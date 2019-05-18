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Все про:Порошенко (8870) Яценюк (1252) кримські татари (1329)

 "Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму", - Порошенко і Яценюк вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар

Президент України Петро Порошенко в День пам'яті жертв депортації кримськотатарського народу заявив, що біль кримськотатарського народу - це спільний біль усіх українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"75 років тому, 18 травня 1944-го - трагічна дата в історії кримськотатарського народу. Йдуть із життя свідки, але спогади про влаштований Москвою геноцид залишаються в історичній пам’яті кримських татар і у пам’яті усього українського народу", - написав Президент.

Порошенко підкреслив, що біль кримськотатарського народу - це спільний біль усіх українців.

"Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму. І сучасних злочинців буде покарано за окупацію Кримського півострова, за тортури і знущання над кримчанами. Переконаний, що право кримських татар вільно жити на своїй рідній землі буде обов'язково відновлено", - зазначив Президент.

"Слава нескореному кримськотатарському народу!" - додав глава держави.

Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму, - Порошенко і Яценюк вшанували память жертв депортації кримських татар 01

Читайте також: Депортацію кримських татар необхідно визнати геноцидом у судовому порядку, - Меджліс

Зі свого боку, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк у День пам'яті жертв депортації кримських татар, 18 травня, на своїй сторінці у Facebook написав, що звільнення півострова від окупантів - спільне завдання для українців.

"Разом із кримськотатарським народом сумуємо за жертвами примусового виселення, організованого сталінським режимом", - написав він.

Яценюк нагадав, що відтоді минуло 75 років, а сьогодні Москва "знову вичавлює кримських татар із рідної землі": "Крим перетворюють на суцільну військову базу, щоб загрожувати Україні та Європі".

"Звільнення півострова від окупантів - спільне завдання України, кримських татар і всього вільного світу. Крим повернеться до України разом із звільненим Донбасом", - підкреслив лідер "Народного фронту".

Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму, - Порошенко і Яценюк вшанували память жертв депортації кримських татар 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127571
 
