 Делегацію США на інавгурації Зеленського очолить міністр енергетики Перрі

Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", саме він очолить американську делегацію на інавгурації Зеленського, передає Цензор.НЕТ.
Перрі є міністром енергетики США з 2 березня 2017 року.
Як стало відомо агентству "Інтерфакс-Україна", саме він очолить американську делегацію на інавгурації Зеленського, передає Цензор.НЕТ.
Перрі є міністром енергетики США з 2 березня 2017 року.
От такого унижения любой нормальный президент повесился бы. Хорошо хоть не уборщицу из Белого дома пришлют и на том спасибо. Короче унижают клоуна кто как хочет.... Вечером Беня еще заставит носки стирать...
А я ж періодично почитую коментики зе-лохторату на його сторінці. Сказати, що це - дно, то нічого не сказати.
Вчора воно там прогунділо про День Вишиванки і морду свою неголену виставило.
Ці зебіли завивали од захоплення =какой музчіна= (кошмар), =маладой, красівий, енерґічний= ...
А одне вдарене написало: (дочекаться вже інаугурації не може, калічка) - хачю, чтоби ві нас каждий день радовалі в фєйсбукє, как сейчяс ...
Я аж завмерла і кліпала очима ... Потім думаю: чи це обов*язок-робота президента країни =радавать в фєйсбукє= щодня ?
Про що ми говоримо ?!
Я в такому дикому шоці від тих коментів ... Скільки біомаси ...
"Рыжий" понял, что помогать копать компромат на Байдена новая влада не планирует, а значит и министра энергетики хватит ...
барыги, что с них взять ...
73% - шоб вам діти таке зробили на старість, як оце ви зробили для Неньки.