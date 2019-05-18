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Все про:акція (599) Київ (6067) паркан (23) Небесна Сотня (222) С14 (52)

 Група активістів, зокрема із С14 та "Нацкорпусу", "спонтанно" знесли паркан на Інститутській в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Києві сьогодні, 18 травня, на вулиці Інститутській та Алеї Героїв Небесної Сотні активісти націоналістичної організації С14 знесли паркан, який є підготовчим етапом до будівництва музею Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Крім активістів С14, у знесенні огорожі брали участь люди у футболках "Нацкорпусу".

На місце події прибув поліцейський спецназ, але після їхнього прибуття акція не припинилася.

Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 01

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Радикали повністю знесли будівельне огородження.

Як пояснила український адвокат сімей членів Небесної Сотні Євгенія Закревська, бруківку почали розбирати до того, як на цьому місці було проведено слідчі експерименти. Вона також вважає ремонтні роботи незаконними. Водночас знесення паркану вона назвала "спонтанною акцією" і зазначила, що вона жодним чином не пов'язана з акцією "Хто замовив Катю Гандзюк?", яка відбулася напередодні під Адміністрацією Президента.

Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 02

Нагадаємо, паркан було встановлено 21 січня на ділянці від Майдану Незалежності і майже до верхнього виходу з метро "Хрещатик".

Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 03
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 04
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 05
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 06
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 07
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 08
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 09
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 10
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 11
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 12
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 13
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 14
Група активістів, зокрема із С14 та Нацкорпусу, спонтанно знесли паркан на Інститутській в центрі Києва 15
Фото та відео: Олег Богачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127587
 
   
 Топ коментарі
 
Спонтанно ? Наче вони щось вирішували..
Їм наказали, заплатили - вони знесли.
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Активисты? Ленивые рукожопые проплаченные лузеры "по вызову" (вызов часто не из Украины), а не активисты...
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Лучшим 'музеем' были бы наказанные за преступления , совершённые на Майдане.
Тем более, что родственники убитых против. О чем тогда речь вообще.
Памятник- это когда все понятно. А не когда дело с миллионом свидетелей успешно завалено и похоронено
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"Как пояснила украинский адвокат семей членов Небесной Сотни Евгения Закревская, брусчатку начали разбирать до того, как на этом месте были проведены следственные эксперименты. Она также считает ремонтные работы незаконными", - такую позицию занимает каждый честный человек.
Но вот кучка порохоботов опустилась уже до того, чтобы обгаживают тех, кто не даёт замести следы преступлений. Вообще, уже давно подметил, что порохоботы, эта кучка интернет-титуханов, по своей сути являются антиукраинским отребьем. Начали с поддержки коррупционного режима Порошенка, а дальше всё чаще стали проявлять своё протухшее антиукраинское нутро. Когда новоизбранный президент, выбранный подавляющим большинство граждан страны дал чёткую и жёсткую отповедь Пуйлу (что был вынужден признать даже матёрый пропагандист Ганапольский) кучка интернет-титуханов минстеця опустилась до того, что косвенно стала даже на сторону Пуйла.
Сейчас же это антиукраинское отребье выступает против тех, кто не даёт замести следы преступлений и против тех, кто требует расследования.убийств на Майдане. Что тут ещё сказать? Реально, без какого-либо преувеличения или же там желания оскорбить, - с точки зрения украинских интересов, - порохоботы - это биомусор.
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Черчиль был прав -- фашисты будущего будут называть себя антифашистами
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На кого працюєш, лайно запоребрикове? На *****? На страну.уа? На мертвечука?
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Цікаво що оті нові патріоти не володіють українською.
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у авакова совсем крышу снесло)))) украина тупо безправное государство, никакой инвестор никогда не вложит деньги в нашу страну. что бы в центре столицы сдедь белог дня десятки молодчиков ломали забор, приехал СПЕЦНАЗ и ничего не смог сделать?))) в нормальной стране минимум отставка мин. мвд. у нас всем все пох.... пока эти отморозки не будут рушить их хаты
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Спецназ с народом. А если оборзеют, активисты напомнят им Майдан, жареных мусоров.
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реальные активисты на фронте а в тылу крысы приспособленцы
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Реальные остались лежать там, в котлах...
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Дуже оперативно і справно спрацював поліцейський спецназ. Він прийшов постояв,понаблюдав і все. Браво спецназу.
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вали в рашку, там спецназ - не смотрит
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https://censor.net.ua/video_news/3127473/elitnyyi_spetsnaz_rosgvardii_rassmeshil_sotsseti_popytkoyi_zaderjat_voditelya_v_sanktpeterburge_video
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снесли... а за собой хоть убрали потом? активисты...
сколько дебилов молодых и сильных бегает -- им бы работать
пойти что ли?!

или уже б запаковали разок их нормально
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Посмотрите какие ники лайкнули в этой теме, и сделайте выводы!
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Я вообще не понимаю вашей догики, так что 5 лет прошло, и там все должно быть разрушено???? А что за пять лет невозможно было провести следственный эксперемент???????!!!! Вы что совсем с ума посходили? Про то что здоровые и молодые люди ходят и крушат все подряд вместо того чтобы созидать- разрушают, а потом обвиняют в этом же других, я молчу! Идите займитесь полезным делом в конце концов!
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Комусь не треба слідчі дії по Майдану - бо сядуть і ті хто зараз у владі
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действие скорее показательное чем собственно забор может помешать следствию тем более
шо бэня-разумков должны шота делать сразу с 21.05...... ну а по скольку там влипли не столько
пэдро с аваковым сколько педалики то понятно шо ЗЕ беня получил предупреждение..... "своё"
забирай (ну типо конечно "своё" - оно же наше с вами) а на нас наезд закончится плохо....... так
что думай бэня..... хорошо думай..... не исключаю шо если бэня клоуна с темы не скинет могет
начаться реальная гангстерская войнушка с реальными отстрелами.........
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Чогось сабакови в Харкові дозволяють сепарам все
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Цензор.НЕТНовиниПодіїГрупа активістів, зокрема із С14 та "Нацкорпусу", "спонтанно" знесли паркан на Інститутській в центрі Києва. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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