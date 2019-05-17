 Порошенко звільнив Цеголка з посади прес-секретаря президента

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №265 / 2019 оприлюдненому на сайті президента в п'ятницю ввечері.
"Звільнити Цеголка Святослава Петровича з посади прес-секретаря президента України", - сказано в документі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №265 / 2019 оприлюдненому на сайті президента в п'ятницю ввечері.
"Звільнити Цеголка Святослава Петровича з посади прес-секретаря президента України", - сказано в документі.
порохомпылью
Тех тоже волновали подобньіе вопросьі.
не переживай - для тебя индивидуально зарезервировано...
Неее, Цэ-голка, так не получиться. В каке измазавшись, хорошо пахнуть уже не будешь.
Ты стал нэдоторканным. Тебе нужна пробитая миска.
https://www.youtube.com/watch?v=nhb31X-hAmI
Мародёрство (от фр. maraudeur «грабитель», от marauder «грабить») - военное преступление, суть которого, согласно уголовному законодательству Союза ССР, заключалась в тайном или открытом хищении на поле сражения (в том числе - в районах, подвергнутых бомбардировкам и обстрелам) вещей, находящихся при убитых и раненых военнослужащих или гражданских лицах.
Под мародёрством также понимается похищение вещей у раненых во время эвакуации[1]. В международном праве понятие мародёрства рассматривается более широко и включает в себя также ограбление жителей неприятельской территории. Мародёрство часто сопровождается актами насилия.
альо! а у кацапів коли підете прощення вимолювати?