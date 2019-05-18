 США закликають Росію негайно припинити переслідування кримських татар та окупацію Криму, - Кент

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це йдеться у відеозверненні заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента з приводу 75-ї річниці радянської депортації кримських татар, оприлюдненому посольством США в Україні у Twitter.

"75 років тому, 18 травня 1944 року, радянський лідер Йосип Сталін наказав підрозділам НКВС вчинити злочин проти людства: депортувати цілий кримськотатарський народ у вагонах для худоби в Центральну Азію. Близько половини кримських татар загинули протягом першого року заслання, серед них була і бабуся моєї дружини Маубе", - сказав Кент.

Він констатував, що сьогодні кримських татар знову переслідують за наказом Кремля в окупованому Криму.

"Російська окупаційна влада вдається до погроз, залякування, упереджених і незаконних обшуків у будинках, фізичних нападів і необґрунтованих переслідувань і затримання кримських татар та інших жителів Криму", - підкреслив Кент.

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У зв'язку з цим він нагадав, що понад 70 кримчан є політичними в'язнями.

Кент додав, що державний секретар Майк Помпео чітко заявив про однозначну позицію США, висловлену в Кримській декларації, що Сполучені Штати не визнають і не визнаватимуть анексію Криму Росією.

"Ми закликаємо Росію негайно припинити всі зловживання і припинити окупацію Криму. Ми вітаємо гідність, стійкість і силу кримськотатарського народу в умовах постійних переслідувань із боку Росії", - підкреслив Кент.

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"У цю 75-ту річницю депортації я хочу ще раз підкреслити: Крим - це Україна", - заявив дипломат.

За даними Українського інституту національної пам'яті, в травні-червні 1944 року з Криму в спецпоселення й табори депортували 200 тисяч кримських татар. Протягом року до завершення війни від голоду, хвороб і виснаження загинули понад 30 тис. кримських татар.