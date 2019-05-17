EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Президентські вибори-2019 Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2923  46
Матеріали за темою:
Все про:відставка (461) ротація (21) Наєв (114)

 Я був звільнений з посади у зв'язку з ротацією за пропозицією військового керівництва, - Наєв про відставку з посади командувача ООС

Екс-командувач Операцією об'єднаних сил Сергій Наєв розповів про особливості своєї відставки з цієї посади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

Відповідаючи на запитання про свою відставку, Наєв заявив: "Я був звільнений з посади у зв'язку з ротацією за пропозицією військового керівництва. Питання про командування Об'єднаних сил регламентуються законом "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях". Згідно з цим документом, командувач Об'єднаних сил призначається і звільняється Президентом України за поданням начальника Генерального штабу ЗС України".

На уточнююче запитання про те, що ротація не відбувається після року служби на посаді, генерал-лейтенант наголосив: "Якби не було подання, то не було б і ухваленого рішення".

Говорячи про терміни перебування на посаді нового командувача ООС, Наєв підкреслив: "Новопризначений командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сирський виконуватиме обов'язки доти, доки не буде прийнято інше рішення керівництвом держави та Збройних сил України. І я бажаю йому успіхів і сил на цій посаді".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Колишній командир 72-ї бригади Соколов і екс-начальник штабу сектора "Д" Ромигайло отримають звання генерал-майорів, а Наєва нагородять орденом Богдана Хмельницького, - Бутусов

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127530
 
   
 Топ коментарі
 
Наев достойный командир. Считаю, что он реальный кандидат на высшие военные должности в государстве.
 показати весь коментар
 
Наев досвідчена людина яка заслуговує достойну посаду ЗСУ
 показати весь коментар
 
Командир з великої літери! Такі військовослужбовці завжди на своєму місці!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Крысы и воры бегут с корабля .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Їдідь відпочивай до братухи в Кримна дачу. Замість тебе буде керувати такий сами агент Пуйла. .
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Чуб
Крысы и воры бегут с корабля
 показати весь коментар
 
Зе вернет мочить кацапов, не сомневайся! Спасибо за Службу!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А ми знаєщо, що звільнили за неголосування військовослужбовців за баригу...
 показати весь коментар
 
 
Все достойные уходят.. Никто даже близко с клоуном стоять не хочет...
 показати весь коментар
 
 
Наев достойный командир. Считаю, что он реальный кандидат на высшие военные должности в государстве.
 показати весь коментар
 
 
Мужики может я ошибаюсь . Наева лично не знаю , если он патриот а не поцтреот . Глубоко извиняюсь .
 показати весь коментар
 
 
Наев досвідчена людина яка заслуговує достойну посаду ЗСУ
 показати весь коментар
 
 
Сравниться с Наевым в компетентности согласно занимаемой должности командующего ООС - задача не из лёгких. Этот командир был безоговорочно на своём месте. Дальше - выше, успехов товарищу генералу в дальнейшем продвижении по службе! У руля должны быть достойные!
 показати весь коментар
 
 
Командир з великої літери! Такі військовослужбовці завжди на своєму місці!
 показати весь коментар
 
 
Ребята , боевые напишите , кто он ? Буду признателен .
 показати весь коментар
 
Так мені також цікаво яка буде подальша доля генерала Наєва у ЗСУ , надіюсь він не залише нас , не хотілося б втрачати досить досвідченого генерала! Надіюсь на його підвищення!
 показати весь коментар
 
 
Бойовий генерал, що достойний очолити одну з найвищих посад в ЗСУ.
 показати весь коментар
 
 
командующий Объединенных сил назначается и освобождается Президентом Украины по представлению начальника Генштаба ВСУ".Источник: https://censor.net.ua/n3127530 - і чим Наєв не сподобався Муженку ?
 показати весь коментар
 
 
Генерал Наев уважаемый офицер это могут подтвердить все кто с ним служил, у него огромный боевой опыт и такой генерал заслуживает высокой должности чтобы применить все свои знания и навыки для реформирования и модернизации ВСУ. Надеюсь новый президент Украины прислушается к мнению своих избирателей.
 показати весь коментар
 
 
...немного у нас Наевых таких однако , помниццо Лятвины были, Хамчаки, еще какие то бегунки-спринтеры и стайеры... о Наеве плохого слова от знакомых вояков не слышал, знаком со многими среднего звена...значиццо достойный таки генерал...
 показати весь коментар
 
 
Полностью поддержу. Плохих слов нет. Довелось с ним послужить!
 показати весь коментар
 
 
Добрий день. Я Вас бачила в фб.
А де тепер Наєв і які слухи ходять про його подальшу долю ?
Дякую.
 показати весь коментар
 
