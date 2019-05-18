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Все про:Порошенко (8870) Євросоюз (2466)

 За останні 5 років Україна та Євросоюз зблизилися, як ніколи раніше, - Порошенко

Петро Порошенко пишається тим, що саме за його президентства Україна і ЄС стали настільки близькі, як ніколи раніше.

Про це він сказав під час урочистих заходів із нагоди Дня Європи в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Угода про асоціацію, створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, безвіз, глибока секторальна інтеграція – це закладає основу сучасної європейської України. Пишаюсь, що за період мого президентства Україна та ЄС стали ближчими, як ніколи раніше в історії", - сказав Порошенко.

Він подякував лідерам ЄС - колишнім і чинним, Дональду Туску і Жан-Клоду Юнкеру - за особливий внесок у загальну історію успіху.

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Президент також подякував послу ЄС в Україні Хюгу Мінгареллі за "велику енергію і частинку душі, яку він подарував становленню європейської України".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127588
 
   
 Топ коментарі
 
Пусть засунет его себе в одно место.
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Смотрю, Порошенко сейчас везде ездит и пиз...т, как он лично за 5 лет сделал. Послушаешь его: лично с ЕС сблизился, лично создал новую армию. Такое создается мнение, что кроме него никто не работал. Эта болезнь называется манией величия. А чего н молчит о том, что с коррупцией не боролся, а возглавлял. В нищей стране получил за год доход в 95 раз больше, чем в предыдущем. Что тарифы поднял до астрономических цифр и т.д. и т.п. Лживый вор, оббиравший свой народ с шакалами, которые ему пятки лижут.
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Чувствуется IQ24% За последние 5 лет Украина и Евросоюз сблизились, как никогда ранее, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3487 Давай я по твоему спрошу тебя: гав-гав?
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Петя - это Ющенко и Янукович в одном флаконе. ********* ворюга.
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Во всем мире глобализация уже давно начался, границы становятся прозрачными, люди сближаются
Штаты, ЕС, даже Щвейцария - везде уже уходят эти забронзовевшие представления прошлых веков.
Поколение детей, которые «ездили по обмену» становится взрослым и тоже диктует правила.
Этот процесс идёт по всему земному шару, дошёл и до Украины.
Все эти поездки, обмены, информация - все доступно, были б средства. Да и без средств выкручиваются как-то.
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Россия, как это ни кажется странным, вложила в экономику Украины больше всего средств, в этом году (2018) ее инвестиции составили 34,6% от всего объема.
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Петю благодари за вертикально-горизонтальное сближение с ЕС , которого на деле нет
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;Вертікально-горізонтальное;- то у русских кизяков с чеченцами.
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За 2018 год объем инвестиций в Украину сократился на 200 млн долл, - НБУ
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За первые семь месяцев этого года трудовые мигранты перечислили в Украину 6,35 млрд долларов. Это в 5 раз превышает объем прямых иностранных инвестиций за тот же период.
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Смотрю, Порошенко сейчас везде ездит и пиз...т, как он лично за 5 лет сделал. Послушаешь его: лично с ЕС сблизился, лично создал новую армию. Такое создается мнение, что кроме него никто не работал. Эта болезнь называется манией величия. А чего н молчит о том, что с коррупцией не боролся, а возглавлял. В нищей стране получил за год доход в 95 раз больше, чем в предыдущем. Что тарифы поднял до астрономических цифр и т.д. и т.п. Лживый вор, оббиравший свой народ с шакалами, которые ему пятки лижут.
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Никого Порох не обобрал-я доволен этой властью.
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Так свинарчуки тоже говорят, ну и вали вальсом.
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потому шо если будешь недоволен - не получишь рашенку
