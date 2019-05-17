EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка, Фоторепортаж
  785  3
Все про:АЗС (185) Львівщина (868) податкова міліція (1231) ДФС (2209)

 Податківці ліквідували дві нелегальні АЗС на Львівщині. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області припинили діяльність двох незаконних АЗС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Податківці ліквідували дві нелегальні АЗС на Львівщині 01

В рамках проведення операції "Акциз - 2019" було встановлено, що на території області функціонують дві АЗС, через які здійснюється реалізація паливно-мастильних матеріалів без відповідних дозвільних документів.

Податківці ліквідували дві нелегальні АЗС на Львівщині 02

Дивіться також: Податківці ліквідували на Дніпропетровщині мережу нелегальних АЗС. ФОТО

Податківці ліквідували дві нелегальні АЗС на Львівщині 03

За результатами вжитих заходів припинено цю незаконну діяльність, описано та опечатано обладнання для заправки транспортних засобів орієнтовною вартістю 200 тис. грн і 35 тонн дизельного пального орієнтовною вартістю близько 1 млн 50 тис. грн.

Податківці ліквідували дві нелегальні АЗС на Львівщині 04

Стосовно правопорушників складено протоколи за ч.1 ст.164 КУпАП, які направлено до суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127538
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Когда арестуете свинарчуков гниды,хватит бомбить малый бизнес.
 показати весь коментар
 
 
Беня ********** только из Привата более 150 миллиардов гривен тебя видно волнует меньше чем шлеперы-свинарчуки с их 52 миллионами!?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономікаПодатківці ліквідували дві нелегальні АЗС на Львівщині. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору