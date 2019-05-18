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Все про:Коломойський (372) ФБР (89) Фірташ (161)

 Коломойський про ймовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться"

Бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що ФБР, можливо, і здійснює розслідування щодо нього, але воно однаково нічим не завершиться, оскільки він нічого протизаконного не робив.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю програмі "Схеми".

"Цілком можливо, що якесь розслідування і ведеться. І його проведуть, і нічим не завершиться, як завжди. Те, що стосується мене. Я нічого протизаконного на території Сполучених Штатів, Європейського Союзу чи України не вчиняв. І ви всі це добре знаєте. А все інше - це політичні маніпуляції", - сказав він.

Також Коломойський згадав і про ще одного українського олігарха - Дмитра Фірташа.

"Ось Фірташ сидить там, у Відні, з політично мотивованим обвинуваченнями - і нічим це не завершується. Нормально там почувається. Але теж дуже хоче повернутися в Україну. Ось його звинуватили - і він на 5 років випав з української політичної, економічної та бізнесової тусовки. Але ми знаємо, хто за цим стоїть, що за цим стоїть - вже все стало відомо. Свого часу по телевізору, я думаю, всі все покажуть - хто за цим стояв", - зазначив він.

Дивіться також: "Я вирішив найближчі 5 років прожити в Україні", - Коломойський дав експрес-інтерв'ю журналістам "Схем". ВIДЕО

Нагадаємо, американське інтернет-видання The Daily Beast опублікувало матеріал "Український олігарх-мільярдер Ігор Коломойський перебуває під слідством ФБР". У ньому йдеться, що він потрапив під слідство за обвинуваченням у фінансових злочинах.

Слідчі розглядають імовірні фінансові злочини, зокрема відмиванням грошей, про що журналістам повідомили три окремі людини, обізнані з темою. Водночас адвокат олігарха Майкл Салліван у коментарі виданню заявив, що Коломойського не звинувачують у жодному злочині, і категорично заперечує твердження, що він відмивав кошти в США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127582
 
 
 Топ коментарі
 
Ну да конечно. И своего бизнес-партнера в США ты на пол-лярда не кинул. Верим......... главное, чтобы ты в этом убедил ФБР. Коломойский о возможном расследовании ФБР: Оно будет проведено, но ничем не закончится - Цензор.НЕТ 7098
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Ви чули що воно меле оказується фірташа по політичним мотивам судять ви погляньте яке кодло мразей ви до влади допустили
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Ну всё по плану. Коломойский о возможном расследовании ФБР: Оно будет проведено, но ничем не закончится - Цензор.НЕТ 6256 Ща Украина отзовет все претензии к Фирташу, еще и этот вернется с триумфом. Раз Беня сказал, что "мы знаем, кто за этим стоит", то это правда. Блин....... и как у адептов зрады только мозг выдерживает такое раздвоение. Порошенко - ставленник Фирташа и Порошенко - политический преследователь Фирташа в одном котле.
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еще один 28й раз - вопрос в бене и Штатах- при чем тут международный розыск?
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дядьку, закинчуйте глибоке с зеленым плутати.... Коломойський про імовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться" - Цензор.НЕТ 8731
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Да поясни ты ему что каждый штат имеет свое законодательство. Но FBI, CIA вмешиваются только тогда когда преступление носитт угрозу самим США либо является межрегиональным (затрагивает интересы нескольких штотов и требует координации усилий).
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ФБР це коли або загальнонаціонально, або більше ніж в одному штаті, а ЦРУ - тільки за межами США. Просто для довідки.
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Cnu3guть деньги вкладчиков и рефинанс НБУ ты называешь "обокрал свой Пріват банк"?
Да ты твapь псевдо-украиноговорящая! Коломойський про ймовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться" - Цензор.НЕТ 6460
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своїх громадян начебто не можна видавати. А так ситуація досить пікантна: якщо прикладом Фірташ заїде в Україну та Штати запросять його видати, а теперішня влада Зєлємойського скаже "ні"...
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Фірташ може їхати в Украіну як і пан коломой і нічего йому не буде - їхні у влади зара.
в Штати тількі не може - чі якусь іншу краіну, що може його видати штатам....
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Блин... я не понимаю. 20-30-ть лет Коломойский строил свой Приват-Банк. И, как я понимаю, построил один из ведущих банков Украины. Но тут пришёл к власти Порошенко и по этому поводу Коломойский типа решил разграбить/уничтожить своё детище, а Порошенко спас банк за народные средства...

