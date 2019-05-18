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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
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Все про:Гринів (65) Домбровський (3) Куніцин (5) Пасхавер (1) Порошенко (8870) Расмуссен (45) Квіт (7) Бірюков (28) Гайдар Марія (6)

 Порошенко звільнив 12 позаштатних радників, серед них - Расмуссен, Бальцерович, Квіт, Пасхавер, Гринів, Куніцин і Гайдар

Президент Петро Порошенко підписав укази про звільнення низки своїх позаштатних радників.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази розміщено на сайті Адміністрації Президента.

Порошенко своїми указами звільнив:

Андерса Фог Расмуссена від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Сергія Квіта від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Олександра Пасхавера від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Ігоря Гриніва від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Марію Гайдар від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Юрія Бірюкова від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Лєшека Бальцеровича від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Сергія Куніцина від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Олександра Домбровського від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Віктора Короля від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Олександра Корнійчука від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);

Юрія Ткаченка від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127551
 
   
 Топ коментарі
 
Как поймают, Бирюкова - на кол посадить! Это первое дело. А уж опосля....... (с) Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 2112

Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 5869
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20 мая 2019
9:59
Порошенко подпишет указ об увольнении Петра Порошенко с поста президента Украины
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батько ненавидел совок напрочь и навсегда - у меня его прививка
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порошок - тот же совок. не помогла твоя прививка, imho.
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за то ты, совкодрочер, привит намертво - рад за тебя... imho
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Дякуємо Вам всім за плідну працю на Україну,. Мені дуже сумно Петро Олексійович, Геращенко, Клімкін, Пастор...(( на кого країну Україну залишаєте...на суцільного невігласа
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не будет пеця воровать потужно и 100501 рехВормы - какая жалость
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И бежать некуда.кроме Израиля,не надо было в американские выборы лезть,а советники к сожалению выродились в обычных дворцовых жополизов так что пусть увольняет.. Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 9697
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против криминальных преступлений и это не поможет- выдадут. Никто не захочет мараться.
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Израиль не даст ему официального статуса, он не из зоны боевых действий
Так что, если и уедет то в EC, и EC откажет в ответ на запрос о выдаче, как уже отказывал, и такие как ты, рассказывающие про Израиль, слова не скажут в ответ, только сделают слащаво угодливое лицо.
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Давайте уже , скорее запускайте Зебиленского в кресло . А то как то скучно на Цензоре . Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 3540 . И пообсуждать нечего . С нетерпением ждём первых указив , нового прецедента ..

Может и он сам ,, хоть на свет Божий выйдет .. ? Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 1371 .
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Перший законопроект "Про народовладдя". Так написано в його програмі. Ждьом-с.
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А что это за штуковина , - народовладдя Порошенко звільнив 12 позаштатних радників, серед них - Расмуссен, Бальцерович, Квіт, Пасхавер, Гринів, Куніцин і Гайдар - Цензор.НЕТ 269 ..? Зе хоть сам в курсе ? Или как всегда , в инстаграме случайно прочёл это слово и теперь носится с ним .?
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Ми починаємо квартал, пара па бам пам....))) сумно не буде, всім затягнути паски безпеки Україна взлітає в не відомому напрямку за кермом літака клоВун.....
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"Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар" -
"Слышишь товарищ гроза надвигается,
С белыми наши отряды сражаются,
Только в борьбе можно счастье найти,
Гайдар шагает впереди,
Гайдар шагает впереди."
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Все логично. Истёк срок полномочий, команда распускается.
Но рыгозелень в этом нашла особый глубокий смысл.
Вот что значит сильная личность!
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да сильная личность - сильно орует и сильно врет - ну и 100500 сильных рехВорм Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 3591
очень сильно Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 9882
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"Его опубликовало издание «Страна.ua»."- авторитетне прокацапське видання.

