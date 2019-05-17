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Все про:Порошенко (8870) звільнення (520) Березенко (73)

 Порошенко звільнив нардепа Березенка з посади позаштатного радника

Президент України Петро Порошенко звільнив Сергія Березенка з посади радника глави держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Звільнити Березенка Сергія Івановича від виконання обов'язків радника Президента України (поза штатом)", - йдеться в указі.

Нагадуємо, депутат від БПП Березенко був призначений позаштатним радником Порошенка в серпні 2015 року.

Також читайте: Сьогодні подала заяву Порошенку про звільнення з посади представника президента в Раді, - Ірина Луценко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127522
 
 
 Топ коментарі
 
Звільнив петя неперевершеного майстра гречкосія..
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это не конфуз. Конфуз это когда мыролюбные реформы и потужные перемирия с перемещением грузов.

а это просто сброс баласта перед попыткой бегства.
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Звільнив петя неперевершеного майстра гречкосія..
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еще были нештатные!? А на Зелю гонят, что он сам ничего не может...
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Правильная реакция.Лучше переоценить противника,чем не дооценить!
А этот перчик уволен для того,чтобы очередные ниточки к Петиным делишкам обрезать?Типа беги Березенко,беги!Пока время есть.Главное не забудь оставить координаты...А может он просто был слишком честным из всех Петиных советников... хи-хи...Поэтому его уволили позже всех.
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хихи будет чуть позжее... только с визжанием...
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Меня вообще не интересует,что с тобой и тебе подобными,когда либо и где либо будет.
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Порошенко просто побоялся что Зеленский его забудет уволить …. Порошенко уже не президент, а советник внештатный есть....мог быть конфуз.
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это не конфуз. Конфуз это когда мыролюбные реформы и потужные перемирия с перемещением грузов.

а это просто сброс баласта перед попыткой бегства.
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А как можно уволить внештатного? Он же и так был вне штата, т.е. работал на общественных началах без зарплаты.
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Відповідь на це питання тільки рехформаторам відома.
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Вы его физиономию видели? Эта физиономия похожа на физиономию человека, который будет работать на общественных началах, без зарплаты?
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Необходимо знакомиться с мат.частью... Для ЗЕ это все вперде...
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Луценко забыл уволить почему- то, хотя этот есть квота нового президента. Самый настоящий паяц и есть Петя
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Петро, увольняй лучше своего кума, как никак, а в камере с ним веселее будет! Порошенко звільнив нардепа Березенка з посади позаштатного радника - Цензор.НЕТ 1027
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Сетки не сработали.Деньги бездарно просрал.Первый тур-15%.Второй тур 24%.Уволить мерзавца.
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ПО почав троллити ЗЕ звільненнями
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Оце тільки зараз дон Педро зрозумів, що березенкині "сітки" вийшли... бракованими? Круто! Слова "Через рік, так через рік!" набувають нового змісту. Якого саме? А дідько знає. Але набувають.

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Порохоботов убери шмара навозная . Вычеслю горе будет .
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Останній день гарантства..
Пєтя працював
як в день останній-
звільняв все й призначав... Порошенко звільнив нардепа Березенка з посади позаштатного радника - Цензор.НЕТ 769
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Порошенково охвостье рвет и мечет - остались не у дел, а в новой зраде места всем не хватит. Наговняла пэдра своим лизоблюдам по полной.
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Был внештатным стал штатным .Какие проблемы ? Лохов еще до куя
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Гут отделалси. Таких садить надо. Пожизненно
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПорошенко звільнив нардепа Березенка з посади позаштатного радника
 
 
 
 
 
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