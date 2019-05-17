 Порошенко звільнив нардепа Березенка з посади позаштатного радника

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.

"Звільнити Березенка Сергія Івановича від виконання обов'язків радника Президента України (поза штатом)", - йдеться в указі.

Нагадуємо, депутат від БПП Березенко був призначений позаштатним радником Порошенка в серпні 2015 року.

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