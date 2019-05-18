EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події, Суспільство
  7893  98
Все про:суд (5123) Харків (1342) волонтери (479)

 Суд відмовив міськраді Харкова в задоволенні позову про знесення волонтерського намету "Все для перемоги" в центрі міста

Вночі 18 травня суд ухвалив рішення відмовити в задоволенні позову міської ради Харкова до волонтерів та активістів про знесення волонтерського намету в центрі міста.

Як передає Цензор.НЕТ, запис із рішенням суду опублікувала у Facebook активістка Катерина Яресько.

Нагадаємо, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи в Харкові від часу Революції Гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету в різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Також він є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.

Суд відмовив міськраді Харкова в задоволенні позову про знесення волонтерського намету Все для перемоги в центрі міста 01

8 травня на сайті Харківської міськради було оприлюднено петицію про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес. 11 травня на наметі з'явився припис про знесення.

Наступного дня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою центром Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.

13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники ретирувалися.

Читайте також: У Кернеса просять суд обмежити право на свободу мирних зібрань. Мета - знесення намету "Все для перемоги" в Харкові. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127552
 
   
 Топ коментарі
 
Кернес занимается подривной деятельностью против Украини
Єто враг. А врагов надо ликвидировать
 показати весь коментар
 
Хуевый Харьков‏ @h_kharkov

Палатка значит ограничивает обзор для водителей, и портит общий вид площади? Ну-ну...Суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки "Все для перемоги" в центре города - Цензор.НЕТ 3577
 показати весь коментар
 
Тут ясно любому что Харьковский горсовет это прокремлёвское логово сепаратистов - коллаборационистов. А его продажные депутаты горсовета это в основным кремлёвские холуи ...уйла, и эти депутаты янычары - предатели на службе у вражеской москвы. И они продажные прихвостни кремля давно продались паРаше за 30 кровавых кремлёвских сребреников для Иуд и только выжидают на подходящий момент что бы уничтожить государственность Украинской державы. Видно пора уже как ветеранам АТО так и всем украинским добровольческим батальонам, патриотам , националистам... полностью взять ситуацию в свои руки и жёстко остановить этот преступный реванш - шабаш проклятых антиукраинских сил Харькова. Так как властям Украины как старой так и новой их совершенно не интересует судьба Украины он заняты только её деребаном. Добровольцам обязательно восстановить конституционный порядок в Харькове для того чтобы потом не было кровавых боёв за его освобождение от кремлёвских фашистов оккупантов и местных сепаратистов -террористов, тяжёлых боёв за свою родную землю, таких как на временно оккупированном Украинском Донбассе.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
виляет суд сегодня - в понедельник будет ручной и пересмотрит свое же решение.... Суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки "Все для перемоги" в центре города - Цензор.НЕТ 7819
 показати весь коментар
 
 
Да там иск так тупо составлен, что ни один суд не удовлетворит.
 показати весь коментар
 
 
сегодня в Украине беня - и его любой суд, даже борщаговский, удовлетворит...
 показати весь коментар
 
 
ГінадьєйАдольфічь ч"їво-ліба прє думаїть.Он такавой пар"їнь.
 показати весь коментар
 
А суд попал... Меж двух огней...
С одной стороны Кернес...
Но ведь с другой стороны волонтеры и АТОшники...
Вот только Кернес завтра может......
А волонтеры и АТОшники надолго...
И посему судьям есть о чем подумать...
 показати весь коментар
 
 
Кернес занимается подривной деятельностью против Украини
Єто враг. А врагов надо ликвидировать
 показати весь коментар
 
 
Надо собирать средства для повышения квалификации украинских снайперов. Как минимум один их них досадно лажает.
 показати весь коментар
 
 
Кернеса хотя бы посадить, а то 5 лет при Порохе при власти!
 показати весь коментар
 
 
Ой вей!.. Саня Грановский, таки был прав!. Гепе нуна знать место в раскладах!.. ссыль
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ДЫк а Ирка Геращенко уже приём в палатке закончила?Или так и не начала?
 показати весь коментар
 
 
Головне, щоб Луценчиха не почала - бо вона тільки відвідувачів налякати взмозі.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да ну на...Чур меня,чур меня,чур...Нахрена вы её вспомнили на ночь глядя,акститесь уважаемый!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вот где вы были раньше?Надо было именно её посоветовать Кернесу,чтоб она там пару деньков посидела.На третий день палатка уже сама свернулась бы и убежала.
 показати весь коментар
 
