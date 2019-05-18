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Все про:наркотики (766) Нацполіція (7577) СБУ (4342) Харків (1342)

 Трьох співробітників Нацполіції затримано в Харкові під час одержання 74 тис. грн хабара від наркоторговця, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітники СБУ викрили та блокували протиправну діяльність групи працівників Головного управління Національної поліції в Харківській області, які систематично одержували хабарі від наркоторговців.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що група офіцерів поліції, серед яких були працівники підрозділу із боротьби з незаконним обігом наркотиків, налагодила схему вимагання та одержання хабарів від осіб, які займаються розповсюдженням наркотичних та психотропних речовин із допомогою так званих закладок.

Поліцейські, отримавши інформацію про протиправну діяльність наркоділків, імітували їхнє затримання "на гарячому", після чого вимагали гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності. Розмір хабара з кожного наркоторговця становив 3 тисячі доларів.

Трьох співробітників Нацполіції затримано в Харкові під час одержання 74 тис. грн хабара від наркоторговця, - СБУ 01

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У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці задокументували факт одержання учасниками організованої групи 40 тисяч гривень. Співробітники СБУ із залученням бійців спецпідрозділу "Альфа" затримали трьох учасників угруповання в Харкові під час одержання грошей від наркоторговця у розмірі 74 тисяч гривень.

Трьох співробітників Нацполіції затримано в Харкові під час одержання 74 тис. грн хабара від наркоторговця, - СБУ 02
Трьох співробітників Нацполіції затримано в Харкові під час одержання 74 тис. грн хабара від наркоторговця, - СБУ 03
Трьох співробітників Нацполіції затримано в Харкові під час одержання 74 тис. грн хабара від наркоторговця, - СБУ 04

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Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим працівникам поліції про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Тривають слідчо-оперативні дії для документування та притягнення до відповідальності інших працівників поліції, причетних до цього злочину.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127584
 
   
 Топ коментарі
 
В море напротив Коблево уже как 5 лет стоят плавкраны и в прямой видимости с погранзаставы перегружают "контрабас" на каботажные суда. Это миллионы тонн не учтённого груза.
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Таким падлам - пожизненное.
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В Харькове работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков всегда сами наркотой торговали. Самые дешёвые цены у них были-конфискат продавали.
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В море напротив Коблево уже как 5 лет стоят плавкраны и в прямой видимости с погранзаставы перегружают "контрабас" на каботажные суда. Это миллионы тонн не учтённого груза.
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зачем так далеко плавать ? 7-й километр , полный спектр контрабандных услуг …. и воровства от гагаузов.
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Ви б їшь чьйо їврьєїфь и русккєхь прє плєлі.Ні раз жігьївайті мєжь нац анналльную розьнью.
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Как это "неучтённый груз"? С каждой тонны груза пограничникам, тасоженникам и СБУ платят условленный тариф. Там всё учтено!
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ЛилиПутинский спецназ из деревни дураков )))) https://youtu.be/5Es72KPV4mQ
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В Харькове работники подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков всегда сами наркотой торговали. Самые дешёвые цены у них были-конфискат продавали.
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Однажды, у одного начальника районного ОБНОН 1кг героина из под сейфа вытянули и траву. Употреблял по вечерам прямо в отделе и продавал. Таких много случаев было по Харкьову и не только. Все борцуны с наркотой ее же и крышуют и реализовывают.
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Это по всей Украине так. Особенно Юго-Восточной.
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Это называется реформа ментов по аваковски. Получается такая же банда в погонах как и при "прохффесоре", а еще и ДАІ вернуть собираются для сборов бабла. Вот суки ничего до них не доходит по нормальному только через вилы и 3,14з#юлину.
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Неужели Аваков крышует наркоторговлю?Может и проституцию?А какие честные глаза!
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До чего докатился! А начинал с продажи рюкзаков своему же ведомству.
По завышенным ценам. Вообще-то торговля у армян в крови.
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А я бачив учора ввечорі, як бігли за голубим хлопці, потім як вже заломанного вели падлу... ото в нас у Харкові дуже багато цієї гидоти розповсюдилось!!!! смерть ворогам України!!! Дякую хлопцям, що цю гидоту знищуїте, ловіть виродків та давайте їм піндюлін....
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Ні ззя галупкофь трогаць--віть у Гєйроппу їдьйомь.Чи як?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїТрьох співробітників Нацполіції затримано в Харкові під час одержання 74 тис. грн хабара від наркоторговця, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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