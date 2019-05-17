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Все про:Італія (269) суд (5123) Слов'янськ (187) Марків (31)

 Військовослужбовці Нацгвардії виступили на захист гвардійця Марківа в італійському суді. ФОТОрепортаж

Чотири його нинішні і колишні товариші по службі з батальйону ім.Кульчицького, а також в.о. командувача НГУ генерал-лейтенант Микола Балан докладно розповіли суду про особливості військової служби і характеру бойових операцій на початку російської агресії в Донбасі.

Об этом Цензор.НЕТ собщили в Депаратменте коммуникации МВД Украины

В сообщении отмечается: "Зокрема, повідомили про події травня 2014 на горі Карачун у Слов’янську під час активних бойових дій із російськими бойовиками терористичної банди Гіркіна. За свідченнями українських військових, Віталій Марків не причетний до загибелі італійського репортера Андреа Рокеллі 24 травня 2014 року.

У гвардійському підрозділі тоді не було важкої зброї, а саме мінометів, вогнем яких могло бути вбито потерпілого іноземного фотографа, а сам він перебував на позиціях бойовиків проросійських незаконних збройних формувань і умисно наражав себе на небезпеку, попри офіційні рекомендації посольства Італії не їхати у зону бойових дій.

Свідки пояснили, що Віталій Марків ніс службу з охорони та оборони телевізійної вежі на Карачуні у секторі відповідальності протилежному від місця загибелі італійського репортера. Інтенсивність бойових дій в цьому районі була дуже високою починаючи з 2 травня, коли зведений підрозділ сил АТО у складі гвардійців із десантниками після бою і втрат зайняв панівну висоту над містом.

Арсен Аваков подякував та висловив підтримку несправедливо обвинуваченому військовослужбовцю, його родині та український громаді, яка відвідує кожне засідання у цьому процесі.

"І сам факт цього допиту та вичерпні і переконливі покази наших свідків захисту, сподіваюся, сприятимуть встановленню істини у цій справі і дозволять італійському правосуддю винести справедливе рішення. Нам немає чого приховувати, ми відкриті і наполягаємо на невинуватості нашого солдата", - заявив міністр.

Нагадаємо, раніше Арсен Аваков заявив, що сторона обвинувачення використовує фейковий лист нібото від НГУ, який з’явився ще минулого року на пропагандистському російському сайті "Руська весна".

Військовослужбовці Нацгвардії виступили на захист гвардійця Марківа в італійському суді 01
Військовослужбовці Нацгвардії виступили на захист гвардійця Марківа в італійському суді 02

Військовослужбовці Нацгвардії виступили на захист гвардійця Марківа в італійському суді 03

Читайте також: Італійські прокурори використовують проти Марківа фіктивний лист нібито від Нацгвардії, - Аваков. ФОТО

Нагадаємо, керівництво МВС і НГУ сьогодні, 17 травня, дає свідчення на захист гвардійця Віталія Марківа, якого в Італії судять за обвинуваченням у вбивстві італійського журналіста.

Віталій Марків був затриманий в Італії влітку 2017 року за інспірованим обвинуваченням у причетності до загибелі італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі 24 травня 2014 року під час бойових дій сил АТО з бойовиками-сепаратистами І.Гіркіна в місті Слов'янськ Донецької області. Захист підсудного відкидає всі обвинувачення і наполягає на невинності українського військовослужбовця.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аваков бере участь у засіданні суду у справі Марківа в Італії. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127528
 
