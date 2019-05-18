 Наступного року США планують істотно збільшити військову допомогу Україні, - Чалий

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному коментарі "Укрінформу" розповів посол України в США Валерій Чалий.

"Зараз розглядаються питання, і вже минула стадія затвердження в профільному комітеті у Конгресі, про збільшення допомоги Україні наступного року як по лінії Пентагону, так і Державного департаменту", - зазначив дипломат.

За його словами, йдеться про військово-технічну допомогу, включно з летальною зброєю оборонного характеру, підтримку Міністерства України в справах ветеранів, а також низку програм реформування.

"Загальне планування обсягу цих коштів очікується більше, ніж поточного року - понад $700 млн. Це величезна підтримка. Якщо взяти інші країни європейського регіону, то ми маємо найбільшу підтримку Сполучених Штатів", - зауважив Чалий.

Він наголосив, що порядок денний двостороннього партнерства України і США є дуже інтенсивним як у сфері військово-технічної допомоги, так і в плані підтримки територіальної цілісності й суверенітету нашої країни через посилення санкційної політики.

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"На часі розмова стосовно енергетичного сектора, і тут є великі можливості й перспективи. У нас є спільна позиція щодо багатьох питань - не лише в плані двосторонньої співпраці, а й енергетичних проектів України в Європі", - зазначив Чалий.

Він також висловив сподівання, що після транзитного періоду в Україні новообраний президент, уряд і парламент швидко перейдуть до змістовної роботи.

"Ми хотіли б, щоб традиційно висока інтенсивність візитів до Вашингтона, яка зараз дещо призупинилася у зв'язку з політичними подіями в Україні, відновилася", - резюмував посол України в США.