 Для перезавантаження антикорупційних органів немає "правового коридору", - Грановський

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання "Чи потрібне перезавантаження антикорупційної системи?" Грановський заявив: "Ось як тільки ми припинимо з вами говорити юридичними категоріями, а перейдемо на мову революційної політичної доцільності, ми тут же програли. Чи можливе перезавантаження? Давайте згадаємо, що було з Холодницьким. Він пройшов через усі кола пекла і жодне емоційне політичне рішення щодо нього не було прийнято, оскільки у нього немає правової природи, а вона полягала в іншому. Члени КДКП прийшли до висновку, що пана Холодницького слід покарати у вигляді винесення йому догани. Тому ми юридично повернутися цього кейсу не можемо. Як можна сьогодні говорити про відставку Холодницького, якщо на те немає процедури? Як можна говорити про відставку Ситника? "
Говорячи про ймовірну відставку Ситника, нардеп підкреслив: "Наскільки мені відомо, пан Ситник не був частиною цього розслідування. Коли немає підстав, використовувати виключно категорії політичної доцільності непрофесійно. Чи треба перезапустити ці органи? Моя відповідь - ні. Тому що немає правового коридору, за яким може хтось поїхати і в підсумку приїхати до цих рішень. а говорити емоціями і виходити з того, що це комусь треба, а іншим це не треба - це є спекуляція і прояв вкрай непрофесійного підходу до цих речей".
Відповідаючи на запитання "чи буде затриманий Гладковський?", соратник Порошенка зазначив: "Моє ставлення до цього питання - справа розслідується давно, напевно вона неоднозначна - була б вона однозначною, були б інші кроки, які ми з вами точно помітили. Однозначно ні, що для мене, як члена БПП, добре. Це означає, що на поверхні склад не вбачається. У будь-якій складній справі детектив, слідчий, прокурор "унюхує" склад і вже потім б'ють у правильні точки, і це точно можна зробити швидше, ніж за 2,5 року. Тому раз це так, то справа або настільки складна, що цього часу не вистачило, або настільки ж неоднозначна".
Повний текст інтерв'ю читайте тут.
Так сделайте. Генпрокурора назначили без профильного образования. А тут вдруг ступор и безнадега. Ищите и найдете!
другие подобные случаи были ?
прокуроров, судей и налоговиков - Аслунд
В Украине
19 тысяч прокуроров и 10 тысяч судей, практически все они коррумпированы. Просто
выкиньте их всех! Нет
смысла люстрировать 10-20% из них! Это сделали в Восточной Германии после
объединения, в Эстонии и Латвии после освобождения. Они выгнали всех, кто там
работал и набрали людей "снаружи". В Украине тысячи юристов, тысячи
специалистов, которые сейчас работают за рубежом и достаточно иностранцев,
которые готовы помочь в строительстве новой страны. Только тогда у вас будет
новая политика. К сожалению, именно это направление - самое неуспешное в
украинских реформах на данный момент.
кстати, не только прокуроров и судей.
учителей тупых, врачей безграмотных, налоговиков, сбушников, .....
где новых взять на их место.
умных, честных и готовых за копейки работать.
он не сказал ?
начале реформ тоже считали, что они "ничего не умеют" и у них
"никогда ничего не получится". Точно также сейчас многие считают в
Украине! Но два года реформ Бальцеровича в Польше оказалось достаточно для 25
лет экономического роста.
Эстонцы уволили буквально всех советских чиновников.
Сейчас у них уровень коррупции меньше, чем во многих странах Евросоюза. Но они
просто построили новую систему! Аналоги СБУ тоже уволили во всех балтийских
странах в полном составе!
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«Лучшая Рада при лучшем президенте»
Може, одолжить вилы у Ляшка и посадить на них парочку хитровымаханных юридычных воров?
до сих пор в Харькове по всему городу на бигбордах развешен