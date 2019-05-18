 "За Фрейдом": ведуча "1+1" Мосейчук назвала новим президентом Разумкова, а не Зеленського. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний фрагмент ефіру шоу виклав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор центру "Миротворець" Роман Зайцев.

Це сталося, коли присутні в студії обговорювали питання щодо того, на що розраховує "Батьківщина" за правління нового президента Зеленського.

Зокрема, звертаючись до нардепа від "Батьківщини" Сергія Власенка, Мосейчук запитала: "На що розраховує політична сила "Батьківщина" зараз, за нового президента Разумкова? Які переговори у вас..."

Зазначимо, після цього ведуча відразу помітила свою обмовку і вибачилася.

"Зеленського. Сорі вері матч", - спохватилася Мосейчук.

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Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України відбудеться 20 травня.