 
 Топ коментарі
 
Порошенко и Яценюку это тоже не интересно,просто приходится играть роль патриотов,так как никаких других результатов у проигравшего выборы Порошенко и Яценюка с рейтингом 2% нет
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Если бы у Порошенко был хоть какой то рейтинг,ему не нужно было держать армию ботов,по принципу ольгино
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а мы не забудем преступления Сени и Пети
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"Бильшисть" показала что она без мозгов. Придётся вправлять.
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Бєня з свого комфортного кабінету в Дініпропетровській облраді відстояв фактично Україну від окупації. Навіщо Бєня потрібний в нашому бліндажі? Нехай буде на свойому місті? Він там добре порається!
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Беня авантюрой под Иловайском хотел отжать бизнес у Ахметов, а на свой "патриотизм" и индульгенцию отстегнул то, что к рукам прилипло от 5 миллиардов из Привата.
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А давайте дочекаємось висновків незалежних дослідників, кацапе?
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Лишнехромосомный, уже давно расписано - что было под Иловайском и об участии ВСУ не в запланированной операции, а в операции по спасению добробатов, которых Беня использовал в своих целях, т.к. в паРаше ему ничего не светило.
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Тебе бульбаш с бссср конечно веднее. Тайно Партизаня против лукашенки, ты конечно знаешь усё. 😂😅😂
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Лишнехромосомный. ну почему вы палитесь на ckjdt "бульбаш"? :D
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Денег нет, но вы все дЕржитесь, порохоботы! Зря стараетесь, у стеця прикрыли денежную лавочку...
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родина в опасности-татары болт забили-сталин поставил на место!сейчас родина в опасности-татары обосрались или прогнулись и лижут или молча сосут..заслужили,такая нация
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Ми тобі мародер і зрадник ось цього також ніколи не забудемо!!!
"Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму", - Порошенко і Яценюк вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар - Цензор.НЕТ 4109
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То есть заниматься тем, чем занимаются многие международные организации, когда шлют гуманитарку на Донбасс, это называется - мародёрить?
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Кримські татари повірили нашому Мародеру. Але Мародер їх(як і усіх інших) тупо кинув. Чому Петро не дав татарам надію на свою Батьківщину? Бо пуйло заборонив?
_____________________
Особисто моя пропозиція.
В українському Криму мають право голосувати на місцевих і загальноукраїнських виборах тільки ті громадяни, що складуть іспити кримсько-татарської і української. На материковій Україні цей обмежувальний ценз має стосуватись тільки іспитами українськї.
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это ты раньше писал что нужно вырыть канал между азовом и черным море?
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Цей канал не буде мати ніякого сенсу. Якщо українці не спромоглись відстояти Керченську протоку, то як вони відстоять цей канал? Чи не краще буде ці гроші вкласти в оборону?
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Якого біса інші національності мають вивчати татарську мови? Татари - це лише одна з національних меншин.
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Ситуація сумна...
Більшість місцевих писаків турбуються лише про себе і їм плювати на мільони закатованих.
Не можу назвати цих істот людьми.. Живуть лише інстинктами.
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какая ты "сердобольная"...а тебе не жалко наших, украинских стариков, миллионами влачащих жалкое существование по вине вот этих самых мразей??
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Мрази это те, кто вторгнувшись в Украину и оккупировав часть территории хотел этим улучшить благосостояние украинцев?
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НЕБАЙДУЖІ ЛЮДИ!!!
Допоможіть дітям з реконструкцією дитячого майданчика, ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ПРОЕКТ №423!!! Необхідно набрати ВСЬОГО 500 ГОЛОСІВ!!!
Це так мало для ВАС але це ТАК БАГАТО ДЛЯ ДІТЕЙ!!!
ВДЯЧНИЙ ВСІМ НЕБАЙДУЖИМ!!!
Посилання для голосування: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/11/423?fbclid=IwAR1Mx7ISKtDmgJAJ4yCy4vHUtb_ydqoVg99NrIVn1arz31Ct-ChlI-rnzKU
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Мы не забудем преступления советского режима. И современные преступники понесут наказание за оккупацию Крымского полуострова и за издевательства над крымчанами
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мародеры! мы вас то же, никогда не забудем...
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на Цензоре засилье петиной саранчи. жесть
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Cоболезнования крымско- татарскому народу. Пришедший на 0.5млн. китайских штыках и интервенции нерусский Кремль успел в 20в. также убить 1.5млн.одэров(азэров,война 1918-38г.на севере, в горах-сейчас часть перешла к России, мировая и карабахская война).Населени ИндоПэриджана=ГрекоАнара(Рим)=Од(АзАта,Эр)БэйДжана в 1918г.-3млн.Затем война +масса расстрелов ежедневных на о.Наргин+ МАССА ПЕРЕСЕЛЕННЫХ НА НАС НЕ ПОХОЖИХ в страну,хотя в паспартах дали наз.нашей нации.И в 1941г.опять 3млн.Теперь арабохайский Кремль хочет и море Гульсума(а не Каспий) присвоить.как присвоило религию славян.
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Вам не кажется, что Вы перенасыщаете все свои посты терминами и названиями, в которые "славяне" не вникают, когда разговор не идёт о Кавказе?
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Ничего.Они эти вещи от других не услышат.
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Деды и отцы Пороха и Кролика, всегда ужасно страдали за крымских татар, и когда в КПСС вступали, и когда карьеры делали, и когда за воровство срок получали, всегда, всегда очень страдали за татар!
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А кто такой Яценюк, чтобы о нем надо писать???? Это то хитрожопое чьмо, чья фракция с рейтингом 0,5% вышла из коалиции, чтобы еще хоть чуть-чуть на воровать.
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Яценюк один з кращих Прем"єрів. А що таке "чЬмо"?
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чем это докажешь ?Был бы лучший народ не выгнал бы Сеню , а мнение парочки агенств или персон не перевесит мнение народа
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Кто такой Яценюк? Ну как кто-один из них-Бакай.
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"Мы никогда не забудем преступления советского режима"

а мы не забудем мародерство на крови

и стены против расиских кроликов

по 10 000 грн за 1 метр.
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Гадаю, Вова теж вшанував пам'ять жертв Сралінізму п'ятьма кубиками герича.
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А шо, в такий смутний день можна святкувати день Європи???
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Вчера скунсы НФ громко испортили воздух в зраде, а сегодня Порошенко и Яценюк …….. Совпадение ? Не думаю ….. ( фраза тупого киселя )
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Порошенко и Яценюк устроили украинцам не меньший геноцид в виде постоянных повышений тарифов и цен. За эти преступления тоже нужно отвечать.
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Не розкидайтесь словом "геноцид". Не беріть гріх на душу.
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если сравнить количество пострадавших тогда и сейчас , как вы думаете где будет больше убавления населения и числа пострадавших ?
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И где??? Не сравнивайте несравнимое.
У Вас з холодильника останнє забрали? Чи з голоду хтось опух? Чи діти помирають з голоду?
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А я думал, что ***** агрессией...
Кстати, Бальцерович тоже устроил "геноцид" при проведении реформ - отменил все льготы и ввёл мировые цены одномоментно, а не как Порошенко с кабмином - постепенно, по мере укрепления экономики. Так, что, как правильно сказали - не бросайся словами, т.к. это геноцидик, а не ГЕНОЦИД.
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***
из жарчайшего тандыра
хлебный дух... о, мой Аллах…
и бесценнее сокровищ мира
небо крымское... в слезах…
скорбно двигаются пальцы
узнавая скарб арбы
о татарские скитальцы
о советские рабы…

