 "Київ запитує: хто замовив Катю Гандзюк?" Активісти прийшли до Адміністрації Президента. ВIДЕО

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Учасники акції тримали в руках літери, з яких склали напис: "Київ запитує: хто замовив Катю Гандзюк?"
Під час акції виступив батько Катерини. Він повідомив, що і чинний Президент Петро Порошенко, і Генпрокурор Юрій Луценко, і глава МВС Арсен Аваков, і його помічники обдурили його та громадськість, обіцяючи притягнути замовників злочину до відповідальності.
Також учасники акції нагадали, що новообраний президент Зеленський також ставив питання Порошенку: "Хто вбив Катю Гандзюк?"
Крім того, батько Катерини запитував Зеленського про те, на чиєму він боці.
Активісти вважають, що Зеленський має продемонструвати належний рівень контролю за розслідуваннями резонансних злочинів.
Наприкінці акції учасники мітингу запалили фаєри і димові шашки, скандуючи: "Хто замовив Катю Гандзюк?"
Також вони повідомили, що аналогічні акції мали сьогодні відбутися в інших містах України.
Все преступления обнуляются после инаугурации новго президента.
В окружении Порошенко настоящая паника. Лживый и лицемерный гарант кинул свое окружение и сейчас его хотят линчевать за это.
Порошенко обещал своему окружению иммунитет от США. Он говорил, что никто не понесет ответственность за зверства против собственного народа и откровенной наживы на горе и трупах несчастных людей.
Порошенко соврал и спасает только себя
Украинские суды и правоохранительные органы, которые также ненавидят этот проклятый режим, начали сажать в клетки окружение Порошенко сразу же после их отставки.
Сразу же после отставки в клетку посадили главу Нацгвардии, ближайшего соратника Порошенко Юрия Аллерова.
Аллеров был посажен через несколько часов после отставки, он даже не успел понять что случилось.
Экс-главу Нацгвардии режима Порошенко обвиняют в наживе на солдатах Вооруженных Сил Украины. Он украл от солдат квартиры на 5 миллионов долларов.
После того как пошли слухи о том, что окружение Порошенко собирается покинуть Украину, суд в срочном порядке начал рассматривать дело о запрете выезда за границу представителям режима Порошенко. В список попали 180 рыл.
Окружной административный суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда из Украины после выборов топ-чиновникам, среди которых - действующий президент Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и спикер парламента Андрей Парубий.
Об этом сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что иск подан к Национальной полиции, Службе безопасности и Администрации Государственной пограничной службы.
Кроме трех указанных выше лиц, запрет просят применить по отношению к более 50 народным депутатам президентской фракции, более 40 членам правительства, главе правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрею Коболеву, а также судьям Верховного Суда и членам Высшей квалификационной комиссии судей. В общем 180 человек.
При этом суд не сообщает, кто именно подал этот иск.
Таким образом 180 высших представителей режима Порошенко скорее всего окажутся в клетке.
Отметим, что почуяв беду, окружение Порошенко в срочном порядке начали уходить от него. Однако уже поздно, все преступления задокументированы.
За 3 дня Порошенко покинула вся его группировка, а именно:
Глава АП Игорь РайнинПервый зам Райнина КовальчукГлавный по внешней политике АП ЕлисеевСекретарь СНБО ТурчиновПропагандист Порошенко МедведевПропагандистка Порошенко Ирина ЛуценкоПропагандистка Порошенко Ирина ГеращенкоГлава МИД КлимкинЗамглавы СБУ Демчина, которого обвиняют в тяжелейших преступлениях, в том числе заказных убийствах, пытках и коррупции невероятных масштабов.Пропагандист Порошенко Бирюков
Отмечается, что сам Порошенко до сих пор верит в свой иммунитет и собирается на пост Премьер-министра Украины.
Правда же совсем другая. Сразу же после инаугурации Зеленского, Порошенко скорее всего также окажется в клетке.
После инаугурации Зеленского начнутся массовые посадки топ-чиновников режима Порошенко и это очевидный факт.
Страна жаждет возмездия за издевательство, кровь, нищету, лицемерие, лживость, коррупцию невероятных масштабов, наживу на горе и трупах несчастных людей.
90% опрошенных людей желают для Порошенко высшей меры наказания.
https://ua24ua.net/nam-p-z-a-rebyata-on-nas-obduril-okrugenie-poroshenko-hochet-ego-linchevat/
Хабат не розуміє, що вони не у РФії.
Українці відчули свободу, тому вони українці вже зрозуміли що її Свободу треба захищати.
73% обдурених гаслами боротьби з олігархами зрозуміли , що обрали слугу 6-х хазяїв.
Далі буде. Сила протидії збирається.