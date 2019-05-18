EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  855  27
Матеріали за темою:
Все про:депортація (179) США (5009) кримські татари (1329) Кент (4)

 США закликають Росію негайно припинити переслідування кримських татар та окупацію Криму, - Кент

У Сполучених Штатах Америки закликають Російську Федерацію негайно припинити переслідування кримських татар та окупацію Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться у відеозверненні заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента з приводу 75-ї річниці радянської депортації кримських татар, оприлюдненому посольством США в Україні у Twitter.

"75 років тому, 18 травня 1944 року, радянський лідер Йосип Сталін наказав підрозділам НКВС вчинити злочин проти людства: депортувати цілий кримськотатарський народ у вагонах для худоби в Центральну Азію. Близько половини кримських татар загинули протягом першого року заслання, серед них була і бабуся моєї дружини Маубе", - сказав Кент.

Він констатував, що сьогодні кримських татар знову переслідують за наказом Кремля в окупованому Криму.

"Російська окупаційна влада вдається до погроз, залякування, упереджених і незаконних обшуків у будинках, фізичних нападів і необґрунтованих переслідувань і затримання кримських татар та інших жителів Криму", - підкреслив Кент.

Читайте також: Вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації, - Зеленський

У зв'язку з цим він нагадав, що понад 70 кримчан є політичними в'язнями.

Кент додав, що державний секретар Майк Помпео чітко заявив про однозначну позицію США, висловлену в Кримській декларації, що Сполучені Штати не визнають і не визнаватимуть анексію Криму Росією.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити всі зловживання і припинити окупацію Криму. Ми вітаємо гідність, стійкість і силу кримськотатарського народу в умовах постійних переслідувань із боку Росії", - підкреслив Кент.

Читайте також: "Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму", - Порошенко і Яценюк вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар

"У цю 75-ту річницю депортації я хочу ще раз підкреслити: Крим - це Україна", - заявив дипломат.

За даними Українського інституту національної пам'яті, в травні-червні 1944 року з Криму в спецпоселення й табори депортували 200 тисяч кримських татар. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб і виснаження загинули понад 30 тис. кримських татар.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127580
 
   
 Топ коментарі
 
А они что, должны за нас воевать с "ополченцами"?
 показати весь коментар
 
Тоесть не пояснив в чём абсурдность- вы изошли на гавно? Ну ну. Тогда если я глупец, то вы просто безмозглый?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
День прихода Бени и выплаты контрибуции лохами. Не?
 показати весь коментар
 
Призывают... Сразу очевидно: очень заинтересованы в результативности. Пустозвоны дешёвые.
 показати весь коментар
 
А они что, должны за нас воевать с "ополченцами"?
 показати весь коментар
 
 
Когда ты бреешься из зеркала за тобой наблюдает глупец.
 показати весь коментар
 
Ну да, переход на личности- признак бооольшого ума.
 показати весь коментар
 
Вижу глупца. Личности не наблюдается.
 показати весь коментар
 
_Я могу отвернуться от зеркала, но ты останешься дураком как и был. В ответ мне ты выдвинул абсурдный "контраргумент" (А они что, должны за нас воевать с "ополченцами"? (с)) потому что ты глупец. Смирись и расслабься.
 показати весь коментар
 
Тоесть не пояснив в чём абсурдность- вы изошли на гавно? Ну ну. Тогда если я глупец, то вы просто безмозглый?
 показати весь коментар
 
 
Бирюков просит его "увільнити". Над Азаровым смеялись
 показати весь коментар
 
халва халва халва халва халва....морковка
 показати весь коментар
 
Вот как надо. Кент попросил, и дело в шляпе, а то сопли жевали. Интересно, а Кент и в Санта Клауса верит?
 показати весь коментар
 
таким же образом можно со стенкой разговаривать....толку больше будет......
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСША закликають Росію негайно припинити переслідування кримських татар та окупацію Криму, - Кент
 
 
 
 
 
 вгору