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Таким образом украинские гастарбайтеры остаются крупнейшими инвесторами и одними из главных поставщиков валюты в страну.
Если 10 лет назад, в 2008 году, денежные переводы мигрантов составляли 3,4% от ВВП страны, то в 2017 году этот показатель увеличился более чем в два раза - 8,3%.
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Ещё бы не сблизились, европейские тарифы, европейские цены на продукты, европейские зарплаты у государственных чиновников и европейская свобода слова для нищебродов именуемых гражданами Украины, могут орать про произвол с утра до вечера и ничего им за это не будет, а кто охрип уже от крика, может в Польшу поехать на работу в европейскую Польшу, там будет покой и достаток, все там будет, кроме родной страны.
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Украина туда и близко не приближалась, в отличии от нашей "элиты".
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Киевская Русь -Украина сблизилась также с Кавказом,с его древними народами(исключая пришлых арабохаев=эр мэн?-ворованное слово).Одэрбэйджан молчит в отношении Франции,Аталии,Гишпании и других народов,чья Родина Кавказом была лет 400тому назад.Так все их города ,горы,реки ,а также часть их имен и фамилий переводятся тольо с одэри. Напр.Джан Гала Од Бэнд Ян-Душа скалы Огня горящего=Жан Клод Вандам.Река Вандам и сейчас в стране близко к г.УшБарде=Испарте(онаже г.Верона),где находилась царевна Пэриханум.Город Нант((Янан (Юнона)Ата-Горящий Отец-это ТАКЖЕ ПЕРВОЕ ИЗ 7 НЕБЕС в одном из направлений),ПэриУш=Персия Кавказская( а не Иран),Париж-Парков сознание(Дух).Ничего не делают в этом направлении. А Пора!
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Он имеет в виду миллионы заробитчан поехавших в Европу и там сблизившихся с ней? Хорошо хоть миллионы в Рашу не едут уже!
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Ну, тобі ж було краще коли їхали до тебе в рашку?
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І то правда. Ти ж тоді кричав ;панаєхалі!;
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Инженеры с Украины понаехали? Ну да. Я кричал, от радости. Грамотные, не все, конечно.
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Это всё в прошлом. Скоро в Харькове опять "проспект маршала Жукова"
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Это все не в прошлом , а исключительно в петиных сказках
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П. Порошенко:
- Я горжусь, что именно при моем президентстве Украина и ЕС стали близки,
как Либерия с Бенилюксом.
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Если бы Петя и его Партия Регионов и БПП не воровали, мы бы уже давно были в Евросоюзе.
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Только Лох может в это поверить. Есть официальный договор о сдачи Украины козломордым , под которым подписался тот же турчинов. Вот только смотрителям зомбоящика этого не покажут.
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В апреле 14г уже были эвакуированы военкоматы с Луганска и Донецка. Мне лично военком сказал что это уже не Украина , сел в поезд и помахал платочком. Расписывать можно долго ... у меня времени нет. , да и кому оно нахрен нужно?
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в 14м военкоматов по всей стране небыло (это так к сведению) а я спросил про договор, который был подписан?
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спроси у сбу которое выдавало оруже расиянам.
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Зебилы, вашего нью-пахана через полгода (максимум) в самолёт погрузят, как Михо, и отправят куда-нибудь - в Ростов, или в Герцлию.
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Так же говорили про Порошенко. Мол, если будет воровать мы его через Майдан скинем, как Януковоща. Но Порошенко им сказал: кто шатает будку и яхту - тот агент Кремля. И все протесты на этом заканчивались.
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Согласен. Порох был слишком добр: "вот вам Томос, вот вам ЕС, вот вам железка в Борисполь, вот вам ФАП". А население только с усмешкой смотрело в телевизор.
Теперь ему предстоит с такой же усмешкой смотреть в пустой холодильник.
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Порошенко присоединил Украину к ЕС? Что за бред ты пишешь? Может хватит уже?

