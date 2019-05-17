 Порошенко звільнив нардепа Березенка з посади позаштатного радника

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційний сайт президента.
"Звільнити Березенка Сергія Івановича від виконання обов'язків радника Президента України (поза штатом)", - йдеться в указі.
Нагадуємо, депутат від БПП Березенко був призначений позаштатним радником Порошенка в серпні 2015 року.
А этот перчик уволен для того,чтобы очередные ниточки к Петиным делишкам обрезать?Типа беги Березенко,беги!Пока время есть.Главное не забудь оставить координаты...А может он просто был слишком честным из всех Петиных советников... хи-хи...Поэтому его уволили позже всех.
а это просто сброс баласта перед попыткой бегства.
Пєтя працював
як в день останній-
звільняв все й призначав...