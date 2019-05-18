 Уряд змінює систему фінансування науки, - Гройсман

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це йдеться в привітанні прем'єр-міністра з Днем науки.
"Розвиток науки є одним із найважливіших факторів, які визначають місце держав у сучасному світі, стан розвитку суспільства, його готовність до сучасних та майбутніх викликів", - повідомив Гройсман.
Він зазначив, що Україна орієнтується на подальший економічний та соціальний розвиток, який базується на інноваційних та наукоємних технологіях. Тому уряд приділяє значну увагу розвиткові та фінансуванню наукової галузі, розширенню наукової інфраструктури, покращенню становища українських науковців.
"Водночас ми змінюємо саму систему фінансування науки та запроваджуємо сучасні методи менеджменту наукової галузі. І одним з основних орієнтирів та індикаторів успішності вітчизняної науки має стати її прикладний аспект та вплив на реальний сектор економіки. Модернізація промисловості, впровадження інноваційних технологій та загальний розвиток суспільства мають бути обов’язковими результатами наукового прогресу та розвитку наукової галузі України", - підкреслив глава уряду.
Також Гройсман висловив подяку всім українським вченим за відданість улюбленій справі і щоденну кропітку працю: "Бажаю вам міцного здоров'я, подальших професійних досягнень і успішного втілення найсміливіших проектів!"
зЭ-ля о "дорогах через 5-ть лет...
"Я вам обещаю... Я не могу обещать, ( ) но я сделаю все, чтобы в следующий раз, через пять лет, вы нормально, в кайф приехали к нам по нормальным зеркальным дорогам", - заявил политик.
https://www.facenews.ua/video/2019/315573/
Допоможіть дітям з реконструкцією дитячого майданчика, ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ПРОЕКТ №423!!! Необхідно набрати ВСЬОГО 500 ГОЛОСІВ!!!
Це так мало для ВАС але це ТАК БАГАТО ДЛЯ ДІТЕЙ!!!
ВДЯЧНИЙ ВСІМ НЕБАЙДУЖИМ!!!
Посилання для голосування: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/11/423?fbclid=IwAR1Mx7ISKtDmgJAJ4yCy4vHUtb_ydqoVg99NrIVn1arz31Ct-ChlI-rnzKU
Подібно вітру! Ні! Подібно шторму!
Вірвались Ви в прем'єрську височінь!
Й відразу запровадили реформи!
Дай Бог натхнення, і здоров'я Вам! Амінь!
Наступні років сто нам буде тяжко!
Бо щастя не зліпити за добу!
Ще й в час коли напала клята Рашка,
на миролюбну, не озброєну юрбу!
Та терплячкі у нас і горб, і шия,
щоб перти Вас ще вік, шановний друг,
до нашої оспіваної мрії -
країни без бариг, і без злодюг!
А поки, забирайте в нас останнє!
Відновлюйте Донбас, чи Роттердам!..
Оставте лиш труси для існування!
Бо без трусів замерзнем к ******!
Хоча, у тих, хто вас вважа дибілом,
у «бютівців», поплутавших рамси,
напевно, краще, (щоби не *******),
забрати все! А головне - труси!
Нехай морозять яйця, і сідниці,
щоб із макітри вивітрить сміття!
Щоби - в хомут усі! І, як годиться,
галопом, без трусів - до майбуття!
Подібно вітру! Ні! Подібно шторму!
Вірвались Ви в прем'єрську височінь!..
………………………………………………………………
А на полиці - зуби, та реформи…
Замісто хліба…
Задовбав!..
Амінь…
виженуть в шию звільнятьвипустять на волю в пампаси.
Но референдум "а нужно ли нам в ЕС и НАТО и не привычнее ли нам таежный союз" многого стоит, 73% населения совершенно не нужно в Европу, им что Томос, что "термос" все едино.
Проголосовали ЗЕбилы? Выбрали ЗЕбилы? Пусть теперь 5 лет с этим живут.
мира технологии чуть ли не №1 в программах а у нас.... ну да мы ж на ведущие и не претендуем,
мы базар- исключительно купи-продай..... шота поздновато спохватились Владимир Борисыч....
мира технологии чуть ли не №1 в программах "
Купила на днях бумагу (для переплетных работ), 210 gsm, сделано в Индонезии.
Даже поизводство бумаги (!) "ведущие экономики мира" заатутсорсили в бебени.
У Вас с индонезийским как, шпрехаете?
Потому что экономика то развивается там, куда зааутсорсили, а не там, откуда.
тетерадки "спасибо" пока ещё не зааутсорсили, а то шо вы пишите можно было освоить
на уровне самих производств, я собственно таки про технологии скажем вот это
https://it.rfei.ru/course/~9xb8/~AekLb8Dk или порошковая металлургия с выходом на 3д
печать, лазерные технологии - это же всё разрабатывалось ещё в эсэсэсэрии........
А где брать деньги на развитие произвдство без инвестиций?
Краудфандинг столько не соберет
А про "ауты" нужно спросить профсоюзы с их требованием высоких зарплат (производство вывели, а профсоюзы остались, они прекрасно живут и без производства-рабочих, почкуются, как гидра ) и корпорации с их погоней за низкой себестоимостью продукции.
Да какая там "порошковая металлургия", Вы еще графен вспомните, я же пишу, что даже производство бумаги (!) вывели в бебени для Икономии.
В каком году экономика, в основном, вернулась к уровню начала 2014 года?
https://www.unian.net/science/1944639-ukrainskaya-nauka-vekovoy-zastoy.html
https://zn.ua/SCIENCE/nauka-v-ukraine-osobyy-put-razvitiya-ili-glubokiy-upadok-_.html
- вы не про это случайно.....??? дурной хохол должен рыться в земле а наука только там
где наиболее плотно проживает "богоизбранная нация"...??? визуально получается так....
Спицыалисты широкого профиля, млять!
козел винницкий давай цифры сюда сколько денег выделится сколько на одного ученого
сравнение с Польшей и Германией
Зам Патона мне в 1997 сказал что интеллектуальный потенциал Украины уже утрачен
я тупарь тагды подумал что дед заливает
сегодня уже однозначто понятно что равалили в ноль не только науку а и школу и медицину
скоро ни станочников ни шоферов не останется
какие сюды поедут нормальные иммигранты если уровень жизни в два раза ниже чем в Африке разве что урки