И порохоботы верят. А мысль о том, что Порошенко просто рейданул чужой банк... не... это ересь!
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вот в том и проблема что ты не понимаешь и не только ты а еще 73%зебилов!
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Щось я підозрюю, що кондитерка Карла Маркса, Ленінська Кузня і деякі інші підриємства були приватизовані з порушеннями
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Конечно с нарушениями. Эти предприятия весь народ строил, а оказались они в руках непонятно кого.
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"ПриватБанк озвучил в Лондонском суде, сколько Коломойский присвоил денег


1 августа 2018


В Высоком суде Лондона состоялись пятидневные слушания по иску АО КБ "Приватбанк" против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести компаний, которые, как заявляется, находятся под их контролем

Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, заседание в Высоком Суде началось в среду, 25 июля, и завершилось во вторник, 31 июля 2018 года. Во время заседания банк представил Высокому Суду детальные аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска.
"Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включая заявления, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 миллиарда долларов в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевод денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали", - отметили в пресс-службе.
По словам ведущего адвоката Приватбанка Стефена Смита, в период с апреля 2013 по август 2014 года, Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым "договорам поставки" на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий.

Утверждается, что займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату $1,9 млрд шести компаниям:Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и Collyer Limited (все компании созданы в Великобритании), и Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice LTD (все компании созданы на Британских Виргинских островах).
Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия.
"Такая схема была воплощением идеи Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета", - отметили в пресс-службе.
Читайте также: Убытки на $5,5 млрд и "скоординированное мошенничество": что нашли аудиторы в ПриватБанке
Напомним, ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.
Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.
Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.
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Утверждается, что займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату $1,9 млрд шести компаниям:Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и Collyer Limited (все компании созданы в Великобритании), и Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice LTD (все компании созданы на Британских Виргинских островах).
Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия.
"Такая схема была воплощением идеи Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета", - отметили в пресс-службе.
Читайте также: Убытки на $5,5 млрд и "скоординированное мошенничество": что нашли аудиторы в ПриватБанке
Напомним, ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.
Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.
Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.
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Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.
Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела."

https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/privatbank-ozvuchil-v-londonskom-sude-skolko-kolomojskij-prisvo-345017/
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Високій Брітанський суд доказал, що все, що Мародер імєл под Бєню - такі сделала водка на пляже
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Так рейдернул, что банк оказался в собственности государства😁.
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А это государство было в его собственности. Так рейдануть нужно уметь.
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Бєня говоріт. Бєня говоріт смачно. Хочется, чтоби Беня говоріл єщо. Давайте проверім Бєню на Мародері? Коломойський про імовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться" - Цензор.НЕТ 1124
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Коломойский видать не понял что там не порешает даже Зеленский???
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Гоцул Коломийський поверни 5, 5 млрд. дол. які ти вкрав у українців, кіна не буде, ФБР тебе кінчить.
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Гонтарєва подасть....Як тіко із запою вийде.Готуй гаманець!
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Если банк был национализирован незаконно. И будут предоставлены доказательства. Банк нужно будет вернуть. Это капитализм и Европа поддержит. А влитые в него деньги спросите у Порошенко. Главное закрыть воздушное пространство, заранее.
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Європа спитає в МВФ, і Світового Банку, чи це було справедливо. Чи ви думаєте що для них матиме значення рішення наших судів? А МВФ і Світовий Банк своє слово вже сказали і не один раз.
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Во-первых. Доказательства, конечно, должны быть предоставлены мировому сообществу - на обозрение. Во-вторых. МВФ - это вообще опасная организация, деньги у них можно брать только в исключительных случаях перед переходом в рабство. И нужно заранее подумать как от туда выплывать.
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Ми не говоримо що таке МВФ. Але в світовій фінансовій сфері ця організація має більше довіри ніж всі суди України разом взяті. Раджу подивитися на скільки мільярдів Коломойський взяв в держави кредитів в 14-15 роках, завдяки їм він і виживав, інакше банкрутство і повний розпад фінансової системи України.
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И так, мы ждём доказательств: сколько в 2014-2015-х годах Коломойский взял кредитов у державы.
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https://mk.kiev.ua/amp/articles/2015/05/08/nacbank-prodolzhaet-spasat-banki-oligarkhov-kolomoyskogo-i-zhevago.html

