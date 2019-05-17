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Все про:Коломойський (369) націоналізація (97) Грановський (54) Приватбанк (253)

 "Потрібно бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися", - нардеп від БПП Грановський про справу "Приватбанку"

Один із найближчих до Петра Порошенка людей, нардеп від БПП Олександр Грановський не виключає, що під час націоналізації "Приватбанку" були допущені помилки.

Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я не маю права виключати, що були допущені якісь помилки", - заявив Грановський.

"Ну, треба бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися. Було б дивно, якби він на них не реагував. А він вже точно не ідіот", - зазначив політик.

Читайте також: Денаціоналізація "Приватбанку" призведе до припинення співпраці з міжнародними інституціями, - Світовий банк

Грановський зазначив, що Високий суд Лондона вирішив, що Англія не має юрисдикції слухати справу щодо збитків "Приватбанку".

"Суд прийшов до висновку, що такого права немає, юрисдикції немає ні над Коломойським, ні над Боголюбовим. І в своєму рішенні суд сказав, попередньо, що ймовірно Нацбанк і Мінфін, мають право стверджувати, що було шахрайство з боку акціонерів ПриватБанку на суму, якщо не помиляюся, близько 400 млн дол, але не на мільярди, про які йшлося раніше. Це рішення в цій частині не є обов'язковим для суду, який слухатиме справу по суті, оскільки це думка виключно судді попередня і в рамках його кейса за підсудністю, не більше. Але сигнал нехороший. Це може в принципі означати, що позивачі - НБУ і МФУ, йшли хибним шляхом весь цей час", - зазначив нардеп.

Також читайте: Рішення судів щодо націоналізації "Приватбанку" вигідні і Коломойському, і Порошенку, - Данилюк

Грановський запевняє, що не знає, хто насправді правий.

"Але ми маємо сьогодні якийсь проміжний результат, який, на думку Лондонського суду, в цифровому вираженні виявився в 10 разів менше, ніж сума претензій Нацбанку", - заявив нардеп.

Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НБУ програв апеляцію за позовом колишнього співвласника "Приватбанку"

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Нацбанк і Мінфін заявили, що подадуть апеляцію після офіційного оприлюднення рішення суду і впевнені у своїй правоті.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3127511
 
   
 Топ коментарі
 
Тобто Грановський знав, що там не все чисто і мовчав? Чому мовчав?
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Я десятки раз задавал порохоботам вопрос : Почему у них нет вопросов к НБУ ? Почему НБУ все суды проигрывает и при этом нет криков про "беспредел" судей ?
Ответ один : Зеленский наркоман.
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Петя нагрел Беню,но как всегда Жадность Фраера Сгубила..!!
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Гран- растение пырий называется.С помощью Гепы окучивает себе округ наХарьковщине.Харьковские лохи обязательно его изберут..К Харьковским берегам вечно приплывают отходы жизнедеятельности для дальнейшего размножения.
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Зная липкие ручки Порошенко, схема работала так - под видом кредитов деньги выводились на Кипр, и возвращались назад на операционную деятельность. Приват работал, был в прибыли, выполнял все обязательства. Но тут Порошенко решил его отжать и уничтожить единственного олигарха, вставшего на защиту страны, спрвоцировав панику. Ессно, круговорот денег прекратился. И вот бооольшой вопрос - а кто виноват? Путин отымел Коломойского в Крыму и на Донбассе, а Порошенко - внутри Украины
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Не переживай , коломойский вернулся ( тут возмущались почему Израиль , не выдает преступников) и наведет порядок , отимеет весь лохторат , все 75 %
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Тебе попка не болит, 5 лет тебя сношают самыми извращёнными способами.
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ну и явно не патриот.

как видим, в глазах всех мразей патриотизм = идиотизм.

другими словами, "каким надо быть идиотом чтобы быть патриотом и не развести страну на несколько миллиардов".

