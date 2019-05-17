 Російські представники на інавгурацію Зеленського не запрошені, - МЗС

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "112 Україна" повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

"Російська Федерація не була запрошена на ці заходи. Ми запрошували наших партнерів і ті держави, які, звичайно, активно співпрацюють з Україною, є нашими партнерами і друзями", - сказала Зеленко.

Вона додала, що зараз Україна вже отримала низку підтверджень участі в інавгурації від запрошених лідерів кількох країн.

"Є підтвердження, що президенти Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини відвідають церемонію. Крім того, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, а також помічник Генерального секретаря НАТО. Будуть численні представники урядів і парламентів країн ЄС, групи семи, держав партнерів України", - сказала Зеленко.

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