 З українським воїном Василем Джусом, який загинув на Донбасі, попрощаються 19 травня в Івано-Франківську

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Василь Джус, 1974 року народження, прапорщик, військовослужбовець 114-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Захід", який був відряджений у зону Операції Об'єднаних Сил на посаду навідника в 79 окрему десантно-штурмову бригаду. Він загинув 16 травня під час ведення бою з найманцями РФ поблизу селища Водяне Волноваського району Донецької області від смертельного осколкового поранення, отриманого в результаті мінометного обстрілу наших позицій.

Поховають Героя наступного дня, 20 травня, в селі Букачівці Рогатинського району Івано-Франківської області.

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Василь Джус народився 25.09.1974 року. З 2018 року перебував на фронті. У нього залишилися мати і дочка".