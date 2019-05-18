 Порошенко звільнив 12 позаштатних радників, серед них - Расмуссен, Бальцерович, Квіт, Пасхавер, Гринів, Куніцин і Гайдар

Як передає Цензор.НЕТ, відповідні укази розміщено на сайті Адміністрації Президента.
Порошенко своїми указами звільнив:
Андерса Фог Расмуссена від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Сергія Квіта від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Олександра Пасхавера від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Ігоря Гриніва від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Марію Гайдар від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Юрія Бірюкова від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Лєшека Бальцеровича від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Сергія Куніцина від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Олександра Домбровського від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Віктора Короля від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Олександра Корнійчука від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом);
Юрія Ткаченка від виконання обов'язків радника президента України (поза штатом).
Так что, если и уедет то в EC, и EC откажет в ответ на запрос о выдаче, как уже отказывал, и такие как ты, рассказывающие про Израиль, слова не скажут в ответ, только сделают слащаво угодливое лицо.
Может и он сам ,, хоть на свет Божий выйдет .. ? .
"Слышишь товарищ гроза надвигается,
С белыми наши отряды сражаются,
Только в борьбе можно счастье найти,
Гайдар шагает впереди,
Гайдар шагает впереди."
Но рыгозелень в этом нашла особый глубокий смысл.
Вот что значит сильная личность!
очень сильно
" В документе указана дата внеочередных выборов - 14 июля 2019. " - незаконно, бо має бути з моменту розпуску не менше 3 місяців, а це вже як мінімум 20 серпня.
"Напомним, ранее из коалиции намеренно вышел «Народный фронт». По словам экспертов, после этого в течение 30 дней Рада должна сформировать новую коалицию. Это означает, что Зеленского лишили возможности мгновенно распустить Раду."
"Розпоряджаєшся"? Будь ласка... Ось ключі, печатка... Будь здоров... " Акт прийому-передачі" він "підмахнув, не дивлячись" (так горів бажанням "порулить")... А потім цілий рік мої папери розбирав, і кляв на всі заставки... Те саме і тут буде... (Правда, в гіршому вигляді - мене замінив такий же спеціаліст, хоча і набагато амбітніший... А у "ЗеБені" прийдуть дилетанти... Бо ніхто "при розумі" не погодиться йому "сраку заносить" і "косяки розгрібать...").
кріслодва крісла пусте не буде. Юзік його замінить.
Перша уряд США, коли адвокат Трампа каже такі речі це не просто.
"Для цього він має очиститися від прилипак з минулого та кримінальних олігархів - Ігоря Коломойського та інших. Тих, щодо яких ведуться розслідування в Америці, тих, хто перешкоджає нашій прямій комунікації з обраним президентом Зеленським", - сказав Джуліані.
Слідуюча проблема це МВФ і ситуація с приватом, якщо далі так піде не побачити йому більше кредитів від МВФ, і питання співпраці з всесвітнім банком під питанням.
Повернення ПриватБанку колишнім власникам Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову призведе до повного припинення співпраці України з міжнародними фінансовими інституціями.
Про це повідомив голова регіонального представництва Міжнародної фінансової корпорації (IFC), яка входить до переліку інституцій Світового банку, Джейсон ПалмерДалі проблеми не закінчується, виклики з боку расєї, роздача паспортів і війна.
Проблеми на дипломатичному фронті, заняття санкцій з расєї.
Проблеми, дуже вагомі, це нові кадри, та їх відсутність.
Відсутність досвіду, відсутність прямого зв'язку і стосунків з європейськими лідерами, проблема в прийняття вірних рішень, а набравши людей в адміністрацію президента, послів, на ключові посади, яких він навіть не показав, яким він має довіряти, а їх не має досі, це просто колапс.......
P.S. Вертолета до Ростова не будет, но клован Вам покажет, как на велосипеде, он в велосипедах спец.
Вся команда Порошенко уволилась и покидает Администрацию Президента. По существующим данным, в здание ведомства уже приходили Сергей Шефир, Андрей Богдан и Кирилл Тимошенко. Будем надеяться, что пустоту не заполнит пустота.
законченный тихушный шнырь пороха по Виннице . Мразота редкая , бывший губер и просто кусок лайна. А как там говорится … свита делает короля ? Вот даже на примере этого пакостника можно дать оценку уходящему ливеру нации.
Допоможіть дітям з реконструкцією дитячого майданчика, ПРОГОЛОСУЙТЕ ЗА ПРОЕКТ №423!!! Необхідно набрати ВСЬОГО 500 ГОЛОСІВ!!!
Це так мало для ВАС але це ТАК БАГАТО ДЛЯ ДІТЕЙ!!!
ВДЯЧНИЙ ВСІМ НЕБАЙДУЖИМ!!!
Посилання для голосування: https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/11/423?fbclid=IwAR1Mx7ISKtDmgJAJ4yCy4vHUtb_ydqoVg99NrIVn1arz31Ct-ChlI-rnzKU