобы не видна (пока журналисты не нароют), но последствия от нее порой такие....
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Прикольно, у нас партию Свобода тоже россияне оплачивают.
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Не знаю хто оплачує Свободу, але пики ригам і кацапським ************** вони б'ють капітально. Так що голосую за Свободу.
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Бьєлофь,ти кацапське бабло "Свободі" перевозив?Літаком чи ровером?
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Побольше бы таких новостей, чем больше путинососов раскроют, тем лучше.
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В целом прокол кацапов сильный. Для чистоплюйской Европы это скандалище. Там грубо не работают так. Нам на руку хоть чуть.
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осталось найти рашистские монеты у продажной шмаркель и французов,сливших часть Украины в Минске....
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Кто думает,что кацапские орки не пришли во Францию и не имеют ничего общего с "желтыми жилетами" тот наивный дурак. Мордор все это тщательно маскирует и никто больше на это не способен. Китай ,например,далеко ,они хоть и последовательны ,но очень осторожны
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Представляете, что делают российские деньги с Украиной? Порошенко поймал хоть одного шпиона в Зраде?
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потрошенко всяке оберігав своїх торговельних партнерів...
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За часів Яника-Зека Кривавого ці шпейони нахабними й веселими табунами Хрещатиком марширували.
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Какая отставка!
Тут явная уголовка!
Предательство интересов страны и народа и уход от налогов. Может шпионаж.
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Рашисти нацистів не образять... Як і у 30-х роках минулого століття нацисти знову отримують допомогу з росії.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономВіце-канцлер Австрії Штрахе подав у відставку через скандал із фінансуванням росіянами його правопопулістської "Австрійської партії свободи"
 
 
 
 
 
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