" В документе указана дата внеочередных выборов - 14 июля 2019. " - незаконно, бо має бути з моменту розпуску не менше 3 місяців, а це вже як мінімум 20 серпня.
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Тут казали шо він втік до Ростову ще 2 роки тому.
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Ви своє посилання хоч уважно читаєте? Чи тільки заголовки?
"Напомним, ранее из коалиции намеренно вышел «Народный фронт». По словам экспертов, после этого в течение 30 дней Рада должна сформировать новую коалицию. Это означает, что Зеленского лишили возможности мгновенно распустить Раду."
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Рада редко принимает мудрые решения , но это одно из них . Ни в коем случае нельзя позволить Зе завести туда кучу своих клоунов . Тогда на Украине можно уже точно ставить крест . А к осени его рэйтынг похудеет ,, нельзя ему oтдавать контроль ещё и над законодательной властью . Порошенко звільнив 12 позаштатних радників, серед них - Расмуссен, Бальцерович, Квіт, Пасхавер, Гринів, Куніцин і Гайдар - Цензор.НЕТ 8855 .
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І взагалі, не залежно від прізвища президента, не може бути в одних руках законодавча і виконавча влада. Необхідно дотримуватися балансу інтересів.
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Хитро.Но коалиции не было более 30 дней и до выхода народного фронта,значит раду все таки распустить можно.
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Перебьёшься . Порошенко уволил 12 внештатных советников, среди них - Расмуссен, Бальцерович, Квит, Пасхавер, Грынив, Куницын и Гайдар - Цензор.НЕТ 6413 .
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Перед тим, як здавать справи і посаду, я пішов у відпустку. На моє місце вже прибув "претендент", однак, перебував "за штатом"... Поки я був у відпустці, він зайняв мій кабінет, замінив меблі, перепрограмував комп"ютер, викинувши звідти багато чого потрібного, всі папери повитягував з шаф і звалив у підсобному приміщенні, як попало. Коли я прийшов, то отетерів - там "чорт ногу вломить...". А ВОНО мені заявляє: "Я тут тепер розпоряджаюсь!"
"Розпоряджаєшся"? Будь ласка... Ось ключі, печатка... Будь здоров... " Акт прийому-передачі" він "підмахнув, не дивлячись" (так горів бажанням "порулить")... А потім цілий рік мої папери розбирав, і кляв на всі заставки... Те саме і тут буде... (Правда, в гіршому вигляді - мене замінив такий же спеціаліст, хоча і набагато амбітніший... А у "ЗеБені" прийдуть дилетанти... Бо ніхто "при розумі" не погодиться йому "сраку заносить" і "косяки розгрібать...").
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очень потужно но холодно - учитесь излагать мысли яснее
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А ти більше побігай - зігрієшся... Скоро "перцювать" почнеш - сам забігаєш...
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Ещё хуже... "Пеца" палки в колёса вставляет!!!...".
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Кажуть до Донецька прибув Фіма Звягільский. Але в Раді його крісло два крісла пусте не буде. Юзік його замінить.
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Зелепух ще не на посаді, а в нього вже гори проблем.
Перша уряд США, коли адвокат Трампа каже такі речі це не просто.
"Для цього він має очиститися від прилипак з минулого та кримінальних олігархів - Ігоря Коломойського та інших. Тих, щодо яких ведуться розслідування в Америці, тих, хто перешкоджає нашій прямій комунікації з обраним президентом Зеленським", - сказав Джуліані.

Слідуюча проблема це МВФ і ситуація с приватом, якщо далі так піде не побачити йому більше кредитів від МВФ, і питання співпраці з всесвітнім банком під питанням.

