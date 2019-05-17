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Все про:Наєв (114) операція Об'єднаних сил (1200)

 На окупованих територіях 60% людей вважають себе громадянами України, 5% - громадянами ДНР/ЛНР, 3% - РФ, решта не визначилися, - екс-командувач ООС Наєв

Екс- командувач сил ООС на Донбасі Сергій Наєв вважає, що більшість населення окупованого Донбасу має проукраїнські погляди.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

Відповідаючи на запитання про те, "Які настрої панують серед населення на окупованій території?", Наєв підкреслив: "Про настрої ... Сьогодні на окупованих територіях панують переважно проукраїнські настрої, які, однак, не афішуються через загрозу репресій з боку окупаційної влади. Цього року в Об'єднаних силах було проведено опитування громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій через КПВВ, який показав, що 60% респондентів вважають себе громадянами України, 5% - громадянами ДНР/ЛНР, 3% вважають себе громадянами Російської Федерації і СРСР. Решта не змогли визначитися зі своєю громадянською позицією".

Генерал-лейтенант, коментуючи запитання, наскільки репрезентативні такі дані, продовжив: "Таке опитування проводилося спеціальною службою, це справді громадські організації, але проводилося також опитування спеціальними розвідувальними органами. Слід розуміти, що в сюжетах російського телебачення щодо антиукраїнських настроїв на Донбасі ніколи і ніде не знайдеш правди. Я особисто мав можливість спілкуватися з людьми з непідконтрольних територій на КПВВ "Майорське" і говорив їм, що Об'єднані сили принесуть мир на всі українські землі по обидва боки лінії розмежування. Жодної агресії або неприйняття з боку людей я не відчував. Справа в тому, що час лікує багато ран, зокрема і ті, які утворилися в результаті збройного конфлікту. Люди розуміють, що Російська Федерація їх не бере до себе, люди розуміють, що Україна чекає їх, і іншого виходу, як повернутися в лоно України, немає. Саме тому Російська Федерація сьогодні видає російські паспорти для того, щоб закріпити свій вплив на тимчасово окупованій території, але більшість громадян, які там живуть, з побоюванням ставляться до такого кроку, розуміючи, що за цим нічого, крім провокацій, не буде".

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"Особисто я і військові на передовій віримо і впевнені в перемозі України, і це - найголовніше. Залучення миротворчого контингенту - це справді шлях до зменшення напруги і шлях до завершення конфлікту. Але є принципова позиція - миротворчі сили мають стати насамперед на кордоні з Російською Федерацією, ділянка якої сьогодні не контролюється українською владою, і припинити поставки зброї, боєприпасів і військових на нашу територію. Миротворці мають забезпечити повноцінний режим припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування. Що стосується політики і дипломатії - то це питання не до військових", - резюмував Наєв.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127537
 
   
 Топ коментарі
 
24 процента проголосовавших за соевого клоуна готовы лечь под паРашу...
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Смотрю тут все експерты! Только делом занимаются не многие в отличии от военных которые находятся в районе проведения операции!
Генерал Наев делал всё что от него зависело и даже больше находясь на должности командующего ООС!
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военные на передовой верят и уверены в победе Украины, и это - самое главное. Согласен командир.
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Чесно говоря, перпенликулярно. Пусть берут паспорта и на историческую
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У этих 60 процентов историческая это Украина...и паспорта у них уже есть..
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60% так и есть, просто пропоганда и идиоты с оружием, а проблема всегда с теми кто не определился, типа им вставили на пол шишки, а они ещё думают, хорошо это или плохо ..
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А на неоккупированных...73 процента проголосовавших за клоуна готовы лечь под паРашу...
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24 процента проголосовавших за соевого клоуна готовы лечь под паРашу...
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24,45% согласньі с Президентом Порошенко, что:
На окупованих територіях 60% людей вважають себе громадянами України, 5% - громадянами ДНР/ЛНР, 3% - РФ, решта не визначилися, - екс-командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 2460



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слабенький фейк , а тепер як це виглядає в оригіналі На окупованих територіях 60% людей вважають себе громадянами України, 5% - громадянами ДНР/ЛНР, 3% - РФ, решта не визначилися, - екс-командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 9140
На окупованих територіях 60% людей вважають себе громадянами України, 5% - громадянами ДНР/ЛНР, 3% - РФ, решта не визначилися, - екс-командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 592
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Ух ти !!! «ФЕЙК В ОРІГІНАЛЄ» Це ж таке нада....