Справжній бойовий генерал за яким люди які довіряють йому. Сподіваємося на гідне призначення в ЗСУ.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Порохоботы, а какие его заслуги? Конкретно, а не в общем.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
1. Штатной должности командующего ООС нет. На эту должность, как и на некоторые другие (например ком. ОТУ, раньше сектора) по ротации назначаются офицеры (генералы) с других штатных должностей.
2. У Наева штатная должность - замначальника ГШ (Муженко).
3. Ротация должна была быть еще в сентябре 2018.
4. Наев - ну очень любит себя, и очень большой пиарщик. За звания и должности для себя сдаст всех. (Это даже видно по его поведению - с собой возит фотографов, журналистов, красуется в каске и бронежилете там, где совсем не надо, говорит геройские лозунги и тд.)
5. Порешал , чтобы до выборов быть командующим ООС (т.к. надо же все для победы Порошенко, более менее спокойно, не 2014, в самый раз перед выборами попиариться ).
6. Был бы другой на его месте - вообще ничего бы не поменялось (кроме пиара Наева).
7. Наева поменять должен был Сырский еще в сентябре 2018.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Если много медалек получил, то на фига ему ета ? Будет жить рядом с пидрошенком на испании так же как и пискун.
 показати весь коментар
 
Наконец -то стало понятно, кто приложил руки к ротации Наева. Ну, ничего, все что Бог дает - все к лучшему. Так что, товарищ генерал, лучшее еще впереди. Я думаю, новое руководство страны по достоинству оценит все Ваши заслуги. А Вам есть, чем похвалиться. Вы еще принесете много пользы обороне на должнлсти НГШ/как минимум/. Желаем успехов!
 показати весь коментар
 
 
Генерал - лейтенант Наев - достойный командир, которого уважают многие военнослужащие от простого солдата до генерала!!!
 показати весь коментар
 
 
Бездоганний командир!!! Велика людина!!! Доцільний призначення на посаду Начальника ГШ
 показати весь коментар
 
 
На сейчас это единственный генерал который имеет грандиозную потдержку и авторитет среди военнослужаших. Респект!!!
 показати весь коментар
 
 
На сейчас это единственный генерал который имеет грандиозную потдержку и авторитет среди военнослужаших. Респект!!! Я думаю он достоин высших назначений.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
1. Штатной должности командующего ООС нет. На эту должность, как и на некоторые другие (например ком. ОТУ, раньше сектора) по ротации назначаются офицеры (генералы) с других штатных должностей.
2. У Наева штатная должность - замначальника ГШ (Муженко).
3. Ротация должна была быть еще в сентябре 2018.
4. Наев - ну очень любит себя, и очень большой пиарщик. За звания и должности для себя сдаст всех. (Это даже видно по его поведению - с собой возит фотографов, журналистов, красуется в каске и бронежилете там, где совсем не надо, говорит геройские лозунги и тд.)
5. Порешал , чтобы до выборов быть командующим ООС (т.к. надо же все для победы Порошенко, более менее спокойно, не 2014, в самый раз перед выборами попиариться ).
6. Был бы другой на его месте - вообще ничего бы не поменялось (кроме пиара Наева).
7. Наева поменять должен был Сырский еще в сентябре 2018.
 показати весь коментар
 
 
Так полководцьі и должньі пиарить себя перед народом и солдатами для своей поддержки.
 показати весь коментар
 
 
Прочитав інтерв'ю. Дуже толкове. З генералом Наєвим в нас є хороше майбутне. Я так думаю.
Все ще попереду!
 показати весь коментар
 
 
Думаю,что генерал Наев из за своей порядочности, очень сухо и по уставному коментирует свою ротацию. Но мы все равно уверенны в том, что именно Порошенко, подло отомстил, и от него первого, поступила команда о ротации, а потом уже колесо закрутилось по инстанции.
 показати весь коментар
 
 
справжній командир та організатор якого поважають всі хто носить погони, який ввійшов в історію України як висококваліфікований командир!!!
 показати весь коментар
 
 
А де генерал Наєв зараз ? На якій посаді ? Ніде не пишуть і сам не говорить.
 показати весь коментар
 
 
Мы должны поддержать генерала Наева, особенно во время новых назначений, после инагурации нового президента. Потому, что карьеристы, выскачки и корупционеры все равно будут пытаться пролезть на самые высокие должности в ВСУ.
 показати весь коментар
 
 
Пане генерал, з Вами наше військо не втратило бойового духу, а навпаки тільки придбало. Це теж є Ваша заслуга. Служити під Вашим командуванням це честь.
 показати весь коментар
 
 
Если сейчас не поддержать генерала Наева то опять к руководству ВСУ пролезут упыри которые превращают боевую армию в бумажную и в куче бумажных докладов и справок утонут все реформы которые с таким трудом воплащал в жизнь генерал Наев на должности командущего ООС.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯ був звільнений з посади у зв'язку з ротацією за пропозицією військового керівництва, - Наєв про відставку з посади командувача ООС
 
 
 
 
 
 вгору