EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2722  57
Все про:Кабмін (2842) наука (144) Гройсман (3335)

 Уряд змінює систему фінансування науки, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман звернувся до всіх вчених із нагоди їхнього професійного свята - Дня науки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це йдеться в привітанні прем'єр-міністра з Днем науки.

"Розвиток науки є одним із найважливіших факторів, які визначають місце держав у сучасному світі, стан розвитку суспільства, його готовність до сучасних та майбутніх викликів", - повідомив Гройсман.

Він зазначив, що Україна орієнтується на подальший економічний та соціальний розвиток, який базується на інноваційних та наукоємних технологіях. Тому уряд приділяє значну увагу розвиткові та фінансуванню наукової галузі, розширенню наукової інфраструктури, покращенню становища українських науковців.

Читайте також: Уряд більш ніж удвічі підвищив стипендії Президента і Кабміну для молодих вчених, - Гриневич

"Водночас ми змінюємо саму систему фінансування науки та запроваджуємо сучасні методи менеджменту наукової галузі. І одним з основних орієнтирів та індикаторів успішності вітчизняної науки має стати її прикладний аспект та вплив на реальний сектор економіки. Модернізація промисловості, впровадження інноваційних технологій та загальний розвиток суспільства мають бути обов’язковими результатами наукового прогресу та розвитку наукової галузі України", - підкреслив глава уряду.

Також Гройсман висловив подяку всім українським вченим за відданість улюбленій справі і щоденну кропітку працю: "Бажаю вам міцного здоров'я, подальших професійних досягнень і успішного втілення найсміливіших проектів!"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127577
 
   
 Топ коментарі
 
Гройсман думает, что купить диплом - это и есть вложить деньги в науку)
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А дустом прохвесорів оздоровлювати уряд не пробував?
 показати весь коментар
 
 
Вспомнил про науку по окончании своего "триумфального" правления. Назначил бы 5 лет назад людям премию в размере 1 млн долларов или хотя бы 10 млн гривен за изобретение новых методов добычи энергии и мы бы уже не зависели ни от нефти,ни от угля, ни о газа. А так только воровать могут и пускать деньги сквозь пальцы.Специалисты.
 показати весь коментар
 
 
я так полагаю что через год мы будем независимы и люди не будут разговаривать про цены на газ и эл.энергию?)))
 показати весь коментар
 
ну есть 2 варианта, или сделать газ по1 грн или сделать открытие которое не удалось еще никому. ну у нас же наука на высшем уровне)))) ну зачем вы сами себе врете и сами себе верите?
 показати весь коментар
 
C чего это вы взяли, что не удалось еще никому открыть иные способы добычи энергии? Многие делали такие открытия, но им не давали ход,так как это не выгодно мировому олигархату,это не дает прибыли,которую дает газ и нефть. Но Украина сейчас в таком положении, что ей бы было выгодно и нужно нашей власти работать в этом направлении, потому что другого направления просто нет.
 показати весь коментар
 
ну хватит этой наивности. мощным странам не дали а украине дадут?))) да они быстрее войнушку организуют по всей украине или раше отдадут на растерзание. тогда нам точно будет не до цен на газ
 показати весь коментар
 
Почему наивность? Если не дадут, то можно сторговаться на прекращение войны. Вы такой прямолинейный как школьная линейка.)
 показати весь коментар
 
в мировом масштабе украина просто пыль, с кем вы будете сторговываться, с ******?)))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
балдейте зЭ-билы....оно тоже о "дорогах" ( так прЭз занимается "дорогами" или как Правительство меняет систему финансирования науки, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4864 ...., у него раздвоение "личности" - то обещает..., то не обещает....- все на "дороги" таварищи...

зЭ-ля о "дорогах через 5-ть лет...
"Я вам обещаю... Я не могу обещать, ( ) но я сделаю все, чтобы в следующий раз, через пять лет, вы нормально, в кайф приехали к нам по нормальным зеркальным дорогам", - заявил политик.

https://www.facenews.ua/video/2019/315573/
 показати весь коментар
 
 
Головне вставити Зєбіли... А при чому тут Зєбіли до величезних успіхів уряду Гройсмана?
 показати весь коментар
 
 
я би "багато" дав, щоб зменшилась кількість таких - чесно ...- а взагалі , я за ХомоСапієнса Уряд змінює систему фінансування науки, - Гройсман - Цензор.НЕТ 4339
 показати весь коментар
 
