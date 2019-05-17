 Військовослужбовці Нацгвардії виступили на захист гвардійця Марківа в італійському суді. ФОТОрепортаж

Об этом Цензор.НЕТ собщили в Депаратменте коммуникации МВД Украины
В сообщении отмечается: "Зокрема, повідомили про події травня 2014 на горі Карачун у Слов’янську під час активних бойових дій із російськими бойовиками терористичної банди Гіркіна. За свідченнями українських військових, Віталій Марків не причетний до загибелі італійського репортера Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року.
У гвардійському підрозділі тоді не було важкої зброї, а саме мінометів, вогнем яких могло бути вбито потерпілого іноземного фотографа, а сам він перебував на позиціях бойовиків проросійських незаконних збройних формувань і умисно наражав себе на небезпеку, попри офіційні рекомендації посольства Італії не їхати у зону бойових дій.
Свідки пояснили, що Віталій Марків ніс службу з охорони та оборони телевізійної вежі на Карачуні у секторі відповідальності протилежному від місця загибелі італійського репортера. Інтенсивність бойових дій в цьому районі була дуже високою починаючи з 2 травня, коли зведений підрозділ сил АТО у складі гвардійців із десантниками після бою і втрат зайняв панівну висоту над містом.
Арсен Аваков подякував та висловив підтримку несправедливо обвинуваченому військовослужбовцю, його родині та український громаді, яка відвідує кожне засідання у цьому процесі.
"І сам факт цього допиту та вичерпні і переконливі покази наших свідків захисту, сподіваюся, сприятимуть встановленню істини у цій справі і дозволять італійському правосуддю винести справедливе рішення. Нам немає чого приховувати, ми відкриті і наполягаємо на невинуватості нашого солдата", - заявив міністр.
Нагадаємо, раніше Арсен Аваков заявив, що сторона обвинувачення використовує фейковий лист нібото від НГУ, який з’явився ще минулого року на пропагандистському російському сайті "Руська весна".
Нагадаємо, керівництво МВС і НГУ сьогодні, 17 травня, дає свідчення на захист гвардійця Віталія Марківа, якого в Італії судять за обвинуваченням у вбивстві італійського журналіста.
Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за інспірованим обвинуваченням у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 24 травня 2014 року під час бойових дій сил АТО з бойовиками-сепаратистами І.Гіркіна в місті Слов'янськ Донецької області. Захист підсудного відкидає всі обвинувачення і наполягає на невинності українського військовослужбовця.
что делал там, в зоне активных боевых действий гражданский... гражданин другой страны... в окопах боевиков... нарушая все рекомендации (запреты) посольства Италии... сам (!!!) подвергая свою жизнь опасности, о которой ему было хорошо известно...
более того ... как раз наш и не был именно в том месте, откуда могло прилететь... на беду итальянца...
за ним специально никто не охотился... его не отлавливали не расстреливали как врага...
возможно ли доказать что пуля именно этого солдата убила журналиста?
особенно если у него не было такого оружия и он был в другом месте, хотя и в том районе...
но...гранатомета в том момент у наших не было (вообще)
он не уполномочен был отдавать приказы обстреливать
в тот день он был с другой стороны горы
и журналистов предупреждали, что место хорошо простреливается и вообще...война
...а вообще-то если бы было так все однозначно и просто...суд давно бы уже принял какое-то конкретное решение... и наш как бы диалог - бессмыслен.. ни Вы ни я точно не знаем всех подробностей дела, документов, доказательств, экспертиз, опросов свидетелей.... и т.д. только эмоции и размышления в слух
повторюсь - я, так точно, не могу знать всех подробностей и конечно же могу ошибаться
но на то и есть суд, что бы установить и наказать виновного...
Как по мне, это обычное прикрыте зада нашим генералам. Нужно было наказть того, кто соврал, что минометов у нас нет. Какая разица чем мочить террористов.