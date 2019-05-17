 Делегацію США на інавгурації Зеленського очолить міністр енергетики Перрі

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", саме він очолить американську делегацію на інавгурації Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

Перрі є міністром енергетики США з 2 березня 2017 року.

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