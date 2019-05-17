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Все про:Зеленський (1205) інавгурація (89) Зеленко (21)

 Російські представники на інавгурацію Зеленського не запрошені, - МЗС

Російську Федерацію не запрошували для участі в церемонії інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі "112 Україна" повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

"Російська Федерація не була запрошена на ці заходи. Ми запрошували наших партнерів і ті держави, які, звичайно, активно співпрацюють з Україною, є нашими партнерами і друзями", - сказала Зеленко.

Вона додала, що зараз Україна вже отримала низку підтверджень участі в інавгурації від запрошених лідерів кількох країн.

"Є підтвердження, що президенти Латвії, Литви, Естонії, Грузії та Угорщини відвідають церемонію. Крім того, віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович, а також помічник Генерального секретаря НАТО. Будуть численні представники урядів і парламентів країн ЄС, групи семи, держав партнерів України", - сказала Зеленко.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127521
 
   
 Топ коментарі
 
Добре , що не приїдуть кацапи.. Не радий приїзду угорців..
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Если русский у тебя друг, пусть топор у тебя висит на поясе.(Казахская пословица)
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Нема чого їх звати.Вони українськоі мови не розуміють.Нехай в мокшанії сидять.
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Они потом на явочной квартире отпразднуют.))) Конспирация.)))
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Треба, щоб в понеділок 20 травня у ВР, перед присягою на інавгурації, ЗЕ попросив вибачення в українського народу за те, називав свою батьківщину Україну німецькою порноактрисою, а отриманий томос про автокефалію ПЦУ - термосом.
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Ну-ну."Дірьжі (ті) каррьмен шірьє".Біжить він "ізь віняца",аж шпортається.
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Треба, щоб в понеділок 20 травня у ВР, перед присягою на інавгурації, ЗЕ попросив вибачення в українського народу за те, називав свою батьківщину Україну німецькою порноактрисою, а отриманий томос про автокефалію ПЦУ - термосом.
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Вас ще тварюк мерзотних там не вистачало...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРосійські представники на інавгурацію Зеленського не запрошені, - МЗС
 
 
 
 
 
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