Це лише один приклад. На сайті НБУ можете подивитись детально.
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Я не доверяю сайтам адреса которых заканчиваются на .ua и на .ru. Особенно в первом случае.
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Тоже самое, что и профессор Преображенский: не читайте советских газет перед обедом.
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Точно по методичке)) очень опасна, но все норовят использовать)) и о мировом сообществе круто)) а рабство-вообще знатный троллинг коммуняк)))
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Доказательства уже были предоставлены 150 раз международным детективным агентством Кролл. Но зебилам хоть ccbI в глаза! Коломойський про ймовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться" - Цензор.НЕТ 7742
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Правильно - зачем брать у МВФ под 1,8% годовых - ведь можно взять у бени под 180% годовых! Коломойський про ймовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться" - Цензор.НЕТ 7211 А если шо не так - у него "охранных фирм"-коллекторов доуя, придут выбивать. Коломойський про ймовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться" - Цензор.НЕТ 5931
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До чого тут олігархи? Люди обрали Зеленського
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Не тупи Ваня ? ..Навіть політологти товкмачуть . що в Україні все тримається на 5-6 кланах . Коломойський про імовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться" - Цензор.НЕТ 2646 .
А голосували не за *кловуна * ..а проти клана *свинарчуків * !
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То що ти пропонуєш? Тільки відповідай не картинками
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Щось жоден мінстецьок не каже про ДТЕК Ахметова. А це 100% монопольна структура. Яка має бути націоналізована.
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"свого часу по телевізору, я думаю, всі все покажуть - хто за цим стояв" - Беня так утверждает потому, что прекрасно понимает, что по телевизору и по Г + Г - это две большие разницы.. скоро это поймут даже последние зебилы, т.е. Ылита зелиного лохтората
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Стоит пэдроту уйти с большой арены, и на него заведёт дело FBI!
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ФБР похрен кто ты они заведут дело хоть на папу римского! Если на Пороха не завели дело то состава нету! А на педроту Коломойского уже завели!
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"Вот Фирташ сидит там в Вене с политически мотивированным обвинениям - и ничем это не заканчивается.
Нормально там себя чувствует. Но тоже очень хочет вернуться в Украину...."

Коломойский считает, что США преследуют Фирташа по политическим мотивам.
Сколько чУдных или чуднЫх откровений от главного мажоритария новоизбранного президента!