НЕБАЙДУЖІ ЛЮДИ!!!
Допоможіть дітям з реконструкцією дитячого майданчика, ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ПРОЕКТ №423!!! Необхідно набрати ВСЬОГО 500 ГОЛОСІВ!!!
Це так мало для ВАС але це ТАК БАГАТО ДЛЯ ДІТЕЙ!!!
ВДЯЧНИЙ ВСІМ НЕБАЙДУЖИМ!!!
Посилання для голосування: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/11/423?fbclid=IwAR1Mx7ISKtDmgJAJ4yCy4vHUtb_ydqoVg99NrIVn1arz31Ct-ChlI-rnzKU
 показати весь коментар
 
[Ніхто його в МАУПі, звідки начебто диплом, не бачив. Студенти і викладачі знали його лише по базару, - Купрій | Бизнес Украина]: Посмотри! http://ukr-biz.com.ua/editor/58996/
 показати весь коментар
 
 
Твою бохиню даже в школе никто не видел, а оно - кандидат наук.
 показати весь коментар
 
 
Ода Гнойсману
Подібно вітру! Ні! Подібно шторму!
Вірвались Ви в прем'єрську височінь!
Й відразу запровадили реформи!
Дай Бог натхнення, і здоров'я Вам! Амінь!
Наступні років сто нам буде тяжко!
Бо щастя не зліпити за добу!
Ще й в час коли напала клята Рашка,
на миролюбну, не озброєну юрбу!
Та терплячкі у нас і горб, і шия,
щоб перти Вас ще вік, шановний друг,
до нашої оспіваної мрії -
країни без бариг, і без злодюг!
А поки, забирайте в нас останнє!
Відновлюйте Донбас, чи Роттердам!..
Оставте лиш труси для існування!
Бо без трусів замерзнем к ******!
Хоча, у тих, хто вас вважа дибілом,
у «бютівців», поплутавших рамси,
напевно, краще, (щоби не *******),
забрати все! А головне - труси!
Нехай морозять яйця, і сідниці,
щоб із макітри вивітрить сміття!
Щоби - в хомут усі! І, як годиться,
галопом, без трусів - до майбуття!
Подібно вітру! Ні! Подібно шторму!
Вірвались Ви в прем'єрську височінь!..
………………………………………………………………
А на полиці - зуби, та реформи…
Замісто хліба…
Задовбав!..
Амінь…
 показати весь коментар
 
 
Чтоб что то начать делать, а не просто говорить, хотя для гройсмана это и есть работа, нужен День науки? Или просто чаще надо менять власть, чтоб не засыпала от потоков честно организованных?
 показати весь коментар
 
 
Звичайна ритуально-протокольна балаканина "під календарну дату". А то важко було б вгадати, звідки ще науковців виженуть в шию звільнять випустять на волю в пампаси.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Грося, А ЧТО ТАМ С ВЕЛОСИПЕДНОЙ ДОРОЖКОЙ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА ? Как он на инагурацию приедет, бедненький 😀😀😀
 показати весь коментар
 
 
Меня больше интересуют обещанные зарплаты по 4000 баксов в месяц, из каких таких гривен их будут раздавать, и сколько "*********"(С) тех гривен напечатает, чтобы выполнить обещанное, и сколько при тех зарплатах будет стоить тушка курицы, как в Венесуэле или дороже?

Но референдум "а нужно ли нам в ЕС и НАТО и не привычнее ли нам таежный союз" многого стоит, 73% населения совершенно не нужно в Европу, им что Томос, что "термос" все едино.
Проголосовали ЗЕбилы? Выбрали ЗЕбилы? Пусть теперь 5 лет с этим живут.
 показати весь коментар
 
 
Гройсман думает, что купить диплом - это и есть вложить деньги в науку)
 показати весь коментар
 
 
тю! а шо не?..ну я не знаю...и как ему об этом теперь сообщить?... и кто осмелится?
 показати весь коментар
 
 
А предыдущие 3 года премъерства тема была какбы не актуальна ??? У всех ведущих экономик
мира технологии чуть ли не №1 в программах а у нас.... ну да мы ж на ведущие и не претендуем,
мы базар- исключительно купи-продай..... шота поздновато спохватились Владимир Борисыч....
 показати весь коментар
 
 
"У всех ведущих экономик
мира технологии чуть ли не №1 в программах "

Купила на днях бумагу (для переплетных работ), 210 gsm, сделано в Индонезии.

