 Порошенко звільнив Луценко з посади представника президента в Раді

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №254 / 2019, оприлюдненому в п'ятницю ввечері на сайті глави держави.

"Звільнити Луценко Ірину Степанівну від виконання обов'язків представника Президента України у Верховній Раді України (поза штатом)", - наголошується в тексті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні подала заяву Порошенку про звільнення з посади представника президента в Раді, - Ірина Луценко