 Я був звільнений з посади у зв'язку з ротацією за пропозицією військового керівництва, - Наєв про відставку з посади командувача ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".

Відповідаючи на запитання про свою відставку, Наєв заявив: "Я був звільнений з посади у зв'язку з ротацією за пропозицією військового керівництва. Питання про командування Об'єднаних сил регламентуються законом "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях". Згідно з цим документом, командувач Об'єднаних сил призначається і звільняється Президентом України за поданням начальника Генерального штабу ЗС України".

На уточнююче запитання про те, що ротація не відбувається після року служби на посаді, генерал-лейтенант наголосив: "Якби не було подання, то не було б і ухваленого рішення".

Говорячи про терміни перебування на посаді нового командувача ООС, Наєв підкреслив: "Новопризначений командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сирський виконуватиме обов'язки доти, доки не буде прийнято інше рішення керівництвом держави та Збройних сил України. І я бажаю йому успіхів і сил на цій посаді".

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