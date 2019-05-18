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Все про:допомога (812) Японія (165) Кураі (1)

 Уряд Японії надасть Україні $2,8 млн для підтримки людей, які постраждали від війни на Донбасі

Уряд Японії надасть $2,8 млн цього року на виконання чотирьох проектів для підтримки людей і громад, що постраждали від війни на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила прес-служба представництва ООН в Україні.

Посол Японії в Україні Такаші Кураі зазначив, що від початку незалежності Японія надала Україні фінансову допомогу у розмірі $3,1 млрд.

"Починаючи з 2014 року, після Революції Гідності, ми збільшили обсяг наданої допомоги Україні, і вона становить $1,87 млрд, це понад половина загального обсягу коштів, наданих із моменту набуття незалежності", - зазначив посол.

Він розповів, що допомога охоплює модернізацію Бортницької станції аерації, фінансову підтримку уряду України, допомогу в медичній сфері та допомогу населенню на сході України.

"У співпраці з ООН та іншими міжнародними організаціями ми реалізували допомогу загалом у розмірі $47 млн. Допомога, яку ми надаємо на сході України, спрямована на підвищення безпеки і добробуту місцевого населення. Проекти передбачають реабілітацію соціальної інфраструктури, відновлення лікарень, шкіл, громад", - розповів посол.

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Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані зазначила, що з 2015 року за фінансової підтримки Японії з допомогою програм, що реалізуються ООН, вдалося реконструювати понад 30 об'єктів соціально-економічної інфраструктури в Луганській і Донецькій областях, зокрема мости, насосні станції, медичні установи, реабілітаційні центри і школи.

"Фінансову допомогу, надану в 2019 році, буде використано для проведення професійних тренінгів і розвитку ділових навичок для внутрішньо переміщених осіб і населення, яке постраждало від конфлікту; надання грантових дотацій для запуску і розширення малого бізнесу; надання мікромалих і середніх підприємств із бізнес-консалтингу та технічної допомоги; проведення ремонту житла для ВПО уздовж "контактної лінії"; моніторингу захисту і надання допомоги з індивідуального захисту ВПО та іншому постраждалому від конфлікту населенню; нарощення потенціалу фахівців у галузі освіти і закупівлі медичного обладнання лікарні Міністерства оборони. ООН в Україні сподівається на тривалу і плідну співпрацю з урядом України і Японії у сприянні єдності та сталого розвитку, відродження економіки на територіях, постраждалих від конфлікту", - сказала Лубрані.

Допомога надаватиметься чотирма агенціями системи ООН в Україні, зокрема Програмою розвитку ООН (ПРООН) - на 0,54 млн доларів, Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) - 0,84 млн доларів, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) - 0,38 млн доларів, Управлінням ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) - 1,09 млн доларів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127581
 
 
 Топ коментарі
 
Я так понимаю, что наиболее "пострадавшими" окажутся всякие порошенки, гройсманы, турчиновы, парубии и.т.п. чмо??? НЕ ДАЙ БОГ!!!
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какие наивные японцы))))
Дай Боже,чтоб эти пострадавшие узнали об этой помощи из СМИ еще ДО........
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отдать бабло на распил международных и украинских чинуш и воров -зачем?
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Я так понимаю, что наиболее "пострадавшими" окажутся всякие порошенки, гройсманы, турчиновы, парубии и.т.п. чмо??? НЕ ДАЙ БОГ!!!
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Ну ти дещо помиляєшся. Клоуну на Туреччину буде. Або клоунесі на компенсація за комуналку. Правительство Японии предоставит Украине $2,8 млн для поддержки людей, пострадавших от войны на Донбассе - Цензор.НЕТ 2777
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Гадаю, Ви, судячи з культури і стилю, - із жополизів мерзенної потвори порошенка та бариги гройсмана? Смердючі, недолугі, хворі на голову (на кшталт палубія та свинки третього тисячоліття луценчихи) - теж мають право на існуваняя... Існуйте і надалі смердіть, тупі потвори...
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Ну вот, а говорили что Бене неоткуда будет взять $ 6 лярдов за Приват.
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Почти 2 миллиарда за последние 5 лет
Куда они делись?
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970 млн долларов депонированы на реконструкцию Бортнической станции аэрации. К тому же это конечно помощь - но возвращать придется, хотя и в течение 40 лет.
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Это не станция аэрации это депозитный банк киевлян, всем киевлянам кто наложил туда за 20 лет можно прийти с ведром и получить назад с процентами, сачек и гумаки прилагается
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Из которого Вы похоже питаетесь регулярно, а потом срыгиваете на этом форуме.
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Да, а с какого бугра все Бортничи киевское дерьмо должны нюхать, ты поедь с детьми там погуляй для начала, умная такая
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Наверное надо подсказать Кличко, чтобы он забил на этот проект. Всё равно и после реконструкции никто спасибо не скажет, в том числе и в Бортничах. Стоит ли бисер метать.
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При этом по условиям кредита, 30% от общей стоимости на строительство должны составлять товары и услуги, поставляемые из Японии
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Наивные японцы, если бы они почитали форум Цензора, то давно бы поняли, что только в Украине не нужны дополнительные средства из бюджета для поддержки людей, пострадавших от войны...
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были бы наивные- были б "православные"
а они молдцы; муслимов вообще не впускают, прочаяя иудейщина- на очереди
еще и нам убогим помогают.
а вы себя очень сообразительным наверно считаете?
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Наверно, Вы - более сообразительный, что обогнали написанное в моём посте...
На обратном пути прочитаете?
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не надо денег... дожимайте Курилы... чтоб скавчала раша
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Не шути, Вася. Если Япония начнет жать, то из нее самой ливер полезет. Помогает Япония и хорошо, хотя какой-то интерес у них имеется.
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какие наивные японцы))))
Дай Боже,чтоб эти пострадавшие узнали об этой помощи из СМИ еще ДО........
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отдать бабло на распил международных и украинских чинуш и воров -зачем?
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Лучше бы поставили на этот кеш теплоприцнлов своих для 338 и 50 , намного полезнее сразу будет жителям Донбасса
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