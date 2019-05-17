 Порошенко звільнив Цеголка з посади прес-секретаря президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №265 / 2019 оприлюдненому на сайті президента в п'ятницю ввечері.

"Звільнити Цеголка Святослава Петровича з посади прес-секретаря президента України", - сказано в документі.

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