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Все про:НАБУ (1968) Грановський (54)

 Для перезавантаження антикорупційних органів немає "правового коридору", - Грановський

Один із найближчих до Петра Порошенка людей, нардеп від БПП Олександр Грановський заявив, що для перезавантаження антикорупційних органів в країні не вистачає юридичної бази.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання "Чи потрібне перезавантаження антикорупційної системи?" Грановський заявив: "Ось як тільки ми припинимо з вами говорити юридичними категоріями, а перейдемо на мову революційної політичної доцільності, ми тут же програли. Чи можливе перезавантаження? Давайте згадаємо, що було з Холодницьким. Він пройшов через усі кола пекла і жодне емоційне політичне рішення щодо нього не було прийнято, оскільки у нього немає правової природи, а вона полягала в іншому. Члени КДКП прийшли до висновку, що пана Холодницького слід покарати у вигляді винесення йому догани. Тому ми юридично повернутися цього кейсу не можемо. Як можна сьогодні говорити про відставку Холодницького, якщо на те немає процедури? Як можна говорити про відставку Ситника? "

Говорячи про ймовірну відставку Ситника, нардеп підкреслив: "Наскільки мені відомо, пан Ситник не був частиною цього розслідування. Коли немає підстав, використовувати виключно категорії політичної доцільності непрофесійно. Чи треба перезапустити ці органи? Моя відповідь - ні. Тому що немає правового коридору, за яким може хтось поїхати і в підсумку приїхати до цих рішень. а говорити емоціями і виходити з того, що це комусь треба, а іншим це не треба - це є спекуляція і прояв вкрай непрофесійного підходу до цих речей".

Читайте також: "Я для себе вирішив іти в парламент по мажоритарному округу. Мені потрібна незалежність" - нардеп від БПП Грановський

Відповідаючи на запитання "чи буде затриманий Гладковський?", соратник Порошенка зазначив: "Моє ставлення до цього питання - справа розслідується давно, напевно вона неоднозначна - була б вона однозначною, були б інші кроки, які ми з вами точно помітили. Однозначно ні, що для мене, як члена БПП, добре. Це означає, що на поверхні склад не вбачається. У будь-якій складній справі детектив, слідчий, прокурор "унюхує" склад і вже потім б'ють у правильні точки, і це точно можна зробити швидше, ніж за 2,5 року. Тому раз це так, то справа або настільки складна, що цього часу не вистачило, або настільки ж неоднозначна".

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127539
 
 
 Топ коментарі
 
Грановский должен ходить исключительно тюремными коридорами и при чём очень,очень давно ... Для перезагрузки антикоррупционных органов нет "правового коридора", - Грановский - Цензор.НЕТ 9154
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соя кто это токой? А это БЫВШИЙ смотрящий за судами 😷
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Єта вонючая воровская падла должга сесть лет на 20
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Грановский должен ходить исключительно тюремными коридорами и при чём очень,очень давно ... Для перезагрузки антикоррупционных органов нет "правового коридора", - Грановский - Цензор.НЕТ 9154
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соя кто это токой? А это БЫВШИЙ смотрящий за судами 😷
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и будущая мишень своих же бумерангов Для перезавантаження антикорупційних органів немає "правового коридору", - Грановський - Цензор.НЕТ 4629
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ага. потужный свинореформатор, мыролюбный.
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дарма ці всі Свинарчуки-Грановські відкривають рота - тепер всі розуміють як дуже вони налякані ... Для перезагрузки антикоррупционных органов нет "правового коридора", - Грановский - Цензор.НЕТ 5642
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Єта вонючая воровская падла должга сесть лет на 20
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Эта коррупционная морда заявляет, что потрошиные гниды и дальше намерены грабить Украину и её народ.
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думаешь что маестро зе не исправит положение, а как же с тем - придёт весна, будемо сажать...
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Это коррупционная морда так думает, а не я. Я вообще хочу всех казнокрадов судами Линча на фонарные столбы всё отнять и поделить.
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отнять и поделить - это как в реальность?
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Да - реальность, причём народ будет у них не просто отнимать, но убивать. Мусорная люстрация покажется детским лепетом.
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А что этот мордатый так уверенно говорит про неоднозначность дела Гладковского,ему незаконно дают возможность читать материалы этого дела?
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Как только снимут депутатскую неприкосновенность, п@здоте нечего будет делать в ВР, это аксиома.
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аха, значит есть проблема для весенной посадки, хм, а сколько надо чтоб создать и ещё более - что он как депутат коалиции сделал для решение проблемы? а то он на подобие ляшко, все вокруг скотиняки и я один красавец с вилами.
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"Для перезагрузки антикоррупционных органов нет "правового коридора"

Так сделайте. Генпрокурора назначили без профильного образования. А тут вдруг ступор и безнадега. Ищите и найдете!
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как-то мало одного случая с образованием генпрокурора.

другие подобные случаи были ?
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Хотите настоящих реформ? Выкиньте вон всех
прокуроров, судей и налоговиков - Аслунд

В Украине
19 тысяч прокуроров и 10 тысяч судей, практически все они коррумпированы. Просто
выкиньте их всех! Нет
смысла люстрировать 10-20% из них! Это сделали в Восточной Германии после
объединения, в Эстонии и Латвии после освобождения. Они выгнали всех, кто там
работал и набрали людей "снаружи". В Украине тысячи юристов, тысячи
специалистов, которые сейчас работают за рубежом и достаточно иностранцев,
которые готовы помочь в строительстве новой страны. Только тогда у вас будет
новая политика. К сожалению, именно это направление - самое неуспешное в
украинских реформах на данный момент.
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та я ж не против, шо надо всех выкинуть.