 
мабуть палатка заважає зробити стоянку чи авторинок для різного роду прокацапської гидоти... а то палатка їм заважає??? суді мабуть зрозуміли чи їм підказали, що так не далеко пройти і люстрацію, як це у домі профсоюзов колиць прокацапські дригалки проходили...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а чего, не портит что ли?
 показати весь коментар
 
На этом месте можно было стоянку сделать и деньги брать.
 показати весь коментар
 
 
НЕБАЙДУЖІ ЛЮДИ!!!
Допоможіть дітям з реконструкцією дитячого майданчика, ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ПРОЕКТ №423!!! Необхідно набрати ВСЬОГО 500 ГОЛОСІВ!!!
Це так мало для ВАС але це ТАК БАГАТО ДЛЯ ДІТЕЙ!!!
ВДЯЧНИЙ ВСІМ НЕБАЙДУЖИМ!!!
Посилання для голосування: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/11/423?fbclid=IwAR1Mx7ISKtDmgJAJ4yCy4vHUtb_ydqoVg99NrIVn1arz31Ct-ChlI-rnzKU
 показати весь коментар
 
 
Мабуть заважає сепарні, яка втрачає свідомість, коли бачить цю палатку...
 показати весь коментар
 
 
Не лише втрачає,але й обдристується ріденько від люті і безсилля.
 показати весь коментар
 
отпрыск гепы командовал парковками, но может и в столицу пребравшись отдал их кому-то? Суд відмовив міськраді Харкова в задоволенні позову про знесення волонтерського намету "Все для перемоги" в центрі міста - Цензор.НЕТ 3301
 показати весь коментар
 
 
Фольстарт. Потерпеть до понедельника нет сил штоле?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Оля, вас не смущает покровительство Порошенко таким людям как Труханов, Кернес, бездейственность власти за уголовные, финансовые преступления или за сепаратизм 14 - 15 годов? Вас не не настораживает поддержка первого в противостоянии с Саакашвили? Вам похоже ни о чем не говорит ответная поддержка этих персонажей Петра на выборах.
Ответье, Оля, за усиление позиций "украинского выбора" или "оппозиционной платформы", за скупку Медведчуком телеканалов, за ночные шушукания с бывшим гарантом.
Это всепо вашему Зеленский?
 показати весь коментар
 
 
А что Саакашвили? У одесситов спросите, какая радость была.
 показати весь коментар
 
 
Ну да, у его подельников по дерибану и «бизнесу»!
 показати весь коментар
 
 
После краха клептократии в Украине, РФ или скажем Беларуси экономическое положение вначале ухудшится. Но это не вина реформаторов - старых проворовавшихся элит и разрушения какой ни есть системы.
Благодаря мародерству Порошенко - Украина и так беднейшая страна. Если Зеленский попытается забрать у алигархов корыто - не его вина, что мародеры попытаются обрушить финансовую систему, спровоцировать социальные недовольства и политический кризис. Это аксиома.
Так и с Саакашвили - он был брошен в самый корумпированный регион, не то что без поддержки, а с палками в колесах.
А когда Саакашвили понял с кем связался и начал формировать собственную политическую силу - был выброшен из страны самым прдлым и криминальным способом.
 показати весь коментар
 
 
Ти ще Бацькє своєму на Порошенка пожалєйся.
 показати весь коментар
 
 
Я зарас не скардзiуся, а тлумачыу чалавеку вiдавочныя рэчы.
Дарэчы, а каго ты зарас бацькам назвау?
 показати весь коментар
 
 
Дякую Віктор,за ваше освітнє бачення умов і передумов розвитку пострадянських країн.
 показати весь коментар
 
 
Ну тогда расскажите мне не знающему, как Саакашвили садил своих людей на денежные потоки и устраивал разборки, как обиженный маленький мальчик. Не надо за Саакашвили говорить того, чего не знаете. Лучше давайте за клептократа бацька поговорим, за сынков его и полную автократию в Беларуси.
 показати весь коментар
 
 
только почему то многие украинцы этого не понимают, особенно в части отношения к Саакашвили. Нам бы Саакашвили премьер-министром и больше ничего не нужно. Все олигархи не успели бы улететь за границу.
 показати весь коментар
 
Агав, казковий, знову тобі "наступнікі" у штані насрали?
 показати весь коментар
 
Пока Петя президент суд отказал, кловун приде палатку снесут и суд согласица.
 показати весь коментар
 
 
Судя по уровню твоей "грамотности", даже неудобно тебя спрашивать - "******..ся" пишется с "мягким знаком", или без?
 показати весь коментар
 
 
Для вас из секты "Свидетелей ЗЕбила" пишется с твердым!
 показати весь коментар
 
 
А для дураков, не понявших комментария, но пытающихся свои "пять копеек" вставить", как ни пиши - всё равно не поймёте... "Не в коня корм...".
 показати весь коментар
 
