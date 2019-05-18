 Росія ініціює засідання Радбезу ООН у зв'язку з ухваленням Радою Закону про українську мову

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко.
"Сьогодні стало відомо, що делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради безпеки ООН із проханням скликати засідання у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної ". Засідання може відбутися наступного понеділка", - повідомив він.
Він підкреслює, що функціонування української мови в Україні жодним чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Радбезу ООН, тому "коментувати по суті це абсурдне звернення, яке здивувало не лише Україну, немає сенсу".
"Цей закон - наше внутрішнє питання, яке в Кремлі намагаються політизувати", - зазначає Ніколенко.
Він розцінює такі дії Росії як спробу маргіналізувати ключовий світовий майданчик у політиці безпеки, "перетворити його в якесь вечірнє шоу в стилі першого російського каналу пропаганди".
"Рішення про дату і час проведення засідання має схвалити голова. У травні це - Індонезія", - додав Ніколенко.
Як повідомлялося, 25 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні і в цілому законопроект про мову. Поправки до документа парламентарії розглядали на пленарних засіданнях майже два місяці, з 28 лютого.
15 травня Президент України Петро Порошенко підписав мовний закон, зазначивши його виняткову збалансованість.
Русский язык это не собственность рассии,кремля или путина.
Хотим и защищаем украинский.
И никто не смеет нам указывать что делать.
Пользуюсь русским потому что в русскоязычной среде живу,соответственно и коментарии пишу.
Нужны условия для перехода на национальные языки и они создаются в Украине.
можа адказаць на пытанне, чаго каштуе гэта мова. Пасля першай чаргі, пытанне бараніць яе
адпадзе само сабой. Аўтамат вызначыць прыярыцеты. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
Пора вже зрозуміти, що паРаші пофіг рускояЗічніки в Україні. паРаші повинен геополітичний контроль над Україною. Це імперське бажання формувалося віками на підсвідомому рівні серед ватників.
"Ця нація загарбницька: вона в своєму приниженому становищі леліє надію поширити панування на інших, ця рабиня навколішках мріє про панування над світом. Росія бачить у Європі здобич, яка раніше чи пізніше буде віддана їй. Росія є воюючим суспільством, її сила не полягає в ідеях, її сила у війні. Тобто в хитрощах та жорстокості".
Маркіз Астольф де Кюстін
"Росія в 1839 році".
І що змінилось за 180 років?
В середні віки слов'яни: русини-українці, литвини-білоруси, поляки та інші народи східної частини Європи, не знали матів як і всі слов'яни взагалі. Нецензурні вирази вживали тільки гуни і генетично споріднені їм фінно-угри москалі Залісся які з 18 століття злочинно замаскувалися під нібито росіян. Як встановили вчені дослідники цього питання, мати сформувалися в фінно-угорської середовищі ще в період первісного суспільства яке у них дуже сильно затягнулося в порівнянні з словянськими і усіма іншими народами.
Мати для примітивних предків росіян спочатку служили зовсім не образою, а виразом домінування. Точно так же у мавп і дикунів показ статевих органів або імітація сполучення статевого акту означає демонстрацію своєї переваги в тубільної соціальної ієрархії.
Слід додати, що численні жахливі мати знайдені навіть на найдавніших берестяних грамотах не славянського Новгорода X-XII століть, написаних місцевої чудью, саамами - тобто угро-фінами які всі - всі і видно що з Божої волі чудово перетворилися в великоросів піндосів.
"А че там у хохлов ?"
можа адказаць на пытанне, чаго каштуе гэта мова. Пасля першай чаргі, пытанне бараніць яе
адпадзе само сабой. Аўтамат вызначыць прыярыцеты. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
можа адказаць на пытанне, чаго каштуе гэта мова. Пасля першай чаргі, пытанне бараніць яе
адпадзе само сабой. Аўтамат вызначыць прыярыцеты. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
можа адказаць на пытанне, чаго каштуе гэта мова. Пасля першай чаргі, пытанне бараніць яе
адпадзе само сабой. Аўтамат вызначыць прыярыцеты. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
Ведучий - український художник, патріот Сергій Поярков, гості - депутат від Свободи і упертий кацапомовний "риг". Там звучать просто вбивчі аргументи та формулювання.