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Все про:депортація (179) Зеленський (1218) кримські татари (1329)

 Вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації, - Зеленський

Новообраний президент України Володимир Зеленський у день 75-ї річниці початку депортації кримських татар висловив сподівання, що Україна зможе звільнити Крим від окупації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це новообраний президент написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні - 75-та річниця початку депортації кримських татар. Цей день нагадує нам про те, що можна знищити людей, але дух цілого народу - ніколи. Кримські татари повернулися на історичну батьківщину. І зараз вони знову стали жертвами репресій, як і ті, хто залишився відданим Україні в окупованому Криму", - написав він.

Водночас Зеленський висловив сподівання, що окупований РФ Крим вдасться звільнити.

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"Наша підтримка, наші зусилля, наші думки з ними щодня. Я вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації. І яким би довгим не був шлях до повернення Криму, ми пройдемо його разом із киримли. Ми зробимо це разом. Не забуваймо, що навіть найтемніша ніч закінчується світанком!" - додав він.

Вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації, - Зеленський 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127578
 
   
 Топ коментарі
 
Відосік з цього приводу буде в інстаграмі або фейсбуці? Верю, что мы освободим родину крымских татар от оккупации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5413
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А вот я уверен на все 100% что ты будешь украинским вариантом Додона 😂😂
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Зачем мелочиться, надо как ПеПа - собрать пресс-конференцию в каком-то райцентре, привезти туда кучу охраны и бюджетников, выступать часа два и рассказывать про все и ничего. И так раз 20.
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Методом присоединения оставшейся Украины к России???
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Ага, к Уральской Народной Республике со столицей в Екатеринбурге))
Вы там губу закатайте, к вам ответочка возвращается, скоро вся россия кровью изойдет на подавлении местечковых бунтов, придется выбирать - или Крым и Даунерию охранять, или свою страну от развала защищать))
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родина в опасности-татары болт забили-сталин поставил на место!сейчас родина в опасности-татары обосрались или прогнулись и лижут или молча сосут..заслужили,такая нация
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100 дней Зельц обещает делать аудит понятно что будет сидеть только в твите и ФБ. Потом обещает долгий путь Крыма. Вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3022 Понятно что не знает как и что делать кроме того на Путина от страха дрожат яички? Для чего вообще кому то нужен этот артист? Зельц будет дефолтный президент? Всё таки дефолт и обвал гривны до 70 - 100 за доллар? Зельц пошёл на всё это за ради хороших денег или спасая свой бизнес? Зельц согласен что бы в него плевали все через полгода? Тогда зачем он нужен? Потерянное время на по сути мелкую дрянь и кривляку.
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В сымсле? Сейчас Зельц будет мочить команду Порошенкмана как Сралин инакомыслящих, команда порошенкмана будет изо всех сил копротивляться - в результате они парализуют все институты власти, особенно нас интересуют силовые, и в обстановке анархии, мы - истинные патриоты Украины под черно-красным знаменем установим Новый Украинский Орднунг, то есть Порядок, извините с прошлого раза словечки остались))
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Да ничего Зельц делать не будет. Ничего. Пустое место. Нужен видимо для дефолта и что бы на него люди выпустили пар из ушей. И он это как паяц прекрасно переживёт.
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Так этого и надо! Чтобы народ разуверился в демократии и демократах, чтобы установить диктатуру Нациократии, устраняя некомпетентного и нерешительного Зельца) Пороха так бы не получилось, а этого - как два пальца обоссать) Только в хаосе побеждают коричневые, иначе их сильно боятся((
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Уважаю крымскотатарский народ, и нашу совместную историю со времен Хмельницкого, но давайте будем прагматичными - из крымских татар я знаю только Джемилева и Чубарова, которые за Крым, к слову весьма автономный, в составе Украины. А остальные татрские деятели достаточно серьезно спорят о независимости или коллаборации с путниским режимом. А "отщепенцам" и вовсе хочется Исламский Халифат туда пригласить.
Мы, украинцы, должны освобождать Крым для себя, а не для какого-либо другого народа. Пусть даже и очень дружественного.
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при таких раскладах ситуативно дружественного