 
Ылитные,шо шыкаладку не можете поделить?
 показати весь коментар
 
 
наврядчи, бо з них можно зробити тоді гарний шашлик!!!!)
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Дайте им помещение нормальное и всех делов.
Реально зачем эту брезентовую палатку вперли на площадь.
 показати весь коментар
 
 
да и зачем на майдане брусчатку разбирали
попортили мостовую
а могли бы тротуарный камень бросать подвезти из ближайшего Эпицентра
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Майданная власть как ни крути проиграла и такие вот палатки как попытка еще напомнить о себе. По мне так снести ее и пусть переезжают в офис и решают свои дела более цивилизованным путем.
 показати весь коментар
 
А зачем ты в "Польше" сидишь, "украинец"? Украинцы в Украине живут...Или ты такой "украинец", как я - балерина? И "Крещатик у тебя, рядом с Арбатом, находится?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Какое это имеет отношение к теме?
Я гражданин Украины и нахожусь там где хочу.
 показати весь коментар
 
 
Так тогда "находись, где хочешь", и не учи харьковчан, что им делать...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
С себя начни и не советуй что другим говорить.
 показати весь коментар
 
 
Так я же, в отличие от тебя, "укрополяка", в Украине живу, поэтому имею полное право и советовать, и учить...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Поднимать свой статус на основе форумного флажка? Наверное может человек с умственным развитием размером с унитазное отверстие.
Если это прикол- то да, пойдет. Посмеялся.
А если нет,то дела наши плохи.
 показати весь коментар
 
 
Хотел тебе ответить, да не смог - "модеру" ты, почему-то, "не понравился", и он тебя "в полёт" отправил... Так вот... Этот "псевдополяк" мне известен давно, по многим его комментариям... Его "Краков" находится северо-восточнее Обнинска... Так что не мешай "стёбу"...
 показати весь коментар
 
 
Хочу уточнить: Не "этого псевдополяка", а "подобных "псевдополяков"... Тут, неподалёку, на соседней ветке, твой "собрат" начал "кактусы раскладывать", в ответ на мой комментарий,так ему отвечал... И писать начал "на автомате"...
 показати весь коментар
 
 
Тут ясно любому что Харьковский горсовет это прокремлёвское логово сепаратистов - коллаборационистов. А его продажные депутаты горсовета это в основным кремлёвские холуи ...уйла, и эти депутаты янычары - предатели на службе у вражеской москвы. И они продажные прихвостни кремля давно продались паРаше за 30 кровавых кремлёвских сребреников для Иуд и только выжидают на подходящий момент что бы уничтожить государственность Украинской державы. Видно пора уже как ветеранам АТО так и всем украинским добровольческим батальонам, патриотам , националистам... полностью взять ситуацию в свои руки и жёстко остановить этот преступный реванш - шабаш проклятых антиукраинских сил Харькова. Так как властям Украины как старой так и новой их совершенно не интересует судьба Украины он заняты только её деребаном. Добровольцам обязательно восстановить конституционный порядок в Харькове для того чтобы потом не было кровавых боёв за его освобождение от кремлёвских фашистов оккупантов и местных сепаратистов -террористов, тяжёлых боёв за свою родную землю, таких как на временно оккупированном Украинском Донбассе.
 показати весь коментар
 
 
Спеціальний представник Державного департаменту США Курт Волкер заявив в ефірі американського телеканалу PBS. Що вибори в Україні дуже схожі на виборчі процеси у Франції і США, а також на голосування за Brexit в Великобританії (видно за злочинне втручання ворожої паРаші в процес виборів в Україні).
"Українське суспільство зіткнулося з вибором. Йому потрібні такі, хто просто йде проти істеблішменту, обманюючи всіх обіцяючи масштабну реформу? Або українці хочуть тих, хто, можливо, трохи розчарував їх в деякому відношенні, але зробили більше реформ, ніж будь-хто інший в Україні за останні 20 років і завжди протистояв Путіну? " - розповів він.
Виходить за 5 років при правлячої коаліції «Европейскої України» в Верховній Раді. Україна нечувано просунулася в області реформ більше ніж на 20 років. А тепер ми підійшли до страшої загрози того що продажна 5 колана холуїв кремлівських фашистів після виборів в парламент манікально мріє добратися до влади щоб всі передові реформи за останні 5 років та і саму державність України просто знищити і зробити її кацапською колониєю. А ми Українці що дозволимо їм проклятим продажним Юдам московської зграї яничар це зробити?
\
 показати весь коментар
 
