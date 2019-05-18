 "За Фрейдом": ведуча "1+1" Мосейчук назвала новим президентом Разумкова, а не Зеленського. ВIДЕО

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний фрагмент ефіру шоу виклав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор центру "Миротворець" Роман Зайцев.
Це сталося, коли присутні в студії обговорювали питання щодо того, на що розраховує "Батьківщина" за правління нового президента Зеленського.
Зокрема, звертаючись до нардепа від "Батьківщини" Сергія Власенка, Мосейчук запитала: "На що розраховує політична сила "Батьківщина" зараз, за нового президента Разумкова? Які переговори у вас..."
Зазначимо, після цього ведуча відразу помітила свою обмовку і вибачилася.
"Зеленського. Сорі вері матч", - спохватилася Мосейчук.
Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України відбудеться 20 травня.
Порошенко за это отхватывал...будет отхватывать и вова-клоун....
ШКІРУ ДЛЯ НИХ ДАЮТЬ ЗЕБАРАНИ.
Москалем він мене назвав. У спам, кацапчику, миттю!
Щоб тобі повилазило, най тебе дідько в пеклі грає!
Хай тепер твій гугл-транслейт оце перекладе...
писати державною?)))))))) Ну хоча б в гугль-транслейт закинь, почитаємо, порегочемо...
P.S. Те, що ти не є українцем, я вже за твоєю писаниною вирахував, якщо що))
От нафіга ховатися під українським прапором???
От що такого воно зробило чи не зробило в Україні, щоб за нього голосувати!!!???
Звідси висновок - охлосу потрібні видовища, ну от видовища і єсть, а хліба Зелебеня хірн вам дасть можливість заробити, будете лише іржать!!!!
Іржіть тепер п'ять років із тупаків Зеко-манди!!!!
прохожим на улице, обметая метлой их ноги.
Такие как эта ведущая, не оговариваются - они рассчётливо прогибаются.
Но бывают прорухи и на профессионалок.
Видалив ТБ канал 1+1 зі свого списку тб каналів і так спокойно стало на дущі ))