Даже поизводство бумаги (!) "ведущие экономики мира" заатутсорсили в бебени.
У Вас с индонезийским как, шпрехаете?
Потому что экономика то развивается там, куда зааутсорсили, а не там, откуда.
 показати весь коментар
 
 
могу только возразить что экономика не всегда требует аутов и инвестиций, школьные
тетерадки "спасибо" пока ещё не зааутсорсили, а то шо вы пишите можно было освоить
на уровне самих производств, я собственно таки про технологии скажем вот это
https://it.rfei.ru/course/~9xb8/~AekLb8Dk или порошковая металлургия с выходом на 3д
печать, лазерные технологии - это же всё разрабатывалось ещё в эсэсэсэрии........
 показати весь коментар
 
"что экономика не всегда требует аутов и инвестиций"

А где брать деньги на развитие произвдство без инвестиций?
Краудфандинг столько не соберет

А про "ауты" нужно спросить профсоюзы с их требованием высоких зарплат (производство вывели, а профсоюзы остались, они прекрасно живут и без производства-рабочих, почкуются, как гидра ) и корпорации с их погоней за низкой себестоимостью продукции.

Да какая там "порошковая металлургия", Вы еще графен вспомните, я же пишу, что даже производство бумаги (!) вывели в бебени для Икономии.
 показати весь коментар
 
Из каких статей бюджета необходимо было отнять на науку три года назад?
В каком году экономика, в основном, вернулась к уровню начала 2014 года?
 показати весь коментар
 
 
ПроФФесор ту науку развивал, по пенькам в Межигорье бегая по утрам и читая страусам лекции о золотом батоне.
 показати весь коментар
 
 
https://commons.com.ua/uk/masshtaby-krizisa-nauki/
https://www.unian.net/science/1944639-ukrainskaya-nauka-vekovoy-zastoy.html
https://zn.ua/SCIENCE/nauka-v-ukraine-osobyy-put-razvitiya-ili-glubokiy-upadok-_.html
- вы не про это случайно.....??? дурной хохол должен рыться в земле а наука только там
где наиболее плотно проживает "богоизбранная нация"...??? визуально получается так....
 показати весь коментар
 
Я о том, что зажрались к 2019 году так, что не помнят всех проблем в 2014 году и начинают мантру на любое действие, что увеличить финансирование надо было #пятьлетназад.
 показати весь коментар
 
Неуч с фиктивным дипломом Грося и об образовании. Не наждо рыпаться! Ваше время ушло,пошёл нах.
 показати весь коментар
 
 
Найтупіша істота з порохошобли і про науку 😂
 показати весь коментар
 
 
свин про то что он разбирается как свин в апельсинах
 показати весь коментар
 
 
Эта мразь финансирует науку Украины, точно как и дороги Украины, бо оно потрошиный выродок и негодяй.
 показати весь коментар
 
 
За останні роки за правління Вовочки Гройсмана на науку в Україні виділяється з Бюджету 0,2...0,5%... а на одних покаяннях і вітаннях теперішній стан науки вже не підтримаєш... уходячи вже йди...
 показати весь коментар
 
 
он точно про науку... не про газ?))) та ну... это не его слова))))
 показати весь коментар
 
 
И "ПОЧЕМУ-ТО" ВСЁ БРОСИЛИСЬ ДЕЛАТЬ ИМЕННО В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ И МЕСЯЦЫ КАДЕНЦИИ Уряд змінює систему фінансування науки, - Гройсман - Цензор.НЕТ 9778
 показати весь коментар
 
 
Гройсман далек от науки, как я - от вагины Индиры Ганди, да простит меня великий индийский народ! ТЬФУ! Своей грязной, барыжной метлой и о НАУКЕ! Мерзость-то какая...
 показати весь коментар
 
 
Ой чего только не наобещаешь перед выборами. За 5 лет ни слова о науке, а тут вдруг задумался. О Боге говорил чаще, чем о науке.
 показати весь коментар
 
 
Ху.... туча комментариев, и ни одного - от учёного.
Спицыалисты широкого профиля, млять!
 показати весь коментар
 
 
Наш Грося, наш Грося, з'їв печене порося він поїде у Вінницю, ось історія уся.
 показати весь коментар
 
ЧЕГО Ж ВЫ ПЗДЕЛИ ЧТО У НАС ТЕХНОКРАТИЯ НЕ РАБОТАЕТ !!!???
 показати весь коментар
 
я такого много наслушался от политруков КПСС
козел винницкий давай цифры сюда сколько денег выделится сколько на одного ученого
сравнение с Польшей и Германией

Зам Патона мне в 1997 сказал что интеллектуальный потенциал Украины уже утрачен
я тупарь тагды подумал что дед заливает
сегодня уже однозначто понятно что равалили в ноль не только науку а и школу и медицину
скоро ни станочников ни шоферов не останется
какие сюды поедут нормальные иммигранты если уровень жизни в два раза ниже чем в Африке разве что урки
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУряд змінює систему фінансування науки, - Гройсман
 
 
 
 
 
 вгору