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Все про:Зеленський (1218) інавгурація (94) Разумков Дмитро (46)

 "За Фрейдом": ведуча "1+1" Мосейчук назвала новим президентом Разумкова, а не Зеленського. ВIДЕО

Ведуча програми "Право на владу" на "1+1" Наталія Мосейчук в ефірі назвала президентом України не Володимира Зеленського, а його політичного радника Дмитра Разумкова.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний фрагмент ефіру шоу виклав на своїй сторінці у Facebook виконавчий директор центру "Миротворець" Роман Зайцев.

Це сталося, коли присутні в студії обговорювали питання щодо того, на що розраховує "Батьківщина" за правління нового президента Зеленського.

Зокрема, звертаючись до нардепа від "Батьківщини" Сергія Власенка, Мосейчук запитала: "На що розраховує політична сила "Батьківщина" зараз, за нового президента Разумкова? Які переговори у вас..."

Зазначимо, після цього ведуча відразу помітила свою обмовку і вибачилася.

"Зеленського. Сорі вері матч", - спохватилася Мосейчук.

Читайте також: Зеленський запрошує українців вранці 20 травня прийти в Маріїнський парк перед Радою для участі в інавгурації

Нагадаємо, інавгурація новообраного президента України відбудеться 20 травня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127579
 
   
 Топ коментарі
 
Мосейчук что-то знает...))) а мы только догадываемся)))
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І не дивно. Хто ж частіше спілкується з зе-лохторатом ..."За Фрейдом": ведуча "1+1" Мосейчук назвала новим президентом Разумкова, а не Зеленського - Цензор.НЕТ 5852
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Как то некрасиво получилось.
Перед беней.
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А я голосовал за пороха не потому что я в восторге о него, а что бы не было всего того, что последнее время с упоением обсуждают на цензоре...
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ты "золотой фонд" для пети и его барыг - в твоем случае им даже на гречку не надо тратиться...грустно.
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Грустно, что из-за таких как вы, зелёного лохтората, страна покатится в сторону рашки.
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с чего бы такое смелое утверждение? более лживого и опасного для Украины прохвоста, чем петя еще небыло! краснобай, брехун вор и трус, думающий исключительно о "своем интересе" - льшь небольшие штрихи к петиному портрету! прав был зеленский - он, результат петиного "правления"!
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еще небыло? Уже з'явився. У понедiлок у нього кенгурацiя.
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сегодня прям "лебединая" песня у порохоботов - воют как в последний раз))))))))))))))))))))))
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Не дождешься.....зебени будут получать еще долго..и по полной программе..и о самого их конца...
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а тебе бот я дарю еще один "перл" от пети - "Дорогие друзья! Никто, наверно, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы", - Порошенко.
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А что зеленый бот думает что это я от него впервые услышал..?? Да были оговорки у Порошенко...будут они у вовы-клоуна.....
Порошенко за это отхватывал...будет отхватывать и вова-клоун....
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Нвiщо кловану щось говорити? У нього для цих цiлей є президент Разумков...
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"прынцыпиальнорусскоговорящая" голова...
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Ага, вот сейчас президент Разумков наведет порядок, да, зелень?
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21 мая....будет уже месяц с момента как закончилась эпоха бедности...а адепты зеленой веры до сих пор скулят о дорогой цибуле.... "За Фрейдом": ведуча "1+1" Мосейчук назвала новим президентом Разумкова, а не Зеленського - Цензор.НЕТ 6797
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а "цензор" то есть, вы тоже конченые? удалять посты? боже какое дерьмо
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ІДУТЬ ЗЕБАРАНИ, ГРИМЛЯТЬ В БАРАБАНИ,
ШКІРУ ДЛЯ НИХ ДАЮТЬ ЗЕБАРАНИ. "За Фрейдом": ведуча "1+1" Мосейчук назвала новим президентом Разумкова, а не Зеленського - Цензор.НЕТ 2942
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Да Разумков в сто раз приятнее и умнее потроховского керовальщика краиною фальшиводипломного гроси.
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Щодо умнее - сумніваюся. Людина українську мову не осилила... Для мене будь-який політик, не осиливший державну мову, - апріорі тупий. Незалежно від того, в БПП він, жопоблоці чи Зе-команді...
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Ты сам же пишешь через автопереводчик,это скрыть невозможно,кто ты есть - ты знаешь.
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Нешановний, ти з глузду з'їхав? У мене перша освіта - вища філологічна, диплом із відзнакою (красний по-вашому) в Шевченка. Най тя шлях трафить, щоб тебе підняло та й гепнуло, щоб у тебе в дупі верба виросла за такі слова.

Москалем він мене назвав. У спам, кацапчику, миттю!
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Твои нелепые оправдашки только доказали мою правоту,и не забывай путин - *****.
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Путін - *****, а ти - кацапського вар'ята шмат, який собачою мовою мені тут щось скавучить! За такі слова в писок дають!