солнце моется спросонок
возле каменной реки
солнцеликий татарчонок
прячет глазки-огоньки
прячет боль и страх обмана
и могильные штыри
где-то в копях Казахстана
где-то в омутах Мари…

просыпайся, о мой птенчик,
хлебный дух и тот иной...
мой серебряный бубенчик
ты за маминой спиной
знай, на море и на суше
ты отныне - пилигрим…
может все ж хоть наши души
навсегда вернутся в Крым…

(странник Д.А.)
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Да, Петя....
А вот не надо было с Сеней бороться!
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не знаю причину выселения крымских татар 1944 г.
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Причина высиления длится еще с 1922 г.когда жидо-большевики заложили Крым за векселя на землю американским жидо-банкирам.
Хотели там создать еврейскую автономию
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родина в опасности-татары болт забили-сталин поставил на место!сейчас родина в опасности-татары обосрались или прогнулись и лижут или молча сосут..заслужили,такая нация
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А ми ніколи не забудемо той геноцид,що ви вчинили в Україні ,клептоманию і мародери !
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А ми ніколи не забудемо той геноцид,що ви вчинили в Україні ,клептомани і мародери !
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Геноцид? Голодаете, что бы за интернет заплатить???
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Ты как то и незаметило что человек из страны уехал что бы неголодать и за интернет заплатить.
Ну то таке. Тупая ,,элита" таких вещей незамечает.
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Ааа, значит на интернет голодаешь??? А поляки в Германию едут, чтобы в Польше не голодать??
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Было время именно так и было.
Но ылите от праха рошенки бесполезно расказывать чем отличаються миграции и эмиграции единиц и сотен, пусть даже нескольких тысяч в год, от массового отъезда когда даже действующая власть пиизнаёт что счёт уже пошёл на миллионы.
ТОТ СЛУЧАЙ, КОГДА СЫТОЕ БЫДЛО У ВЛАСТИ, И ПРИХЛЕБАТЕЛИ ВЛАСТИ НЕПОНИМАЮТ СВОЙ ГОЛОДНЫЙ НАРОД. И ОСТАЛИСЬ ГЛУБОКО В 19 СТОЛЕТИИ МИНИМУМ, КОГДА ПАН СЧИТАЛ, ЧТО ХОЛОПУ КРОМЕ КУСКА ХЛЕБА С КАРТОХОЙ, ДА РУБАХИ СО ШТАНАМИ, ХОЛОПУ БОЛЬШЕ НИЧЕГО И НЕНАДО. А ЕСЛИ ЕЩЁ И ПО ЦЕРКОВНЫМ ДНЯМ ПАН ХОЛОПАМ НАЛИВАЕТ, ТО ХОЛОПЫ ЕГО И СЧАСТЛИВЫ.
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Злочини маріонеточних бариги та післямайданної "влади" також не будуть забуті.
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За період із третьої години ночі 18 травня 1944 р. до 16:00 20-го травня близько 200 тис. представників кримськотатарського народу (з яких упродовж першого півтора року померло близько 110 тисяч осіб), тобто фактично всіх, вивезли з Криму для поселення у віддалених районах Середньої Азії, Приуралля й Верхнього Поволжя (нібито за «зраду» під час війни).
В операції з депортації брали участь 23 тис. солдатів військ НКВС і 9 тис. оперативних працівників НКВС-НКДБ у взаємодії з армійськими, транспортними та господарчими органами на місцях. На збори давалося не більше 30 хвилин, з собою дозволялося взяти особисті речі, провізію, побутовий інвентар. Більшість майна конфісковувалася державою.
Депортованих направили на спецпоселення до Узбекистану, до ГУЛАГу, для поповнення спецконтингенту для Московського вугільного басейну. У Запоріжжі - для відбудови Дніпрогесу (і сьогодні на розі пр. Металургів - вул. Хмельницького існує татарський квартал).
Одразу ж у Криму почалася детатаризація: таблички з німецькими назвами замінили російськими («Совєтский», «Первомайск», «Красногвардейск»).
Інтенсивно заселяли півострів, особливо військовими, які мали йти у відставку. За повоєнний період кількість населення у Криму збільшилося майже в 10 разів.
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А через месяц начали выселять греков,болгар и армян.
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это инфо по выселению крымских татар
жужжат по телевизору
объяснения не убедили
общался с фронтовиком участники обороны Крыма
он переплыл керчнеский пролив на камере с машины
рассказ был немножко иной
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Інформаційна Служба Генерального Штабу УНА

