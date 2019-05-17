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 Політика України, Економіка
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Все про:Газпром (416) Нафтогаз (532) Гройсман (3330) Вітренко Юрій (43) анбандлінг (1)

 Пропонована Кабміном модель анбандлінгу "Нафтогазу" призведе до програшу "Газпромові" 3 млрд дол. в арбітражі, - Вітренко

Модель поділу НАК "Нафтогаз України" (анбандлінгу), яку пропонує Кабінет міністрів, може привести до програшу в арбітражі проти "Газпрому" на 3 млрд доларів.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко, інформує Цензор.НЕТ.

Вітренко розкритикував заяву прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана на час координаційної ради з реформ в ПЕК про те, що "Нафтогаз" має провести анбандлінг по моделі OU (ownership unbundling), оскільки вона найприйнятніша і єдина, яка може бути реалізована до кінця 2019 року .

"Я не знаю критерії цієї "прийнятності", але я можу відповідально стверджувати, що ми надали вповноваженим представникам Кабміну заключення юристів і експертів, з якими ми виграли у Стокгольмському арбітражі проти Газпрому, що наслідком вибору саме цієї моделі анбандлінгу може бути програш Газпрому у новому арбітражі, який вже ініцював Газпром, приблизно 3 мільярдів доларів замість того, щоб виграти у Газпрому 11-14 мільярдів доларів", - написал Витренко.

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Вони детально пояснили представникам Кабміну чому так станеться. Вони також пояснили чому потрібно обрати іншу модель анбандлінгу, як це дозволяє зробити європейське та українське законодавство, - ISO (незалежний системний оператор)", - написав Вітренко.

Також на думку виконавчого директора "Нафтогазу" пропозиція Кабміну значно послабить переговорну позицію української сторони на тристоронніх переговорах щодо транзиту газу після 2019 року,

"Якщо ця модель буде реалізована, то Газпром зможе вимагати в арбітражі перегляд нашого транзитного тарифу у бік зменшення, і саме тому ми будемо змушені повернути Газпрому 3 мільярди доларів", - резюмував Вітренко.

Пропонована Кабміном модель анбандлінгу Нафтогазу призведе до програшу Газпромові 3 млрд дол. в арбітражі, - Вітренко 01
Пропонована Кабміном модель анбандлінгу Нафтогазу призведе до програшу Газпромові 3 млрд дол. в арбітражі, - Вітренко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127540
 
 
 Топ коментарі
 
Мова йде про ті 3 міліарди за які вітренко і коболєв собі міліонні бонуси виплатили і перевели в америку мамі? Чи про інші три міліарди?
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Пшло вон чмо вместе с Коболевым.
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Судя по риторике, вы явно профи в энергетике! Да, Ушат Помоев?
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Мова йде про ті 3 міліарди за які вітренко і коболєв собі міліонні бонуси виплатили і перевели в америку мамі? Чи про інші три міліарди?
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Я свыню убью , за Витренко , за Бойко ,, Медвейчука .
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Я вот это слово *анд-банд-линг* уже записал в общую тетрадку печатными буквами и завтра с обеда на лавке с дружбанами-пенсами буду применять. Там есть пара мудрых умников---так задрочу знатоков!
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По логике воюющая страна должна отрезать трубы что бы лишить финансирования противника.но в украине что-то пошло,не так
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да мы так... анбандлинг..)))) от ваших премий и "нафтогаза" в целом
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от что-то ... извините - нет )))
этот лишенец еще тот.. поц ))) (пардон)
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Хоть убейте, не верю ни Коболеву, ни Витренко. Может, из-за мамань ихних?
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Умный какой, слово такое "анбандлинг" придумал.
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Модератор удалил мой пост в профильной теме.
Напомню.
Власники - Єдиним власником НАК «Нафтога́з Украї́ни» є держава в особі Кабінету Міністрів України.
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Справді? Оце так новини. Значить мені з газпромовського бабла кобиліви-вітренки відстігнуть дивіденди? Пропонована Кабміном модель анбандлінгу "Нафтогазу" призведе до програшу "Газпрому" 3 млрд дол. в арбітражі, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8896
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Витренко нас за дураков держит? Этих миллиардов нет, но 40 миллионов долл премии Витренковская гоп-компаия уже из бюджета давно украла под это дело. Но мамы деньги уже потратили, нада ещё! Удивительно тут то, как МЫ без этих денег еще живы.
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В переводе на нормальный язык - Не ломайте на схему обогащения на кацапо-газе а то мы с кацапо-партнерами сделаем вам такой анбаЛдинг - что потеряете не только 3 ярда долл... Пропонована Кабміном модель анбандлінгу "Нафтогазу" призведе до програшу "Газпрому" 3 млрд дол. в арбітражі, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9841
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КОГДА УЖЕ ПАРАШЕНКО СО СВОИМИ ДЕБИЛАМИ УЙДЕТ?
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Вот кого гнать надо так это Вову Г. вместе со всей этой его министерской компанией. Это в результате их работы такие тарифы на коммуналку, энергоносители, транспорт, дороги и др.
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Банда предложила анбандинг? Прелесссно...))))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПропонована Кабміном модель анбандлінгу "Нафтогазу" призведе до програшу "Газпромові" 3 млрд дол. в арбітражі, - Вітренко
 
 
 
 
 
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