На каком языке программируешь?
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Но...ЗЕ и Де билам это не понять. Кроме того инет загажен кацапсинскими свинорылыми ботами и гнилыми хахлами макуртами на подработках укремлёвского параноика людоеда.
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Что не так, болезный ? Ты чегой-то испужался ?
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Вместе с беней-на историческую родину,в Израиль.
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Главное: их Родина-то не там. Но, они попутали: кому служить должны. В этом их проблема, неразрешимая.
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Не знаю,как нашего,а вашего,если оно и после 20го будет шастать по европе и спичи свои галимые толкать,то точно погрузят ногами,сам знаешь как...
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"стали близки, как никогда раньше" - идиотская демагогическая формулировка.
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Да как и все речи пети - дешевая демагогия и подтасовка фактов.
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И шмеркель от радости согласилась на сев.поток 2
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А вы от какой радости хотите с агрессором продлить контракт на транзит газа?
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тупизна,какой контракт?Газ и так с кацапии шел.Ты еще за уголь скажи,который гнида-ахмет втюхивал нам наш уголь-роттердам+
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Ты еще скажи шо Пеця и Грося ничего не знали и не пределах.
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А какая ей радость, из-за Украины, рисковать экономикой ФРГ, и благополучием своих граждан? Они не делали революцию, и не должны наслаждаться ее плодами
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Тогда покажи пэдрыно "сближение,как никогда"
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Мне интересно: будет ли Цензор взрывать мой мозг лживыми барыжными сентенциями и после 20 мая или это издевательство все-таки прекратится?
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Все будут-зе не место в нашем обществе.
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Закінчуйте писати про соєвого мародера, його місце біля паРАШІ.
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Тада, без пети жизнь свою не мыслили, никак защитник Эвропы от жестокого "русскава мира", а тут вдруг такой отлом - что украинцу хорошо, то Эвропе смерть - погнали сраной метлой, невзирая что практически сроднился.
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Как я вижу внешнеполитическую деятельность Барыги. Санкции смешные, имея на руках Будапештский меморандум, не привлечь США и Англию - преступление против Украины!
Помощь на копейки, а кредиты не просто так даются.
Франция и Германия - друзья Уйлостана, топят а возврат наРФии в совет Европы, а кто за столом переговоров в Минске? Те же лица. Поэтому и нет никакого прогресса. Позор!
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Эй, зелеботы и ольгинские, вы так упорно мешаете с дерьмом пороха, при котором Украина получила ассоциацию с ЕС, получила безвиз, независимость церкви от москвы, выиграла газовые споры у Газпрома на лярды баксов, реформировала полицию, убрав ДАИ, провела децентрализацию, создала НАБУ и САП, внедрила систему тендеров Prozorro, убедила весь мир обложить мордор санкциями, смогла устоять экономически после потери 30% ВВП из-за аннексии Крыма и изматывающей войны на Донбассе, и самое главное - подняла армию с уровня толпы голодранцев до реальныой боевой силы с джавелинами и минометами, наводящимися беспилотниками. И вы здесь еще вякаете, что Порох слишком много воровал ? На деньги "Рошен" была восстановлена ПВО вокруг Киева, потому плевать я хотел на все, что вы здесь Пороху предъявляете - он уже вошел в историю как лучший президент за все годы независимости Украины. И перед тем как полить меня вашим очередным вы.ером, сразу отвечайте на вопрос: Крым чей ?
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Тебе,урод,человек вопрос задал! Отвечай!
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Почему ноль? Люди начинают понимать кто есть истинный враг.
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Порох в прошлом. Никто его не мешает ни с чем, он и так на 100% дерьмо в чистом виде. Что бы Украина не получила при нем - это лишь малая часть того, что должна бы получить при нормальном, честном президенте. Многое было сделано не благодаря, а вопреки, так что иди в жопу вместе с бездарным казнокрадом и не возвращайся. Украина живет в других реалиях, где нет места вранью и презрению к людям.
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Как то приблизились украинцы к Европе массово став заробитчанами. Такого массового выезда не было даже в90..... Ну а европейских тарифах и европейской зарплате чиновников мы тоже как то в курсе....
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особенно в части денежного обеспечения,украинцы"сблизились" с ЕС ,,,уезжая за монетой дабы оплатить барыжные тарифы...
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Владимир, не трогайте Зе и де---билов. Не трогайте проплаченных кремлевским сартирным ******** 60 тыс. хахлов манкуртов которые на подработках у ************ дегенератов денно и нощно гадят фекалиями в украинском сегменте инета, на популярных сайтах а также по всех групах. Эта дебильная, глистообразная падаль не знает таблички умножения но...по методичкам кидает фекалии на тему экономики, политики, международных взаимоотношений и тд. тп. Просто не отвечайте де и ЗЕбилам. не кормите кацапсинскую агентуру в Украине.
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от наскільки ПОПа працювала для країни ми повинні скоро пересвідчитись: поверне з сліпого трасту свої активи, сам почне ними управляти, а ми зможемо порівняти динаміку росту... і ахметова, і бені, і фірташа... стане зрозуміло для чого булава свиночолому гетьману була потрібна
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Інформаційна Служба Генерального Штабу УНА

