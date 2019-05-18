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Все про:обстріл (5143) Донбас (11911) операція Об'єднаних сил (1202)

 Від початку доби ворог бив по позиціях ЗСУ з мінометів калібру 120 і 82 мм у районі Кримського, поранено двох українських воїнів, - штаб

Сьогодні, 18 травня, унаслідок ворожих обстрілів на Донбасі було поранено двох українських воїнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook

За даними штабу, від початку поточної доби ворог із мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї тричі обстріляв позиції українських сил поблизу населеного пункту Кримське у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

"Унаслідок обстрілу два військовослужбовці Об'єднаних сил зазнали поранень", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на кожен обстріл противника підрозділи українських сил давали адекватну відповідь. Втрати ворога уточнюються.

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"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.

Від початку доби ворог бив по позиціях ЗСУ з мінометів калібру 120 і 82 мм у районі Кримського, поранено двох українських воїнів, - штаб 01
Від початку доби ворог бив по позиціях ЗСУ з мінометів калібру 120 і 82 мм у районі Кримського, поранено двох українських воїнів, - штаб 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127557
 
 
 Топ коментарі
 
Тримайтеся, рідненькі.
Одужуйте, поранені.
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Ось з понеділка новий президент припинить війну.
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Ось з понеділка новий президент припинить війну.
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ну коли підстрибне то на лівой та на правой нозі, а потім станцює танець тумба-юмба, може і припинеться)) щось))
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Тримайтеся, рідненькі.
Одужуйте, поранені.
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Здоров'я пораненим Героям!!!!
Одужайте, будьте ще сильнішим!!!
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Швидкого одужання захисникам України.
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятой расії!!
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После смены командира АТО возросли потери украинской стороны. Или это мне одному так кажется?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби ворог бив по позиціях ЗСУ з мінометів калібру 120 і 82 мм у районі Кримського, поранено двох українських воїнів, - штаб
 
 
 
 
 
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