 За останні 5 років Україна та Євросоюз зблизилися, як ніколи раніше, - Порошенко

Про це він сказав під час урочистих заходів із нагоди Дня Європи в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Угода про асоціацію, створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, безвіз, глибока секторальна інтеграція – це закладає основу сучасної європейської України. Пишаюсь, що за період мого президентства Україна та ЄС стали ближчими, як ніколи раніше в історії", - сказав Порошенко.
Він подякував лідерам ЄС - колишнім і чинним, Дональду Туску і Жан-Клоду Юнкеру - за особливий внесок у загальну історію успіху.
Президент також подякував послу ЄС в Україні Хюгу Мінгареллі за "велику енергію і частинку душі, яку він подарував становленню європейської України".
Штаты, ЕС, даже Щвейцария - везде уже уходят эти забронзовевшие представления прошлых веков.
Поколение детей, которые «ездили по обмену» становится взрослым и тоже диктует правила.
Этот процесс идёт по всему земному шару, дошёл и до Украины.
Все эти поездки, обмены, информация - все доступно, были б средства. Да и без средств выкручиваются как-то.
Если 10 лет назад, в 2008 году, денежные переводы мигрантов составляли 3,4% от ВВП страны, то в 2017 году этот показатель увеличился более чем в два раза - 8,3%.
- Я горжусь, что именно при моем президентстве Украина и ЕС стали близки,
как Либерия с Бенилюксом.
Теперь ему предстоит с такой же усмешкой смотреть в пустой холодильник.
На каком языке программируешь?
Помощь на копейки, а кредиты не просто так даются.
Франция и Германия - друзья Уйлостана, топят а возврат наРФии в совет Европы, а кто за столом переговоров в Минске? Те же лица. Поэтому и нет никакого прогресса. Позор!
8 год ·
Вже 52 дні тримають під вартою в буцигарні сбу легіонерів УНА Юрія Заболотнього та Олега Сидорова. Тримають, звісно, за рішенням суду, браві слідчі сбу. Вся оперативна робота є тільки прикриттям і засобом для однієї великої мети - провокувати, залякати і репресувати незгідних. У своїх файних кабінетиках, на дачках та у саунах, навіть вночі в своїх ліжечках вся їхня енергія цільоспрямована на одне - як знайти "свою темку". Як провернути « дєльце». Як надути наївних і не дуже лохів, щоб платили данину. Всі ж можливості в руках, аж руки горять скільки можна зробити! Сексоти є, прокурори є, буцигарня своя, судами кручу як хочу. От і "працює" сбу. Будують схему, «внедряють» чи вербують сексотів, підбивають наївних людей, які лише хочуть гідного життя, ************, підкидують, фабрикують справу і шантажують термінами. А насправді, хочуть лише одного - грошей!!! Ще, ще грошей. І не важливо, кого будемо пресувати. Домовимся про розподіл сфер. Ваш відділ хай обробляє айтішників, ваш - агрокомплекс, ваш- бурштин, а наш сяде на патріотичні осередки. Всюди винайдемо схему, як зрубити бабла.
Ми ж в АТО воювали, ми при погонах, ми ж в сб У. Ми мафія у владних кабінетах.
Тому і волає на судових засідання прокурор, що ця справа "не політична", проголошуючи при цьому виключно політичні "підозри" - неповага, участь у виборах, спілкування з людьми. Тому і не привозять на судове засідання підсудних, бо це важель шантажу над утриманими - буде розгляд, чи не буде. Тому і не з'являються самі до апеляційного суду, прикриваючись відрядженнями. Тому і роздають наліво і направо 109 статтю, бо так можна тримати людину під вартою скільки побажаєш, поки не зламається і не почне "башляти". Бо ми в своєму праві, ми вища ланка, а ваше життєве призначення - платити нам. Ви наше стадо. І що не забрали при обшуку, донесете самі, як данину. Ще й будете дякувати, що звільнилися з буцигарні.
І неважливо, кого будемо пресувати.Всюди винайдемо схему, як зрубити бабла. Чи ми не найрозумніші?!
Так, пан Роман і пані Олеся. Ви розумники. І справа дійсно не політична, для вас. Для вас це звичайний черговий бізнес-проект. Один з багатьох. Бо ви хочете одягатися, їсти за чужий кошт, ви любите дармові гроші, збиті із звичайних людей, із платників податків. Та для нас ця справа - політична. Бо перетворивши правоохоронні органи в комерційні, ви та такі ж розумники як ви, знищуєте Україну.
Так ось, пропонуємо вашій увазі перелік таких розумників:
1. Карпинець Роман Володимирович - підполковник юстиції -старший слідчий в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України - організатор і куратор фабрикування справи.
2. Півень Володимир Володимирович - підполковник юстиції - старший слідчий в ОВС (особливо важливих справах) 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України - співорганізатор і активний учасник фабрикування справи.
3. Вовнюк О.І. - старший слідчий в ОВС 1 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України - активний співучасник фабрикування справи.
4. Боровський Георгій Сергійович - капітан юстиції - слідчий ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України - розсилає легіонерам УНА повістки про виклик на допит.
5. Скрипник Олеся Михайлівна - прокурор відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності - замість закриття сфальшованої справи, підтримує обвинувачення в суді. Вимагала в суду вести розгляд питання про обрання запобіжного заходу легіонерам Юрію Заболотному та Олегу Сидорову у закритому режимі, вимагала тримання їх під вартою. На відео бачимо, що поводиться упереджено до затриманих Легіонерів, що є неприпустимо при виконанні службових обов`язків ані з професійного, ані з морально- етичного боку.
6. Труш Сергій Анатолійович - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України - підтримує в суді сфальшовані обвинувачення легіонерів УНА по сфабрикованій справі
P.S. І не варто повертатися назад. В 1995 році вам вже було відмовлено в сплаті данини. Чи ви думали, щось помінялося?
А Зеля -- очередной пересидент для тех, кто в ожидании счастливого конца.
...а все концы на кладбише ...