   
 Топ коментарі
 
Какой то панопикум. Человека судят за то, что он выполнял присягу, а какой то мафиози хотел подзаработать у террористов.
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Макаронники больше верят руссми, чем нашим живым свидетелям.
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Пусть Аваков задаст всего один вопрос судьям - На каком основании покойник находился на территории Украины? Где он преходил границу и с какой целью?
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Макаронники больше верят руссми, чем нашим живым свидетелям.
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А не пора и бы и макаронников за что то взять в Украине? Щось якось не дзеркально відьувається...
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Какой то панопикум. Человека судят за то, что он выполнял присягу, а какой то мафиози хотел подзаработать у террористов.
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За каждым дерьмом следить? Кого волнует что там этот чудик делал - его там быть не должно было. Офигели - из-за всякой швали еще могут посадить солдата. Я бы вышвырнул их посла на улицу.
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Пусть Аваков задаст всего один вопрос судьям - На каком основании покойник находился на территории Украины? Где он преходил границу и с какой целью?
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Некоторым итальянцам, кремлёвские кровавые деньги совсем не пахнут.
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бред бредястый... но своего надо выручать и так долго мается... ни за что, можно сказать
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стрелять по гражданским - это не "ни за что", но если невиновен, не стрелял, не был, то пусть выпускают конечно же
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за то, в чем обвиняют нашего, так можно хватать любого военного, воевавшего в тот день в тот год... в том месте... НО
что делал там, в зоне активных боевых действий гражданский... гражданин другой страны... в окопах боевиков... нарушая все рекомендации (запреты) посольства Италии... сам (!!!) подвергая свою жизнь опасности, о которой ему было хорошо известно...
более того ... как раз наш и не был именно в том месте, откуда могло прилететь... на беду итальянца...
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он был журналист, репортер - работал
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работал...на войне...значит знал, что может прилететь в любую секунду с любой стороны от тех, кто тоже там...как бы работал....
за ним специально никто не охотился... его не отлавливали не расстреливали как врага...
возможно ли доказать что пуля именно этого солдата убила журналиста?
особенно если у него не было такого оружия и он был в другом месте, хотя и в том районе...
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вообще-то били целенаправлено в овраг где спрятались журналисты от обстрела, били из гранатомета, так что умысел был, так утверждает обвинение
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т.е. он точно знал, что там журналисты и приказал лупить по ним из гранатомета?
но...гранатомета в том момент у наших не было (вообще)
он не уполномочен был отдавать приказы обстреливать
в тот день он был с другой стороны горы
и журналистов предупреждали, что место хорошо простреливается и вообще...война
...а вообще-то если бы было так все однозначно и просто...суд давно бы уже принял какое-то конкретное решение... и наш как бы диалог - бессмыслен.. ни Вы ни я точно не знаем всех подробностей дела, документов, доказательств, экспертиз, опросов свидетелей.... и т.д. только эмоции и размышления в слух
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вообще-то были, вот сам Маркив держит его в руках
Військовослужбовці Нацгвардії виступили на захист гвардійця Марківа в італійському суді - Цензор.НЕТ 4330
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может это фото сделано позже... тех печальных событий...
повторюсь - я, так точно, не могу знать всех подробностей и конечно же могу ошибаться
но на то и есть суд, что бы установить и наказать виновного...
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полностью согласен, пусть суд разбирается, я утверждать ничего не могу, меня там не было
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а кто говорил про миномет? ты придумал?
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Кто сказал, что били целенаправленно по журналистам?? КацапСМИ? А когда это кацапСМИ вдруг не врали? И зачем нашим военным бить целенаправленно по журналистам?
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говорят об этом свидетели, выжившие журналисты
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Журналист как наркоман, что велят то и говорит, не верь.
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а что, тебе верить? ты кто вообще такой?
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Шесть генералов все лично видели, а еще - 185 полковников, но на их турпоездку в Италию бюджета уже не хватило. Генералы всю правду могут рассказать суду и суд им поверит, потому что это генералы революционной страны, где полиция и общественники воюют плечо к плечу строго по закону.
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где ты видел генералов, иди проспись...
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для таких как ты любой швейцар с блестящими пуговицами генерал.
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Что бы все были в курсе, обвинение состит из того, что итальянец погиб от примениния тяжелого вооружения (миномета) которого на тот момент не должно было быть взоне АТО, по нашим заверениям. А россине предоставили итальянцам наши же бумаги, по которым там были минометы, о чем Аваков говорит, что это подделка. Бойцы на фото дают показаня, что на тот момент минометов небыло.
Как по мне, это обычное прикрыте зада нашим генералам. Нужно было наказть того, кто соврал, что минометов у нас нет. Какая разица чем мочить террористов.
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Согласен...какая разница - были там минометы у наших или не были...журнашлюхи находились на позициях боевиков - никто не обязан был останавливать бой потому, что туда журналисты приехали. Их предупреждали, что там опасно - вся привязка к Маркову, как я понял именно в том, что Марков просил журналистов туда НЕ ехать, тк там опасно.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВійськовослужбовці Нацгвардії виступили на захист гвардійця Марківа в італійському суді. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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