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Все про:Порошенко (8870) прес-секретар (28) Цеголко (146)

 Порошенко звільнив Цеголка з посади прес-секретаря президента

Президент України Петро Порошенко звільнив Святослава Цеголка з посади прес-секретаря глави української держави.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №265 / 2019 оприлюдненому на сайті президента в п'ятницю ввечері.

"Звільнити Цеголка Святослава Петровича з посади прес-секретаря президента України", - сказано в документі.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127545
 
   
 Топ коментарі
 
ПЕДЯ!!! А КОГДА ПОРОХОБОТОВ Порошенко уволил Цеголко с должности пресс-секретаря президента - Цензор.НЕТ 1948 УВОЛИШЬ?

ОНИ ПОМОГЛИ ТЕБЕ ПРЕЗИДЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ ПРОИГРАТЬ, ПОМОГУТ И С ПАРЛАМЕНТСКИМИ/
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не может пастух сраху все стадо выпасти выгнать? Порошенко уволил Цеголко с должности пресс-секретаря президента - Цензор.НЕТ 9830
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сначала штабелями, после кремации высыплют порохом пылью Порошенко звільнив Цеголка з посади прес-секретаря президента - Цензор.НЕТ 1261
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Расспросиш у тех, кого вздернули в Нюрнберге.
Тех тоже волновали подобньіе вопросьі.
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а если я тебе не нравлюсь - ты можешь плюнуть в монитор
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сатанист, переживаешь что тебе места не хватит?
не переживай - для тебя индивидуально зарезервировано...
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Он что совсем дебил???? Что до утра подождать не мог??? То медальки вешалка всем кто под руку попался, как угорелый. Теперь пачками по началу уволильняет. Ему что дня мало???
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Все, корыто развалилось! Интересно, когда Цеголко будет пленками торговать? Порошенко звільнив Цеголка з посади прес-секретаря президента - Цензор.НЕТ 1582
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Не становитесь сейчас на пути у пэдры, он вас сгоряча обязательно или наградит, или уволит. Порошенко звільнив Цеголка з посади прес-секретаря президента - Цензор.НЕТ 165
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"Освободить Геращенко Ирину Владимировну от выполнения обязанностей .... сами понимаете каких. Теперь с другой иркой будут способствовать окружной дороге Порошенко звільнив Цеголка з посади прес-секретаря президента - Цензор.НЕТ 479
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Бабки Коломойскому за приват уже приготовил ?
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Циголко соучастник преступлений потрошиной гниды против Украинского народа и пусть не думает, что отпетляет.
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И шо переСИДЕНТ хотел этим сказать? Хотел отмазать Це-голку от своего запахана? Устроить ему будущее как чистому и непорочному журналисту?

Неее, Цэ-голка, так не получиться. В каке измазавшись, хорошо пахнуть уже не будешь.
Ты стал нэдоторканным. Тебе нужна пробитая миска. Порошенко звільнив Цеголка з посади прес-секретаря президента - Цензор.НЕТ 4150
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ПОРОХОБОТЫ Порошенко звільнив Цеголка з посади прес-секретаря президента - Цензор.НЕТ 6519 ПОД ОКНАМИ ЗЕЛЕНСКОГО. КТО И ЗАЧЕМ СОБРАЛ ЗАШКВАРНО ЛОЯЛЬНЫХ?

https://www.youtube.com/watch?v=nhb31X-hAmI
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Як відірвати свиней від корита!???Порошенко звільнив Цеголка з посади прес-секретаря президента - Цензор.НЕТ 6329
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Знаете , смотрю на фото которое сам выложил , а где эдесь Украинцы ? Пять евреев и армян . В этом и беда .
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Просто так сказалі по тєлєвізору - красіво звучіт.
Мародёрство (от фр. maraudeur «грабитель», от marauder «грабить») - военное преступление, суть которого, согласно уголовному законодательству Союза ССР, заключалась в тайном или открытом хищении на поле сражения (в том числе - в районах, подвергнутых бомбардировкам и обстрелам) вещей, находящихся при убитых и раненых военнослужащих или гражданских лицах.
Под мародёрством также понимается похищение вещей у раненых во время эвакуации[1]. В международном праве понятие мародёрства рассматривается более широко и включает в себя также ограбление жителей неприятельской территории. Мародёрство часто сопровождается актами насилия.
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Точно так же это звучит и в УК УКраины... Я тут не раз уже "дебилов", по этой причине, "мордой в говно тыкал...". Не каются... Задаю вопрос: "Порошенко - на действительной военной службе находится? Мобилизованный, "контрактник"? Нет... Как он может нести ответственность за ВОИНСКОЕ преступление, если не является его "субъектом"? Молчат... Или, наоборот - изливают потоки ругани и оскорблений... Но - ни одного слова по существу...
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ядрьоний пролєтаріат/елєкторат все ще ядриться Порошенко звільнив Цеголка з посади прес-секретаря президента - Цензор.НЕТ 7751
альо! а у кацапів коли підете прощення вимолювати?
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