жесть.
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Тобі вже суд Лондона сказав, що ніяких вкрадених мільярдів доларів не було. Був вкрадений банк, приватна власність. Чи у вас в мінстеці одні дебіли сидять?
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Дебил не может понять то, что уже не просто на русском написано, но и разжевано. Суд Лондова не вправе рассматривать это дело. А значит. Не имеет права решить украл Коломойский деньги или нет. Но этого Суд не опровергает. И сколько украдено или нет тоже не решает Суд Лондона. Но зебилы пытаются увидеть то, что так хочется. И других убедить это самое увидеть. Хотя как можно верить в сказки о добром и честном дядюшке Коломойском не могу понять! На это способны только совсем конченые.
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Знаю одно точно, что бывший "Приватбанк" коло мойши вытягивал из болота НБУ народными деньгами и теперь банк по праву является гос.банком. Теперь в случае возврата правдами или не правдами "привата" коло мойши зарубежные финансовые организации перестанут работать с Украиной, что повлечет крах банковской системи страны. В результате чего коло мойша поставит крест ЗеВоване и его команде. На месте ЗеВована, подумал бы как дальше себя вести с такими "попутчиками".
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На коломойского нужно завести уголовное дело и объявить в международный розыск .НЕУЖЕЛИ НЕ ЗА ЧТО??????Вот и поглядим какой зе не марионетка
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На него заведено дело заграницей. Дело за малым арестовать и выдать. А дальше много но ... .
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Ще один дебіл з мінстеця.
У тебе є житло? Ми його націоналізуємо. Зробим там ремонт(спонтом) і ти будеш за нього платити, як за євроремонт. Байдуже, що у тебе там був євроремонт, ми подивились і побачили, що твоя колишня квартира була в убитому стані. Тому ти нам будеш винний ще й за євроремонт. Зрозумів?
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Ти розумієш що таке баланс фін. установи, его платоспроможність? В тебе на рахунку в банку знаходиться 100000 грн. Ти приходишь в банк та говориш - " Хочу зняти гроші з свого рахунку". Тобі відповідають -"Грошей нема". Ти обурений, як так. Потім з'ясовується що грошей у банку менш чим він винен клієнтам банку. А цю різницю і не тільки покривал та робив вливання грошей НБУ. Ось що я мав на увазі. Зрозумів?
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Питпння в тому, що не спостерігалося в наявності людей , яки бажали би "зняти гроші зі свого рахунку" в Приваті і яким би відповіли "Грошей немає".... Немає жодної!....Тому не треба виставляти шахрайськи фантазії Гонтаревої за реальну дійсність....
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Чеширский кот‏ @MFardplrCN1ZgZl

-Мама, что такое патриотизм? -Сынок, это когда люди работают каждый день, чтоб мы могли иметь виллы за рубежом, дорогие яхты,занимать достойные места в списке Forbes и так далее. -Но мама,разве люди не злятся по этому поводу? -Конечно злятся,это называется экстремизмом!(С)
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Господи. Да схема отжатия Привата в сети в открытом доступе. Только ленивые и зашоренные не понимают, что проищошло. Беня не подарок, но он спас капитал выведя в офшорную дочку. А кто умыл двойную докапитализацию скоро будет достоянием медиа....
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Мабуть, банкирша порося - лерка облигация.
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А вот и не угадалисс... На Са.... начинается ...вская заканчивается. Но мы то понимаем,что она тупой исполнитель..... Впрочем уже хвосты в Украине зачистела...
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"Ну, нужно быть идиотом на месте Коломойского, чтобы этими ошибками, если они были допущены, не воспользоваться. Было бы странно, если бы он на них не реагировал. А он уж точно не идиот", - отметил политик.

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В ЭТИХ СЛОВАХ ВСЯ УБЛЮДОЧНАЯ СУЩНОСТЬ ГРАНОВСКОГО

ВОТ КАК ТАКИЕ СТАНОВЯТСЯ НАРОДНЫМИ ДЕПУТАТАМИ?

ЕСЛИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗА НЕГО ГОЛОСОВАЛИ, ТОГДА ПОНЯТНО ПОЧЕМУ МЫ ТАК ЖИВЕМ

И НЕ СЛУЧАЙНО ГРАНОВСКИЙ ОКАЗАЛСЯ НЕ ПРОСТО В ПАРТИИ ПОРОШЕНКО, А ФАКТИЧЕСКИ РУКОВОДИЛ ЕЕ

КАКОЙ ПОРОШЕНКО ТАКОЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ТАКАЯ и ВСЯ ПАРТИЯ БПП. "Потрібно бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися", - нардеп від БПП Грановський про справу "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 6667

"Потрібно бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися", - нардеп від БПП Грановський про справу "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 4829
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ЕСЛИ ВО ВРЕМЯ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ БЫЛИ ДОПУЩЕНЫ ОШИБКИ, ПОЧЕМУ ЕЩЕ ТОГДА ГРАНОВСКИЙ НЕ СКАЗАЛ ОБ ЭТОМ ПОРОШЕНКО, ЛУЦЕНКО, ГОНТАРЕВОЙ?

