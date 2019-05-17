 Пропонована Кабміном модель анбандлінгу "Нафтогазу" призведе до програшу "Газпромові" 3 млрд дол. в арбітражі, - Вітренко

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

Вітренко розкритикував заяву прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана на час координаційної ради з реформ в ПЕК про те, що "Нафтогаз" має провести анбандлінг по моделі OU (ownership unbundling), оскільки вона найприйнятніша і єдина, яка може бути реалізована до кінця 2019 року .

"Я не знаю критерії цієї "прийнятності", але я можу відповідально стверджувати, що ми надали вповноваженим представникам Кабміну заключення юристів і експертів, з якими ми виграли у Стокгольмському арбітражі проти Газпрому, що наслідком вибору саме цієї моделі анбандлінгу може бути програш Газпрому у новому арбітражі, який вже ініцював Газпром, приблизно 3 мільярдів доларів замість того, щоб виграти у Газпрому 11-14 мільярдів доларів", - написал Витренко.

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Вони детально пояснили представникам Кабміну чому так станеться. Вони також пояснили чому потрібно обрати іншу модель анбандлінгу, як це дозволяє зробити європейське та українське законодавство, - ISO (незалежний системний оператор)", - написав Вітренко.

Також на думку виконавчого директора "Нафтогазу" пропозиція Кабміну значно послабить переговорну позицію української сторони на тристоронніх переговорах щодо транзиту газу після 2019 року,

"Якщо ця модель буде реалізована, то Газпром зможе вимагати в арбітражі перегляд нашого транзитного тарифу у бік зменшення, і саме тому ми будемо змушені повернути Газпрому 3 мільярди доларів", - резюмував Вітренко.



