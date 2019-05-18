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 Політика України
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 Наступного року США планують істотно збільшити військову допомогу Україні, - Чалий

Бюджетні проекти наступного року, які зараз розглядаються Конгресом США, передбачають збільшення підтримки України в оборонній сфері порівняно з поточним роком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ексклюзивному коментарі "Укрінформу" розповів посол України в США Валерій Чалий.

"Зараз розглядаються питання, і вже минула стадія затвердження в профільному комітеті у Конгресі, про збільшення допомоги Україні наступного року як по лінії Пентагону, так і Державного департаменту", - зазначив дипломат.

За його словами, йдеться про військово-технічну допомогу, включно з летальною зброєю оборонного характеру, підтримку Міністерства України в справах ветеранів, а також низку програм реформування.

"Загальне планування обсягу цих коштів очікується більше, ніж поточного року - понад $700 млн. Це величезна підтримка. Якщо взяти інші країни європейського регіону, то ми маємо найбільшу підтримку Сполучених Штатів", - зауважив Чалий.

Він наголосив, що порядок денний двостороннього партнерства України і США є дуже інтенсивним як у сфері військово-технічної допомоги, так і в плані підтримки територіальної цілісності й суверенітету нашої країни через посилення санкційної політики.

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"На часі розмова стосовно енергетичного сектора, і тут є великі можливості й перспективи. У нас є спільна позиція щодо багатьох питань - не лише в плані двосторонньої співпраці, а й енергетичних проектів України в Європі", - зазначив Чалий.

Він також висловив сподівання, що після транзитного періоду в Україні новообраний президент, уряд і парламент швидко перейдуть до змістовної роботи.

"Ми хотіли б, щоб традиційно висока інтенсивність візитів до Вашингтона, яка зараз дещо призупинилася у зв'язку з політичними подіями в Україні, відновилася", - резюмував посол України в США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127556
 
   
 Топ коментарі
 
а можно ссылку на "прекратят быстро войну".....
ну шоб пистуном не быть
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где тут обещание - "прекратят быстро войну".
именно ОБЕЩАНИЕ.
и да - ИМЕННО порох и привёл в власти зе
неужели никак не дойдёт В следующем году США планируют существенно увеличить военную помощь Украине, - Чалый - Цензор.НЕТ 1453
так шо и вся ответственность на нём.
но порохоботы, они ж не семи пядей....всё тока за сою
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А ты гугли слова буратины "Но если у нас есть хоть какая-то возможность эту войну закончить, мы должны сделать все для того, чтобы прекратили умирать наши люди. Прежде всего надо прекратить огонь. Просто прекратить стрелять", - сказал Зеленский.
Привели к власти - вместе и держите ответ, ваша черга
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Понятное дело, свиней от корыта немного отодвинули- уже прогресс!
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7 F35 дайте по 100млн. , вот это будет реальная помощь.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНаступного року США планують істотно збільшити військову допомогу Україні, - Чалий
 
 
 
 
 
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