 
Па -ч"їму русккєхь очінь ні любєтє?Ч"їво анє Вам з дєлалє плахова?
 показати весь коментар
 
Гепа испытывает на прочность общество ,не Зелю ,тому все это по фиг ,как отреагируют на возврат старого ,вот посмотрите следующим шагом будет ,возврат памятника Ленину...
 показати весь коментар
 
 
та лисого мабуть вже продали чи перепдавили, а на місці де воно стояло та вказувало на прибиральню) вже бруківка лежить.. а вона може якщо не дай Боже пам'ятник ставити полетіти завдяки катапульті по отому строєнію де уся прокремлівська шушера сидить...
 показати весь коментар
 
 
Хочу спитати у Зе-істот, це Петіни суди чи вже Вофкіни?
 показати весь коментар
 
 
То все балаканина, як Бєня скаже так і буде. Зараз він ще не визначився, бо є важливіші справи; кенагурація, призначення уряду і силовиків.
 показати весь коментар
 
 
слуга не нашего народа хочет у нас царем стать....
Вот что его обслуга Кошкина пишет... Суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки "Все для перемоги" в центре города - Цензор.НЕТ 5337

Суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки "Все для перемоги" в центре города - Цензор.НЕТ 2895 Йозеф Кнехт‏ @jozefkneht1 8 ч.8 часов назад
Зроблю уточнення, коли я це писав, то не бачив текст Кошкіної, зараз прочитав, це б-кий п-ц. Вона не дура, це писалося спеціально. Реагувати потрібно

Суд отказал горсовету Харькова в удовлетворении иска о сносе волонтерской палатки "Все для перемоги" в центре города - Цензор.НЕТ 9476
 показати весь коментар
 
 
бояться помсти, воїни зволікати не будуть, виведуть усіх та постріляють...
 показати весь коментар
 
 
гепу, дупу и покрывающего их нарко.бизнесс и криминал сАбакова на пожизняк с полной конфискацией!!!!
 показати весь коментар
 
 
Па ч"їму ївр"єїфь очінь ні любєтє?Ч"ЇВО АНЄ вАМ З ДЄЛАДЄ ПЛАХОВА?
 показати весь коментар
 
Даєш Одесі проспект Коломойського, визволителю України від українців. А столицю з Києва перемістити в Умань, святе місце для всіх євреїв.
 показати весь коментар
 
 
Слава Богу...Одкрутіть, хоч хто-небудь, цьому недостреленому гальма на колясці...може хоч голову розіб'є, якщо куля не влучила...
 показати весь коментар
 
 
Кернес все 5 лет жил припеваючи и даже поддержал Пороха на выборах! Почему сепары и предатели у нас в шоколаде? Суд відмовив міськраді Харкова в задоволенні позову про знесення волонтерського намету "Все для перемоги" в центрі міста - Цензор.НЕТ 9506
 показати весь коментар
 
 
надеюсь 21.05.2019 за ним приедет ̶ч̶о̶р̶н̶ы̶й̶ ЗЕленый воронок ???
 показати весь коментар
 
к стати не плохо бы ожывить расследование убийства Сашка Билого-Музычко.....
 показати весь коментар
 
Не вышло у порошенковского партнёра Гепы снести мозолящее глаз напоминание о его гнилой паРашной сущности судом - ждите ночных набегов банды петюшек с битами.
Переубедить Гепу мог только снайпер, но у того дрогнул палец )))
 показати весь коментар
 
 
Гляди и суд в Украине стал украинским, вот что делают животворящие выборы.
 показати весь коментар
 
 
Я ваащето удивлен ...мэриэй(правильно набрал) Харькова и лично головой!!!! К слову ...вот так когда то выглядела .....Слобожанщина. Когда Кернесов еще в помине не было....
Суд відмовив міськраді Харкова в задоволенні позову про знесення волонтерського намету "Все для перемоги" в центрі міста - Цензор.НЕТ 3392
 показати весь коментар
 
 
Пинок сепарам - парашенку и его холую хернесу
 показати весь коментар
 
 
надо вернуть в Украине смертную казнь для коллаборантов и казнить всех этих Кернесов, Медведчуков, Ахметовых и т.д.
 показати весь коментар
 
 
адпраўце кернеса і гарсавет у АТО на тыдзень
 показати весь коментар
 
 
Безнаказанность сепаров может породить реванш.
 показати весь коментар
 
 
Слава Богу - ні реваншу сепаратистів у Харкові і в Україні!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїСуд відмовив міськраді Харкова в задоволенні позову про знесення волонтерського намету "Все для перемоги" в центрі міста
 
 
 
 
 
 вгору