А ось тобі про ОРИГІНАЛ:
https://www.pravda.com.ua/articles/2018/02/3/7170456/
«ПРО «ЛОЛІТУ ФСБ.
Історія "листів ФСБ" Порошенка: на межі фейку.
Для встановлення достовірності документів УП звернулася до міжнародних експертів. Ми розуміли, що до результатів почеркознавчої експертизи, проведеної в Україні, можуть виникнути питання щодо її незаангажованості.
Тому УП направила запити до близько десяти державних та приватних спеціалізованих центрів експертизи в Латвії, Естонії та Німеччині, у тому числі до Bеllingcat. Зокрема, враховувалася наявність фахівців, які працюють з кириличним письмом.
Жоден з експертів не погодився працювати з фотокопіями документів. »
і ще:
https://www.pravda.com.ua/news/2018/01/14/7168308/
-« Він зазначив, що у розпорядженні "Руставі-2" є не оригінал "заяви" Порошенка, а фотокопія документа.»
- "Ми не зобов'язані називати джерело, яке надало нам цю інформацію і документацію", - додав Меладзе.
- Сам Саакашвілі у своєму Facebook 14 січня після публікації документів на "Руставі-2" заявив: "Не можу повірити, щоб Порошенко міг залишити такий офіційний документ про співпрацю з ФСБ...»
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«УП направила запити до близько десяти державних та приватних спеціалізованих центрів експертизи в Латвії, Естонії та Німеччині, у тому числі до Bеllingcat. Зокрема, враховувалася наявність фахівців, які працюють з кириличним письмом.
ЖОДЕН З ЕКСПЕРТІВ НЕ ПОГОДИВСЯ ПРАЦЮВАТИ З ФОТОКОПІЯМИ ДОКУМЕНТІВ.»

Питання, до Вас, - чим ви можете підтвердити, що це не фейк?
У Вас є ОРИГІНАЛ?
Ви розумієте питання?
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А де розписка про добровільне співробітництво з ФСБ, ГРУ і особисто з ******, дана Петром одразу після інавгурації? Щось , якось недоопрацювали...
Ти справді, ідіот, чи тільки в стадії реміссії?
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Мало того, что вы сплагиатили прозвище "клоун", так еще приписываете Пороху чисто клоунские косяки. Это Бенин клоун называл Украину проституткой, это Бенин зеленый клоун откосил от армии, это Зеленский назвал террористов постанцами, это ВАЗ собирается остановить деление Украинских территорий с мордором где-то посередине, это Вовочка первым делом позвонил подстилке путлера Додону, это после объявления победителем слуги Коломойского рашу вернули в ПАСЕ.
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та й на окупованих із 60% -95% згадують про громадянство-коли по пенсію їдуть..
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24 % запроданців що голосували за Мародера, вже давно під кремлем разом зі своїм презиком-колаборантом
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Ну, якщо вже про це зайшла мова, то Україна нарешті відригнула безпринципного соєвого колаборанта і зітхнула з полегшенням
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Пусть теперь Апарыш едет и рассказывает На оккупированных территориях 60% людей считают себя гражданами Украины, 5% - гражданами "ДНР/ЛНР", 3% - РФ, остальные не определились, - экс-командующий ООС Наев - Цензор.НЕТ 2004
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Наев - достойный командир, которого уважают многие военнослужащие от простого солдата до генерала!!!
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"В этом году в Объединенных силах был проведен опрос граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий через КПВВ, который показал "

