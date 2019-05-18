 Група активістів, зокрема із С14 та "Нацкорпусу", "спонтанно" знесли паркан на Інститутській в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Крім активістів С14, у знесенні огорожі брали участь люди у футболках "Нацкорпусу".
На місце події прибув поліцейський спецназ, але після їхнього прибуття акція не припинилася.
Радикали повністю знесли будівельне огородження.
Як пояснила український адвокат сімей членів Небесної Сотні Євгенія Закревська, бруківку почали розбирати до того, як на цьому місці було проведено слідчі експерименти. Вона також вважає ремонтні роботи незаконними. Водночас знесення паркану вона назвала "спонтанною акцією" і зазначила, що вона жодним чином не пов'язана з акцією "Хто замовив Катю Гандзюк?", яка відбулася напередодні під Адміністрацією Президента.
Нагадаємо, паркан було встановлено 21 січня на ділянці від Майдану Незалежності і майже до верхнього виходу з метро "Хрещатик".
Тем более, что родственники убитых против. О чем тогда речь вообще.
Памятник- это когда все понятно. А не когда дело с миллионом свидетелей успешно завалено и похоронено
Но вот кучка порохоботов опустилась уже до того, чтобы обгаживают тех, кто не даёт замести следы преступлений. Вообще, уже давно подметил, что порохоботы, эта кучка интернет-титуханов, по своей сути являются антиукраинским отребьем. Начали с поддержки коррупционного режима Порошенка, а дальше всё чаще стали проявлять своё протухшее антиукраинское нутро. Когда новоизбранный президент, выбранный подавляющим большинство граждан страны дал чёткую и жёсткую отповедь Пуйлу (что был вынужден признать даже матёрый пропагандист Ганапольский) кучка интернет-титуханов минстеця опустилась до того, что косвенно стала даже на сторону Пуйла.
Сейчас же это антиукраинское отребье выступает против тех, кто не даёт замести следы преступлений и против тех, кто требует расследования.убийств на Майдане. Что тут ещё сказать? Реально, без какого-либо преувеличения или же там желания оскорбить, - с точки зрения украинских интересов, - порохоботы - это биомусор.
сколько дебилов молодых и сильных бегает -- им бы работать
пойти что ли?!
или уже б запаковали разок их нормально
шо бэня-разумков должны шота делать сразу с 21.05...... ну а по скольку там влипли не столько
пэдро с аваковым сколько педалики то понятно шо ЗЕ беня получил предупреждение..... "своё"
забирай (ну типо конечно "своё" - оно же наше с вами) а на нас наезд закончится плохо....... так
что думай бэня..... хорошо думай..... не исключаю шо если бэня клоуна с темы не скинет могет
начаться реальная гангстерская войнушка с реальными отстрелами.........