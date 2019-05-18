 Коломойський про ймовірне розслідування ФБР: "Його проведуть, але нічим не завершиться"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв'ю програмі "Схеми".
"Цілком можливо, що якесь розслідування і ведеться. І його проведуть, і нічим не завершиться, як завжди. Те, що стосується мене. Я нічого протизаконного на території Сполучених Штатів, Європейського Союзу чи України не вчиняв. І ви всі це добре знаєте. А все інше - це політичні маніпуляції", - сказав він.
Також Коломойський згадав і про ще одного українського олігарха - Дмитра Фірташа.
"Ось Фірташ сидить там, у Відні, з політично мотивованим обвинуваченнями - і нічим це не завершується. Нормально там почувається. Але теж дуже хоче повернутися в Україну. Ось його звинуватили - і він на 5 років випав з української політичної, економічної та бізнесової тусовки. Але ми знаємо, хто за цим стоїть, що за цим стоїть - вже все стало відомо. Свого часу по телевізору, я думаю, всі все покажуть - хто за цим стояв", - зазначив він.
Нагадаємо, американське інтернет-видання The Daily Beast опублікувало матеріал "Український олігарх-мільярдер Ігор Коломойський перебуває під слідством ФБР". У ньому йдеться, що він потрапив під слідство за обвинуваченням у фінансових злочинах.
Слідчі розглядають імовірні фінансові злочини, зокрема відмиванням грошей, про що журналістам повідомили три окремі людини, обізнані з темою. Водночас адвокат олігарха Майкл Салліван у коментарі виданню заявив, що Коломойського не звинувачують у жодному злочині, і категорично заперечує твердження, що він відмивав кошти в США.
Да ты твapь псевдо-украиноговорящая!
в Штати тількі не може - чі якусь іншу краіну, що може його видати штатам....
И порохоботы верят. А мысль о том, что Порошенко просто рейданул чужой банк... не... это ересь!
1 августа 2018
В Высоком суде Лондона состоялись пятидневные слушания по иску АО КБ "Приватбанк" против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и шести компаний, которые, как заявляется, находятся под их контролем
Как сообщает пресс-служба ПриватБанка, заседание в Высоком Суде началось в среду, 25 июля, и завершилось во вторник, 31 июля 2018 года. Во время заседания банк представил Высокому Суду детальные аргументы и доказательства по иску и судебному приказу о всемирном аресте активов, который был издан для обеспечения иска.
"Иск, как основание для судебного приказа об аресте активов, включая заявления, что Коломойский и Боголюбов незаконно присвоили из банка 1,9 миллиарда долларов в 2014 году путем заключения ряда мнимых сделок, имевших следствием перевод денежных средств компаниям, которыми они тайно владели или контролировали", - отметили в пресс-службе.
По словам ведущего адвоката Приватбанка Стефена Смита, в период с апреля 2013 по август 2014 года, Коломойский и Боголюбов организовали мошенническую схему по предоставлению займов 46 заемщикам, осуществлению выплат по 54 мнимым "договорам поставки" на поставку в невероятных объемах товаров, таких как марганцевая руда, полиэтилентерефталат и концентрат яблочного сока, и схемы перекредитования, направленные на сокрытие мошеннических действий.
Утверждается, что займы предоставлялись без надлежащего утверждения или проведения проверок, в то время как договоры поставок были заключены в качестве прикрытия, что позволило осуществить выплату $1,9 млрд шести компаниям:Teamtrend Limited, Trade Point Agro Limited и Collyer Limited (все компании созданы в Великобритании), и Rossyn Investing Corp, Milbert Ventures Inc и ZAO Ukrtransitservice LTD (все компании созданы на Британских Виргинских островах).
Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия.
"Такая схема была воплощением идеи Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета", - отметили в пресс-службе.
Читайте также: Убытки на $5,5 млрд и "скоординированное мошенничество": что нашли аудиторы в ПриватБанке
Напомним, ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.
Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.
Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.
Ни одна из компаний не имеет веб-страниц, офисов, работников, складских помещений, рабочей силы или любого другого публичного присутствия.
"Такая схема была воплощением идеи Коломойского и Боголюбова, которые в то время были владельцами более 90% акций банка и членами его наблюдательного совета", - отметили в пресс-службе.
Читайте также: Убытки на $5,5 млрд и "скоординированное мошенничество": что нашли аудиторы в ПриватБанке
Напомним, ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона против Коломойского, Геннадия Боголюбова, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые предположительно им принадлежат или находятся под их контролем.
Истец добился, что суд в качестве обеспечительной меры издал приказ о всемирном аресте активов экс-владельцев банка и указанных шести компаний на сумму более 2,5 млрд долларов.
Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела.
Суд при этом обязал Коломойского и Боголюбова раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, которые непосредственно берут участие в рассмотрении дела."
https://delo.ua/econonomyandpoliticsinukraine/privatbank-ozvuchil-v-londonskom-sude-skolko-kolomojskij-prisvo-345017/
Це лише один приклад. На сайті НБУ можете подивитись детально.
А голосували не за *кловуна * ..а проти клана *свинарчуків * !
Нормально там себя чувствует. Но тоже очень хочет вернуться в Украину...."
Коломойский считает, что США преследуют Фирташа по политическим мотивам.
Сколько чУдных или чуднЫх откровений от главного мажоритария новоизбранного президента!
Источник: https://censor.net.ua/n3127582
Мені Гонтарева сказала, що твою квартиру треба націоналізувати. Бо ти дофіга звіздіш. Ти тільки свої гроші з квартири не винось, бо ми будемо потім на тебе позиватись за це
Отже коломойша винний.
Це і так зрозуміло, лише дурбелики пручаються і не визнають.
Сядет и сядет надолго, вместе с Фирташем и остальними за геноцид украинского народа
И удыбчивый ЗЕ будет махать вслед тебе платочном когда тебя потащат к трапу самолета
Ибо ты ему уже лишь обуза и угроза.
Герои Украины .
Ведь Украинец как настоящий инфернал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял
Когда о нас Европа и весь мир тогда забыли
Днепровцы Украину без награды от Путина защитили.
И есть ведь КОЛОМОЙСКИЙ с нами
Oсвободивший голодом желания с друзьями
Поминавший всуе о вслух их не упоминавши
И Днепр защитили и нас собой прикрыли
Деньги потеряли и бизнес свой отдали
ПартиИ Укроп страной святой взрастили
И пламенно у Богов защиту отмолили
Источник зачерно Днепра-реки омолодили
Одессу-маму с морем Черным защитили
И проход до Крыма собой прикрыли
А сознания послания распознали сами
Ведь о нас Европа и весь мир тогда забыли
И Днепровские ребята жизнь за вас отдали
Людей от зверя память отличает и совести запас
Ведь Молитвы Патриотов они в миг осуществили
Добровольно все отдали и на раз встали
Ведь конец был близок и неминуч,
Но вдруг порой святой молвой
Народ героев стал собой могуч
И Днепровцы-добровольцы всей толпой
Укроп взрастили и у Бога защиту отмолили
Одессу защитили и проход до Крыма перекрыли
А Днепровцы и друзья волонтеров озолотили
Украину без награды от Путина защитили.
Ведь армия была пять тысяч и не было иной
Днепровская команда встала за нас горой,
А Украинец как настоящий инфернал
Как и Днепр не перед кем колени не склонял !
Похоже этот шлимазл с Герцлии сам себя прозомбировал своим же ТВ, точно как северное #yйло!