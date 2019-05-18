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Все про:Ніколаєнко (8) українська мова (249) мова (351) Радбез ООН (323)

 Росія ініціює засідання Радбезу ООН у зв'язку з ухваленням Радою Закону про українську мову

Російська Федерація просить скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з ухваленням Верховною Радою України Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.

"Сьогодні стало відомо, що делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради безпеки ООН із проханням скликати засідання у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної ". Засідання може відбутися наступного понеділка", - повідомив він.

Він підкреслює, що функціонування української мови в Україні жодним чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Радбезу ООН, тому "коментувати по суті це абсурдне звернення, яке здивувало не лише Україну, немає сенсу".

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"Цей закон - наше внутрішнє питання, яке в Кремлі намагаються політизувати", - зазначає Ніколенко.

Він розцінює такі дії Росії як спробу маргіналізувати ключовий світовий майданчик у політиці безпеки, "перетворити його в якесь вечірнє шоу в стилі першого російського каналу пропаганди".

"Рішення про дату і час проведення засідання має схвалити голова. У травні це - Індонезія", - додав Ніколенко.

Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці, з 28 лютого.

15 травня Президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, зазначивши його виняткову збалансованість.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127573
 
   
 Топ коментарі
 
Когда слышишь об ущемлении русскогоязыка надо сразу бить морду шуфричу, бойко, медведчуку....
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Нууу, хто підтримає росєшку і висловиться проти мовного закону ?
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Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с принятием Радой Закона об украинском языке

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Це ж треба Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с принятием Радой Закона об украинском языке - Цензор.НЕТ 2489 Кацапи-повні придурки! Вони збираються кожен прийнятий ВР закон в ООН оскаржувати? Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с принятием Радой Закона об украинском языке - Цензор.НЕТ 2489 Дибілибля! Россия инициирует заседание Совбеза ООН в связи с принятием Радой Закона об украинском языке - Цензор.НЕТ 9815
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многие учились в русских школах, потому как паРаша насаждала русский язык практически насильно. у меня в школе, например, украинский язык был не обязательным факультативным предметом и я его изучал самостоятельно, уже окончив школу. уверен, что я такой здесь далеко не один. прежде чем что-то вякнуть, нужно поинтересоваться как оно было до того, как ты из подгузника вылез.
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я и говорю, прикольно. Хоть бы на этой ветке напряглись.
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розумна людина зрозуміє на будь-якій мові, а для дурня як не старайся...
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А что прикольного?
Русский язык это не собственность рассии,кремля или путина.
Хотим и защищаем украинский.
И никто не смеет нам указывать что делать.
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Ви їшь чьйо і пісєц.Какаючи їзьєккомь,кличеш кривавих загарбників-"асвабадітьєльофь"!
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Я учил белорусский,кто знает белорусский,тот понимает украинский.Смотрю спутниковое ТВ на украинском,причем политические передачи со специфической терминалогией и понимаю.
Пользуюсь русским потому что в русскоязычной среде живу,соответственно и коментарии пишу.
Нужны условия для перехода на национальные языки и они создаются в Украине.
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Калі чую,што трэба абараняць расейскую мову, то ёсьць жаданне ўзяцца за аўтамат . Ён адзін
можа адказаць на пытанне, чаго каштуе гэта мова. Пасля першай чаргі, пытанне бараніць яе
адпадзе само сабой. Аўтамат вызначыць прыярыцеты. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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Пишучи на укр. ресурс,не гріхом було б й мовою написати,друже.
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Ольгинец, ты бы хоть свой высер в гугл транслейте на украинский перевел, чтобы самому не так по-оуэреловски выглядеть с этим комментарием.
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Який нелюдський цинізм треба мати, щоб звинувачувати україну в принятті мовного Закону. Невже три століття варварського знищення московитами- чувашами українського слова не має аргументованої бази? Має. Ще раз- потрібний повноцінний суд над злочинами сересерівської доби. Факти є, свідки є, винуватці ще живі, але у влади немає політичної волі.
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Втомився дивуватися мокшанській нахабності,підлості й лукавству.
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интересно, эта организация обеспокоенных наций хотя бы обеспокоится тем, что паРаша сует свой мерзкий пятак туда, где ему явно не место? или как всегда все спустят на тормозах?
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Остання подія в Казахстані - перехід з кирилиці на латиницю не викликав у вати ні граму занепокоєння. Але любе питання по мові в Україні викликає у вати афігєнні пукани.
Пора вже зрозуміти, що паРаші пофіг рускояЗічніки в Україні. паРаші повинен геополітичний контроль над Україною. Це імперське бажання формувалося віками на підсвідомому рівні серед ватників.

"Ця нація загарбницька: вона в своєму приниженому становищі леліє надію поширити панування на інших, ця рабиня навколішках мріє про панування над світом. Росія бачить у Європі здобич, яка раніше чи пізніше буде віддана їй. Росія є воюючим суспільством, її сила не полягає в ідеях, її сила у війні. Тобто в хитрощах та жорстокості".


