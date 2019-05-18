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 Політика України, Суспільство
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Все про:активіст (197) Решетилова_Ольга (19)

 "Терор проти громадянського суспільства неприпустимий": о 12:00 активісти озвучать пріоритетний порядок денний для нового президента

Сьогодні, 18 травня, о 12:00 активісти на центральних площах українських міст проведуть акції, де озвучать пріоритетний порядок денний для нового президента щодо переслідувань і цькування людей з активною громадянською позицією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала громадський активіст, координатор ГО "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова.

"Якщо бути зовсім відвертими, то треба сказати, що масове переслідування активістів і взагалі людей з активною громадянською позицією після нападу на Катю (Гандзюк. - Ред.) за невеликим винятком майже припинилося. Я маю на увазі фізичне насильство", - написала вона.

За її словами, триває інформаційний тиск, погрози фізичною розправою та кримінальними провадженнями, а також цькування.  "Але вже так відверто і відкрито бити перестали", - зауважила вона.

"Ви ж розумієте, що це не тому, що у них зникло бажання бити і вбивати. І не тому, що громадянське суспільство злякалося і перестало протестувати, викривати і розслідувати. І точно не тому, що когось із них покарано. Просто вже дев'ять місяців із моменту нападу на Катю, і сьогодні невелика група людей робить все можливе і неможливе, щоб злочинцям було страшно, щоб вони розуміли, що якщо їх і не посадять, то про них точно дізнається світ. Дев'ять місяців поспіль. Щодня.

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Дехто з ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" падає з ніг у прямому сенсі. Хтось пішов із роботи, хтось на неї просто забив. Акції, суди, ефіри, інтерв'ю, виступи в парламенті, ТСК, міжнародні місії, закордонні поїздки, зустрічі з депутатами, президентом, дипломатами... Без відпочинку і без права опустити руки. Для того, щоб жити в Україні стало безпечніше. Щоб нас перестали вбивати. І щоб вбивць було покарано", - зазначила Решетилова.

Водночас вона додала, що сьогодні, 18 травня, активісти озвучать пріоритетний порядок денний для нового президента: "Він той самий, що й був для попереднього і який попередній президент провалив. Терор проти громадянського суспільства неприпустимий. В жодному його прояві".

"Виходьте завтра о 12:00 на площі своїх міст. Покажіть, що ви з тими, хто бореться. Що ви не дозволите вбивати активних", - резюмувала Решетилова.

Терор проти громадянського суспільства неприпустимий: о 12:00 активісти озвучать пріоритетний порядок денний для нового президента 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127564
 
   
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Когда мелиаблядва и редутники приведут в страну курченко, портнова и другую русню, которая посадит все на кукан - виноваты будут порохоботы. Запомните тот твит