Это очень точная социология, ведь люди на КПП не ощущают никакого давления со стороны власти, более точными являются только опросы зеков надзирателями, насчет того, как они любят начальника тюрьмы.
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Кстати да, на украинском КПВВ они конечно скажут что украинцы.
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был проведен опрос граждан, прибывающих с временно оккупированных территорий через КПВВ. А фига у них была в кармане?Источник: https://censor.net.ua/n3127537
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Українським націоналістом = патріотом України можна бути і в Канаді та на Кубані а на Донбасі сам Бог велів
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А братик твой и ты чьи граждане?
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60% людей , 5% - нелюдей, 3% - дерьмо, остальные - дерьмо в проруби...
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Ну так надо помочь освободится людям от оккупации
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Петро его за выборы нагнул, а он про соц опросы рассказывает! Хотя, связь, конечно есть...
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знайомий розповів, що рідня сестра живе в Словянську, то вони ще мріють про ДНР ЛНР.
Їм побарабану, зарплати, пенсії - головне "чтоб русссский не запрещали".
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Я не знаю как , не знаю каким образом , но и Крым будет наш и Кубань .
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а Кубань зачем надо, да и Крым.. же санкции
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Я у тебя забыл спросить . Я даже знаю где и как умру . Бабушка Марго научила .Вот так .
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Сколько можно пиариться. Пусть занимается делом.
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Странно,если всё так хорошо,то почему же эти люди давно не освобождены... На окупованих територіях 60% людей вважають себе громадянами України, 5% - громадянами ДНР/ЛНР, 3% - РФ, решта не визначилися, - екс-командувач ООС Наєв - Цензор.НЕТ 3553
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60 % вважають сабе українцями...І що їм заважало втікти з рашистського гетто ? Сам проводив соцопитування ?
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Не каждый может убежать, ни физически ни финансово
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хто хотів той втік, буда не одна така можливість
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Смотрю тут все експерты! Только делом занимаются не многие в отличии от военных которые находятся в районе проведения операции!
Генерал Наев делал всё что от него зависело и даже больше находясь на должности командующего ООС!
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Вооруженные силы Украины уже сейчас готовы к освобождению Донбасса в короткий срок при условии не вмешательства РФ.
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Та отош, вихлопки рашистські поналазять на наші землі, а ми їх травми як колорадів
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всі давно знають що собою являє РФ, тому їй ніхто не вірить адже вони загарбники!!!
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Мы верим в победу Украины благодаря нашим защитникам ЗСУ ! СЛАВА УКРАИНЕ!
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"3% - РФ". такой же процент как и гомосеков.
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военные на передовой верят и уверены в победе Украины, и это - самое главное. Согласен командир.
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Пусть собаки полаят. Всеравно победа будет за нами!!! Слава Украине!!!
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Привлечение миротворческого контингента - это действительно путь к уменьшению напряжения и путь к завершению конфликта. Но есть принципиальная позиция - миротворческие силы должны стать в первую очередь на границе с Российской Федерацией, участок которой сегодня не контролируется украинскими властями, и прекратить поставки оружия, боеприпасов и военных на нашу территорию.
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Дуже правильний підхід. Миротворчі війська правильне рішення всієї історії. Помагай вам Бог у втіленні цього плану.
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А генерал - справжній військовик, без пафосу, без істерики виконує свої обов'язки.
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Опять-таки, слова очевидца, действующего боевого генерала, которым нет оснований не доверять. Четко и по факту. Ждём развязки. Ждём Победы!!
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ООС принесёт мир на все украинские земли по обе стороны линии соприкосновения.
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Вооруженные силы Украины уже сейчас готовы к освобождению Донбасса в короткий срок при условии не вмешательства РФ.
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"Лично я и военные на передовой верим и уверены в победе Украины, и это - самое главное." Так точно пан генерал, с Вами наше войско не утратило боевого духа, а только приобрело. Это тоже Ваша заслуга.
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Генерал Наев не делает пустых и беспочвенных заявлений. Цифра 60%, это реальное число, на поддержку которого можно надеяться в случае проведения боевой операции по освобождению окупированных територий.
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"Но есть принципиальная позиция - миротворческие силы должны стать в первую очередь на границе с Российской Федерацией." Полностью одобряю и поддерживаю эту точку зрения генерала вэтом вопросе и уверен что ни я один.
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И это главное: "Лично я и военные на передовой верим и уверены в победе Украины, и это - самое главное!" 100%
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откудова цифири такие???
он что жить туджы переехал после увольнения??

а-а-а, укрразведка на хвосте инфу принесла,

делала там добытие языка.

принесли языка, дали иму пенсию-зарплату недоданную за 100 лет уперед и отпустили абратно у дамбас.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНа окупованих територіях 60% людей вважають себе громадянами України, 5% - громадянами ДНР/ЛНР, 3% - РФ, решта не визначилися, - екс-командувач ООС Наєв
 
 
 
 
 
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