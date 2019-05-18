 Суд відмовив міськраді Харкова в задоволенні позову про знесення волонтерського намету "Все для перемоги" в центрі міста

Як передає Цензор.НЕТ, запис із рішенням суду опублікувала у Facebook активістка Катерина Яресько.
Нагадаємо, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи в Харкові від часу Революції Гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету в різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Також він є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.
8 травня на сайті Харківської міськради було оприлюднено петицію про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес. 11 травня на наметі з'явився припис про знесення.
Наступного дня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою центром Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.
13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники ретирувалися.
С одной стороны Кернес...
Но ведь с другой стороны волонтеры и АТОшники...
Вот только Кернес завтра может......
А волонтеры и АТОшники надолго...
И посему судьям есть о чем подумать...
Єто враг. А врагов надо ликвидировать
Палатка значит ограничивает обзор для водителей, и портит общий вид площади? Ну-ну...
Допоможіть дітям з реконструкцією дитячого майданчика, ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ПРОЕКТ №423!!! Необхідно набрати ВСЬОГО 500 ГОЛОСІВ!!!
Це так мало для ВАС але це ТАК БАГАТО ДЛЯ ДІТЕЙ!!!
ВДЯЧНИЙ ВСІМ НЕБАЙДУЖИМ!!!
Посилання для голосування: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/11/423?fbclid=IwAR1Mx7ISKtDmgJAJ4yCy4vHUtb_ydqoVg99NrIVn1arz31Ct-ChlI-rnzKU
Ответье, Оля, за усиление позиций "украинского выбора" или "оппозиционной платформы", за скупку Медведчуком телеканалов, за ночные шушукания с бывшим гарантом.
Это всепо вашему Зеленский?
Благодаря мародерству Порошенко - Украина и так беднейшая страна. Если Зеленский попытается забрать у алигархов корыто - не его вина, что мародеры попытаются обрушить финансовую систему, спровоцировать социальные недовольства и политический кризис. Это аксиома.
Так и с Саакашвили - он был брошен в самый корумпированный регион, не то что без поддержки, а с палками в колесах.
А когда Саакашвили понял с кем связался и начал формировать собственную политическую силу - был выброшен из страны самым прдлым и криминальным способом.
Дарэчы, а каго ты зарас бацькам назвау?
Реально зачем эту брезентовую палатку вперли на площадь.
попортили мостовую
а могли бы тротуарный камень бросать подвезти из ближайшего Эпицентра
Я гражданин Украины и нахожусь там где хочу.
Если это прикол- то да, пойдет. Посмеялся.
А если нет,то дела наши плохи.
"Українське суспільство зіткнулося з вибором. Йому потрібні такі, хто просто йде проти істеблішменту, обманюючи всіх обіцяючи масштабну реформу? Або українці хочуть тих, хто, можливо, трохи розчарував їх в деякому відношенні, але зробили більше реформ, ніж будь-хто інший в Україні за останні 20 років і завжди протистояв Путіну? " - розповів він.
Виходить за 5 років при правлячої коаліції «Европейскої України» в Верховній Раді. Україна нечувано просунулася в області реформ більше ніж на 20 років. А тепер ми підійшли до страшої загрози того що продажна 5 колана холуїв кремлівських фашистів після виборів в парламент манікально мріє добратися до влади щоб всі передові реформи за останні 5 років та і саму державність України просто знищити і зробити її кацапською колониєю. А ми Українці що дозволимо їм проклятим продажним Юдам московської зграї яничар це зробити?
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Вот что его обслуга Кошкина пишет...
Йозеф Кнехт @jozefkneht1 8 ч.8 часов назад
Зроблю уточнення, коли я це писав, то не бачив текст Кошкіної, зараз прочитав, це б-кий п-ц. Вона не дура, це писалося спеціально. Реагувати потрібно
Переубедить Гепу мог только снайпер, но у того дрогнул палец )))