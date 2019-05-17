 Військовослужбовці Нацгвардії виступили на захист гвардійця Марківа в італійському суді. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ собщили в Депаратменте коммуникации МВД Украины

В сообщении отмечается: "Зокрема, повідомили про події травня 2014 на горі Карачун у Слов’янську під час активних бойових дій із російськими бойовиками терористичної банди Гіркіна. За свідченнями українських військових, Віталій Марків не причетний до загибелі італійського репортера Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року.

У гвардійському підрозділі тоді не було важкої зброї, а саме мінометів, вогнем яких могло бути вбито потерпілого іноземного фотографа, а сам він перебував на позиціях бойовиків проросійських незаконних збройних формувань і умисно наражав себе на небезпеку, попри офіційні рекомендації посольства Італії не їхати у зону бойових дій.

Свідки пояснили, що Віталій Марків ніс службу з охорони та оборони телевізійної вежі на Карачуні у секторі відповідальності протилежному від місця загибелі італійського репортера. Інтенсивність бойових дій в цьому районі була дуже високою починаючи з 2 травня, коли зведений підрозділ сил АТО у складі гвардійців із десантниками після бою і втрат зайняв панівну висоту над містом.

Арсен Аваков подякував та висловив підтримку несправедливо обвинуваченому військовослужбовцю, його родині та український громаді, яка відвідує кожне засідання у цьому процесі.

"І сам факт цього допиту та вичерпні і переконливі покази наших свідків захисту, сподіваюся, сприятимуть встановленню істини у цій справі і дозволять італійському правосуддю винести справедливе рішення. Нам немає чого приховувати, ми відкриті і наполягаємо на невинуватості нашого солдата", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Арсен Аваков заявив, що сторона обвинувачення використовує фейковий лист нібото від НГУ, який з’явився ще минулого року на пропагандистському російському сайті "Руська весна".





Читайте також: Італійські прокурори використовують проти Марківа фіктивний лист нібито від Нацгвардії, - Аваков. ФОТО

Нагадаємо, керівництво МВС і НГУ сьогодні, 17 травня, дає свідчення на захист гвардійця Віталія Марківа, якого в Італії судять за обвинуваченням у вбивстві італійського журналіста.

Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за інспірованим обвинуваченням у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 24 травня 2014 року під час бойових дій сил АТО з бойовиками-сепаратистами І.Гіркіна в місті Слов'янськ Донецької області. Захист підсудного відкидає всі обвинувачення і наполягає на невинності українського військовослужбовця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аваков бере участь у засіданні суду у справі Марківа в Італії. ФОТОрепортаж