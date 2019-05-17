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Все про:інавгурація (89) Перрі Рік (14)

 Делегацію США на інавгурації Зеленського очолить міністр енергетики Перрі

Міністр енергетики США Рік Пері (Rick Perry) буде присутній на інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського 20 травня.

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", саме він очолить американську делегацію на інавгурації Зеленського, передає Цензор.НЕТ.

Перрі є міністром енергетики США з 2 березня 2017 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський запрошує українців вранці 20 травня прийти в Маріїнський парк перед Радою для участі в інавгурації

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127541
 
   
 Топ коментарі
 
На инаугурации Порошенко был Вице-президент США Джо Баден...
Второе по важности должностное лицо в системе исполнительной ветви федерального правительства США....

Вот так вот...это не министр энергетики..
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Делегацію США на інавгурації Зеленського очолить міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 6210вот это уровень! а секретарь секретаря дворецкого трампа не приедет? Делегацію США на інавгурації Зеленського очолить міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 6210
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министр энергетики...

От такого унижения любой нормальный президент повесился бы. Хорошо хоть не уборщицу из Белого дома пришлют и на том спасибо. Короче унижают клоуна кто как хочет.... Вечером Беня еще заставит носки стирать...
Делегацію США на інавгурації Зеленського очолить міністр енергетики Перрі - Цензор.НЕТ 2189
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Треба Ваш комент і картинку поставити першими і більше нічого не дописувати.
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Затянули инаугурацию как могли и хотят, чтобы высокопоставленные чиновники поменяли свой график за несколько дней! Соя, вы столько грязи на Зе льёте, что люди привыкли к этой лжи! Вам никто не верит.
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А... Тобто, крайніх знайшли... Ну і Слава Б. огу
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Ви, напевне, не повірите.
А я ж періодично почитую коментики зе-лохторату на його сторінці. Сказати, що це - дно, то нічого не сказати.
Вчора воно там прогунділо про День Вишиванки і морду свою неголену виставило.
Ці зебіли завивали од захоплення =какой музчіна= (кошмар), =маладой, красівий, енерґічний= ...
А одне вдарене написало: (дочекаться вже інаугурації не може, калічка) - хачю, чтоби ві нас каждий день радовалі в фєйсбукє, как сейчяс ...

Я аж завмерла і кліпала очима ... Потім думаю: чи це обов*язок-робота президента країни =радавать в фєйсбукє= щодня ?
Про що ми говоримо ?!
Я в такому дикому шоці від тих коментів ... Скільки біомаси ...
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пишут: Адвокат и доверенное лицо Дональда Трампа получил секретный платеж в размере не менее 400 000 долларов для организации первой встречи между президентом Украины Петром Порошенко и президентом США.


"Рыжий" понял, что помогать копать компромат на Байдена новая влада не планирует, а значит и министра энергетики хватит ...
барыги, что с них взять ...
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Сегодня полная луна....да, порошкососы?
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Чому тільки сьогодні? На 5 років сміху буде...
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На інавгурації будуть присутні тільки 5 президентів, Карл... Потім міністри, водії, масажисти і покоївки.
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Порох за ці роки душу й тіло поклав, щоб налагодити міжнародні стосунки, а цей кабиздох все зруйнував навіть не почавши.
73% - шоб вам діти таке зробили на старість, як оце ви зробили для Неньки.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДелегацію США на інавгурації Зеленського очолить міністр енергетики Перрі
 
 
 
 
 
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