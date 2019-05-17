 Я був звільнений з посади у зв'язку з ротацією за пропозицією військового керівництва, - Наєв про відставку з посади командувача ООС

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Укрінформу".
Відповідаючи на запитання про свою відставку, Наєв заявив: "Я був звільнений з посади у зв'язку з ротацією за пропозицією військового керівництва. Питання про командування Об'єднаних сил регламентуються законом "Про особливості державної політики щодо забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях в Донецькій і Луганській областях". Згідно з цим документом, командувач Об'єднаних сил призначається і звільняється Президентом України за поданням начальника Генерального штабу ЗС України".
На уточнююче запитання про те, що ротація не відбувається після року служби на посаді, генерал-лейтенант наголосив: "Якби не було подання, то не було б і ухваленого рішення".
Говорячи про терміни перебування на посаді нового командувача ООС, Наєв підкреслив: "Новопризначений командувач Об'єднаних сил генерал-лейтенант Сирський виконуватиме обов'язки доти, доки не буде прийнято інше рішення керівництвом держави та Збройних сил України. І я бажаю йому успіхів і сил на цій посаді".
Крысы и воры бегут с корабля
ідіотне дуже розумний - Непосредственно военное действие по освобождению Донбасса займет меньше суток, - Наев
А де тепер Наєв і які слухи ходять про його подальшу долю ?
Дякую.
2. У Наева штатная должность - замначальника ГШ (Муженко).
3. Ротация должна была быть еще в сентябре 2018.
4. Наев - ну очень любит себя, и очень большой пиарщик. За звания и должности для себя сдаст всех. (Это даже видно по его поведению - с собой возит фотографов, журналистов, красуется в каске и бронежилете там, где совсем не надо, говорит геройские лозунги и тд.)
5. Порешал , чтобы до выборов быть командующим ООС (т.к. надо же все для победы Порошенко, более менее спокойно, не 2014, в самый раз перед выборами попиариться ).
6. Был бы другой на его месте - вообще ничего бы не поменялось (кроме пиара Наева).
7. Наева поменять должен был Сырский еще в сентябре 2018.
2. У Наева штатная должность - замначальника ГШ (Муженко).
3. Ротация должна была быть еще в сентябре 2018.
4. Наев - ну очень любит себя, и очень большой пиарщик. За звания и должности для себя сдаст всех. (Это даже видно по его поведению - с собой возит фотографов, журналистов, красуется в каске и бронежилете там, где совсем не надо, говорит геройские лозунги и тд.)
5. Порешал , чтобы до выборов быть командующим ООС (т.к. надо же все для победы Порошенко, более менее спокойно, не 2014, в самый раз перед выборами попиариться ).
6. Был бы другой на его месте - вообще ничего бы не поменялось (кроме пиара Наева).
7. Наева поменять должен был Сырский еще в сентябре 2018.
Все ще попереду!