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Все про:Порошенко (8870) звільнення (520) Павленко Ростислав (26)

 Порошенко звільнив директора Національного інституту стратегічних досліджень Павленка

Президент України Петро Порошенко звільнив Ростислава Павленка з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень, а також від обов'язків позаштатного радника.

Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Звільнити Павленка Ростислава Миколайовича з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень у зв'язку з поданою ним заявою. Звільнити Павленка Ростислава Миколайовича від виконання обов'язків радника Президента України (поза штатом)", - йдеться в документах.

Павленко був радником Порошенко з липня 2014 року, а з 30 липня 2018 року очолював Націнститут стратегічних досліджень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко звільнив нардепа Березенка з посади позаштатного радника

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127527
 
 
 Топ коментарі
 
Внештатный советник директора института стратегических исследований )) И все это великолепие во время войны )) Штатные , внештатные, раздутый аапарат президента и Дуся, совсем нескромный бюджет , самолеты, машины, охрана
Петя ни в чем себе не отказывал за наши деньги.
Но самое главное , своей коррупцией он украл у страны и лично у меня целых пять лет !
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у порошенка- прогрессирующая шизофрения. заметно по его поведению в обществе - срывание шапок,хватание за носы, истерический психозный смешок..и т.д.
все по диагностике сходится
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свинарчуковское направление
мальдивсоке направление
оффшорное направление
алеровское направление
семочковское направление
роттердамское направление
... короче, стратегий масса
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у порошенка- прогрессирующая шизофрения. заметно по его поведению в обществе - срывание шапок,хватание за носы, истерический психозный смешок..и т.д.
все по диагностике сходится
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параноидная шизофрения с нарастающим отрывом от реальности
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Зато какой феноменальной работоспособности парнишка, как выяснилось в последние дни.
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та пашет не покладая копыт.188 новых назначений - хто эти свыни?,24 новых хенерала - за взятие какой будки? мацкву шоли взяли? грыцяк -это вообще абсурд.танюха шизовол,наверно,как будущей соседке по палате? Вообщем крышу прорвало не по детски
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А шоб мацква, своє хрюкало сюди не сувала.
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Йде СТАНДАРТНА для ДЕМОКРАТИЧНИХ країн передача влади .
Азєопів це дивує до нестями....
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Порошенко звільнив директора Національного інституту стратегічних досліджень Павленка - Цензор.НЕТ 9011 gunpowder in the grave "у порошенка- прогрессирующая шизофрения"


у зе электората (а заодно и у команды беня-троллей на Цензоре)
- полнейшая атрофия мышления
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3127527/70243885 Порошенко звільнив директора Національного інституту стратегічних досліджень Павленка - Цензор.НЕТ 2475
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тут нет беня-тролей. Тут пасётся только соевое кодло и не даёт своими высерами общаться нормальным людям
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Днiпро, я понимаю, бывают опечатки, сам такой, но сделать в слове "депрессия" 2 ошибки! Может, чем умничать, в школу загляни?
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я видел.с телефона пишу.бывает не на ту нажмёшь
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Согласен, бывает, но! "ДЕПРЕССНЯК" это же святое.
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йде цивілізована передача влада неукам
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Внештатный советник директора института стратегических исследований )) И все это великолепие во время войны )) Штатные , внештатные, раздутый аапарат президента и Дуся, совсем нескромный бюджет , самолеты, машины, охрана
Петя ни в чем себе не отказывал за наши деньги.
Но самое главное , своей коррупцией он украл у страны и лично у меня целых пять лет !
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Пономаря с Анакондой читайте. Так надо было.
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Добавьте, Татьяна, к расточительности еще чудовищную неэффективность - эти люди говорили Петру про народную поддержку, букмекеров и стратегию "гомна на вентилятор".
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правильно, РА вже має своїх на увазі
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так шо, не та была стратэгия все 5 лет??

вот енто павароооот!!!!
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свинарчуковское направление
мальдивсоке направление
оффшорное направление
алеровское направление
семочковское направление
роттердамское направление
... короче, стратегий масса
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Он по церковной части, и обляпался по самые помидоры...Сейчас будут расхлебывать не один год! "Но он уже в париже"!
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Цьому упирьку з нульовим рейтингом пора відривати яйця без наркозу
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Как-то Ющенко шел с должности более спокойно...
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та спокою Ющенка позаздрив би навіть буддист, от до чого доводить спілкування з бджолами
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А ****... Передав булаву овочу і пішов на пасіку...
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бедолага, не початый край работы …. столько еще нужно увольнять , чернил не хватит.
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Прям какая-то зачистка внештатных сотрудников.А этот чем отличился?
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Может приписать Томос Пете его затея?А ПЦУ затея,которой несколько десятилетий.И затеяли её явно не этот тип и не Петя.Вот приписать данный подвиг Пете якобы в образовании ПЦУ,это да,в это я поверю.
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Затея нескольких десятилетий была создать Киевский Патриархат, а не Митрополию...
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государственный принтер... взбешившийся. Налицо похоже процессор сгорел
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Интересно,сколько бюджетных средств схавал этот стратегический исследователь?
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Он их отработал...соавтор с Пашинским правки в антикорупционное законодательство - освободили чиновников от полиграфа при устройстве на работу...Ну а потм -главный имиджмейкер....ну или Главный Ольгинец украинского разлива
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за що звільняєш,Пєтя
служок "на посаді"!?
Образливо до сліз! ..
Так віддано служили..
й лизали дупу...
така віддяка!? Порошенко звільнив директора Національного інституту стратегічних досліджень Павленка - Цензор.НЕТ 8476
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К сожалению, этот институт никогда не рассматривался с точки зрения стабильности и интересов страны. Его шефы всегда назначались по признаку преданности "хозяину" и его политике. Хотя и Ермолаев и Пвленко и те, кто был до них были достойными интеллектуалами. Но преданность была, при назначении, главным критерием.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко звільнив директора Національного інституту стратегічних досліджень Павленка
 
 
 
 
 
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