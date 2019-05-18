 Від початку доби ворог бив по позиціях ЗСУ з мінометів калібру 120 і 82 мм у районі Кримського, поранено двох українських воїнів, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook
За даними штабу, від початку поточної доби ворог із мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї тричі обстріляв позиції українських сил поблизу населеного пункту Кримське у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
"Унаслідок обстрілу два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що на кожен обстріл противника підрозділи українських сил давали адекватну відповідь. Втрати ворога уточнюються.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.
Одужуйте, поранені.
Одужайте, будьте ще сильнішим!!!