Повернення ПриватБанку колишнім власникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову призведе до повного припинення співпраці України з міжнародними фінансовими інституціями.
Про це повідомив голова регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка входить до переліку інституцій Світового банку, Джейсон ПалмерДалі проблеми не закінчується, виклики з боку расєї, роздача паспортів і війна.
Проблеми на дипломатичному фронті, заняття санкцій з расєї.
Проблеми, дуже вагомі, це нові кадри, та їх відсутність.
Відсутність досвіду, відсутність прямого зв'язку і стосунків з європейськими лідерами, проблема в прийняття вірних рішень, а набравши людей в адміністрацію президента, послів, на ключові посади, яких він навіть не показав, яким він має довіряти, а їх не має досі, це просто колапс.......
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Проблема у твоего соевого Мародера-двое суток осталось при корыте,крысы уже побежали из тонущего бпп.А у Зеленского-это обычные рабочие моменты,90% которых появились из за тупости,неуемной воровитости и продажности Мародера и его своры.И все это решится,через реформированные суды-сядут усе!!!!
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Помогите "коземанде"(С), 700 (!) дураков им надо нанять на исполнительные должности, все за "коземанду"(С) делать и за все отвечать. Пожалейте "коземанду"(С), сил нет смотреть, как сбились с ног они, нанимайтесь на работу, тогда им только 699 дураков нанять нужно будет.

P.S. Вертолета до Ростова не будет, но клован Вам покажет, как на велосипеде, он в велосипедах спец.
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🅺🅾4🅴🅶🅰🆁 🇺🇸 🔞‏ @NoFated_

Вся команда Порошенко уволилась и покидает Администрацию Президента. По существующим данным, в здание ведомства уже приходили Сергей Шефир, Андрей Богдан и Кирилл Тимошенко. Будем надеяться, что пустоту не заполнит пустота.

Порошенко звільнив 12 позаштатних радників, серед них - Расмуссен, Бальцерович, Квіт, Пасхавер, Гринів, Куніцин і Гайдар - Цензор.НЕТ 6563
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а что вам баранам еще делать, только надеяться что волк будет беззубый)))
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мародера із свиньми на довічне із конфіскацією офшорів!
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ДОМБРОВСЬКОГО Олександра Георгійовича

законченный тихушный шнырь пороха по Виннице . Мразота редкая , бывший губер и просто кусок лайна. А как там говорится … свита делает короля ? Вот даже на примере этого пакостника можно дать оценку уходящему ливеру нации.
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Кто все эти люди? Сколько они получали, и какую пользу Украине принесли?
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Спроси лучше, сколько они вреда принесли! А пользы никакой.
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180 топ чиновников прахарошенки ХОТЯТ УСПЕТЬ СВАЛИТЬ ИЗ УКРАИНЫ ДО РЕШЕНИЯ СУДА. 😂😅😂
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Порошенко - политический труп, ему место под шконкой
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Как без орденов и хенеральских званий уволил? Непорядок, они же превратили Украину в Сингапур с Гонконгом а их тупо уволили? Наверное теперь их Трамп заберет поднимать Америку с колен
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НЕБАЙДУЖІ ЛЮДИ!!!
Допоможіть дітям з реконструкцією дитячого майданчика, ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ПРОЕКТ №423!!! Необхідно набрати ВСЬОГО 500 ГОЛОСІВ!!!
Це так мало для ВАС але це ТАК БАГАТО ДЛЯ ДІТЕЙ!!!
ВДЯЧНИЙ ВСІМ НЕБАЙДУЖИМ!!!
Посилання для голосування: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/11/423?fbclid=IwAR1Mx7ISKtDmgJAJ4yCy4vHUtb_ydqoVg99NrIVn1arz31Ct-ChlI-rnzKU
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Квіт викладачем у мене був, прогресивна й розумна людина... таких якраз і не вистачатиме...
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"Тихо шифером шурша крыша едет не спеша..." (с)
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Поимели с пороха ребята какую-никакую копейку, посмеиваясь.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко звільнив 12 позаштатних радників, серед них - Расмуссен, Бальцерович, Квіт, Пасхавер, Гринів, Куніцин і Гайдар
 
 
 
 
 
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