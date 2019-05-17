EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Події
  2449  37
Все про:вибух (1688) граната (459) Луганщина (1713) Приватбанк (253)

 На Луганщині у відділенні Приватбанку чоловік підірвався на гранаті, намагаючись кинути її в поліцейських (оновлено)

У Луганській області у відділенні Приватбанку чоловік намагався отримати кредит за фальшивими документами. Після виклику поліції клієнт спробував кинути гранату, але підірвався сам, діставши травми, не сумісні з життям.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомила співробітник прес-служби Приватбанку Інна Музичук, інформує Цензор.НЕТ.

"У відділенні банку в Старобільську (Луганська область) невідомий громадянин намагався отримати кредит за фальшивими документами і підірвав себе бойовою гранатою, намагаючись кинути її в наряд поліції, який прибув на виклик банку.

За даними прес-служби банку, клієнтів і співробітників банку, які перебували у відділенні, серед постраждалих немає. Співробітникові поліції, якого було контужено наслідок вибуху, надана вся необхідна медична допомога", - написала Музичук.

На Луганщині у відділенні Приватбанку чоловік підірвався на гранаті, намагаючись кинути її в поліцейських 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": П'яний чоловік погрожував підірвати гранату в салоні автобуса "Харків - Чугуїв", - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

За даними Нацполіції, 17 травня о 16.30 в приміщенні філії одного з банків, що по вулиці Шевченка в м. Старобільськ, чоловік 1972 р.н. підірвав гранату. В результаті вибуху чоловік загинув на місці. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 5 цивільних осіб, з яких 2 - працівники банку, і 3 - місцеві жителі, які перебували в цей час у приміщенні.

Тілесні ушкодження отримав співробітник слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції. Постраждалі зараз перебувають у лікарні, де лікарі надають їм медичну допомогу. За попередньою інформацією загрози життю постраждалих громадян і працівника поліції немає.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127534
 
 
 Топ коментарі
 
Драсьте!.. Я от Каломойского!.. Дайте два миллиарда.. и не медленно!
 показати весь коментар
 
номинант на премию Дарвина. На Луганщині у відділенні Приватбанку чоловік підірвався на гранаті, намагаючись кинути її в поліцейських - Цензор.НЕТ 4860
 показати весь коментар
 
нажил это в смысле мыролюбно нареформил между мыролюбными перемириями?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Драсьте!.. Я от Каломойского!.. Дайте два миллиарда.. и не медленно!
 показати весь коментар
 
 
Драсьте! Я Коломойский. Верните немедленно украденный у меня банк.
 показати весь коментар
 
 
я не понял что опять банкомат Приватбанка взорвали ?
 показати весь коментар
 
вот так и порошенко еще подорвется все отнимут что нажил непосильным трудом
 показати весь коментар
 
 
нажил это в смысле мыролюбно нареформил между мыролюбными перемириями?
 показати весь коментар
 
 
А пока что, подрывается у тебя. И полыхает... На Луганщине в отделении Приватбанка мужчина подорвался на гранате, пытаясь бросить ее в полицейских - Цензор.НЕТ 1228
 показати весь коментар
 
 
а ты против потужных свиноперемирий и мыролюбства свиновальцмана?
 показати весь коментар
 
 
.....што то зачастили новости с Привата......не к добру....
 показати весь коментар
 
 
Притомні люди з 2016 року відсторонилися від привату. Хіба що епізодично проплачують деякі товари, якщо продавець не дає інщих реквізитів. До речі, не раджу ставити на Андроїд-смартфони софтину "приват24". Якщо конче необхідно проплатити зі смартфона, то краще заходити на сторінку з неосновного браузера, якому надати мінімум дозволів.
 показати весь коментар
 
минус один соевый свиношнырь потерявший заработок в связи с зашкваром свиньи.
 показати весь коментар
 
 
Да не истери , вижу что ты из "болшынства". Могу рассказать как правильно использовать огнетушитель. На Луганщине в отделении Приватбанка мужчина подорвался на гранате, пытаясь бросить ее в полицейских - Цензор.НЕТ 7941
 показати весь коментар
 
 
порохобот это в смысле заднеприводный шыкаладный ляшкован?
 показати весь коментар
 
 
вы что, голубчики! тут парами ходите?!.. в смысле, ты и 44ый..
 показати весь коментар
 
 
Пожалей чувака, у него редкий врожденный порок. На Луганщині у відділенні Приватбанку чоловік підірвався на гранаті, намагаючись кинути її в поліцейських - Цензор.НЕТ 4626
 показати весь коментар
 
 
а я бьі его даже на свою свиноферму не взял... какой с него работник
 показати весь коментар
 
 
майстри будівельники стільки заробляють у насту Харкові та айтішники більше...
 показати весь коментар
 
 
виборець Зеленського вирішив піти шляхом Коломойського і також намагався зтягнути з державного банка собі трохи грошенят
 показати весь коментар
 
 
кто то наивный еще верит что Приват банк национализировали ,кто то говорил что это пираммида была ...ага а зачем пираммиду было национализировать ...например даже тупые мокшане не национализировали МММ ...тут все оригинально и просто ..взяли и отжали ...но только отжали не у того человека ,поверте ...теперь отжимать будут назад но по-чесному
 показати весь коментар
 
 
прошу пояснити, чому написав таким шрифтом
 показати весь коментар
 
Он сам не знает, но в методичке вроде так написано.
 показати весь коментар
 
 
Извините, но это какой то бред.
Хотя ожидаема туча писателей про честно обиженного властями героя Днепра.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
в нете статья есть.После того,как пэдро узнал,шо кума гонтарева лохонулась пэдро ее по тихому "убрал".
 показати весь коментар
 
понравилось слово * клиент...надо дописать только 66
 показати весь коментар
 
Тренироваться надо гранаты кидать а потом уже кидать ...
 показати весь коментар
 
 
а если бы с рогаткой пришел, наверное себе бы глаз выбил...
 показати весь коментар
 
Наша служба и опасна и трудна..... Гниды криминальные конечно против порядка в Украине, наведем совместными усилиями порядок, народ против криминала и это сила.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїНа Луганщині у відділенні Приватбанку чоловік підірвався на гранаті, намагаючись кинути її в поліцейських (оновлено)
 
 
 
 
 
 вгору