8 год ·

Вже 52 дні тримають під вартою в буцигарні сбу легіонерів УНА Юрія Заболотнього та Олега Сидорова. Тримають, звісно, за рішенням суду, браві слідчі сбу. Вся оперативна робота є тільки прикриттям і засобом для однієї великої мети - провокувати, залякати і репресувати незгідних. У своїх файних кабінетиках, на дачках та у саунах, навіть вночі в своїх ліжечках вся їхня енергія цільоспрямована на одне - як знайти "свою темку". Як провернути « дєльце». Як надути наївних і не дуже лохів, щоб платили данину. Всі ж можливості в руках, аж руки горять скільки можна зробити! Сексоти є, прокурори є, буцигарня своя, судами кручу як хочу. От і "працює" сбу. Будують схему, «внедряють» чи вербують сексотів, підбивають наївних людей, які лише хочуть гідного життя, ************, підкидують, фабрикують справу і шантажують термінами. А насправді, хочуть лише одного - грошей!!! Ще, ще грошей. І не важливо, кого будемо пресувати. Домовимся про розподіл сфер. Ваш відділ хай обробляє айтішників, ваш - агрокомплекс, ваш- бурштин, а наш сяде на патріотичні осередки. Всюди винайдемо схему, як зрубити бабла.
Ми ж в АТО воювали, ми при погонах, ми ж в сб У. Ми мафія у владних кабінетах.
Тому і волає на судових засідання прокурор, що ця справа "не політична", проголошуючи при цьому виключно політичні "підозри" - неповага, участь у виборах, спілкування з людьми. Тому і не привозять на судове засідання підсудних, бо це важель шантажу над утриманими - буде розгляд, чи не буде. Тому і не з'являються самі до апеляційного суду, прикриваючись відрядженнями. Тому і роздають наліво і направо 109 статтю, бо так можна тримати людину під вартою скільки побажаєш, поки не зламається і не почне "башляти". Бо ми в своєму праві, ми вища ланка, а ваше життєве призначення - платити нам. Ви наше стадо. І що не забрали при обшуку, донесете самі, як данину. Ще й будете дякувати, що звільнилися з буцигарні.
І неважливо, кого будемо пресувати.Всюди винайдемо схему, як зрубити бабла. Чи ми не найрозумніші?!
Так, пан Роман і пані Олеся. Ви розумники. І справа дійсно не політична, для вас. Для вас це звичайний черговий бізнес-проект. Один з багатьох. Бо ви хочете одягатися, їсти за чужий кошт, ви любите дармові гроші, збиті із звичайних людей, із платників податків. Та для нас ця справа - політична. Бо перетворивши правоохоронні органи в комерційні, ви та такі ж розумники як ви, знищуєте Україну.
Так ось, пропонуємо вашій увазі перелік таких розумників:
1. Карпинець Роман Володимирович - підполковник юстиції -старший слідчий в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України - організатор і куратор фабрикування справи.
2. Півень Володимир Володимирович - підполковник юстиції - старший слідчий в ОВС (особливо важливих справах) 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України - співорганізатор і активний учасник фабрикування справи.
3. Вовнюк О.І. - старший слідчий в ОВС 1 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України - активний співучасник фабрикування справи.
4. Боровський Георгій Сергійович - капітан юстиції - слідчий ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України - розсилає легіонерам УНА повістки про виклик на допит.
5. Скрипник Олеся Михайлівна - прокурор відділу нагляду за додержанням законів при провадженні досудового розслідування та підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності - замість закриття сфальшованої справи, підтримує обвинувачення в суді. Вимагала в суду вести розгляд питання про обрання запобіжного заходу легіонерам Юрію Заболотному та Олегу Сидорову у закритому режимі, вимагала тримання їх під вартою. На відео бачимо, що поводиться упереджено до затриманих Легіонерів, що є неприпустимо при виконанні службових обов`язків ані з професійного, ані з морально- етичного боку.
6. Труш Сергій Анатолійович - прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України - підтримує в суді сфальшовані обвинувачення легіонерів УНА по сфабрикованій справі
P.S. І не варто повертатися назад. В 1995 році вам вже було відмовлено в сплаті данини. Чи ви думали, щось помінялося?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ми ніколи не забудемо злочину радянського режиму", - Порошенко і Яценюк вшанували пам'ять жертв депортації кримських татар
 
 
 
 
 
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