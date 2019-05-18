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 Ворог за добу сім разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, ліквідовано двох і поранено 12 терористів, - штаб

17 травня збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню, з них чотири рази із застосуванням заборонених Мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібрів 120 і 82 мм. Ворог також обстрілював українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні прес-центру ОС у Facebook.

Зокрема, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник тричі обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- із мінометів калібру 120 мм і станкових протитанкових гранатометів - поблизу населеного пункту Павлопіль;
- з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Новотроїцьке;
- із великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Гнутове.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції українських захисників було обстріляно чотири рази:

- двічі з артилерійських систем калібру 122 мм і мінометів калібру 82 мм - поблизу населеного пункту Золоте-4;
- із мінометів калібру 82 мм - у районі селища міського типу Новгородське;
- із гранатометів різних систем - біля населеного пункту Кримське.

"Унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь.

За даними розвідки Об'єднаних сил, 17 травня двох окупантів було знищено, ще 12 зазнали поранень.

Ворог за добу сім разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, ліквідовано двох і поранено 12 терористів, - штаб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127554
 
   
 Топ коментарі
 
Одужання всім пораненим в боях українцям.
Смерть ворогам !
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Швидкого одужання захисникам України.

Смерті москалям!!!
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Одужання всім пораненим в боях українцям.
Смерть ворогам !
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Дванадцять адептів було посвячено у віру трьохсоту, а двоє месій вже піднеслися до двохсотої.
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Я розумію, що моє прохання марне, але чути про =поранених терорюг= не хочу.
Якби той редактор подумав, як можна інакше подати інформацію - було б непогано.
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Вітаю, та поранення бувають різні, то роги відпадають, то копита десь залишають))
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Мені треба, щоб смертельні.
Або дуже-дуже такі, що калічать назавжди.
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Швидкого одужання захисникам України.

Смерті москалям!!!
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Одужання пораненному воїну України!!! смерть расіянським окупантам!!!! бажанно шоб оті 12рогатих стали перед пеклом та пішли до нього...))
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спасибо, что живые!
одужуйте скоріше хлопчики наші (і хай шрами будуть маленькі)
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12 раненых парашных козлов. Сразу видно, что наши отвечали из "стрелкового". Ворог за добу сім разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, ліквідовано двох і поранено 12 терористів, - штаб - Цензор.НЕТ 1806
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Слава Україні! Смерть русссофашистським окупантам.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВорог за добу сім разів атакував позиції ОС, одного українського воїна поранено, ліквідовано двох і поранено 12 терористів, - штаб
 
 
 
 
 
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