Щоб тобі повилазило, най тебе дідько в пеклі грає!

Хай тепер твій гугл-транслейт оце перекладе...
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Здорово,первые два раза мне писал явный кацап из засрашки,после разоблачения этого козлика потроховские крысы подключили того,кто умеет таки печатать по украински,вы сравните первые два текста с третьим,разница же очевидна,грося пожадничал денюшку на нормальных украинцев,сначала в бой кидают имеющих диплом "із відзнакою в Шевченка",а только после их гибели заменяют на украинопишущих.
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А тепер це саме - УКРАЇНСЬКОЮ! Чи твоє утворення не дає змогу нормально
писати державною?)))))))) Ну хоча б в гугль-транслейт закинь, почитаємо, порегочемо...

P.S. Те, що ти не є українцем, я вже за твоєю писаниною вирахував, якщо що))
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Да ты для меня пустое место,я развлекался провоцируя тебя доказывать мне свою якобы украинскость,было весело,теперь иди нах.
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Тобто фраза "твоє утворення" тебе ажніяк не здивувала? Все ясно, КАЦАП З ГУГЛ-ТРАНСЛЕЙТОМ "За Фрейдом": ведуча "1+1" Мосейчук назвала новим президентом Разумкова, а не Зеленського - Цензор.НЕТ 9298 Модери, прошу звернути увагу!

От нафіга ховатися під українським прапором???
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Говорят ольгиновским разрешили путин *****, а вот пригожин, их хозяин.
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Если вам Разумков приятнее, то вы, писец, какие неприхотливые. Неудивительно, что клован ваш през.
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Ваше мнение о моей прихотливости никого здесь не интересует,напишите что нибудь интересное.
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Беня там всё решает, а эти просто марионетки.
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Ну от я особисто розумію виборців які голосували за Гриценка, Ляшка, Тимошенко, Кошулинського, Бойка, Смешка, Порошенка, але абсолютно не можу зрозуміти тих які голосували за Зелебенського!!!
От що такого воно зробило чи не зробило в Україні, щоб за нього голосувати!!!???
Звідси висновок - охлосу потрібні видовища, ну от видовища і єсть, а хліба Зелебеня хірн вам дасть можливість заробити, будете лише іржать!!!!
Іржіть тепер п'ять років із тупаків Зеко-манди!!!!
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От у мене така ж сама думка. Ну не подобається Порох - там ще 30+ кандидатів було, причому процентів 80 із них розумніші за Зе...
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Норм був би Сергій Кривоніс, але чомусь в нього був малий рейтинг.
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Зеленский шепнёт Бене два слова и Мосейчук будет говорить "сорри"
прохожим на улице, обметая метлой их ноги.

Такие как эта ведущая, не оговариваются - они рассчётливо прогибаются.
Но бывают прорухи и на профессионалок.
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Мова не те шо не кормить ще зубожить старуху мосейчук.
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С её цыганским эббальником замену найти несложно, тем более, что срок годности уже того ...
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Ничего нового!Помнится бегал и ораторствовал некий "вождь мирового пролетариата" с никнеймом Николай Ленин.(до 1923 года),а после с ник неймом В.И.Ульянов(Ленин)(!!!!!!).Пишут что "Ленинов" было трое...одного убили в июле 1918 года,а второго в 1920 году.Так вот пока Ленины бегали и толкали речи-а командовал всем Троцкий и на 7 ноября назначили революционный парад....потомучто у Троцкого 7 ноября был день рождения !!!!Так и Разумков канает под Троцкого!!!
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пропагандистка наталка все знает и немного проговорилась)))
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Картина маслом - Соевые облизывают друг друга , игнорируя адекватные комменты ... Как вы любите друг друга , и не обращаете внимание на реалии жизни ... 8% секта и...цилов ...
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Мосийчук нужно выдать премию - так потролить Зебила - это зачет!!!! просто шикарно)))
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у нее двойная фамилия Мосийчук-Скабеева точнее они две сестры
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Дебілка, звиняйте але по іншому ніяк.

Видалив ТБ канал 1+1 зі свого списку тб каналів і так спокойно стало на дущі )) "За Фрейдом": ведуча "1+1" Мосейчук назвала новим президентом Разумкова, а не Зеленського - Цензор.НЕТ 2872 "За Фрейдом": ведуча "1+1" Мосейчук назвала новим президентом Разумкова, а не Зеленського - Цензор.НЕТ 1228
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Муся Геббельсовна продолжает разгонять пургу "За Фрейдом": ведуча "1+1" Мосейчук назвала новим президентом Разумкова, а не Зеленського - Цензор.НЕТ 499
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"За Фрейдом": ведуча "1+1" Мосейчук назвала новим президентом Разумкова, а не Зеленського. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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