Источник: https://censor.net.ua/n3127582
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порохоглисты гадят в этой теме
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а ты это нюхаешь? днепровский кастрированный свин украл 170 млрд грн по курсу 8,00 в сегодняшних цифрах называют 6-7, по новому курсу. за украденные бабки скупил украинские предприятия, чиновников, судей, ментов, прокуроров, и собирается еще с Украины, с лохов, получить 2 ярда$, а быдло веселится, радуется! Петя вам был плох с безвизом и демократией))) "Человек, кусающий руку, которая его кормит, потом лижет сапог, который его пинает." готовься биомасса.
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Ще один фантазер. Звідки такі данні? Гонтарева сказала?
Мені Гонтарева сказала, що твою квартиру треба націоналізувати. Бо ти дофіга звіздіш. Ти тільки свої гроші з квартири не винось, бо ми будемо потім на тебе позиватись за це
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квартиру ? ))) у меня дом 195 кв м, 2 км от центра милионника, сауна 50 кв м, бассейн, 30 соток, сад 68 деревьев, газон, и 4 охотничьих собаки. я не слушаю телевизор, и украинские новости, как ты, быдло. хватает авторитетной европейской информации в оригинале. учи мовы, дятел, может еще не поздно мозги оживить, если конечно они шли в комплекте с жопой из роддома. март 2018 "Высокий суд Лондона потребовал от бывших акционеров ПриватБанка объяснить: кому перечислили два миллиарда долларов бюджетных денег, которые государство выдало для оздоровления банка. Гениальную аферу Коломойского, которую он провернул с Приватом до национализации, ведущие европейские эксперты разложили по полочкам. Вместо латания дыр, бизнесмены пустили деньги налогоплательщиков на кредиты своим подставным фирмам. А потом передали крупнейший коммерческий банк страны на баланс государству за символическую цену в 1 гривну."
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У них ставки растут каждый день , сначала было 5 млрд , потом 5,5 млрд , уже 6-7 млрд , и последняя фишка 160 млрд гривен по курсу 8 . Чувак ляпнул , и забыл пересчитать , что это 20 млрд $ . Хотя вчера только Петин потдельник говорил что в судах фигурирует сумма 400 млн $
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Тварь, шо ж ты молчишь? Тебе людына привела неопровержимые факты!
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вы все это хорошо знаете. ..." - нет бЄня -нет, я знаю другое ..., ті циничный вор и мега мародер ...., но не потому что такой "мачо" - гос система сгнила, и почти все "силовики" и "судьи" - ПРОДАЖНІЕ...- но вуйко сЄм , в случае чего тебя сделает - только на єто и надеюсь... Коломойський про імовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться" - Цензор.НЕТ 5465
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Добре, добре. А тепер знімай штані йди мийся, бо вже два дні, як всравсь
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о , я бачу ти по "всрався"дока (знаєш що це таке Коломойський про імовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться" - Цензор.НЕТ 6008 ) - а що так переобувся то скоро, що найшов контору яка уже платить за Зєлю ..., і це , я трохи брезгливий Коломойський про імовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться" - Цензор.НЕТ 5386
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Але ж підстави є...
Отже коломойша винний.
Це і так зрозуміло, лише дурбелики пручаються і не визнають.
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Самоуверенний болван
Сядет и сядет надолго, вместе с Фирташем и остальними за геноцид украинского народа
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это оно "бравирует" Коломойський про імовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться" - Цензор.НЕТ 4719 - он знает , что ему уже давно ФСБ лапти плетет....- один неверный реверанс зЭли в сторону кАцапии с подачи бЭни..., и бЭне яйца зажмут...
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Нет бога, кроме Коломойского, и Трамп - пророк его...". "Пророка уже "взяли за яйца"... "Бог" надеется, что до него не доберутся?
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взагалі-то - коломойша серед особистих ворогів Трампа, вчи матчасть.
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Якщо не знаєш "символу віри" мусульман, то не ганьбись...
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Коломойский уже работает на иностранные спецслужбы.ФБР всех этих ворюг казнокрадов вербует за 15 минут=арест счетов вот и вся вербовка .Беня передавай привет Березовскому.
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Еще рано. На шарфе надо сначала повеситься. Коломойський про ймовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться" - Цензор.НЕТ 7827
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Оно закончится требованием выдать тебя
И удыбчивый ЗЕ будет махать вслед тебе платочном когда тебя потащат к трапу самолета
Ибо ты ему уже лишь обуза и угроза.
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Да нет Скоморох-наркоман костьми ляжет за Беню потому что если Беня расскажет то в США полетит в цугундер уже дебильный карлик Вова!
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Владимир, не трогайте Зе и де---билов. Не трогайте проплаченных кремлевским сартирным ******** 60 тыс. хахлов манкуртов которые на подработках у ************ дегенератов денно и нощно гадят фекалиями в украинском сегменте инета, на популярных сайтах а также по всех групах. Эта дебильная, глистообразная падаль не знает таблички умножения но...по методичкам кидает фекалии на тему экономики, политики, международных взаимоотношений и тд. тп. Просто не отвечайте де и ЗЕбилам. не кормите кацапсинскую агентуру в Украине.
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Это всем понятно .ВСЕМ думающим и разбирающимся .Нашли какого-то неудачника -высосали дело из пальца и тыкают .Они уже все проиграли - наша РАДА шестерки одной их противоборствующих сторон в СЩА .Скоро ТРАМП улетит под суд и через полтора года Байден будет президентом и единственный с кем он будет вести дела это КОЛОМОЙСКИЙ . Всем понятно ...Коломойский на Украине -Дома . Будет порядок -УВИДИТЕ .... СНАЧАЛА пусть Джулиани расскажет как он курил КРЭК - самый сильный наркотик в мире с представителями итальянских мафиозных семей заснято было ФБР , куча роликов в ЮТУБЕ и в сети , многие видели . Мафиозное создание будет учить человека который единственный из бизнесменов Украины который открыто пошел против Путина.И Оплачивал лечение в Больнице ,,Мечникова ,,первые 2-3 года огромное количество раненых , вспомните в начале всех бортами направляли в ДНЕПР .ЗАБЫЛИ .А сколько на лечение в Израильи Германию отправил .Протезы . Бабки на длбробата .Потом его вытеснили и ... Правильно заметил Netto Teodoros - Коломойский единственный из бизнесменов Украины который открыто пошел против Путина и финансировал Украинскую оборону из своего кармана. Личный враг Путина, Порошенко не справился с приказом уничтожить Коломойского, теперь очередь за каждым вшивым адвокатом или бомжом из США, им и платят меньше и могут они меньше, но их можно набрать много, бомжатники Нью-Йорка полны. И да, не забываем что и Трамп замешан в махинациях с Путиным который поддержал его на выборах.

Герои Украины .
Ведь Украинец как настоящий инфернал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Днепровцы Украину без награды от Путина защитили.
И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли
Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили
Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли
И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровцы и друзья волонтеров озолотили
Украину без награды от Путина защитили.
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !
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такой бред и комментировать скучно ... так -- констатация.
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Беня видать поверил в себя. Думает,что Украина уже в кармане.
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трындит он, не верю я, чтоб он не знал законов США насчет отмывания денег
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По телевизору б#% все покажут! Коломойський про ймовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться" - Цензор.НЕТ 8624 Ну ауеть вобще!
Похоже этот шлимазл с Герцлии сам себя прозомбировал своим же ТВ, точно как северное #yйло! Коломойський про ймовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться" - Цензор.НЕТ 7904
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оно законится, беня, и будешь ты на нарах. аферист сраный.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКоломойський про ймовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться"
 
 
 
 
 
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