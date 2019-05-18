 Суд відмовив міськраді Харкова в задоволенні позову про знесення волонтерського намету "Все для перемоги" в центрі міста

Як передає Цензор.НЕТ, запис із рішенням суду опублікувала у Facebook активістка Катерина Яресько.

Нагадаємо, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи в Харкові від часу Революції Гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету в різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Також він є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.

8 травня на сайті Харківської міськради було оприлюднено петицію про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес. 11 травня на наметі з'явився припис про знесення.

Наступного дня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою центром Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.

13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники ретирувалися.

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