 "Потрібно бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися", - нардеп від БПП Грановський про справу "Приватбанку"

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я не маю права виключати, що були допущені якісь помилки", - заявив Грановський.
"Ну, треба бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися. Було б дивно, якби він на них не реагував. А він вже точно не ідіот", - зазначив політик.
Грановський зазначив, що Високий суд Лондона вирішив, що Англія не має юрисдикції слухати справу щодо збитків "Приватбанку".
"Суд прийшов до висновку, що такого права немає, юрисдикції немає ні над Коломойським, ні над Боголюбовим. І в своєму рішенні суд сказав, попередньо, що ймовірно Нацбанк і Мінфін, мають право стверджувати, що було шахрайство з боку акціонерів ПриватБанку на суму, якщо не помиляюся, близько 400 млн дол, але не на мільярди, про які йшлося раніше. Це рішення в цій частині не є обов'язковим для суду, який слухатиме справу по суті, оскільки це думка виключно судді попередня і в рамках його кейса за підсудністю, не більше. Але сигнал нехороший. Це може в принципі означати, що позивачі - НБУ і МФУ, йшли хибним шляхом весь цей час", - зазначив нардеп.
Грановський запевняє, що не знає, хто насправді правий.
"Але ми маємо сьогодні якийсь проміжний результат, який, на думку Лондонського суду, в цифровому вираженні виявився в 10 разів менше, ніж сума претензій Нацбанку", - заявив нардеп.
Повний текст інтерв'ю читайте тут.
Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.
Нацбанк і Мінфін заявили, що подадуть апеляцію після офіційного оприлюднення рішення суду і впевнені у своїй правоті.
как видим, в глазах всех мразей патриотизм = идиотизм.
другими словами, "каким надо быть идиотом чтобы быть патриотом и не развести страну на несколько миллиардов".
жесть.
У тебе є житло? Ми його націоналізуємо. Зробим там ремонт(спонтом) і ти будеш за нього платити, як за євроремонт. Байдуже, що у тебе там був євроремонт, ми подивились і побачили, що твоя колишня квартира була в убитому стані. Тому ти нам будеш винний ще й за євроремонт. Зрозумів?
Чеширский кот @MFardplrCN1ZgZl
-Мама, что такое патриотизм? -Сынок, это когда люди работают каждый день, чтоб мы могли иметь виллы за рубежом, дорогие яхты,занимать достойные места в списке Forbes и так далее. -Но мама,разве люди не злятся по этому поводу? -Конечно злятся,это называется экстремизмом!(С)
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В ЭТИХ СЛОВАХ ВСЯ УБЛЮДОЧНАЯ СУЩНОСТЬ ГРАНОВСКОГО
ВОТ КАК ТАКИЕ СТАНОВЯТСЯ НАРОДНЫМИ ДЕПУТАТАМИ?
ЕСЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗА НЕГО ГОЛОСОВАЛИ, ТОГДА ПОНЯТНО ПОЧЕМУ МЫ ТАК ЖИВЕМ
И НЕ СЛУЧАЙНО ГРАНОВСКИЙ ОКАЗАЛСЯ НЕ ПРОСТО В ПАРТИИ ПОРОШЕНКО, А ФАКТИЧЕСКИ РУКОВОДИЛ ЕЕ
КАКОЙ ПОРОШЕНКО ТАКОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТАКАЯ и ВСЯ ПАРТИЯ БПП.
А ЕСЛИ СКАЗАЛ, НО НЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ МЕРЫ, ТО ЭТО - УМЫСЕЛ СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ, ЗА КОТОРЫЙ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ РАССЧИТАЛСЯ ПРОСТОЙ НАРОД
НАШ НАРОД .... РАЗВОДЯТ КАК ХОТЯТ ТОЛЬКО ПОТОМУ ШО ОН МОЛЧИТ
И БУДУТ РАЗВОДИТЬ, ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НАРОД БУДЕТ ПОЗВОЛЯТЬ ЭТО ДЕЛАТЬ.
Я не знаю что сделали с Приватом - нет информации, кроме шоколадной. Но шоколадной информации я не верю, т.к. сама с конца 2015 г. не могу получить несчастные обесцененные 200 тыс. грн., которые у меня украли решением Ворушилина.
Теперь ход за Беней
https://youtube.com/watch?v=6BfmOHmpHVk
А может Грановский по-ЗЕленел?
Ответил на Ваш вопрос.
P.S. Когда Вы расчитываете на среднестатистичекое количество наличных денег, а тут вдруг аврал в 20-30 раз превышающий спрос. Вариант один - огргичение на снятие наличных.
Их нужно заказать, подготовить для банкоматов и т.д. А это время.
За неделю ажиотажа было снято несколько миллиардов в гривневом эквиваленте, в том числе большое количество депозитов.
Отвечал на вопрос, - "Помним очереди. Вот только если деньги были то откуда очереди?"
По-поводу 150 ярдов, спорно. Так было озвучено, что двумя траншами докапитализировали, а был ли "мальчик"? Документы покажите.
активи з Привату Бєня почав виводити раніше(в основному через філіал на Кіпрі).
Але якось так сталося,що Нацбанк(Бл..дь Гонтарєва) цей факт "не помітив"
В разгаре кризиса (война, дефицит бюджета, необходимость инвестиций).
И тут искусственный банковский кризис. И Порошенко весь в белом.
але..
ЯКІ ПРЕТЕНЗІЇ ДО БЄНІ -БІЗНЕСМЕНА,КОТРИЙ ТАК ПРАЦЮЄ!?
питаннямат до того,хто цю "кадру" призначив
З приводу статків Пороха в 100 разів за рік - підтвердження цьому будуть?
А щодо "государство, которое должно возместить убытки Бене."... Ну, в 'держави' гроші беруться з наших податків, тобто коли ви кажете, що вона має заплатити Коломойському компенсацію, це автоматично значить, що ви, я та всі решта громадян України винні йому ті ярди доларів. Готові розщедритися біднесенькому олігарху на нову яхту? )
А сколько взяли на других банках?
Шо то кажется находится объяснение почему у нас доллар по 26 стал...
Кажись от Пети как от чумного начинают шарахаться - судьи, друзья, прокуроры...
Восени Народ масово проголосує за НОВИЙ БПП І ЦІ ПОМИЛКИ БУДУТЬ ВИПРАВЛЕНІ !
Гонтарєва!
Вєрнісь!
Ми фсьо прастім!