Маркіз Астольф де Кюстін

"Росія в 1839 році".


І що змінилось за 180 років?

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це точно, та ще здохне расія та путін-*****!!))
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Російська ********* вимагає скликати засідання Ради безпеки ООН у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". На думку кремлівських фашистів ..уйла український парламет не має право приймати будь які закони які підтримують нашу рідну українську мову. А також ворожа паРаша негайно вимагає прийняття Верхвною Радою України Закону "Про забезпечення функціонування російської мови окупантів як державної в Україні. Ніхто не сперечається що знати окупаційний російський мову наших лютих ворогів окупантів суверенних українських територій Криму і Донбасу навіть потрібно, але тільки для успішної боротьби з цими проклятими кацапами загарбниками і не більш того. І так як триває визвольна війна за рідну українську землю з кремлівськими фашистами окупантами.
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Ніхто кляту расію не питає, вона гнила держава!!!!
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Нехай... Україна дасть зустрічну....заяву в ООН скільки живе Українців в Росії і мають дискримінацію повсюда змушені всьо на язіке кацапов говорити і документи и т.д.............а в Криму знищили всьо Українське, абзац коли ця Росія найде якусь чуму без України.....ну падли інікше немож сказати....
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Схоже не лише Росія проти цього закону.
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Трагедія всесвітнього масштабу - в Україні прийняли українську мову - державною. Фошизди...
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Это наглое вмешательство во внутренние дела Украины. Разговаривать на своем языке,на своей родной земле в своем родном государстве - это право любого народа Земли,в котором нам отказывает Россия.
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А Ви собі у цьому праві відмовляєте,пишучи їзьєккомь ворога.
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Московити ******** ніжками,як глисти на пательні,а ви кажите,що мова не має значення,УКРАЇНСЬКА МОВА,ЦЕ ОТРУТА ДЛЯ РУСССОМІРСЬКОЇ НАВОЛОЧІ.
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А ще вивчати українцям не свою рідну мову а моторошні кацапські мати кремлівські фашисти ..уйла поки що не зобов'язують нас?
В середні віки слов'яни: русини-українці, литвини-білоруси, поляки та інші народи східної частини Європи, не знали матів як і всі слов'яни взагалі. Нецензурні вирази вживали тільки гуни і генетично споріднені їм фінно-угри москалі Залісся які з 18 століття злочинно замаскувалися під нібито росіян. Як встановили вчені дослідники цього питання, мати сформувалися в фінно-угорської середовищі ще в період первісного суспільства яке у них дуже сильно затягнулося в порівнянні з словянськими і усіма іншими народами.
Мати для примітивних предків росіян спочатку служили зовсім не образою, а виразом домінування. Точно так же у мавп і дикунів показ статевих органів або імітація сполучення статевого акту означає демонстрацію своєї переваги в тубільної соціальної ієрархії.
Слід додати, що численні жахливі мати знайдені навіть на найдавніших берестяних грамотах не славянського Новгорода X-XII століть, написаних місцевої чудью, саамами - тобто угро-фінами які всі - всі і видно що з Божої волі чудово перетворилися в великоросів піндосів.
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Повестка дня СобБеза ООН:

"А че там у хохлов ?" Росія ініціює засідання Радбезу ООН у зв'язку з ухваленням Радою Закону про українську мову - Цензор.НЕТ 9686
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Калі чую,што трэба абараняць расейскую мову, то ёсьць жаданне ўзяцца за аўтамат . Ён адзін
можа адказаць на пытанне, чаго каштуе гэта мова. Пасля першай чаргі, пытанне бараніць яе
адпадзе само сабой. Аўтамат вызначыць прыярыцеты. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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Калі чую,што трэба абараняць расейскую мову, то ёсьць жаданне ўзяцца за аўтамат . Ён адзін
можа адказаць на пытанне, чаго каштуе гэта мова. Пасля першай чаргі, пытанне бараніць яе
адпадзе само сабой. Аўтамат вызначыць прыярыцеты. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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Калі чую,што трэба абараняць расейскую мову, то ёсьць жаданне ўзяцца за аўтамат . Ён адзін
можа адказаць на пытанне, чаго каштуе гэта мова. Пасля першай чаргі, пытанне бараніць яе
адпадзе само сабой. Аўтамат вызначыць прыярыцеты. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
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Коли матимете півтори години абсолютно вільного часу, подивіться передачу Поярков Ньюс.
Ведучий - український художник, патріот Сергій Поярков, гості - депутат від Свободи і упертий кацапомовний "риг". Там звучать просто вбивчі аргументи та формулювання.
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Значить правильний закон... Тим паче, жопоблок перешкоджав його прийняттю. А всі решта фракцій його підтримали. Той рідкісний випадок, коли об'єдналися і пєтіні, і юліні, і Ляшко, і Садовий
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я знову ж, в 2803-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосія ініціює засідання Радбезу ООН у зв'язку з ухваленням Радою Закону про українську мову
 
 
 
 
 
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