02:23 - 23 янв. 2018 г. Украина
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неплохо бы еще зачистить медийное пространство от порохоботов. невозможно нормальным людям общаться.
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Это геноцид. За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 млн. пенсионеров. Шокирующие цифры 5-летки Порошенко
Под жесточайшим соком пропаганды о реформах и «мы йдемо своим шляхом» нас в буквальном смысле этого слова просто уничтожали
Вот они настоящие реформы украинофобов и военных преступников, которые на крови простых людей пролезли во власть в 2014 году.
Под жесточайшим соком пропаганды о реформах и «мы йдемо своим шляхом» нас в буквальном смысле этого слова просто уничтожали.
Официальные цифры!
За 5 лет в Украине уничтожено 2,7 миллиона пенсионеров. Это те люди которые попросту не выдержали реформ Порошенко. Это те люди, которым не хватило на лечения и нормальные продукты.
Отметим, что за 5 лет правления режима Порошенко погибло больше пенсионеров чем за 30 лет до этого.
За 5 лет из Украины выехали 12 миллионов украинцев. По плану украинофоба Порошенко и его военных преступников, украинцев должны заменить беженцы из стран ближнего востока, которые сейчас кочуют по Европе.
За 5 лет в Украине появились 4 миллиона внутренних переселенцев, о которых просто забыли.
За 5 лет уровень преступности в стране вырос на 10.000%. Новость об убийстве уже даже не новость. Люди перестали реагировать на убийства и реагируют на это как на норму. В сутки в Украине происходит более 140 убийств по всей стране.
За 5 лет Украина стала самой коррумпированной страной Европы в которой самые богатые чиновники, прокуроры, судьи и Президент.
По сути есть нищий народ и богатейшая власть. Средний класс уничтожен полностью.
За 5 лет ООН официально отнесла Украину к голодающим странам.
За 5 лет Порошенко поднял свой доход в 126 раз. За 5 лет Ахметов поднял свой доход на 5 миллиардов.
За 5 лет каждый депутат БПП и каждый депутат Народного Фронта задекларировал минимум миллион!
За эти же 5 лет погибло более 13 тысяч украинцев по официальным данным и более 30.000 если считать жертв с обеих сторон.
За 5 лет более 400.000 украинцев получили ранения.
За 5 лет каждая вторая семья признается, что не хватает на нормальные продукты европейского качества.
За 5 лет погибло более 140 журналистов, сотни проукраинских активистов. В большинстве случаев в убийствах замешана сама власть. Чего стоит убийство Гандзюк, Шеремета, Бузины и других. Официально признано, что к убийствам этих людей причастна власть.
За 5 лет уничтожено тысячи гектаров Закарпатского леса.
За 5 лет не посажен ни один высокопоставленный чиновник, прокурор, судья, депутат. НИ ОДИН! В это же время тюрьмы ломятся от патриотов, волонтеров, воинов АТО, журналистов которые имеют не такую позицию как у Порошенко. Официально сейчас в тюрьмах находится 5.000 воинов АТО. Более 400 журналистов находятся под следствием по политическим статьям.
За 5 лет уровень инфляции вырос на 152%.
За 5 лет цены на коммунальные услуги выросли в 10 раз. Это при том, что украинцы платят в 10 раз дороже за тот же свет, который Ахметов продавал Украине и при Януковиче, за тот же газ который Россия продавала Украине и при Януковиче.
За 5 лет 87% украинцев находятся за гранью бедности и это официальные цифры.
За 5 лет смертность в несколько раз превышает рождаемость.
За эти же 5 лет Петр Порошенко стал богаче в 82 раза!
Вот она настоящая правда реформ украинофоба и военного преступника Петра Порошенко.
Юристы отмечают, что сейчас главное не дать сбежать Петру Порошенко и судить его по всей справедливости Закона.©
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Спорить с порохосвиньями это спорить со свиньями. Т.е. это пустое дело....
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Не сперечайтесь з Илітним дякулой! Справжні мародери краще знають, як треба тирити бабло під час війни! "Терор проти громадянського суспільства неприпустимий": о 12:00 активісти озвучать пріоритетний порядок денний для нового президента - Цензор.НЕТ 4678
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На Майдане не было быдла и черни. Это ваш овощной электорат. На Майдане были студенты, предприниматели, интеллигенты, но умных и патриотичных людей, к сожалению, меньше. А вы один раз выбрали Зека, второй раз - клоуна, потому, что быдло не может без зрелищ и колбасы по 2.20
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Мы уже в этом убедились. Власть, погрязшая в коррупции, физические расправы над общественными активистами, а также хамское рошеновское быдло, загаживающее интернет-обсуждения, Это можно наблюдать каждый день.
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А в чём полагает ваше обсуждение? Вы насколько наивные и агресивные, что почему-то считаете критиков Зеленского обязательно рошеновцами. История с папередниками продолжается. Новому президенту они тоже мешать будут. Тем более, что у него нет не только опыта политического, но и просто опыта нормального общения. Слова "Мы их сделаем" - это характеристика будущего неудачника-психопата.
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Т.Е. 73% НАСЕЛЕНИЯ - БЫДЛО, ЧЕРНЬ И ХАМЫ?
В ТАКОМ СЛУЧАЕ, ТЕБЕ ПОРА ВАЛИТЬ ИЗ ЭТОЙ СТРАНЫ "Терор проти громадянського суспільства неприпустимий": о 12:00 активісти озвучать пріоритетний порядок денний для нового президента - Цензор.НЕТ 3174
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73% від проголосувавших. А проголосувало всього 60% населення.
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КТО НЕ ПРОГОЛОСОВАЛ - ЭТО ИХ ПРОБЛЕМЫ.
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НЕ, НУ ЕСЛИ ТЫ ТАК РЕШИЛ, ТО ЛАДНО. БУДУ СЧИТАТЬ, ЧТО У МЕНЯ (И У ВСЕХ) ПРОБЛЕМЫ ПРОБЛЕМЫ У ПОРОХОБОТОВ В ПАНИКЕ
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Ніякої паніки. Швидше розгубленість. Мені на контракт в бойову частину пропонують, а я не бачу в фріку головнокомандувача. Навіть з тероборони подумую піти. Твій чоловік як, замінить мене?
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Только закомплексованное "быдло, чернь и хам" в одном лице в одной морде может так пытаться оскорбить людей. Идите пока что к психологу со своими злобными комплексами и манией величия, пока санитары не приехали...