А ЕСЛИ СКАЗАЛ, НО НЕ БЫЛИ ПРИНЯТЫ МЕРЫ, ТО ЭТО - УМЫСЕЛ СО СТОРОНЫ ВЛАСТИ, ЗА КОТОРЫЙ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ РАССЧИТАЛСЯ ПРОСТОЙ НАРОД

НАШ НАРОД .... РАЗВОДЯТ КАК ХОТЯТ ТОЛЬКО ПОТОМУ ШО ОН МОЛЧИТ

И БУДУТ РАЗВОДИТЬ, ДО ТЕХ ПОР, ПОКА НАРОД БУДЕТ ПОЗВОЛЯТЬ ЭТО ДЕЛАТЬ.
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Чем тупее текст, тем больше шрифт... Капслок нажми, любезный... Или очки купи, если плохо видишь...
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З 20-го травня ми почнемо узнавати все більше й більше правди і про діяння "сивочолого гетьмана", і про його псевдореформи, і про пустощі його найближчого оточення.. Сподіваюсь - багато прихильників петі прозріють, а ті в кого ще залишилась совість - покаються за те, що жагуче підтримували цього ненажерливого нікчему біля керма держави..
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20 мая день купания коня. Калигула вводит коня в сенат.

"Потрібно бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися", - нардеп від БПП Грановський про справу "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1066

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Так Рада ж Вовіка не питала! Як захотіли, так і зробили!
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Бепепешна мерзота на якій нема де клейма поставити
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спасибо Коломойскому что хряка завалил
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Хитрий Петрик назвав всю цю Муйню - Жити по Новому,ну не Сволота
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Зеленський повертає заробітчан в Україну:першим приїхав Коломойський. (с)
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Антикоррупционные патриоты Украины! Вы помните. когда и где была зафиксирована самая большая взятка в истории Украины? Я напомню, это была взятка в 5 МЛН. ДОЛЛ. и получил ее сотрудник ФГВФЛ, подчиненный Ворушилина (бывшего сотрудника Рошен), который дерибанил имущество банков после решений НБУ.
Я не знаю что сделали с Приватом - нет информации, кроме шоколадной. Но шоколадной информации я не верю, т.к. сама с конца 2015 г. не могу получить несчастные обесцененные 200 тыс. грн., которые у меня украли решением Ворушилина.
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Петя хотел отжать канал "1+1" через приватбанк,не получилось
Теперь ход за Беней
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с самого начала срача вокруг "привата", было понятно, порооботы не с проста брызгают говном во все стороны - "реформаторы" в процессе национализации "Приватбанка" допустили "ошибки" в следствии которых государству Украина могут быть нанесены многомиллиардные убытки! новая прокуратура должна тщательно проверить - а не было ли злого умысла в данных "ошибках" со стороны гонтаревой порошенки и их ближнего окружения?!
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Таки Да! Злой Умысел был с самого начала каденции Пети и Гонтаревой...!
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Я помню когда в Привате не было налички и его карточки отказывались использовать магазины и другие банки! Владелец был Коломойский. Куда делись деньги Зин?
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не ври порохобот! карточкой "привата" нельзя было "отовариться" буквально 1-2 дня до "национализации"!
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У Пети ошибки?Да не вжизнь.Не может этого быть.Глава секты БПП никогда не ошибается.
А может Грановский по-ЗЕленел?
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Скоро все будем гривневыми мультимилиардерами а может даже трилионерами!
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Ніколи ви, росіяни, не станете гривнєвими. Будете ви завжди рубльовими "Потрібно бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися", - нардеп від БПП Грановський про справу "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 4258 "Потрібно бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися", - нардеп від БПП Грановський про справу "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 202
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Вся шумиха вокруг "Привата" была раздута искусственно. Вспомните очереди у банкоматов и сумашедший ажиотаж. Информационная атака была очень мощной (от Порошенко). Результат мы знаем. Ну а дальше, договор между двумя субъектами (по понятиям), один из которых потом "типа" забыл, что обещал. Это касается многих аспектов. Но, в конце концов, за свои слова нужно отвечать. И сейчас настал тот момент. И главное, вовремя. Согласен, Коломойский не подарок. Но Порошенко - зло для Украины!
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Помним очереди. Вот только если деньги были то откуда очереди?
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от повышенного спроса на деньги. Кассиры не успевали.
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В чем фишка банковской системы? Безнал!!!

Ответил на Ваш вопрос.

P.S. Когда Вы расчитываете на среднестатистичекое количество наличных денег, а тут вдруг аврал в 20-30 раз превышающий спрос. Вариант один - огргичение на снятие наличных.
Их нужно заказать, подготовить для банкоматов и т.д. А это время.

За неделю ажиотажа было снято несколько миллиардов в гривневом эквиваленте, в том числе большое количество депозитов.
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Тогда почему НБУ вливала после нацинализации 150млрд. грн? Если деньги Коломойша не тырил на Кипр? И что там нарасследовал Крол? Тоже ворюги и брехуны? Что-то у вас не сходится. Логики нет. Есть только желание представить Коломойшу честнейшим человеком. Даже не представляю какой идиот на это поведется.
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Я не говорю, что он честен.
Отвечал на вопрос, - "Помним очереди. Вот только если деньги были то откуда очереди?"