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Вот только бы и самим татарам бы напрячься в этом отношении.для начала переизбрать своё руководство.Все эти чийгозы-чубаровы только ездят по информационным политическим площадкам вмесчто организации крымского движения сопротивления.Активного гражданского СИЛОВОГО сопротивления как сделали это в Чечне.А эти импотентные акции протеста,что под "чутким руководством" нынешних крымско-татарских лидеров приводят только к увеличению ареста активистов....Русские очень боятся крови и только когда проливают кровь,тогда начинают понимать,что нельзя влазить к кому хочешь со своим "русским миром" и строить его где захочешь.Не везде хотят русских.И это им нудно написать кровью.
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Пора вже щось говорити і робити, а не писати! ДЛЯ ТОГО, ЩОБ УЯВИТИ БІЛЬ ТАТАРСЬКОГО НАРОДУ ПОСТАВТЕ СЕБЕ НА ЇХ МІСЦЕ І ВСЕ СТАНЕ ЗРОЗУМІЛО! У ДЕЯКІЙ МІРІ МИ ТЕЖ СТАНЕМО ЗАРУЧНИКАМИ ПРИ бені!
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Пора вже щось говорити і робити, а не писати! ДЛЯ ТОГО, ЩОБ УЯВИТИ БІЛЬ ТАТАРСЬКОГО НАРОДУ ПОСТАВТЕ СЕБЕ НА ЇХ МІСЦЕ І ВСЕ СТАНЕ ЗРОЗУМІЛО! У ДЕЯКІЙ МІРІ МИ ТЕЖ СТАНЕМО ЗАРУЧНИКАМИ ПРИ бені!
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С Татарами в Крыму не всё ладно.Там коллаборантов среди татар - пруд пруди.Кремлёвский Хан там имеет своих Кадыровых.
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Наконец-то завёлся в ЗЕкоманде кто-то, кто умеет писать посты без нытья, язвительности, ******* и быдлячества... Осталось нормальную аватарку нацепить и можно конкурировать с Трампом. Правда говорят, что Трамп сам пишет... Ну ничего и наш полгодика почитает посты от своего имени и может тоже научится
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Хіба мало у що ти віриш? Ти віриш, що народу досить роликів з єлейним голосом наштовхати, і це і є управління державою. Ти віриш, що раз тобі Беня дав підтримку лайноплюсів, і ти дістав таку циферку на виборах, то тепер будеш купатися в "народній любові" всі п'ять років. Ти свято віриш, що зрежисовані ролики якихось людей на "савєщаніє експєртов" заткнуть ватній публіці питання "а якого хрєна вони там роблять, що все просрали???". Ти впевнений, що створиш "квартал номер два Державний" і він теж стане успішним до усрачки. Ні. Ти маєш вести Україну у зовнішній політиці. А вона мусить бути наступальною. Дуже активно і агресивно наступальною. Бо ніхто в світовій політиці нічого сам не дасть. Все потрібно вигризати силою і при особистих контактах. За останні роки Україна вийшла на 38 місце у впливовості країн, хоча до тепер навіть не входила в їх число. А ти просреш все. Бо яким би оптимістом не бути, бачиш твою абсолютну неспроможність. Ні команди, ні впливу, як у внутрішній політиці, так і у зовнішній. А йде війна на захоплення України.
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Ню-ню.................. Вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5601
Не потрібно уподаблюватись баризі та робити безглузді популістські заяви.
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по вовиному мы скорее присоединимся к оккупированным территориям чем освободим.он свидетели не готов отдать приказ на освобождение.
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Ага... Добьёшься... И "решение найдёшь посередине..." На Перекопе... Ведь татары крымские жили и в Таврии - от Дуная до Северского Донца (и восточнее даже).
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The-ля посягнув на територіальну цілісність касабії
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Разумков, прекрати писать под чужим ником!!! Вірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5600
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подобные заявления без предоставления плана действий это просто пустые разговоры.
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крим буде звільнено, так само як і донбас! але спочатку нам потрібно самим звільнитись від шобла солодкожопого бариги, кролеферми,мертведчуків, нєстєрків та підбарижників!
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Господин Зеленский ,так там сейчас монголы ...Шо татары опять собираються на берега голубого Керулена...Та пускай идут,Боже помогай ,не затримуйте их ,хай соби шукают свою долю.А то вже задовбали,таскают усе через мист,та все скиглять,що дорого,бензин коштуе багато,то ж такий народ с хитрою дупою,сам себе колись обмане..
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Ото ж,бо чекатимуть коли украiнцi звiльнитимуть для них Крим..
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Взагалі то батьківщина татар - Середня Азія. Від кого її збирається визволяти Зеленський?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВірю, що ми звільнимо батьківщину кримських татар від окупації, - Зеленський
 
 
 
 
 
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