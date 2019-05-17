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Все про:Зеленський (1205) інавгурація (89)

 Зеленський запрошує українців вранці 20 травня прийти в Маріїнський парк перед Радою для участі в інавгурації

Новообраний президент України Володимир Зеленський запрошує українців вранці 20 травня прийти в Маріїнський парк у Києві.

Про це йдеться на сторінці Зеленського в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Дорогі українці! Я дуже хотів би скласти президентську присягу перед вами, дивлячись народу в очі. Але, на жаль, за регламентом це відбудеться в залі Верховної Ради, перед депутатами. Я запрошую всіх охочих вранці 20 травня до Маріїнського парку, звідки я вирушу до Верховної Ради", - написав Зеленський.

Новообраний президент зазначив, щов парку на великих екранах можна буде побачити клятву Президента. "Відчуватиму, що ви поруч", - додав він.

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Зеленський запрошує українців вранці 20 травня прийти в Маріїнський парк перед Радою для участі в інавгурації 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127529
 
   
 Топ коментарі
 
для участия в инаугурации Коломоыча..... Зеленский приглашает украинцев утром 20 мая прийти в Мариинский парк перед Радой для участия в инаугурации - Цензор.НЕТ 7228
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Зеленский приглашает украинцев утром 20 мая .... инавгурация марионетки? Смотреть позор Украины?На фиг, на фиг.
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не просто зелёная сопля услыхал что его далёкий предко просидел аж 1 год на троне в еврейском княжестве на перенеях но потом еройски бежал от тель то ли арабы через него прокатилсь на франков то ли франки на арабов в общем история потешная но то мля 8й век а не 21й
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Я так понимаю это последний шанс увидеть его без бронированного велосипеда
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тєлєнєнавідєніє Г+Г, ку-ку..!

ȠpuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 10 часов назад

Мені в коментах підказують що в день інавгурації 20 травня телебачення буде проводити профілактику.

Зеленський запрошує українців вранці 20 травня прийти в Маріїнський парк перед Радою для участі в інавгурації - Цензор.НЕТ 86
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а чё не на стадионе, нипаймунихера?

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Зараз Вова нема сенсу дивитися тобі в очі, ти ще нічого не зробив для народу України, там пусто, ось в кінці каденції тебе запитають чи тобі не соромно, ось тоді і подивимося.
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Це не там збиралися тітушки під час майдану??))
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прийде з пятсот проплачених 73-процентних бидлюків, це і буде перший удар ссаною тряпкою по ізбранніку бидла
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Петролюби вже місяць грають в "бабцю Вангу". Все буде зле... Ні... Все буде ще гірше... Ви просто не уявляєте, як буде погано... Не набридло?
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"А ты ( народ) опять сегодня не пришел! А я так ждал надеялся и верил...
Что зазвонят вокруг колокола колокола..
И я войду в распахнутые двери!"
Интересно сколько народу прийдет на инагурацию нового Царя, простите Князя, ах нет П(оставленного) Резидента.
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наконецто!
Начинаю жестко **********!
на ЗЕ у меня огромные надежды!
тарифы...жкх..зп...и тд.
иначе нах нам этот мессия?
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курс валют и среднюю зп зафиксировал!!!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський запрошує українців вранці 20 травня прийти в Маріїнський парк перед Радою для участі в інавгурації
 
 
 
 
 
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