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А против кого он допустим? "Терор проти громадянського суспільства неприпустимий": о 12:00 активісти озвучать пріоритетний порядок денний для нового президента - Цензор.НЕТ 9998
Эти самоактивисты на доверии (и грантах) сперва пускай попробуют определить, что такое "гражданское общество" и какие еще "общества" они могут назвать, исходя из таких критериев определения. После этого можно будет поговорить о том, кого они реально представляют и как собираются "вымагаты вид влады" какие-то вымогы да еще и "неполитически"...
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перестали вбивати і тероризувати тому що вибори, це ще один доказ що влада причетна до цих неподобств. справжнім активістам б побільше конкретики і такої ж чіткої і рішучої позиції коли будуть подання про звільнення генпрокурора чи голови сбу які могли за наявності політичній волі більш результативно розслідувати злочини проти активістів. а то коли доходить справа до замовників винних знайти не можуть, єдине виключення зробили для мангера і то тому що він з "батьківщини" і на мою думку не причетний.
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Де ж Ви, пані Решетилова, були усі 5 років сваволі Порошенка?! Хтось-таки дуже простимулював Вашу сонну досі свідомість!
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"Акции, суды, эфиры, интервью, выступления в парламенте, ВСК, международные миссии, зарубежные поездки, встречи с депутатами, президентом, дипломатами..."
Гм..... Красивая жизнь! А если ещё и гранты, так вааще...
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5 лет ни одного топ-чиновника не посажено, коррупция та же, убивают активистов, нет результатов расследований больших трагедий (Небесная Сотня, Илловайск). Разве это не предательство со стороны пока ещё действующей власти?
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Т.е. Зеленский каждого чиновника лично посадит? Или самостоятельно проведет все расследавания? Вот как Вы себе представляете сам механизм посадки чиновников при Зеленском? Он даже инаугурацию не смог провести тогда, когда ему захотелось.
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Т.Е. ЕСЛИ ТЕБЯ МУЖ ТРАХНУТЬ НЕ СМОЖЕТ, ТО ЕГО ОТМАЗКА БУДЕТ В СТИЛЕ "ТЫ ДОЛЖНА ОСТАТЬСЯ СО МНОЙ - ДРУГОЙ НЕ СМОЖЕТ ЛУЧШЕ, ЧЕМ Я!"? "Терор проти громадянського суспільства неприпустимий": о 12:00 активісти озвучать пріоритетний порядок денний для нового президента - Цензор.НЕТ 2651
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"Она та же, что и была для предыдущего и предыдущий през провалил. Террор против гражданского общества недопустим. Ни в каком его проявлении". - Порошенка посадят в тюрьму с конфискацией за коррупцию, за офшоры, или за терроризм?
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Після незалежного аудиту його діяльності
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Ну тоді потрібно зробити незалежний аудіт діяльності всіх активістів, не тільки Петра Олексійовича Порошенка.
В Україні один закон для всіх!
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Мы уже видели такой аудит правительства Тимошенко. Фирма забрала свои 80 млн. долларов из бюджета и тихо смоталась. А бедному Януковичу пришлось сажать Тимошенко за подписанный контракт, потому что ни криминала ни обогащения так и не нашли.
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Розумію пані Решетилову.Для звітності фінансування треба проводити якісь акції.Ну не під окружним же судом збиратись ?А Гандзюк на плакатах ще й на парламентські можна потягати.
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БРЕХНЯ !!! НА ДНЯХ ОДНОМУ АКТИВИСТУ В КИЕВЕ ПРОЛОМИЛИ ГОЛОВУ !!!
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ПОРА АКТИВИСТАМ КАРАТЬ КОРРУПЦИОНЕРОВ !!!
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При соевом хряке криминал совсем обнаглел. Хорошо, что времена мальдивского свина уже позади.
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А ваш национал-фашист путлер ваше градланское общество устраивает?
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Шолом.
Может это уклонист Зеленский защитник "гражданских активистов"? Неужели? И какие это "гражданские активисты"? Что то я не видел ни одного. ... Ну да Зеленский и команда вскочила на нового конька, как бы прикрываясь именем Ганзюк начинают акцию шельмования всего того что достиг Майдан! Ловко. Клоунада продолжается ...
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И снова кацапня и месные янычары прибыли на Цензор повозмущаться, что до сих пор не заткнули рты "соевые рошеновские порохоботы". Ох и дебииилы. Фашики недоделанные.
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Владимир, не трогайте Зе и де---билов. Не трогайте проплаченных кремлевским сартирным ******** 60 тыс. хахлов манкуртов которые на подработках у ************ дегенератов денно и нощно гадят фекалиями в украинском сегменте инета, на популярных сайтах а также по всех групах. Эта дебильная, глистообразная падаль не знает таблички умножения но...по методичкам кидает фекалии на тему экономики, политики, международных взаимоотношений и тд. тп. Просто не отвечайте де и ЗЕбилам. не кормите кацапсинскую агентуру в Украине.
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Соєві, не паліться ви так, серучі на активістів, бо те ж саме писали про них і на росії - "грантоїди, проплачені..." На жаль, порохоботи після інавгурації не щезнуть, бо переважна більшість з них фінансується з москви.
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вже з мацкви? "Терор проти громадянського суспільства неприпустимий": о 12:00 активісти озвучать пріоритетний порядок денний для нового президента - Цензор.НЕТ 9037 а я думав - що казатимуть зеботи коли і після 21-го квітня і після 20-го травня критиків зебені не стане меньше. А воно он воно шо, Михалич.
"Терор проти громадянського суспільства неприпустимий": о 12:00 активісти озвучать пріоритетний порядок денний для нового президента - Цензор.НЕТ 9088
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Диванные активисты.
"Террор против гражданского общества недопустим"

