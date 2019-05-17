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Все про:Київ (6067) податки (715) податкова міліція (1231) ДФС (2209)

 Податківці домоглися арешту майна вартістю 8 млн грн у справі про ухилення від сплати податків

За поданням співробітників податкової міліції ГУ ДФС у м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури міста судом накладено арешт на майно підозрюваного в ухиленні від сплати податків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України було встановлено, що керівник одного з київських підприємств, яке займається виготовленням виробів із пластику, впродовж 2014 - 2015 років оформив низку безтоварних операцій із придбання передпродажних та логістичних послуг у підприємств з ознаками фіктивності. В результаті таких дій фігурант ухилився від сплати податків в сумі 2,9 млн грн.

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Завдяки вжитим під час слідства заходам з метою забезпечення відшкодування збитків, на майно підозрюваного вартістю понад 8 млн грн накладено арешт.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127517
 
 
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так так, а ахмєтови, каламойскіє, парашенкі і прочая депутатская шваль с міліардними оборотами від податків, канєшна, нє уклоняются.
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Это они его 4 года "вели" или доили и выдоили ?
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За два года почти три лимона уклонений на штамповке пластиковых тазиков,и против этого бизнеса мобилизовали кучу прокуроров и податкивцев? вас точно стрелять нужно,без суда.
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