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Все про:Порошенко (8870) звільнення (520) Луценко Ірина (220)

 Порошенко звільнив Луценко з посади представника президента в Раді

Президент України Петро Порошенко своїм указом звільнив нардепа з фракції "Блок Петра Порошенка" Ірину Луценко від виконання обов'язків представника президента у Верховній Раді.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі №254 / 2019, оприлюдненому в п'ятницю ввечері на сайті глави держави.

"Звільнити Луценко Ірину Степанівну від виконання обов'язків представника Президента України у Верховній Раді України (поза штатом)", - наголошується в тексті.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні подала заяву Порошенку про звільнення з посади представника президента в Раді, - Ірина Луценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127543
 
   
 Топ коментарі
 
ночью приличных людей не увольняют. Порошенко уволил Луценко с должности представителя президента в Раде - Цензор.НЕТ 5994
ночью выгоняют блядей Порошенко уволил Луценко с должности представителя президента в Раде - Цензор.НЕТ 2424
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усё... третье тысячелетие закончилось...
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Кака карьера коту под хвост! Порошенко уволил Луценко с должности представителя президента в Раде - Цензор.НЕТ 9861
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Ира "Бл@ха-муха" Луценко теперь может найти работу по своему реальному уровню, - торговать на Привозе в Одессе., например.
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Обкрадатимуть. На "точці" треба бути постійно тверезим.
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На Привоз профессионалов берут, а не "кума-налий-ще" )))
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Вообще, да, - тогда на тот рынок, на 7-ой километр, к азерам, те возьмут)) Да и для Югика найдётся работа там сообразно его интеллектуальному уровню, - мыть контейнеры.
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Луценко вдовцом оставить? Он же в конец сопьется
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Ну, его заслуги здесь нет. Просто президента выбрали нового.
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Каких людей теряем! Порошенко звільнив Луценко з посади представника президента в Раді - Цензор.НЕТ 9520Каких людей..........
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Ирина Луценко - женщина 3-го тысячелетия. Уходи в историю.
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Входить в Историю могут достойные люди. Эта баба Лу ибн Яга на достойную ну точно не тянет. Только на достойную потаскуху.
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усё... третье тысячелетие закончилось...
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Я Вас умоляю! А во что еще тут вставлять конец, если не в воду? ))
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ночью приличных людей не увольняют. Порошенко уволил Луценко с должности представителя президента в Раде - Цензор.НЕТ 5994
ночью выгоняют ****** Порошенко уволил Луценко с должности представителя президента в Раде - Цензор.НЕТ 2424
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Настигло.... Пропало все третье тысчелетие.. Как с этим жить?
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Воры и мародеры должны сидеть в тюрьме с полной конфискацией награбованного майна.
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Иди Ира---лафа всегда кончается. Допускаю что много 3-литровых банок прикопано по погребам разным. По жизни как на долгой ниве. Это есть такая модель с 4 дверями---редкая!
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Семен Семенченко

14 ч. ·

Представник президента в ВР Ірина Луценко перед складанням повноважень «хоче дати поради» новообраному президенту Зеленському. В основному на тему «як не воювати, а конструктивно працювати з парламентом на прикладі президента Порошенка». Я напевно зроблю спойлер і сформулюю у чому принцип «конструктивної роботи» Порошенка з парламентом.

1) Набрехав з три короби і налякавши людей війною завести в парламент свою фракцію. Поставити свого спікера і вертіти регламентом як душа забажає.
2) Забезпечити безкарність регіоналам і користуватися їхніми голосами коли не вистачає своїх.
3) Носити в парламент готівку спортивними сумками і роздавати його перед голосуваннями.
4) Одних депутатів посадити на зарплату в конверті, іншим дати преференції в бізнесі, когось посадити на гачок кримінальних справ
5) Тих , хто не став курвою - поливати лайном з усіх підконтрольних телеканалів і ботоферм.
В результаті Порошенко, не маючи права ні дня займатися бізнесом протягом останніх 20 років стає мільярдером і багатіє коли країна скочується вниз в рейтингу бідності. Люди масово виїжджають з країни, а президент в підсумку програє президентські вибори популярному артисту.
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Желаю фото. Дайте три. Мои внуки плохо кушают и не боцца бабы с метлой Порошенко звільнив Луценко з посади представника президента в Раді - Цензор.НЕТ 5252
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З такою поставою на роялі не зіграєш. Порошенко звільнив Луценко з посади представника президента в Раді - Цензор.НЕТ 6314
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Вай - вай, яка трагедія. Все пропало шеф, ....все пропало !
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3-я новость. Я подам ,я подала заявление об отставке, Порошенко уволил...Это что,каждая ************ (я не о гендере) в цензоре будет так уходить?
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а как была уверенна что плокулолшей будет завжды
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Вот вы все охальники, а йуге с этим еще жить
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доки , в нього , є бабло на бухло - баба Ірка може спати спокійно ...))
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***
у бабы Яги отвратительный день:
с утра заболела кукушка,
на ножках куриных стоит набекрень
и вся покосилась избушка.
поломана ступа, разорван сачок,
и гонит из лесу подельник.
а всё потому, что зеленый жучок -
зацарствует в понедельник

