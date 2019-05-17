 Порошенко звільнив посла України в Китаї Дьоміна

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"Звільнити Дьоміна Олега Олексійовича з посади Надзвичайного і Повноважного посла України в Китайській Народній Республіці", - йдеться в документі.

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