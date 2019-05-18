 "Терор проти громадянського суспільства неприпустимий": о 12:00 активісти озвучать пріоритетний порядок денний для нового президента

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написала громадський активіст, координатор ГО "Медійна ініціатива за права людини" Ольга Решетилова.
"Якщо бути зовсім відвертими, то треба сказати, що масове переслідування активістів і взагалі людей з активною громадянською позицією після нападу на Катю (Гандзюк. - Ред.) за невеликим винятком майже припинилося. Я маю на увазі фізичне насильство", - написала вона.
За її словами, триває інформаційний тиск, погрози фізичною розправою та кримінальними провадженнями, а також цькування. "Але вже так відверто і відкрито бити перестали", - зауважила вона.
"Ви ж розумієте, що це не тому, що у них зникло бажання бити і вбивати. І не тому, що громадянське суспільство злякалося і перестало протестувати, викривати і розслідувати. І точно не тому, що когось із них покарано. Просто вже дев'ять місяців із моменту нападу на Катю, і сьогодні невелика група людей робить все можливе і неможливе, щоб злочинцям було страшно, щоб вони розуміли, що якщо їх і не посадять, то про них точно дізнається світ. Дев'ять місяців поспіль. Щодня.
Дехто з ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" падає з ніг у прямому сенсі. Хтось пішов із роботи, хтось на неї просто забив. Акції, суди, ефіри, інтерв'ю, виступи в парламенті, ТСК, міжнародні місії, закордонні поїздки, зустрічі з депутатами, президентом, дипломатами... Без відпочинку і без права опустити руки. Для того, щоб жити в Україні стало безпечніше. Щоб нас перестали вбивати. І щоб вбивць було покарано", - зазначила Решетилова.
Водночас вона додала, що сьогодні, 18 травня, активісти озвучать пріоритетний порядок денний для нового президента: "Він той самий, що й був для попереднього і який попередній президент провалив. Терор проти громадянського суспільства неприпустимий. В жодному його прояві".
"Виходьте завтра о 12:00 на площі своїх міст. Покажіть, що ви з тими, хто бореться. Що ви не дозволите вбивати активних", - резюмувала Решетилова.
В ТАКОМ СЛУЧАЕ, ТЕБЕ ПОРА ВАЛИТЬ ИЗ ЭТОЙ СТРАНЫ
У МЕНЯ (И У ВСЕХ) ПРОБЛЕМЫПРОБЛЕМЫ У ПОРОХОБОТОВ В ПАНИКЕ в одном лицев одной морде может так пытаться оскорбить людей. Идите пока что к психологу со своими злобными комплексами и манией величия, пока санитары не приехали...
Эти самоактивисты на доверии (и грантах) сперва пускай попробуют определить, что такое "гражданское общество" и какие еще "общества" они могут назвать, исходя из таких критериев определения. После этого можно будет поговорить о том, кого они реально представляют и как собираются "вымагаты вид влады" какие-то вымогы да еще и "неполитически"...
Гм..... Красивая жизнь! А если ещё и гранты, так вааще...
В Україні один закон для всіх!
Может это уклонист Зеленский защитник "гражданских активистов"? Неужели? И какие это "гражданские активисты"? Что то я не видел ни одного. ... Ну да Зеленский и команда вскочила на нового конька, как бы прикрываясь именем Ганзюк начинают акцию шельмования всего того что достиг Майдан! Ловко. Клоунада продолжается ...
"Террор против гражданского общества недопустим"
Какой террор? О чем вы говорите? Зачем нас настраивают на подобную волну? Считаю здесь явно кто то мутят воду. Что хотят поиметь, чего добиться? Для меня загадка. Ведь я не вижу что бы была некая активность гражданского общества. Мое мнение такое. Это легкая провокация. С провокационными целями была ****** кислотой активистка, тут же последовали провокации против Порошенко и огульные обвинения. Спрашивается, в чем доблесть сегодняшних защитников активистов? Чем они себя проявили? Такие же активисты как Зеленский? Сидели в кафе и попивали кофе... тогда, когда действительно нужна была их поддержка. А теперь ухватились за хвост и ах объявили "Террор против гражданского общества недопустим". Ой! Прямо террор. Какой террор? Что произошло? посадили 1 активиста, или 5 аж активистов? Хватают, ламают руки? Посмотрите хотя бы на Екатеринобург! Там действительно активисты защищают парк который возле Церкви. А власть хочет, ага, еще один рядом прямо всучить в парке. Люди в протест. Власти давай хватать, тащить. Так засадили 30 активистов.
Так ответьте мне: - Вы то какие активисты?
Такая травма... некоторые повесятся, некоторые выпьют йаду.... а остальные живые и здоровоыео люди скажут: "ну и *уй с вами".
...и это будет справедливо, иди закон выживания в природе никто пока не отменял. Выживают умные, а не маньяки.