Какой террор? О чем вы говорите? Зачем нас настраивают на подобную волну? Считаю здесь явно кто то мутят воду. Что хотят поиметь, чего добиться? Для меня загадка. Ведь я не вижу что бы была некая активность гражданского общества. Мое мнение такое. Это легкая провокация. С провокационными целями была ****** кислотой активистка, тут же последовали провокации против Порошенко и огульные обвинения. Спрашивается, в чем доблесть сегодняшних защитников активистов? Чем они себя проявили? Такие же активисты как Зеленский? Сидели в кафе и попивали кофе... тогда, когда действительно нужна была их поддержка. А теперь ухватились за хвост и ах объявили "Террор против гражданского общества недопустим". Ой! Прямо террор. Какой террор? Что произошло? посадили 1 активиста, или 5 аж активистов? Хватают, ламают руки? Посмотрите хотя бы на Екатеринобург! Там действительно активисты защищают парк который возле Церкви. А власть хочет, ага, еще один рядом прямо всучить в парке. Люди в протест. Власти давай хватать, тащить. Так засадили 30 активистов.
Так ответьте мне: - Вы то какие активисты?
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Ну сначала нужно определить законодательно что такое "Активист" и на каком основании он имеет право компастировать мозги людям,а так же рамки их поведения?!!!!!!?!!!!!!!!!Ибо я сейчас не могу отличить "активистов"...от проплаченных титушек,политпровокаторов или хулиганов!!!!!!!Кроме того нужно законодательно утверждать МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИЙ!!!!Если убили Ганзюк в Херсоне-то ставте на уши руководство этого города а не всех 40 городов Украины!!!!!!!!!!!!!!!
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Понимаю проплаченных писак...но эти идиоты, которые так сейчас тут пытаются защищать ничтожество, просто помрут от удара, когда оно пропадет с их поля зрения, и они будут знать, что оно не померло, что оно живое, но сигналов им-рабам не подает.....не хочет...не нужны они ему...
Такая травма... "Терор проти громадянського суспільства неприпустимий": о 12:00 активісти озвучать пріоритетний порядок денний для нового президента - Цензор.НЕТ 2409 некоторые повесятся, некоторые выпьют йаду.... а остальные живые и здоровоыео люди скажут: "ну и *уй с вами".

...и это будет справедливо, иди закон выживания в природе никто пока не отменял. Выживают умные, а не маньяки.
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Купка грантожерів вважає себе громадянським суспільством. Насправді, вони звичайнісінькі запроданці.
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Решетилова в своем дебильном репертуаре, абы нагадить.....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Терор проти громадянського суспільства неприпустимий": о 12:00 активісти озвучать пріоритетний порядок денний для нового президента
 
 
 
 
 
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