По-поводу 150 ярдов, спорно. Так было озвучено, что двумя траншами докапитализировали, а был ли "мальчик"? Документы покажите.
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НБУ лишь бы куда влить. Вам напомнить сколько ярдов $ было получено Украиной в этот период. И где они. Соотнесите даты и получите ответ.
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не пи...ди..
активи з Привату Бєня почав виводити раніше(в основному через філіал на Кіпрі).
Але якось так сталося,що Нацбанк(Бл..дь Гонтарєва) цей факт "не помітив" "Потрібно бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися", - нардеп від БПП Грановський про справу "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1265
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А если по-сути. Мы нихрена не видим и не знаем. Это все засекреченные материалы. Можем друг с другом биться, но без результата. Получим полную информацию, будет разговор предметный. А так Ваше слово против моего на фоне информационного шума.
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Не было очередей и не было обманутых вкладчиков...
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Что бы было понятно, как легко разорить любой банк, даже такой крупный как Приват, для этого нужно всего лишь наменкить клерку из Нацбанка, что там что-то не в пордке, при этом закрыть ему рефинасиорвание, когда клинты будут вышибать кассу. Готарва так посутпила с сотнями бакнов, когда обязаннсть у нее была им помогать.
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Так и было. И это с подачи Порошенко.
В разгаре кризиса (война, дефицит бюджета, необходимость инвестиций).
И тут искусственный банковский кризис. И Порошенко весь в белом.
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Вполне возможно, что МВФ не устривала такая ситуация, когда основная часть денег целой страны находитья под управлением одного частного банка. В чем я сильно сомнваюсь. В этом случае предлагется государству ВЫКУПИТЬ этот банк, а не банкротить и отбирать, как это сдел Петя с Гонтаревой. Потом мы удивлемся, откда у Пети доход зо дин год увеличился в сто раз.
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государство, которое должно возместить убытки Бене. При этом нужно найти где бабки про которые орала Гонатрва, якобы украли 6 млрд зелени.
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Гонтарєва свої ...надцять мільйонів від Бєні за "потрібні помилки" отримала.Не сумнівайтесь..
але..
ЯКІ ПРЕТЕНЗІЇ ДО БЄНІ -БІЗНЕСМЕНА,КОТРИЙ ТАК ПРАЦЮЄ!?
питаннямат до того,хто цю "кадру" призначив
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В попередньому коментарі ви написали, що "В этом случае предлагется государству ВЫКУПИТЬ этот банк, а не банкротить и отбирать, как это сдел Петя с Гонтаревой. Потом мы удивлемся, откда у Пети доход зо дин год увеличился в сто раз". Чи значить це, що Порох привласнив його собі і ті всі гроші рефінансування впали на його рахунки? А як же тоді наступний коментар, що власник - держава? Порошенко=держава?

З приводу статків Пороха в 100 разів за рік - підтвердження цьому будуть?
А щодо "государство, которое должно возместить убытки Бене."... Ну, в 'держави' гроші беруться з наших податків, тобто коли ви кажете, що вона має заплатити Коломойському компенсацію, це автоматично значить, що ви, я та всі решта громадян України винні йому ті ярди доларів. Готові розщедритися біднесенькому олігарху на нову яхту? )
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Да признайтесь уже, что повели себя как гопники. Хвать та, - тiкать!
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Да блин... Не хватало 400 млн, а у народа взяли миллиарды?
А сколько взяли на других банках?
Шо то кажется находится объяснение почему у нас доллар по 26 стал...
Кажись от Пети как от чумного начинают шарахаться - судьи, друзья, прокуроры...
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Один із найближчих до Петра Порошенка людей, нардеп від БПП Олександр Грановський не виключає, що під час націоналізації "Приватбанку" були допущені помилки.

Восени Народ масово проголосує за НОВИЙ БПП І ЦІ ПОМИЛКИ БУДУТЬ ВИПРАВЛЕНІ ! "Потрібно бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися", - нардеп від БПП Грановський про справу "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 2526

"Потрібно бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися", - нардеп від БПП Грановський про справу "Приватбанку" - Цензор.НЕТ 1943

Гонтарєва!
Вєрнісь!
Ми фсьо прастім!
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Там все из БПП сами бы "воспользовались ошибками".
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Соевая власть допустила ошибки? Да быть такого не может, там же iq зашкаливает за 25....
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Потрібно бути ідіотом на місці Коломойського, щоб цими помилками, якщо вони були допущені, не скористатися", - нардеп від БПП Грановський про справу "Приватбанку"
 
 
 
 
 
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