Порошенко звільнив Луценко з посади представника президента в Раді - Цензор.НЕТ 3383

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живут в ней два человека - один унылое говно, другой веселый правда тоже - оно... Порошенко звільнив Луценко з посади представника президента в Раді - Цензор.НЕТ 9436
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Интересно, можно было без этой уродины как то обойтись. Пятница, ночь на дворе, нормальные люди думают о выходных, а здесь это холеры....
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У этой ... только два выхода - или в психбольницу, или на зону.... И то, и другое - пожизненно!!
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Парубій - хороша людина, він багато зробив для України. Я лайкаю цій світлині.
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ПОРОХ ПРОСТО МОЛОДЕЦ, НУ А ЗЕ ПРИХОДИТ... ПЕЧАЛЬКА. ЭТО НЕ ИМИТИРОВАТЬ ИГРУ ХРЕНОМ НА РОЯЛЕ... ПОРА В НАТУРЕ ЗАБАДЯЖИТЬ 6Ю СИМФОНИЮ ШОСТАКОВИЧА ХОТЯБЫ НА СКРИПКЕ!
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Ну теперь бляха-муха может оседлать метлу, и мотаться ночами по Киеву с криками "Невидима и свободна!" Порошенко звільнив Луценко з посади представника президента в Раді - Цензор.НЕТ 8930
Почти по нетленке Михаила Афанасьевича.
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Знаете , мне грустно . Такое ****** в вышеванках разворовывало страну . Когда мы по пять . десять гривен скидывались на фронт , на лечение раненных бойцов . Эта мерзота должна сидеть . Долго !
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В США обнаружили необычную мертвую рыбу, зубы которой напоминают человеческие. Назвали рошенкой. Из сочуствий Порошенко звільнив Луценко з посади представника президента в Раді - Цензор.НЕТ 2702
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Пані Ірина дуже страшна, але не тупа як дехто.
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Петя , пошто бляху-муху обижаешь, теперь кума крылышками бяк-бяк-бяк-бяк, а за ней луцик приг-приг-приг-приг.
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Это просто какой-то трэш. Или Вальпургиева ночь.
Впрочем, пофиг. Ведьма, изыди....
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Президент Украины Петр Порошенко своим указом освободил нардепа из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирину Луценко от исполнения обязанностей представителя президента в Верховной Раде.

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Ирина Луценко кричит Недаве: "Олег! Олег! Вынеси козла! Вынеси его нафиг".

Судя по всему, таким образу Ирина Луценко осуществляет свои функциональной обязанности одного из лидеров БПП в парламенте.


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Його може звільнити тільки ВР або він сам напише заяву. Вам з ним жити ще дуже довго.
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не надейся соевый свиношнырь. алкаша уволит приступ белой гарячки.
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соевые шныри. вы звери. постить на ночь глядя фотки жинкы ххх лиття это не гуманно, это очень не мыролюбно и ваши действия подпадают под статью о запугивании и это можно расценивать как покушение на убийство путем провоцирования сердечного приступа у человека увидившего это.
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Бляха-муха! И шо теперь делать? Опять, пятый раз переоформлять всё нажитое непосильным трудом на бухгалтера? ))))
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алкаш по другому поступил. он еще месяц назад выставил на продажу все свои хатынки. но до сих пор нету желающих такое палево покупать.
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алег-г-..... надаваааа...... вынасии казла-а-а-а!!!!!!!!!!!!!!

все помнят......???
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Странно, ни одного бота на ветке! Хотя одного нашел.
Нечем крыть порохоботам. А может Порох их всех тоже разогнал(секретным указом)? Порошенко звільнив Луценко з посади представника президента в Раді - Цензор.НЕТ 54
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Ню-ню, а яке зе буде представником головного зе у Раді ?
Тільки ж у них не український парламент, а якесь =вру= ...
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