кстати, не только прокуроров и судей.

учителей тупых, врачей безграмотных, налоговиков, сбушников, .....

где новых взять на их место.

умных, честных и готовых за копейки работать.

он не сказал ?
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Поляки в
начале реформ тоже считали, что они "ничего не умеют" и у них
"никогда ничего не получится". Точно также сейчас многие считают в
Украине! Но два года реформ Бальцеровича в Польше оказалось достаточно для 25
лет экономического роста.

Эстонцы уволили буквально всех советских чиновников.
Сейчас у них уровень коррупции меньше, чем во многих странах Евросоюза. Но они
просто построили новую систему! Аналоги СБУ тоже уволили во всех балтийских
странах в полном составе!
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Поэтому раз это так, то дело или настолько сложное, что этого времени не хватило, либо настолько же неоднозначное"....... Дело Свиней Петрика простое,с понедельника Свиньи пойдут на ежедневное сближение с камерой Для перезагрузки антикоррупционных органов нет "правового коридора", - Грановский - Цензор.НЕТ 8659
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беня найдёт и всё и всех перезагрузит)
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Придётся со старыми Грановского посадить.
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говорят мародер там себе камеру отмарафетил.. Для перезавантаження антикорупційних органів немає "правового коридору", - Грановський - Цензор.НЕТ 8360
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Получается Петины потужны реформы и законы в Раде очередная профанация: фасад, за которым ничего нет.

«Лучшая Рада при лучшем президенте»
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Пеця дивовижний персонаж - він відповідає лише за "перамоги" ...а за невдачі взагалі ніхто не відповідає ...))
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как нет? папередники и наступная влада Для перезавантаження антикорупційних органів немає "правового коридору", - Грановський - Цензор.НЕТ 1277
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У перемоги багато батьків, а поразка завжди байстрюк



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100 ...але в їх випадку , у всіх їх "перамог" один батько - Свин ! ..))
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сказал Грановский нам как другу - я сволочь и как специалист говно, в быту ган..он , но в БПП - я незаменимый человек..
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Ты посмотри как расщебетался этот шпак на грача с элеватора советского похожий! Ну очень не охота так резко---но скоро иврит вторым государственным ставить надо. *Саша Белый вставай!*
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Есть коридор . вынести вас ****** на свалку истории , с полной конфискацией украденного .
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Уважаемый, какого из Президентов？)И о какой резни Вы говорите, неужто Волынской？ Так там граждане под Вашим флагом вроде не принимали участвие
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Я им удивляюсь . Слава Чаушеску покоя не дает ?
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а где свиношныри в теме? где их мыролюбство?
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Зеленьій корридор от Зеленского вьі наверное тоже просрали
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Во Винницкая ОПГ выдает .Ну шо дятлы ипать вас будут еще долго Это не донецкие бандюки Здесь вы голые покуярите в вышиванках
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Пипец. Высшее руководство СБУ. Нацгвардии и много кого еще из высшего руковоства Украины имеет прямых родственников,недвидимость на рассии,гражданство врага, (а часто и сами)и *****, (не могу удержаться от нецензурщины),это *********** вливает в уши разумным людям такое, что ***** (пардон),он рассматривает народ Украины как натуральных простаков,которые не смогут разобраться. Это быдло думает,что люди нихуя не понимают. Ссуки, прямая дорога им и этому толстомясому жердяю,в прокуратуру. (в новую). Прошу прощения за эмоции,не смог сдержаться.
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Какое самодовольное и самоуверенное лицо у Грановского. Он принадлежит к клану неприкасаемых . Ваши законы ему по цимбалам . Тешьте себя иллюзиями , а он будет потешаться , почивая в роскошных домах на земле обетованной . Израиль своих не выдает . Занавес . Аплодисменты .
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Здесь с Ленина недурно бы взять пример. Интересно, далеко бы он пошел с царской охранкой вместо НКВД?
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У нас багато до чого не вистачає юридичної бази... наприклад для того щоби відібрати машину яка тобі подобається, чи згвалтувати дівчину яка проти, але до бісу закон, революційна доцільність має спотяти реалізації мрій?
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Зато обворовыватьукраинский народ податками, тарифами, поборами и сборами полно юридической базы.
Може, одолжить вилы у Ляшка и посадить на них парочку хитровымаханных юридычных воров?
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Кто мне скажет, а с чего это данный свинорыл
до сих пор в Харькове по всему городу на бигбордах развешен
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Шота грановский обивняками ходит. Напоминает ту обезьяну из анекдота: "Мне в какую сторону становится, к умным, или к красивым? Блин, ну хоть разорвись!".
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у цього двбойоба ще й інтерв'ю беруть.
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Для перезагрузки антикоррупционных органов нету вас "правового коридора",

Для перезавантаження антикорупційних органів немає "правового коридору", - Грановський - Цензор.НЕТ 282
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Это говорит мразь с дипломом заочного отделения тернопольского института. Где ты а где юр процедуры шлеппер?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДля перезавантаження антикорупційних органів немає "правового коридору", - Грановський
 
 
 
 
 
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