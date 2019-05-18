 Уряд Японії надасть Україні $2,8 млн для підтримки людей, які постраждали від війни на Донбасі

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомила прес-служба представництва ООН в Україні.

Посол Японії в Україні Такаші Кураі зазначив, що від початку незалежності Японія надала Україні фінансову допомогу у розмірі $3,1 млрд.

"Починаючи з 2014 року, після Революції Гідності, ми збільшили обсяг наданої допомоги Україні, і вона становить $1,87 млрд, це понад половина загального обсягу коштів, наданих із моменту набуття незалежності", - зазначив посол.

Він розповів, що допомога охоплює модернізацію Бортницької станції аерації, фінансову підтримку уряду України, допомогу в медичній сфері та допомогу населенню на сході України.

"У співпраці з ООН та іншими міжнародними організаціями ми реалізували допомогу загалом у розмірі $47 млн. Допомога, яку ми надаємо на сході України, спрямована на підвищення безпеки і добробуту місцевого населення. Проекти передбачають реабілітацію соціальної інфраструктури, відновлення лікарень, шкіл, громад", - розповів посол.

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Координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані зазначила, що з 2015 року за фінансової підтримки Японії з допомогою програм, що реалізуються ООН, вдалося реконструювати понад 30 об'єктів соціально-економічної інфраструктури в Луганській і Донецькій областях, зокрема мости, насосні станції, медичні установи, реабілітаційні центри і школи.

"Фінансову допомогу, надану в 2019 році, буде використано для проведення професійних тренінгів і розвитку ділових навичок для внутрішньо переміщених осіб і населення, яке постраждало від конфлікту; надання грантових дотацій для запуску і розширення малого бізнесу; надання мікромалих і середніх підприємств із бізнес-консалтингу та технічної допомоги; проведення ремонту житла для ВПО уздовж "контактної лінії"; моніторингу захисту і надання допомоги з індивідуального захисту ВПО та іншому постраждалому від конфлікту населенню; нарощення потенціалу фахівців у галузі освіти і закупівлі медичного обладнання лікарні Міністерства оборони. ООН в Україні сподівається на тривалу і плідну співпрацю з урядом України і Японії у сприянні єдності та сталого розвитку, відродження економіки на територіях, постраждалих від конфлікту", - сказала Лубрані.

Допомога надаватиметься чотирма агенціями системи ООН в Україні, зокрема Програмою розвитку ООН (ПРООН) - на 0,54 млн доларів, Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН) - 0,84 млн доларів, Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) - 0,38 млн доларів, Управлінням ООН з обслуговування проектів (ЮНОПС) - 1,09 млн доларів.



