 На окупованих територіях 60% людей вважають себе громадянами України, 5% - громадянами ДНР/ЛНР, 3% - РФ, решта не визначилися, - екс-командувач ООС Наєв

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

Відповідаючи на запитання про те, "Які настрої панують серед населення на окупованій території?", Наєв підкреслив: "Про настрої ... Сьогодні на окупованих територіях панують переважно проукраїнські настрої, які, однак, не афішуються через загрозу репресій з боку окупаційної влади. Цього року в Об'єднаних силах було проведено опитування громадян, які прибувають з тимчасово окупованих територій через КПВВ, який показав, що 60% респондентів вважають себе громадянами України, 5% - громадянами ДНР/ЛНР, 3% вважають себе громадянами Російської Федерації і СРСР. Решта не змогли визначитися зі своєю громадянською позицією".

Генерал-лейтенант, коментуючи запитання, наскільки репрезентативні такі дані, продовжив: "Таке опитування проводилося спеціальною службою, це справді громадські організації, але проводилося також опитування спеціальними розвідувальними органами. Слід розуміти, що в сюжетах російського телебачення щодо антиукраїнських настроїв на Донбасі ніколи і ніде не знайдеш правди. Я особисто мав можливість спілкуватися з людьми з непідконтрольних територій на КПВВ "Майорське" і говорив їм, що Об'єднані сили принесуть мир на всі українські землі по обидва боки лінії розмежування. Жодної агресії або неприйняття з боку людей я не відчував. Справа в тому, що час лікує багато ран, зокрема і ті, які утворилися в результаті збройного конфлікту. Люди розуміють, що Російська Федерація їх не бере до себе, люди розуміють, що Україна чекає їх, і іншого виходу, як повернутися в лоно України, немає. Саме тому Російська Федерація сьогодні видає російські паспорти для того, щоб закріпити свій вплив на тимчасово окупованій території, але більшість громадян, які там живуть, з побоюванням ставляться до такого кроку, розуміючи, що за цим нічого, крім провокацій, не буде".

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"Особисто я і військові на передовій віримо і впевнені в перемозі України, і це - найголовніше. Залучення миротворчого контингенту - це справді шлях до зменшення напруги і шлях до завершення конфлікту. Але є принципова позиція - миротворчі сили мають стати насамперед на кордоні з Російською Федерацією, ділянка якої сьогодні не контролюється українською владою, і припинити поставки зброї, боєприпасів і військових на нашу територію. Миротворці мають забезпечити повноцінний режим припинення вогню вздовж усієї лінії розмежування. Що стосується політики і дипломатії - то це питання не до військових", - резюмував Наєв.