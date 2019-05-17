 Порошенко звільнив директора Національного інституту стратегічних досліджень Павленка

Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Звільнити Павленка Ростислава Миколайовича з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень у зв'язку з поданою ним заявою. Звільнити Павленка Ростислава Миколайовича від виконання обов'язків радника Президента України (поза штатом)", - йдеться в документах.
Павленко був радником Порошенко з липня 2014 року, а з 30 липня 2018 року очолював Націнститут стратегічних досліджень.
все по диагностике сходится
Азєопів це дивує до нестями....
у зе электората (а заодно и у команды беня-троллей на Цензоре)
- полнейшая атрофия мышления
https://censor.net.ua/comments/locate/8/3127527/70243885
Петя ни в чем себе не отказывал за наши деньги.
Но самое главное , своей коррупцией он украл у страны и лично у меня целых пять лет !
вот енто павароооот!!!!
мальдивсоке направление
оффшорное направление
алеровское направление
семочковское направление
роттердамское направление
... короче, стратегий масса
зе офшорное направление
и этим сказано все
служок "на посаді"!?
Образливо до сліз! ..
Так віддано служили..
й лизали дупу...
така віддяка!?