8 год ·

Вже 52 дні тримають під вартою в буцигарні сбу легіонерів УНА Юрія Заболотнього та Олега Сидорова. Тримають, звісно, за рішенням суду, браві слідчі сбу. Вся оперативна робота є тільки прикриттям і засобом для однієї великої мети - провокувати, залякати і репресувати незгідних. У своїх файних кабінетиках, на дачках та у саунах, навіть вночі в своїх ліжечках вся їхня енергія цільоспрямована на одне - як знайти "свою темку". Як провернути « дєльце». Як надути наївних і не дуже лохів, щоб платили данину. Всі ж можливості в руках, аж руки горять скільки можна зробити! Сексоти є, прокурори є, буцигарня своя, судами кручу як хочу. От і "працює" сбу. Будують схему, «внедряють» чи вербують сексотів, підбивають наївних людей, які лише хочуть гідного життя, ************, підкидують, фабрикують справу і шантажують термінами. А насправді, хочуть лише одного - грошей!!! Ще, ще грошей. І не важливо, кого будемо пресувати. Домовимся про розподіл сфер. Ваш відділ хай обробляє айтішників, ваш - агрокомплекс, ваш- бурштин, а наш сяде на патріотичні осередки. Всюди винайдемо схему, як зрубити бабла.
Ми ж в АТО воювали, ми при погонах, ми ж в сб У. Ми мафія у владних кабінетах.
Тому і волає на судових засідання прокурор, що ця справа "не політична", проголошуючи при цьому виключно політичні "підозри" - неповага, участь у виборах, спілкування з людьми. Тому і не привозять на судове засідання підсудних, бо це важель шантажу над утриманими - буде розгляд, чи не буде. Тому і не з'являються самі до апеляційного суду, прикриваючись відрядженнями. Тому і роздають наліво і направо 109 статтю, бо так можна тримати людину під вартою скільки побажаєш, поки не зламається і не почне "башляти". Бо ми в своєму праві, ми вища ланка, а ваше життєве призначення - платити нам. Ви наше стадо. І що не забрали при обшуку, донесете самі, як данину. Ще й будете дякувати, що звільнилися з буцигарні.
І неважливо, кого будемо пресувати.Всюди винайдемо схему, як зрубити бабла. Чи ми не найрозумніші?!
Так, пан Роман і пані Олеся. Ви розумники. І справа дійсно не політична, для вас. Для вас це звичайний черговий бізнес-проект. Один з багатьох. Бо ви хочете одягатися, їсти за чужий кошт, ви любите дармові гроші, збиті із звичайних людей, із платників податків. Та для нас ця справа - політична. Бо перетворивши правоохоронні органи в комерційні, ви та такі ж розумники як ви, знищуєте Україну.
Так ось, пропонуємо вашій увазі перелік таких розумників:
1. Карпинець Роман Володимирович - підполковник юстиції -старший слідчий в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України - організатор і куратор фабрикування справи.
2. Півень Володимир Володимирович - підполковник юстиції - старший слідчий в ОВС (особливо важливих справах) 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України - співорганізатор і активний учасник фабрикування справи.
3. Вовнюк О.І. - старший слідчий в ОВС 1 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України - активний співучасник фабрикування справи.
4. Боровський Георгій Сергійович - капітан юстиції - слідчий ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України - розсилає легіонерам УНА повістки про виклик на допит.
5. Скрипник Олеся Михайлівна - прокурор відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності - замість закриття сфальшованої справи, підтримує обвинувачення в суді. Вимагала в суду вести розгляд питання про обрання запобіжного заходу легіонерам Юрію Заболотному та Олегу Сидорову у закритому режимі, вимагала тримання їх під вартою. На відео бачимо, що поводиться упереджено до затриманих Легіонерів, що є неприпустимо при виконанні службових обов`язків ані з професійного, ані з морально- етичного боку.
6. Труш Сергій Анатолійович - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України - підтримує в суді сфальшовані обвинувачення легіонерів УНА по сфабрикованій справі
P.S. І не варто повертатися назад. В 1995 році вам вже було відмовлено в сплаті данини. Чи ви думали, щось помінялося?
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Особенно близки стали простой народ , который массово валит отсюда, кто на работу , кто навсегда - чтобы элементарно выжить, от такие " Жити по новому" в их интерпретации) , ******* коченный, вали уже на... й отсюда , лучше если в тюрягу, за мародерство)))
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Пока власть на словах декларировала сближение с Европой, сама она сблизилась с Панамой, Мальдивами, Сейшелами.
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Порох, это Президент мечтателей, борцов и патриотов! ...хоть и не оправдал... ...но старался -- не отнять!
А Зеля -- очередной пересидент для тех, кто в ожидании счастливого конца.
...а все концы на кладбише ...
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Точно сблизились, только по ценам на товары и услуги. Здесь Пэтя не киздит
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Петя, а ты не путай свою личную близость к Европе, с общественной.
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Україна пертворилася на колонію ЄС. Постачає туди сировину, а імпортує готову продукцію. Це типова схема колоніальної експлуатації.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа останні 5 років Україна та Євросоюз зблизилися, як ніколи раніше, - Порошенко
 
 
 
 
 
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