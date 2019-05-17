 Порошенко звільнив Луценко з посади представника президента в Раді

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №254 / 2019, оприлюдненому в п'ятницю ввечері на сайті глави держави.
"Звільнити Луценко Ірину Степанівну від виконання обов'язків представника Президента України у Верховній Раді України (поза штатом)", - наголошується в тексті.
ночью выгоняют ******
14 ч. ·
Представник президента в ВР Ірина Луценко перед складанням повноважень «хоче дати поради» новообраному президенту Зеленському. В основному на тему «як не воювати, а конструктивно працювати з парламентом на прикладі президента Порошенка». Я напевно зроблю спойлер і сформулюю у чому принцип «конструктивної роботи» Порошенка з парламентом.
1) Набрехав з три короби і налякавши людей війною завести в парламент свою фракцію. Поставити свого спікера і вертіти регламентом як душа забажає.
2) Забезпечити безкарність регіоналам і користуватися їхніми голосами коли не вистачає своїх.
3) Носити в парламент готівку спортивними сумками і роздавати його перед голосуваннями.
4) Одних депутатів посадити на зарплату в конверті, іншим дати преференції в бізнесі, когось посадити на гачок кримінальних справ
5) Тих , хто не став курвою - поливати лайном з усіх підконтрольних телеканалів і ботоферм.
В результаті Порошенко, не маючи права ні дня займатися бізнесом протягом останніх 20 років стає мільярдером і багатіє коли країна скочується вниз в рейтингу бідності. Люди масово виїжджають з країни, а президент в підсумку програє президентські вибори популярному артисту.
у бабы Яги отвратительный день:
с утра заболела кукушка,
на ножках куриных стоит набекрень
и вся покосилась избушка.
поломана ступа, разорван сачок,
и гонит из лесу подельник.
а всё потому, что зеленый жучок -
зацарствует в понедельник
Почти по нетленке Михаила Афанасьевича.
Впрочем, пофиг. Ведьма, изыди....
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Ирина Луценко кричит Недаве: "Олег! Олег! Вынеси козла! Вынеси его нафиг".
Судя по всему, таким образу Ирина Луценко осуществляет свои функциональной обязанности одного из лидеров БПП в парламенте.
все помнят......???
Нечем крыть порохоботам. А может Порох их всех тоже разогнал(секретным указом)?
Тільки ж у них не український парламент, а якесь =вру= ...