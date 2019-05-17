 На окупованих територіях 60% людей вважають себе громадянами України, 5% - громадянами ДНР/ЛНР, 3% - РФ, решта не визначилися, - екс-командувач ООС Наєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".
Відповідаючи на запитання про те, "Які настрої панують серед населення на окупованій території?", Наєв підкреслив: "Про настрої ... Сьогодні на окупованих територіях панують переважно проукраїнські настрої, які, однак, не афішуються через загрозу репресій з боку окупаційної влади. Цього року в Об'єднаних силах було проведено опитування громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій через КПВВ, який показав, що 60% респондентів вважають себе громадянами України, 5% - громадянами ДНР/ЛНР, 3% вважають себе громадянами Російської Федерації і СРСР. Решта не змогли визначитися зі своєю громадянською позицією".
Генерал-лейтенант, коментуючи запитання, наскільки репрезентативні такі дані, продовжив: "Таке опитування проводилося спеціальною службою, це справді громадські організації, але проводилося також опитування спеціальними розвідувальними органами. Слід розуміти, що в сюжетах російського телебачення щодо антиукраїнських настроїв на Донбасі ніколи і ніде не знайдеш правди. Я особисто мав можливість спілкуватися з людьми з непідконтрольних територій на КПВВ "Майорське" і говорив їм, що Об'єднані сили принесуть мир на всі українські землі по обидва боки лінії розмежування. Жодної агресії або неприйняття з боку людей я не відчував. Справа в тому, що час лікує багато ран, зокрема і ті, які утворилися в результаті збройного конфлікту. Люди розуміють, що Російська Федерація їх не бере до себе, люди розуміють, що Україна чекає їх, і іншого виходу, як повернутися в лоно України, немає. Саме тому Російська Федерація сьогодні видає російські паспорти для того, щоб закріпити свій вплив на тимчасово окупованій території, але більшість громадян, які там живуть, з побоюванням ставляться до такого кроку, розуміючи, що за цим нічого, крім провокацій, не буде".
"Особисто я і військові на передовій віримо і впевнені в перемозі України, і це - найголовніше. Залучення миротворчого контингенту - це справді шлях до зменшення напруги і шлях до завершення конфлікту. Але є принципова позиція - миротворчі сили мають стати насамперед на кордоні з Російською Федерацією, ділянка якої сьогодні не контролюється українською владою, і припинити поставки зброї, боєприпасів і військових на нашу територію. Миротворці мають забезпечити повноцінний режим припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування. Що стосується політики і дипломатії - то це питання не до військових", - резюмував Наєв.
А ось тобі про ОРИГІНАЛ:
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/02/3/7170456/
«ПРО «ЛОЛІТУ ФСБ.
Історія "листів ФСБ" Порошенка: на межі фейку.
Для встановлення достовірності документів УП звернулася до міжнародних експертів. Ми розуміли, що до результатів почеркознавчої експертизи, проведеної в Україні, можуть виникнути питання щодо її незаангажованості.
Тому УП направила запити до близько десяти державних та приватних спеціалізованих центрів експертизи в Латвії, Естонії та Німеччині, у тому числі до Bеllingcat. Зокрема, враховувалася наявність фахівців, які працюють з кириличним письмом.
Жоден з експертів не погодився працювати з фотокопіями документів. »
і ще:
https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/14/7168308/
-« Він зазначив, що у розпорядженні "Руставі-2" є не оригінал "заяви" Порошенка, а фотокопія документа.»
- "Ми не зобов'язані називати джерело, яке надало нам цю інформацію і документацію", - додав Меладзе.
- Сам Саакашвілі у своєму Facebook 14 січня після публікації документів на "Руставі-2" заявив: "Не можу повірити, щоб Порошенко міг залишити такий офіційний документ про співпрацю з ФСБ...»
ЖОДЕН З ЕКСПЕРТІВ НЕ ПОГОДИВСЯ ПРАЦЮВАТИ З ФОТОКОПІЯМИ ДОКУМЕНТІВ.»
Питання, до Вас, - чим ви можете підтвердити, що це не фейк?
У Вас є ОРИГІНАЛ?
Ви розумієте питання?
Ти справді, ідіот, чи тільки в стадії реміссії?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=73&v=ADRnETX4t00
Это очень точная социология, ведь люди на КПП не ощущают никакого давления со стороны власти, более точными являются только опросы зеков надзирателями, насчет того, как они любят начальника тюрьмы.
і ще - Непосредственно военное действие по освобождению Донбасса займет меньше суток, - Наев
Їм побарабану, зарплати, пенсії - головне "чтоб русссский не запрещали".
Генерал Наев делал всё что от него зависело и даже больше находясь на должности командующего ООС!
он что жить туджы переехал после увольнения??
а-а-а, укрразведка на хвосте инфу принесла,
делала там добытие языка.
принесли языка, дали иму пенсию-зарплату недоданную за 100 лет уперед и отпустили абратно у дамбас.