 Податківці домоглися арешту майна вартістю 8 млн грн у справі про ухилення від сплати податків

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 212 КК України було встановлено, що керівник одного з київських підприємств, яке займається виготовленням виробів із пластику, впродовж 2014 - 2015 років оформив низку безтоварних операцій із придбання передпродажних та логістичних послуг у підприємств з ознаками фіктивності. В результаті таких дій фігурант ухилився від сплати податків в сумі 2,9 млн грн.

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Завдяки вжитим під час слідства заходам з метою забезпечення відшкодування збитків, на майно підозрюваного вартістю понад 8 млн грн накладено арешт.